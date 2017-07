Plombé par un Trapp à la rue, le PSG subit la loi des Spurs - Débrief et NOTES des joueurs (PSG 2-4 Tottenham) Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 23/07/2017 à 04h09 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: A dix contre onze après l'expulsion de Kevin Trapp, le Paris Saint-Germain a chuté face à Tottenham (2-4) ce dimanche à Orlando, aux Etats-Unis, à l'occasion de l'International Champions Cup. Globalement meilleurs dans la production du jeu, les Spurs ont posé d'énormes problèmes à des Parisiens pas encore au point. Trapp a livré une prestation qui a frisé la nullité. Après une victoire à l'arrachée face à l'AS Rome pour sa première sortie dans l'International Champions Cup 2017, le Paris Saint-Germain s'est pris les pieds dans le tapis face à Tottenham (2-4) ce dimanche, à Orlando. Pas aidés par un Kevin Trapp complètement à côté de la plaque et expulsé juste après la pause, les Parisiens, qui ont affiché de grosses carences défensives, ont été logiquement puni par des Londoniens très affûtés et séduisants. Le bijou d'Eriksen, la bourde de Trapp Pourtant très nerveux, les Spurs craquaient d'entrée sur une contre-attaque éclair conclue par Cavani après un excellent travail de Rabiot (1-0, 6e). Mais les partenaires d'Eriksen ne doutaient pas longtemps. Sur une frappe terrible de 30 mètres, le Danois explosait la lucarne de Trapp (1-1, 11e). Quel bijou ! Visiblement secoué, le gardien allemand commettait dans la foulée une terrible bévue en dégageant un ballon pourtant anodin sur Dier, qui voyait le ballon terminer sa course au fond des filets (1-2, 17e). Après un quart d'heure très intense, le rythme baissait peu à peu même si les deux équipes continuaient de jouer vers l'avant. Si Tottenham déployait un jeu très séduisant, le PSG parvenait à se créer très facilement des occasions. A force de pousser, les Franciliens finissaient par égaliser grâce à Pastore, qui trouvait la lucarne de Lloris après un service sublime de Rabiot (2-2, 37e). Du beau jeu, des actions, des gros contacts, la première période faisait chavirer les nombreux spectateurs présents au Camping World Stadium. Trapp amnésique ? Sept secondes après le retour des vestiaires, Trapp, à la rue, écopait d'un carton rouge direct pour avoir touché le ballon de la main en dehors de la surface. Un coup du sort qui compliquait la tâche aux Parisiens, dès lors dominés par des Londoniens très incisifs dans leurs offensives. Heureusement pour les hommes d'Unai Emery, les joueurs de Tottenham manquaient de précision dans le dernier geste à de nombreuses reprises. Le PSG plie et rompt Dans le dernier quart d'heure, le PSG subissait délibérément les assauts adverses pour mieux contrer. Problème, le vice-champion d'Angleterre monopolisait le ballon, attendant de trouver la brèche pour porter l'estocade. Chose qui arrivait finalement sur une frappe lointaine d'Alderweireld, sans pitié avec Areola (2-3, 82e). Les Parisiens encaissaient même un quatrième but signé Kane sur un penalty inexistant concédé par Marquinhos (2-4, 88e). Décidément, ce n'était vraiment pas la soirée du PSG, qui va devoir faire bien mieux face à la Juventus Turin dans la nuit de mercredi à jeudi ! La note du match : 8/10 Il ne fallait pas arriver en retard pour cette rencontre ! Trois buts en 17 minutes, dont un bijou d'Eriksen, la partie a été d'emblée très animée entre deux formations qui ont toujours joué vers l'avant. Les erreurs monumentales de Trapp ont rajouté du piment à ce match, qui n'a jamais faibli, même lorsque le PSG a évolué à dix contre onze. Pour ne pas gâcher à l'événement, la belle ambiance dans les travées de l'enceinte à Orlando, qui a rendu le match encore plus agréable à suivre. Les buts : - Sur le côté gauche, Kurzawa transmet le ballon à Pastore qui dévie astucieusement pour Rabiot dans la profondeur. Le milieu de terrain français remonte tout le camp de Tottenham et adresse une passe parfaite à ras de terre pour Cavani sur sa droite. A la limite du hors-jeu, l'Uruguayen fusille Lloris sur sa gauche (1-0, 6e). - A 30 mètres du but parisien, Eriksen, servi par Nkoudou, se met en position de tir et envoie un missile téléguidé dans la lucarne gauche de Trapp, avec l'aide de la barre transversale (1-1, 11e). - Rabiot remet un ballon anodin en retrait pour Trapp. Trop confiant ou pas assez, le gardien allemand dégage de manière dilettante sur Dier, qui, involontairement, envoie le ballon au fond des filets sur sa déviation (1-2, 17e). - A droite, Rabiot lève la tête et renverse le jeu pour Pastore, étrangement seul sur le côté gauche. Plein de sang-froid, l'Argentin mystifie son vis-à-vis d'un crochet parfait et envoie un ballon tout en légèreté dans la lucarne gauche de Lloris (2-2, 37e). - Les Spurs font tourner le ballon à l'entrée de la surface. Il parvient jusqu'à Wanyama à une trentaine de mètres qui décale Alderweireld sur sa droite. D'une frappe limpide, le Belge trompe Areola en trouvant le petit filet droit (2-3, 82e). - Sur une frappe d'un Spur, Marquinhos dévie le ballon du pied. Pas au goût de l'arbitre qui a vu une main inexistante. Kane ne se fait pas prier et envoie un missile sur penalty en plein milieu (2-4, 88e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Christian Eriksen (8/10) En fin de saison dernière, le Danois clamait son amour pour le FC Barcelone. Si les Blaugrana n'ont pas l'air intéressé, d'autres cadors feraient bien de se pencher sur son cas car le milieu offensif est doté d'un QI football très au-dessus de la moyenne. C'est lui qui permet aux Spurs de revenir dans la partie sur une frappe énorme de 30 mètres. Tout au long de la rencontre, il a été excellent dans ses choix de passes et a fait terriblement mal aux Parisiens. Un vrai gros match ! PARIS SG : Kevin Trapp (1) : le récent vainqueur de la Coupe des Confédérations a connu un début de match catastrophique. S'il ne peut absolument rien faire sur le coup de canon d'Eriksen, il commet une erreur incroyable dans la foulée en dégageant directement le ballon sur Dier, même si Rabiot ne l'a vraiment pas mis dans les meilleures conditions avec sa passe en retrait. Alors qu'il avait l'occasion de se rattraper en seconde période, l'ancien portier de Kaiserslautern a écopé d'un carton rouge direct pour une main en dehors de la surface au bout de seulement sept secondes. Un moment surréaliste tant le dernier rempart francilien a semblé amnésique, absent sur la pelouse. Trapp était visiblement encore en vacances. Heureusement pour lui et son équipe, ce n'était qu'un match de pré-saison. A lui de se relever rapidement et de ne pas commettre les mêmes erreurs dans un futur proche car la roue pourrait tourner dans le mauvais sens... Daniel Alves (5) : le Brésilien a eu fort à faire face à un Nkoudou très remuant. Il a tout de même réussi à garder à distance l'ancien Marseillais, peu inspiré au moment d'effectuer le choix juste. En revanche, il a été très peu en vue sur le plan offensif. Remplacé à la 68e minute Christopher Nkunku (non noté). Marquinhos (4) : brillant face à la Roma, le Brésilien a été moins impérial ce soir. La faute à un placement parfois moyen et à une agressivité défaillante dans les duels. Il concède un penalty pour une main inexistante en fin de partie. On a connu le défenseur central bien meilleur... Presnel Kimpembe (4) : le jeune Parisien n'a pas semblé aussi serein qu'à l'accoutumée. S'il a n'a pas été mauvais dans les duels, il a eu en revanche un mal fou à se positionner intelligemment pour empêcher les attaquants adverses de se mettre en bonne position de tir. Une copie à revoir. Layvin Kurzawa (4,5) : à l'origine de l'ouverture du score de Cavani, l'international tricolore s'est de nouveau montré intéressant sur le plan offensif. En revanche, il a encore de sacrés progrès à effectuer sur la phase défensive car les Anglais sont très souvent passés dans son couloir. Il a parfois eu des moments d'absence qui auraient pu coûter très cher à son équipe, notamment en début de seconde période sur un retour catastrophique. Remplacé à la 68e minute par Yuri Berchiche (non noté). Adrien Rabiot (7,5) : après 45 minutes intéressantes contre la Roma, le milieu de terrain français a confirmé sa bonne passe. Pour preuve, il est double passeur décisif en première période, la première fois pour Cavani, en gardant son sang-froid après une contre-attaque éclair, puis une seconde fois sur un service extraordinaire pour Pastore. Une partie de très grande qualité de sa part. Remplacé à la 46e minute par Blaise Matuidi (4), qui a réalisé une entrée très moyenne. La physionomie du match ne l'a pas non plus aidé... Thiago Motta (4,5) : l'Italien a été un peu moins inspiré que face à la Roma. Gêné par le bon pressing anglais, le capitaine parisien a été peu influent dans l'ensemble. Remplacé à la 68e minute par Lorenzo Callegari (non noté). Gonçalo Guedes (5,5) : placé dans un couloir, le Portugais a livré une prestation intéressante sur certaines séquences. Il a fait preuve de beaucoup d'abnégation, n'hésitant jamais à aller au charbon pour fatiguer ses adversaires. Malheureusement pour lui, il paie l'erreur monumentale de Trapp, contraint