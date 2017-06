PSG, OM, OL, Monaco, Nice, ASSE, Bordeaux, Lille, Nantes... Le programme d'été des clubs de Ligue 1 Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 30/06/2017 à 17h02 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Afin de préparer la prochaine saison de Ligue 1, la plupart des clubs de Ligue 1 ont déjà effectué leur reprise. Tout au long du mois de juillet, le PSG, l'OM, l'OL, Monaco, Nice, Saint-Etienne, Bordeaux, Lille, Nantes et les autres formations du championnat disputeront des matchs amicaux, mais bien plus encore. Avant le début du championnat, les clubs de L1 vont bien se préparer. Un mois et demi après la clôture du championnat de France 2016-2017, les clubs de Ligue 1 sont déjà de retour aux affaires. Les vacances terminées, les 20 clubs de l'élite vont devoir mettre les bouchées doubles afin de bien figurer lors du prochain exercice, qui s'annonce d'ores et déjà épique. Pour vous permettre de suivre attentivement les rencontres de votre club préféré, voici le calendrier à venir des principaux clubs du championnat de France. Une reprise en douceur pour le PSG Afin de préparer au mieux une saison 2017-2018 qui s'annonce cruciale dans le projet QSI, le Paris Saint-Germain reprendra l'entraînement au Camp des Loges le mardi 4 juillet. Les joueurs de la capitale rallieront Miami le samedi 15 juillet pour le début de la tournée d'été et disputeront trois matchs amicaux aux Etats-Unis dans la foulée : - contre l'AS Rome, le mercredi 19 juillet à 2h du matin (heure française), à Détroit (USA), sur beIN SPORTS 1.

- contre Tottenham, le samedi 22 juillet à 2h du matin, à Orlando (USA), sur beIN SPORTS 1.

- contre la Juventus, le mercredi 26 juillet à 2h30 du matin à Miami (USA), sur beIN SPORTS 1. Les hommes d'Unai Emery effectueront leur retour en France dès le jeudi 27 juillet et auront deux jours pour préparer le choc face à Monaco comptant pour le Trophée des Champions, prévu le samedi 29 juillet à 20h45 à Tanger, au Maroc, diffusé sur beIN SPORTS 1. Un gros mois de juillet pour l'OM Pour l'Olympique de Marseille, la saison 2017-2018 a déjà commencé ! Après avoir repris l'entraînement le lundi 26, les Phocéens ont entamé leur premier stage de préparation depuis le mercredi 28 juin à Saillon, dans le canton du Valais, en Suisse, jusqu'au mercredi 5 juillet. Un second stage, à Lausanne cette fois-ci, est prévu entre le mercredi 12 juillet et le mardi 18 juillet. A noter que sept matchs amicaux sont prévus durant cette préparation. - contre la section valaisienne, le samedi 1er juillet à 19h, à Saillon (SUI).

- contre le FC Sion, le mercredi 5 juillet à 18h, à Saillon (SUI), sur Canal + Sport.

- contre l'Etoile du Sahel, le dimanche 9 juillet à 20h, à Cannes, sur Canal + Sport.

- contre le FC Bâle, le mercredi 12 juillet à 19h, à Savièse (SUI), sur Canal + Sport.

- contre Fenerbahçe, le samedi 15 juillet à 21h, à Lausanne (SUI), sur Canal +.

- contre le Sporting Portugal, le mardi 18 juillet à 20h30, à Annecy, sur Canal +.

- contre l'Athletic Bilbao ou l'Espanyol Barcelone, le samedi 22 juillet, à Martigues Enfin, les Olympiens joueront leur premier match officiel le jeudi 27 juillet avec le 3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa. L'adversaire sera connu lors du tirage au sort le vendredi 14 juillet. Un choc face à l'Inter pour Lyon Comme l'OM, l'Olympique Lyonnais a déjà lancé sa saison 2017-2018 puisque l'entraînement a repris ce mardi 27. Habitués à se rendre à Tignes depuis une vingtaine d'années pour bien préparer les premières échéances, les Gones resteront cette fois-ci dans leur centre d'entraînement pour le début du mois de juillet avant de réaliser un court stage en Chine entre le mercredi 19 et le mardi 25 juillet. Avant la première rencontre officielle prévue le samedi 5 août face à Strasbourg, pour la première journée de Ligue 1, les Lyonnais disputeront cinq matchs amicaux de pré-saison : - contre Bourg-en-Bresse, le samedi 8 juillet à 19h15, à Péronnas, sur Canal + Sport.

- contre le Celtic Glasgow, le samedi 15 juillet à 16h, à Glasgow (ECO), sur Canal + Sport.

- contre l'Ajax Amsterdam, le mardi 18 juillet (heure à déterminer), à Valence.

- contre l'Inter Milan, le lundi 24 juillet à 13h35, à Nanjing (CHI), sur beIN Sports.

- contre un adversaire à définir, le samedi 29 juillet, au Parc OL. Deux stages en hauteur pour Monaco La fête est déjà terminée pour l'AS Monaco ! Après avoir brillamment remporté le titre en Ligue 1, les hommes de la Principauté retrouvent le chemin de l'entraînement ce vendredi 30. Pour bien préparer la grosse saison à venir, le groupe de Leonardo Jardim effectuera deux stages à l'étranger : un premier à Vienne, en Autriche, entre le vendredi 7 et le dimanche 9 juillet, un second à Saillon, en Suisse, entre le jeudi 13 et le mercredi 19 juillet. Durant cette période, cinq matchs amicaux ont été programmés pour les Asémistes afin de préparer le choc face au PSG lors du Trophée des Champions : - contre le SKN Sankt Pölten, le vendredi 7 juillet à 18h, à St. Pölten (AUT).

- contre le Rapid Vienne, le dimanche 9 juillet à 17h30, à Vienne (AUT), sur Canal +.

- contre Stoke City, le samedi 15 juillet à 16h30, à Martigny (SUI), sur Canal +.

- contre le PSV Eindhoven, le dimanche 16 juillet à 18h, à Bagnes (SUI), sur Canal +.

- contre Fenerbahçe, le mercredi 19 juillet à 18h30, à Montreux (SUI), sur Canal + Sport. Pour Nice, le mois de juillet sera déjà crucial De retour à l'entraînement depuis le lundi 19, Nice va devoir réaliser une préparation estivale très sérieuse pour faire aussi bien que la saison passée. Entre le 1er et le 8 juillet, le groupe de Lucien Favre se rendra en stage à Divonne-les-Bains (Ain) afin de retrouver le rythme pour un mois qui s'annonce chargé. En effet, avant de disputer leur premier match officiel le mardi 25 ou le mercredi 26 juillet avec le 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions, face à un adversaire qui sera connu lors du tirage au sort le vendredi 14 juillet, cinq matchs amicaux ont été programmés : - contre Nyon, le samedi 1er juillet à 18h30, à Nyon (SUI).

- contre le Servette de Genève, le vendredi 7 juillet à 19h, à Divonne-les-Bains.

- contre La Gantoise, le jeudi 13 juillet à 20h30, à Gand (BEL).

- contre le Slavia Prague, le dimanche 16 juillet à 19h, à Prague (RTC).

- contre un adversaire à définir, le mercredi 19 juillet (lieu et heure à déterminer). Une préparation enfin «normale» pour les Verts Le Saint-Etienne version Oscar Garcia est déjà au boulot ! Le nouvel entraîneur des Verts a dirigé son premier entraînement le lundi 26 devant 800 supporters déchaînés. Dès le dimanche 9, et ce jusqu'au samedi 15 juillet, les Stéphanois effectueront un stage au Chambon-sur-Lignon. Privés de Coupe d'Europe, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard disputeront leur premier match officiel plus tard que les années précédentes, face à Nice, le samedi 5 août pour la première journée de Ligue 1. D'ici-là, les Foréziens joueront six matchs amicaux de pré-saison : - contre Nyon, le mercredi 5 juillet à 19h, à Andrézieux Bouthéon.

- contre l'AC Ajaccio, le samedi 8 juillet à 19h, au Puy en Velay.

- contre Dijon, le samedi 15 juillet à 19h, à Mâcon.

- contre la Real Sociedad, le samedi 22 juillet à 18h30, à Biarritz.

- contre Montpellier, le mercredi 26 juillet à 19h (lieu à déterminer).

- contre un adversaire à définir (date et lieu à déterminer). Seulement trois matchs pour Bordeaux L'an II de l'ère Jocelyn Gourvennec à Bordeaux a déjà débuté ! Réunis depuis le lundi 26 pour la reprise de l'entraînement, les Girondins se rendront sur l'île de Ré dès ce vendredi 30, et ce jusqu'au vendredi 7 juillet, pour leur stage de pré-saison. Trois matchs amicaux sont prévus pour les Marine et Blanc, qui disputeront leur premier match officiel le jeudi 27 juillet avec le 3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa, en attendant le tirage au sort, au cours du prochain mois : - contre Niort, le samedi 8 juillet à 18h30, à Royan.

- contre la Real Sociedad, le mardi 18 juillet à 20h, à Irun (ESP).

- contre Guingamp, le vendredi 21 juillet à 18h30, à Bordeaux. Le programme très clair de Bielsa pour Lille Marcelo Bielsa est de retour ! Après un passage remarqué à l'Olympique de Marseille, l'Argentin débute une nouvelle expérience en France, du côté de Lille. Réunis depuis le lundi 19, les Dogues vont connaître un été très intense, au cours duquel aucun stage n'a été prévu. Durant les trois premières semaines, une remise en forme générale a été mise en place tandis que les trois suivantes seront consacrées aux cinq matchs amicaux programmés par le club nordiste : - contre Reims, le samedi 15 juillet à 18h, au Touquet.

- contre Courtrai, le mercredi 19 juillet (heure et lieu à déterminer).

- contre le KV Ostende, le samedi 22 juillet à 16h (lieu à déterminer).

- contre l'Atalanta Bergame, le mercredi 26 juillet à 20h30, à Bergame (ITA).

- contre Rennes, le samedi 29 juillet (heure à déterminer), à Lille. Nantes, c'est encore flou… Les Nordistes affronteront d'ailleurs Nantes pour l'ouverture du championnat. A peine arrivé dans l'ouest de la France, Claudio Ranieri a déjà dirigé son premier entraînement puisque les Canaris ont repris le lundi 26. Du 3 au 13 juillet, les Nantais effectueront leur stage à Annecy alors que celui prévu au Portugal par Sergio Conceiçao a finalement été annulé. Même chose pour les deux rencontres amicales prévues face au FC Porto, qui n'auront pas lieu en raison des tensions entre les deux clubs. Avant le premier match officiel dans le Nord, les dirigeants nantais devraient programmer des rencontres de préparation au cours du mois de juillet. Quatre matchs pour Rennes, Toulouse et Montpellier De son côté, Rennes a repris le chemin de l'entraînement le jeudi 22 et effectuera un premier stage en Suisse du 2 au 8 juillet avant d'enchaîner avec un second stage dans le Morbihan du 24 au 27 juillet. Les hommes de Christian Gourcuff affronteront le FC Sion (8 juillet), Brest (15 juillet), Caen (22 juillet) et enfin un dernier match face à un adversaire à déterminer le samedi 29 juillet. Toulouse a également repris il y a une semaine et effectuera un stage de préparation du vendredi 14 au vendredi 21 juillet à Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Pour le moment, quatre matchs amicaux ont été programmés : face à Rodez (7 juillet), Nîmes (13 juillet), Alavés (19 juillet) et Montpellier (22 juillet). Montpellier a pour sa part débuté sa préparation le lundi 26 et se rendra à Mende (Lozère) pour y effectuer un stage d'une semaine, entre le samedi 8 et le samedi 15 juillet. Quatre matchs amicaux sont prévus pour les Pailladins, en de plus de ceux contre l'ASSE et Toulouse : face à Rodez (15 juillet) et Clermont (19 juillet). Les autres clubs Angers, qui a repris lundi, disputera de son côté quatre matchs amicaux face à la sélection vendéenne (9 juillet), Orléans (12 juillet), Tours (15 juillet) et Caen (29 juillet). Guingamp effectuera sa reprise ce vendredi 30 et disputera cinq rencontres de préparation dans les prochaines semaines : face à Tours (7 juillet), Lorient (15 juillet), Brest (18 juillet), Bordeaux (21 juillet) puis le Torino (29 juillet). Dijon est au travail depuis ce mercredi 28. Pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio, six matchs de préparation sont prévus : contre Nancy (8 juillet), Sochaux (12 juillet), Saint-Etienne (15 juillet), Le Puy (19 juillet), Bourg-en-Bresse (22 juillet) et Strasbourg (29 juillet). Le promu alsacien, Strasbourg, qui a repris l'entraînement collectif le lundi 26, jouera également six rencontres de préparation en plus de celui face à Dijon : face au FC Zurich (4 juillet), Lucerne (8 juillet), Nancy (15 juillet), Sochaux (21 juillet) et l'équipe UNFP (30 juillet). Caen, de retour à l'entraînement depuis le début de la semaine, disputera de son côté cinq rencontres amicales : contre Avranches (8 juillet), Le Havre (14 juillet), Lorient (19 juillet), Rennes (22 juillet) et Angers (29 juillet). Pour sa première saison dans l'élite, Amiens, également de retour à l'entraînement depuis ce lundi, a programmé six matchs amicaux pour préparer cette saison : face au Red Star (7 juillet), l'équipe UNFP (11 juillet), Charleroi (14 juillet), Zulte-Waregem (18 juillet), Nancy (21 juillet) et Troyes (29 juillet). Même nombre de rencontres pour l'ESTAC, de retour en Ligue 1, qui a repris ce mardi. En plus d'Amiens, les Aubois affronteront : la Sélection Régionale (1er juillet), Orléans (8 juillet), Lens (12 juillet), l'équipe UNFP (15 juillet) et Auxerre (21 juillet). Enfin Metz, dont la reprise a été fixée au lundi 26 juin, n'a toujours pas dévoilé son programme pour cet été. Regarderez-vous les matchs amicaux de votre équipe préférée ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS