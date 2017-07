Lyon tout en maîtrise - Débrief et NOTES des joueurs (Lyon 2-0 Ajax) Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 18/07/2017 à 23h04 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Pour son troisième match de préparation, l'Olympique Lyonnais a parfaitement maîtrisé son sujet. Rarement inquiété dans cette partie, l'OL s'est logiquement imposé face à l'Ajax Amsterdam (2-0) ce mardi soir. Fekir affiche une belle forme dans cette préparation Après ses victoires face à Bourg-en-Bresse (3-1) et au Celtic Glasgow (4-0), l'Olympique Lyonnais se frottait à l'Ajax Amsterdam ce mardi pour un remake des dernières demi-finales de la Ligue Europa. Eliminés par les Néerlandais la saison passée, les Lyonnais ont pris leur revanche sur la pelouse du Stade Pierre Rajo, à Bourgoin, avec un succès 2-0. Fekir est en forme Si les joueurs de l'Ajax Amsterdam se montraient les premiers dangereux, profitant notamment d'une mauvaise relance de la dernière recrue lyonnaise Marcelo, qui disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs, ce sont les Lyonnais qui ouvraient finalement le score. Après avoir trouvé la barre transversale sur une frappe déviée, Fekir provoquait le but contre son camp de Viergever sur un centre pour Cornet. Pas vraiment inquiétés et emmenés par un Fekir en jambe, comme face au Celtic Glasgow, les Gones maîtrisaient cette première période et Gouiri aurait même pu faire le break suite à un dégagement de Marcelo. Mais la jeune pépite lyonnaise butait sur le gardien adverse Van Leer. En rentrant aux vestiaires, Bruno Genesio pouvait être satisfait des 45 premières minutes délivrées par son équipe. Petite frayeur pour Marçal, Gouiri marque encore Après la pause, la principale inquiétude pour l'OL était la blessure de Marçal, qui retombait mal sur sa cheville et semblait souffrir. Heureusement, l'ancien Guingampais pouvait se relever mais cédait tout de même sa place quelques instants plus tard à Mendy. Derrière, Lyon s'offrait une nouvelle action avec un tir puissant de Grenier sur la barre transversale. Si Lyon reculait un peu plus après l'heure de jeu, Lopes n'était pas vraiment inquiété, hormis sur un tir aux 25 mètres de Ziyech repoussé tant bien que mal par le gardien lyonnais. Forcément, avec les nombreux changements opérés en seconde période et la revue d'effectif opérée par Genesio, le jeu était un peu plus décousu. Mais les jeunes profitaient du temps de jeu offert et l'entrant Geubbels offrait le ballon du deuxième but à Gouiri (2-0, 77e). Sa deuxième réalisation dans cette préparation pour le jeune attaquant qui continue de marquer des points. L'OL poursuivra sa préparation contre l'Inter Milan le 24 juillet. La note du match : 6/10 Un match plaisant avec une équipe de Lyon sérieuse et plutôt séduisante à voir évoluer face à une formation néerlandaise tout de même décevante dans le jeu à l'approche de son rendez-vous face à Nice en tour préliminaire de Ligue des Champions. Inspiré ce soir, l'OL a aussi pu compter sur la belle ambiance mise par ses supporters dans les tribunes. Les buts : - Servi par Depay au milieu de terrain, Gouiri décale sur sa gauche Fekir, qui centre pour Cornet devant le but. L'ailier lyonnais est devancé mais Viergever pousse le ballon au fond de ses propres filets (1-0, 12e). - Geubbels déborde côté droit et n'est pas attaqué à l'entrée de la surface. Il en profite pour ajuster une passe décisive pour Gouiri qui marque du plat du pied devant le but (2-0, 77e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Lucas Tousart (7/10) Grosse prestation de la part du milieu lyonnais ! A la récupération, il a été impressionnant en mettant l'agressivité nécessaire pour gratter les ballons dans les pieds adverses avant de relancer rapidement vers l'avant. LYON : Anthony