de céder sa place dès le retour des vestiaires. Remplacé à la 48e minute par Alphonse Areola (5), qui a réalisé quelques interventions intéressantes. On peut tout de même penser qu'il aurait pu mieux faire sur le but lointain d'Alderweireld. Javier Pastore (7) : pour ceux qui en doutaient, l'Argentin est vraiment un joueur spécial. Il a beau avoir du déchet, ce qu'il tente est toujours spectaculaire et dans l'esprit du jeu. Auteur du but égalisateur avant la pause, il a encore une fois réalisé des ouvertures et des déviations, comme sur le premier but, dont il a le secret. A la hauteur. Remplacé à la 68e minute par Angel Di Maria (non noté). Giovani Lo Celso (4,5) : on sent qu'il a du ballon mais l'Argentin se montre trop hésitant au moment de prendre sa décision. Une lenteur d'exécution rédhibitoire face à une équipe de Premier League. Ses efforts défensifs sont malgré tout à souligner. Remplacé à la 46e minute par Antoine Bernede (5), qui a réalisé de bonnes choses sur le peu de ballons exploitables. Edinson Cavani (6,5) : six minutes, c'est le temps qu'il a fallu au Matador pour trouver le chemin des filets. Même s'il jouait son premier match depuis la reprise, l'Uruguayen a semblé très affûté, se trouvant très souvent en bonne position pour armer ses frappes. Remplacé à la 46e minute par Jesé Rodriguez (4), qui a encore une fois fait preuve de beaucoup d'abnégation, multipliant les efforts. Mais l'Espagnol peine physiquement et n'arrive pas à remonter une pente qui semble de plus en plus glissante. TOTTENHAM : Hugo Lloris (5) : surpris d'entrée par Cavani, l'international tricolore s'est bien repris en repoussant les nombreuses tentatives de l'Uruguayen en première période. S'il ne peut absolument rien sur le but de Pastore, il a été au niveau globalement. Remplacé à la 46e minute par Michel Vorm (6), qui a réalisé deux arrêts décisifs. Kyle Walker-Peters (2) : un match complètement raté ! Absent sur la contre-attaque qui mène à l'ouverture du score de Cavani, il laisse le champ libre à Pastore sur l'égalisation parisienne avant la pause en désertant complètement son couloir. Remplacé à la 46e minute par Kieran Trippier (6), bien plus rigoureux que son partenaire défensivement. Cameron Carter-Vickers (3,5) : le jeune défenseur a eu énormément de mal face à Cavani, Pastore et Rabiot qui lui ont fait très mal. Pas aidé par Walker-Peters, il a raté son match. Remplacé à la 46e minute par Toby Alderweireld (7), impérial dès son entrée. Son très joli but prouve qu'il fait partie des meilleurs à son poste en Premier League. Jan Vertonghen (4,5) : lourd dans ses déplacements, le Belge a souffert face à Cavani. Il n'a jamais su se comporter en leader pour tirer vers le haut Carter-Vickers. Remplacé à la 46e minute par Kevin Wimmer (6,5), bien plus convaincant que le Diable Rouge. Ben Davies (5,5) : intéressant offensivement, il a eu quelques difficultés sur le plan défensif, Guedes lui posant parfois des soucis. Eric Dier (6,5) : une copie propre pour le milieu anglais. Il n'a cessé de mettre la pression sur Motta et a même réussi à mettre un but très chanceux sur la bourde de Trapp. Remplacé à la 46e minute par Victor Wanyama (6,5), auteur d'une entrée remarquée. Il a régné en maître au milieu, délivrant même une passe décisive à Alderweireld sur le troisième but des Spurs. Moussa Dembele (6,5) : un vrai bon match du Belge. Sûr de sa force, il n'a jamais hésité à remonter le ballon de plusieurs dizaines de mètres à de nombreuses reprises pour faire souffler le bloc des Spurs. Ses percées ont souvent fait mal aux milieux parisiens. Remplacé à la 60e minute par Harry Winks (non noté). Josh Onomah (5) : le moins en vue des joueurs créateurs côté londonien. Il a manqué d'inspiration au moment de faire la passe. Remplacé à la 46e minute par Tashan Oakley-Boothe (6), dont l'entrée a été remarquée. Il a beaucoup pesé sur la défense du PSG après la pause. Christian Eriksen (8) : lire commentaire ci-dessus. Georges-Kevin Nkoudou (5,5) : l'ancien Marseillais a été très remuant mais il a souvent fait les mauvais choix, malgré sa passe décisive pour Eriksen en début de match. Au moins, il a essayé de tenir tête à Alves. Remplacé à la 46e minute par Bamidele Alli (6), qui a réalisé une belle entrée, posant des problèmes aux Parisiens, gênés par son placement entre les lignes. Vincent Janssen (3) : complètement inexistant, le Néerlandais n'a pas du tout pesé sur la défense parisienne. Remplacé à la 46e minute par Harry Kane (5), assez peu en vue dans l'ensemble. Il marque en fin de partie sur penalty. Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP

Paris SG 2-4 Tottenham (2-2)

Camping World Stadium (Orlando, USA)

Buts : Cavani (6e), Pastore (37e) pour le Paris SG ; Eriksen (11e), Dier (17e), Alderweireld (82e), Kane (88e sp) pour Tottenham.

Avertissements : Jesé (59e) pour le Paris SG ; Alderweireld (70e) pour Tottenham.

Expulsion : Trapp (46e) pour le Paris SG.



Paris SG : Trapp - Daniel Alves (Nkunku, 68e), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa (Berchiche, 68e) – Rabiot (Matuidi, 46e), T. Motta (Callegari, 68e) – Guedes (Areola, 48e), Pastore (Di Maria, 68e), Lo Celso (Bernede, 46e) – Cavani (Jesé, 46e).



Tottenham : Lloris (Vorm, 46e) - Walker-Peters (Trippier, 46e), Carter-Vickers (Alderweireld, 46e), Vertonghen (Wimmer, 46e), Davies – Dier (Wanyama, 46e), Dembele (Winks, 60e) – Onomah (Oaklay-Boothe, 46e), Eriksen, Nkoudou (Alli, 46e) – Janssen (Kane, 46e). Cavani n'a eu besoin que de six petites minutes pour trouver la faille Dier a profité d'une grosse bourde de Trapp pour marquer le deuxième but des Spurs Pastore a trouvé la lucarne de Lloris sur une belle frappe enroulée du pied droit Daniel Alves a eu fort à faire face à Nkoudou Le missile téléguidé exceptionnel d'Eriksen But somptueux de Christian Eriksen face au PSG. #THFC pic.twitter.com/bwQN4IJPgu — God Save The Foot (@GodSaveTheFoot) 23 juillet 2017





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS