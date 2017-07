Paris sans défense, la Vieille Dame sans pitié - Débrief et NOTES des joueurs (PSG 2-3 Juventus) Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 27/07/2017 à 05h13 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Globalement dominateur, le Paris Saint-Germain a tout de même subi une nouvelle défaite face à la Juventus Turin (2-3) ce jeudi, à Miami (USA), à l'occasion de l'International Champions Cup. La fin d'une tournée estivale très mitigée pour le club de la capitale, qui ne prépare pas au mieux le choc face à Monaco ce samedi lors du Trophée des Champions. La défense du PSG a manqué son match. Quatre jours après sa défaite embarrassante face à Tottenham (2-4), le Paris Saint-Germain a de nouveau chuté contre la Juventus Turin (2-3) ce jeudi, à Miami, à l'occasion de l'International Champions Cup. Dépassé sur le plan défensif, le club de la capitale, pourtant séduisant en seconde période grâce à ses remplaçants, n'a pu éviter un revers largement évitable. Pas vraiment la meilleure manière de préparer le choc face à Monaco, ce samedi, lors du Trophée des Champions. Di Maria se distingue, Higuain intraitable Bousculés dans les premières minutes, les Parisiens mettaient rapidement le pied sur le ballon. Sauf que le bloc turinois quadrillait parfaitement le terrain, empêchant les joueurs de la capitale de progresser. Tout au long de la première période, les deux équipes se livraient une grosse bataille au milieu du terrain sans parvenir à déstabiliser les défenses. Les joueurs du PSG se montraient néanmoins un peu plus tranchants, Di Maria obligeant notamment Buffon à effectuer une belle parade. Très actif, l'Argentin enchantait les nombreux spectateurs présents au Hard Rock Stadium, qui appréciaient le jeu produit durant les 45 premières minutes. Juste avant la pause, Higuain débloquait la partie, profitant du très mauvais alignement de la défense parisienne pour crucifier Areola (0-1, 45e). Les jeunes Parisiens brillent, la défense coule Au retour des vestiaires, le gardien français était sauvé par son poteau. Touchés dans leur orgueil, les Franciliens égalisaient par Guedes après un nouveau gros travail de Di Maria (1-1, 53e). Problème, les hommes d'Unai Emery manquaient cruellement de concentration. A peine entré, le troisième gardien, Descamps, s'inclinait suite à un coup de canon de Marchisio, à la réception d'une passe de Kean après une erreur grossière de Kurzawa (1-2, 64e). Dans le dernier quart d'heure, Paris dominait clairement et aurait pu égaliser par Jesé et Guedes mais le troisième gardien Pinsoglio réalisait deux énormes parades. Finalement, le portier transalpin craquait sur une troisième tentative de Pastore, qui marquait de la tête sur une passe de Kurzawa (2-2, 82e). Sauf que ce soir, les défenseurs du PSG n'étaient clairement pas dans leur assiette et Kimpembe concédait un penalty largement évitable sur Kean que Marchisio transformait sans problème (2-3, 88e). Une nouvelle défaite fâcheuse avant le choc face à Monaco... La note du match : 8/10 Un match loin d'être amical ! Les deux équipes ont joué à fond, ne ménageant jamais leurs efforts. Des actions, du rythme, des coups, on ne s'est jamais ennuyé ce soir, notamment en seconde période avec du suspense jusqu'au bout. Les buts : - Sur le côté gauche, Higuain provoque ses adversaires et transmet le ballon sur sa droite à Dybala. D'une magnifique passe dans l'intervalle, le maestro turinois retrouve son compatriote argentin, qui profite de l'alignement catastrophique de la défense parisienne pour crucifier Areola d'un petit piqué (0-1, 45e). - A gauche, Di Maria s'appuie sur Kurzawa