Avant le PSG, l'ASM déçoit et chute... - Débrief et NOTES des joueurs (Sporting 2-1 Monaco) Monaco a déçu face au Sporting Portugal ce samedi. L'AS Monaco ne se rassure pas avant le trophée des Champions face au Paris Saint-Germain. A une semaine de ce premier rendez-vous de la saison, le champion de France a été dominé par le Sporting Portugal (1-2) ce samedi en match amical. Dans le jeu, les Monégasques, et notamment certains cadres, n'ont pas semblé prêts à l'approche de la partie face aux Parisiens. Bas Dost fait vivre un enfer à Monaco... En début de partie, les Portugais se montraient immédiatement dangereux et Subasic devait s'employer sur un tir à bout portant d'Acuna. Réveillés par cette alerte, les Monégasques réagissaient sur une erreur de Rui Patricio, mais la frappe de Mbappé était repoussée sur sa ligne par Coates. Après une grosse frayeur sur un coup-franc d'Acuna, l'ASM pensait ouvrir le score sur une reprise de Lopes, mais le but était annulé pour un hors-jeu de Kongolo. En difficulté en défense, Monaco s'en sortait de justesse sur un centre de Podence avant d'encaisser un premier but sur un tacle de Bruno Fernandes, seul devant le but, après un tir raté de Bas Dost (1-0, 32e). Nerveux, à l'image de Fabinho, les Monégasques ne parvenaient pas à réagir et encaissaient un second but sur une tête de Bas Dost (2-0, 42e). Au retour des vestiaires, le champion de France tentait de réagir en mettant une forte pression sur le Sporting. Une réaction trop timorée, Carrillo sauve l'honneur Malheureusement, le rythme de cette partie baissait nettement avec deux équipes très imprécises sur le plan technique. Après l'heure de jeu, Monaco se procurait une énorme occasion avec une tête de Carrillo parfaitement repoussée par Rui Patricio ! Incapables d'enflammer la partie, les hommes de Jardim laissaient filer ce match malgré la réduction du score de Carrillo dans les derniers instants (2-1, 90e). Pas franchement une préparation idéale avant Paris... La note du match : 6/10 Un bon match amical. Pendant une bonne partie de la rencontre, il y a eu du rythme et de l'intensité. Malheureusement, un certain déchet technique a tout de même limité le spectacle proposé. Les buts et le scénario vivant de cette partie ont permis d'offrir un moment plaisant aux spectateurs nombreux dans le stade. Les buts : - Sur une percée dans l'axe de Gelson, le Portugais lance Bas Dost dans la surface. Le Néerlandais rate sa frappe mais Bruno Fernandes parvient à pousser le ballon dans le but vide en taclant (1-0, 32e). - A la suite d'un corner tiré par Acuna, Bas Dost prend le meilleur sur Glik de la tête pour placer le ballon dans la lucarne de Subasic (2-0, 42e). - Après une erreur de la défense portugais, Carrillo récupère le ballon et se présente seul devant le gardien. Sans trembler, le buteur de l'ASM ajuste Beto d'une frappe croisée (2-1, 90e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Bas Dost (7,5/10) Une passe décisive et un but, le buteur du Sporting Portugal a été un poison pour la défense de l'AS Monaco. Puissant physiquement, il a pris le meilleur sur les défenseurs adverses sur plusieurs situations. Chanceux sur l'ouverture du score de Bruno Fernandes avec un tir raté, il a été décisif sur le second but avec une tête dans la lucarne de Subasic. Un vrai buteur. MONACO : Danijel Subasic (5) : pas vraiment aidé par sa défense sur cette partie, le gardien de l'AS Monaco a limité la casse en début de match en s'imposant devant Acuna sur un tir à bout portant. Malheureusement, le portier n'a rien pu faire sur les deux buts inscrits par les attaquants portugais. Il est loin d'être le principal responsable... Remplacé à la 81e minute par Diego Benaglio (non noté). Djibril Sidibé (6) : l'un des meilleurs joueurs de son équipe ce samedi. Malgré un petit oubli défensif en début de partie, le latéral droit a montré une belle forme avec des courses tranchantes dans son couloir. Correct défensivement, il a beaucoup apporté en attaque même s'il doit gagner en précision dans ses transmissions. Remplacé à la 81e minute par Almamy Touré (non noté). Jemerson (4) : une partie moyenne pour le Brésilien. Sur les contres portugais, il n'a pas affiché une grande sérénité avec notamment de nombreuses fautes et a eu du mal à rivaliser avec ses adversaires directs. On l'a connu bien plus inspiré et il devra afficher un autre visage dans une semaine face au Paris Saint-Germain. Kamil Glik (3) : une performance ratée pour le Polonais ! Déjà fautif sur l'ouverture du score avec une défense très laxiste face à Bas Dost, il a été battu par le Néerlandais sur le second but du club portugais. Le patron de la défense de l'ASM doit se reprendre. Terence Kongolo (4,5) : défensivement, l'international néerlandais a affiché un visage plutôt séduisant avec une belle solidité sur les offensives dans son couloir. Par contre, offensivement, il va devoir se réveiller pour trouver sa place dans le style de jeu proposé par l'ASM. Trop timoré, le latéral gauche a été brouillon sur ses centres. Remplacé à la 73e minute par Jorge (non noté). Thomas Lemar (4) : peut-être déstabilisé par les rumeurs le concernant avec l'intérêt persistant d'Arsenal, l'ailier n'était pas dans le coup sur cette partie. Beaucoup trop effacé, il n'a pas assez pesé sur les débats et a été en échec sur ses rares tentatives. Remplacé à la 73e minute par Soualiho Meïté (non noté). Fabinho (4) : constat similaire pour Fabinho ! Peut-être troublé par les contacts avec le Paris Saint-Germain, le Brésilien a été décevant sur cette partie avec un apport limité dans le jeu mais surtout une grande nervosité. Le milieu va sûrement devoir digérer sa situation avant de retrouver son véritable niveau de jeu. Youri Tielemans (5) : défensivement, le Belge doit faire plus car il est trop souvent effacé sur les contres lancés par l'équipe adverse. Par contre, c'est un régal de le voir évoluer avec le ballon. A son avantage techniquement, le milieu de terrain a montré de belles qualités dans ses transmissions, avec des transversales intéressantes. Remplacé à la 81e minute par Moussa Sylla (non noté). Rony Lopes (5) : le Portugais avait réussi à ouvrir le score d'une magnifique reprise à l'entrée de la surface... Malheureusement un hors-jeu a été signalé à cause de la présence de Kongolo devant Rui Patricio. Dommage pour l'ancien Lillois, qui a multiplié les efforts par la suite sans être vraiment dangereux. Remplacé à la 60e minute par Gil Dias (non noté). Radamel Falcao (4) : difficile de briller pour le Colombien. Avec les difficultés de son équipe, le buteur n'a pas été beaucoup trouvé par ses partenaires et n'a pas réussi à convertir sa seule opportunité en butant sur Rui Patricio en première période. Remplacé à la 60e minute par Guido Carrillo (non noté), qui a sauvé l'honneur de l'ASM en fin de partie en réduisant le score d'une frappe croisée. Kylian Mbappé (4,5) : bien évidemment, sur quelques courses et dribbles, on a retrouvé le phénomène de la seconde partie de saison... mais il n'est pas encore prêt. Visiblement à court de forme, il a eu du mal à terminer ses actions et a aussi manqué de chance avec ce sauvetage sur sa ligne de Coates. Ses appels en profondeur sont déjà précieux. Remplacé à la 60e minute par Allan Saint-Maximin (non noté). Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

Match amical

Sporting Portugal 2-1 AS Monaco (2-0)

Estadio José Alvalade (Lisbonne)

Buts : Bruno Fernandes (32e), Dost (42e) pour le Sporting Portugal ; Carrillo (90e) pour l'AS Monaco.



Sporting Portugal : Rui Patrício (Beto, 83e) - Piccini (Mattheus, 83e), Coates (Geraldes, 83e), Mathieu, Coentrão (Silva, 54e) - Gelson (Medeiros, 63e), Battaglia (W. Carvalho, 54e), Bruno Fernandes (A. Silva, 54e), Acuña (César, 63e) - Podence (Ruiz, 63e), Bas Dost (Doumbia, 54e).



AS Monaco : Subasic (Benaglio, 81e) - Kongolo (Jorge, 73e), Jemerson, Glik, Sidibé (Touré, 81e) - Lemar, Fabinho (Meïté, 73e), Tielemans (Sylla, 81e), R. Lopes (Dias, 60e) - Falcao (Carrillo, 60e), Mbappé (Saint-Maximin, 60e). Nerveux, Fabinho n'a pas brillé dans l'entrejeu...