Lopes (5) : match assez tranquille pour le gardien lyonnais qui n'a pas eu grand-chose à faire, hormis sur deux tentatives lointaines de Ziyech. Kenny Tete (6) : face à ses anciens coéquipiers, le latéral droit lyonnais a été globalement discret offensivement. En revanche, il s'est montré solide défensivement en réalisant plusieurs interventions autoritaires. C'est rassurant pour la suite. Remplacé à la 65e par Rafael (non noté). Marcelo (5) : pour ses débuts avec l'OL, la sixième recrue lyonnaise a débuté fébrilement sa rencontre avec une perte de balle qui amène une occasion néerlandaise en début de match. Malgré quelques erreurs dans la relance, il s'est peu à peu rassuré au fil des minutes dans les duels. Remplacé à la 46e par Emmanuel Mammana (5), auteur d'une seconde période sérieuse. Mouctar Diakhaby (6) : match très sérieux de la part du jeune défenseur lyonnais. Plusieurs interventions précieuses et pas d'erreur à noter. Remplacé à la 64e par Jérémy Morel (non noté). Fernando Marçal (6) : l'ancien Guingampais confirme sa bonne forme dans cette préparation. Appliqué défensivement et très présent offensivement avec des montées tranchantes. Remplacé à la 56e par Ferland Mendy (non noté). Lucas Tousart (7) : lire le commentaire ci-dessus. Remplacé à la 64e par Jordan Ferri (non noté). Sergi Darder (4) : nettement moins en vue que Tousart, l'Espagnol a réalisé une première période très discrète. Quelques bonnes inspirations dans ses transmissions en début de match, mais plus rien ensuite... On attend beaucoup plus de sa part. Remplacé à la 46e par Clément Grenier (5), qui trouve la barre transversale sur une frappe puissante avant l'heure de jeu. Plus discret ensuite. Maxwell Cornet (6) : du déchet mais une belle activité pour l'ailier droit lyonnais qui n'a cessé de proposer des solutions sur son côté. Il met la pression au défenseur sur le premier but lyonnais et il est tout proche d'offrir une passe décisive à Fekir, qui loupe le cadre de peu, à la demi-heure de jeu. Remplacé à la 72e par Houssem Aouar (non noté). Nabil Fekir (7) : déjà très bon contre le Celtic Glasgow, l'international tricolore s'est encore montré à son avantage ce soir. Sa technique et sa vision de jeu ont été des atouts précieux pour l'OL, et il a régalé sur plusieurs contrôles et dribbles. C'est son centre qui provoque le but contre son camp néerlandais sur l'ouverture du score. Juste avant, il avait trouvé la barre transversale. Remplacé à la 72e par Willem Geubbels (non noté), qui n'a pas mis très longtemps pour s'illustrer avec une passe décisive pour Gouiri. Memphis Depay (5) : le Néerlandais a été globalement moyen. Quelques bonnes intentions mais peu de réussite dans ses tentatives de dribbles et une propension à trop vouloir réaliser l'exploit seul. Remplacé à la 65e par Myziane Maolida (non noté). Amine Gouiri (6,5) : le jeune attaquant lyonnais a été intéressant. Très remuant, il a fait de bons appels et manque de peu un but en première période. C'est lui qui décale Fekir sur l'ouverture du score, puis il se rattrape en marquant le second but lyonnais. Très prometteur. Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

Match amical

Lyon 2-0 Ajax Amsterdam (1-0)

Stade Pierre Rajo, Bourgoin

Buts : Viergever (CSC, 12e), Gouiri (77e) pour LYON



Lyon : Lopes (c) - Tete (Rafael, 65e), Marcelo (Mammana, 46e), Diakhaby (Morel, 64e), Marçal (Mendy, 56e)- Tousart (Ferri, 64e), Darder (Grenier, 46e) - Cornet (Aouar, 72e), Fekir (Geubbels, 72e), Depay (Maolida, 65e) - Gouiri.



Ajax Amsterdam (onze de départ) : Van Leer - Veltman (c), Sanchez, De Ligt, Viergever - Van de Beek, Schöne, Ziyech - Kluivert, Dolberg, Younes. Pressé par Cornet, Viergever marque contre son camp (1-0, 12e) La joie des Lyonnais après l'ouverture du score Marcelo a fait ses débuts avec l'OL Première titularisation intéressante défensivement pour Tete