qui lui remet le ballon subtilement. L'Argentin s'enfonce dans la surface, devance la sortie de Buffon et sert idéalement Guedes au second poteau. Le Portugais n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (1-1, 53e). - Kurzawa réalise une passe nonchalante en retrait qui déstabilise complètement le bloc parisien puisque Kean récupère le ballon, travaille la défense et sert à gauche Marchisio. Sans contrôle, le milieu italien envoie une énorme frappe sous la barre de Descamps, qui venait à peine d'entrer en jeu (1-2, 64e). - A l'entrée de la surface, Lo Celso travaille bien et renverse le jeu à gauche vers Kurzawa. Le latéral français sauve le ballon in extremis, qu'il envoie vers Pastore dans la surface. D'une tête croisée, l'Argentin trompe le portier turinois malgré le retour de deux défenseurs (2-2, 82e). - Kean met Kimpembe dans le vent sur son contrôle orienté. Le Français, en retard, commet l'irréparable en fauchant le Turinois dans la surface. Le penalty est parfaitement transformé par Marchisio, qui trompe Descamps au milieu (2-3, 88e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Giorgio Chiellini (7,5/10) Un vrai match de patron ! L'Italien n'a pas laissé respirer Cavani, qui n'a jamais trouvé la solution face à lui. Du très, très bon Chiellini, symbole de la solidité turinoise en première période. Remplacé à la 46e minute par Andrea Barzagli (5,5), qui a eu un peu plus de mal face aux jeunes Parisiens. PARIS SG : Alphonse Areola (4,5) : à l'aise sur les frappes lointaines, le gardien français, préféré à Trapp, a perdu son seul duel de la première période face à Higuain. Forcément rageant puisque c'est surtout là qu'on l'attendait... Remplacé à la 61e minute par Rémy Descamps (non noté), qui s'est incliné sur une grosse frappe de Marchisio alors qu'il n'avait même pas encore touché le ballon... Thomas Meunier (5,5) : de retour de blessure, le Belge a fait preuve de solidité. S'il a été peu en vue offensivement, il n'a laissé que très peu de marge de manoeuvre à Mandzukic, bien contenu. Remplacé à la 46e minute par Daniel Alves (6), qui a réalisé une belle entrée. Contrairement à ses deux premiers matchs, le Brésilien n'a pas hésité à apporter le surnombre devant, envoyant des centres souvent dangereux. Thiago Silva (4) : le Brésilien n'a pas eu grand-chose à faire mais il a tout de même réussi à se trouer en beauté sur l'ouverture du score turinoise avec un alignement catastrophique, la faute à un pressing défaillant sur son vis-à-vis, laissant à Higuain tout le loisir de marquer son but. Remplacé à la 46e minute par Marquinhos (5), qui n'est pas directement impliqué sur les buts encaissés après la pause mais qui aurait tout de même pu faire mieux. Presnel Kimpembe (4) : préféré à Marquinhos, le jeune défenseur a montré un beau visage en première période. Agressif, dur sur l'homme, l'international tricolore ne s'est pas laissé intimider par les attaquants adverses. En revanche, il a eu beaucoup plus de mal devant le vif Kean après la pause, qui s'est baladé face à lui. Trop laxiste sur le but de Marchisio, il commet l'irréparable en concédant un penalty évitable sur le jeune attaquant dans les derniers instants. Yuri Berchiche (5) : première titularisation de la préparation estivale pour la recrue espagnole. Assez offensif, l'ancien joueur de la Real Sociedad a eu du mal à rentrer dans la partie, gêné par le remuant Cuadrado. Il a souvent été oublié par ses partenaires alors qu'il offrait des solutions intéressantes dans son couloir. Remplacé à la 46e minute par Layvin Kurzawa (5), qui a à peu près fait tout et son contraire. Il est impliqué sur les deux buts parisiens, avec une passe pour Di Maria sur le premier et une offrande pour Pastore sur le second. Mais il est également à l'origine du deuxième but turinois avec une passe en retrait complètement manquée qui a profité à Kean. Le jour où l'ancien Monégasque jouera concentré du début à la fin... Marco Verratti (5,5) : absent face à la Roma et Tottenham, l'Italien jouait donc son premier match depuis le feuilleton houleux du début d'été. L'ancien joueur de Pescara a livré une prestation contrastée. Omniprésent dans l'entrejeu, il a souvent eu du mal à réaliser la passe juste au bon moment. Sa propension à se jeter et à faire des fautes sont des défauts à corriger rapidement pour progresser. Remplacé à la 46e minute par Giovani Lo Celso (6), qui fait partie des joueurs qui ont marqué des points. Son ouverture pour Kurzawa sur le second but prouve qu'il a un bagage technique impressionnant. Thiago Motta (4,5) : après sa sortie moyenne contre Tottenham, le milieu de terrain s'est montré un peu plus à son avantage ce soir. Il a été propre dans ses transmissions mais a finalement gâché sa prestation en manquant clairement d'agressivité sur le but signé Higuain. Remplacé à la 46e minute par Lorenzo Callegari (5), dont l'entrée n'a pas vraiment été remarquée malgré quelques passes bien senties. Blaise Matuidi (4) : alors qu'on l'annonce proche de la Juventus, l'international tricolore avait l'occasion de se montrer. Malheureusement (ou heureusement), le milieu de terrain n'a pas réussi grand-chose, multipliant les passes latérales sans grande utilité. Remplacé à la 46e minute par Christopher Nkunku (4,5), qui n'a pas apporté beaucoup, la faute à un placement souvent défaillant. Angel Di Maria (7) : très mobile, l'Argentin s'est montré concentré, n'hésitant pas à permuter pour bouger le bloc turinois. C'est lui qui a été à l'origine des meilleures occasions parisiennes, obligeant notamment Buffon à effectuer une belle parade peu avant la demi-heure de jeu. Il est passeur décisif pour Guedes sur la première égalisation. Le meilleur de son équipe. Remplacé à la 61e minute par Javier Pastore (non noté), qui a lui aussi réalisé une superbe entrée. Buteur de la tête, il a donné le tournis à ses adversaires, qui n'ont jamais réussi à le stopper. De bon augure pour la suite de la saison. Edinson Cavani (3) : l'Uruguayen est passé complètement à côté de sa partie. El Matador a été mangé à tous les niveaux par Chiellini, qui ne l'a pas lâché d'une semelle. Remplacé à la 46e minute par Jesé (4), qui manque une énorme occasion d'égaliser à 2-2 de la tête. Pour le reste, rien de bien intéressant. Lucas (2) : une prestation cataclysmique. Le Brésilien n'a absolument rien effectué, perdant la majorité de ses ballons. A côté de la plque. Remplacé à la 46e minute par Gonçalo Guedes (6,5), qui s'affirme comme un joueur sur lequel Emery va pouvoir compter. Buteur, le Portugais a multiplié les courses, posant de très gros soucis à ses adversaires. Une grosse volonté qui va lui servir pour la suite. JUVENTUS : Gianluigi Buffon (6) : la légende vivante de la Vieille Dame ne faiblit pas ! Il a la main ferme sur une frappe vicieuse de Di Maria en première période et réalise des interventions importantes après la pause. Il ne peut pas grand-chose sur le but de Guedes. Remplacé à la 65e minute par Carlo Pinsoglio (non noté), qui a repoussé deux grosses occasions de Jesé et Guedes avant de s'incliner face à Pastore. Mais du bon dans l'ensemble. Stephan Lichtsteiner (5,5) : peu en vue offensivement, le Suisse a été solide sur le plan défensif malgré dix dernières minutes plus compliquées en première période. Remplacé à la 46e minute par Kwadwo Asamoah (4), dont l'entrée ne restera pas dans les annales. Mehdi Benatia (6,5) : la Juventus recherche un défenseur central depuis le départ de Bonucci pour le Milan AC, le Marocain a montré qu'il avait tout pour être l'homme idoine. Il a tenu en respect Cavani et a été très solide dans l'ensemble. Remplacé à la 46e minute par Mattia De Sciglio (3), qui va rapidement devoir s'adapter à sa nouvelle équipe car l'Italien a énormément subi dans son couloir. Giorgio Chellini (7,5) : lire commentaire ci-dessus. Alex Sandro (5) : quelques montées peu tranchantes et des difficultés défensives face à Di Maria pour le Brésilien. Remplacé à la 46e minute par Rolando Mandragora (5), qui n'a guère mieux fait. Juan Cuadrado (5) : le Colombien a commencé le match tel un boulet de canon, faisant très mal à Berchiche, avant de disparaître progressivement. Très irrégulier. Remplacé à la 46e minute par Stefano Sturaro (5,5), qui a passé son temps à défendre face aux vagues parisiennes. Rodrigo Bentancur (5,5) : la recrue uruguayenne a beaucoup travaillé au milieu, n'hésitant jamais à mettre des coups quand il le fallait. Remplacé à la 46e minute par Tomas Rincon (4,5), qui a réalisé une entrée quelconque. Sami Khedira (6) : un bon match pour l'Allemand, toujours aussi précieux dans son rôle de relayeur. Il a posé de gros problèmes au bloc parisien en début de rencontre. Remplacé à la 46e minute par Miralem Pjanic (4,5), qui n'a pas brillé ce soir. Mario Mandzukic (4) : un match plus que quelconque pour le Croate, qui a passé son temps à chercher la solution face à Meunier, en vain. Remplacé à la 46e minute par Moise Kean (7), dont l'entrée a été décisive. Parfois brouillon, le jeune attaquant a fait très mal à Kimpembe. Passeur décisif sur le premier but de Marchisio, il provoque le penalty de la victoire en fin de match. Paulo Dybala (6,5) : l'Argentin a fait très mal au PSG lorsqu'il a touché le ballon. Son placement entre les lignes est une véritable plaie pour n'importe quelle défense. A noter sa passe décisive somptueuse pour Higuain sur l'ouverture du score. Remplacé à la 46e minute par Fabrizio Caligara (4), très peu en vue. Gonzalo Higuain (6,5) : une action, un but. Simple, clair et efficace. Remplacé à la 46e minute par Claudio Marchisio (7), qui après une saison compliquée, s'est rassuré ce soir avec son doublé. Une grosse frappe sous la barre, un penalty, le milieu italien a été au niveau. Et pour vous, quels ont été les MEILLEURS joueurs et les MOINS BONS de chaque équipe ? Réagissez dans la rubrique "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP

Paris SG 2-3 Juventus (0-1)

Hard Rock Stadium (Miami, USA)

Buts : Guedes (53e), Pastore (82e) pour le Paris SG ; Higuain (45e), Marchisio (64e, 88e sp) pour la Juventus.

Avertissements : Verratti (29e), Alves (60e) pour le Paris SG ; Bentancur (23e) pour la Juventus.



Paris SG : Areola (Descamps, 61e) - Meunier (Alves, 46e), T. Silva (Marquinhos, 46e), Kimpembe, Berchiche (Kurzawa, 46e) – Verratti (Lo Celso, 46e), T. Motta (Callegari, 46e), Matuidi (Nkunku, 46e) - Di Maria (Pastore, 61e), Cavani (Jesé, 46e), Lucas (Guedes, 46e). Entraîneur : Unai Emery.



Juventus : Buffon (Pinsoglio, 65e) – Lichtsteiner (Asamoah, 46e), Benatia (De Sciglio, 46e), Chiellini (Barzagli, 46e), Alex Sandro (Mandragora, 46e) – Cuadrado (Sturaro, 46e), Bentancur (Rincon, 46e), Khedira (Pjanic, 46e), Mandzukic (Kean, 46e) – Dybala (Caligara, 46e), Higuain (Marchisio, 46e). Entraîneur : Massimiliano Allegri. Antero Henrique et Maxwell étaient présents à Miami Higuain n'a pas tergiversé devant Areola (45e) La joie de Guedes, qui a marqué son premier but avec le PSG (53e) Pastore a inscrit le second but parisien de la tête (82e) Marchisio a inscrit un doublé, avec notamment une superbe frappe sous la barre de Descamps Unai Emery va avoir du pain sur la planche !





