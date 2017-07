L'OL chute pour la première fois en préparation - Débrief et NOTES des joueurs (Inter 1-0 Lyon) Damien Da Silva - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 24/07/2017 à 16h06 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Après trois victoires, l'Olympique Lyonnais s'est incliné pour la première fois lors de cette préparation face à l'Inter Milan (0-1) ce lundi dans le cadre de l'International Champions Cup. Une défaite logique pour les Gones, décevants et dominés en seconde période. Malgré la défaite de l'OL, Marcelo a répondu présent. Coup d'arrêt dans la préparation de l'Olympique Lyonnais. Sur une série de trois victoires, le club rhodanien a chuté face à l'Inter Milan (0-1) ce lundi à l'occasion de l'International Champions Cup en Chine. Malgré une équipe séduisante sur le papier en début de partie, les Gones ont déçu avec une performance globalement ratée... Un terrain catastrophique, le néant en première période... Sur une pelouse d'un état déplorable, le début de la partie était brouillon avec deux équipes gênées techniquement. Malgré un contrôle du ballon des Italiens, les Lyonnais étaient les premiers dangereux avec une frappe puissante mais non cadrée de Traoré. Si l'Inter parvenait à inquiéter l'OL sur des contres, le roc Marcelo se montrait vigilant avec des interventions propres dans la surface. Et sinon ? Pas grand-chose jusqu'à la pause à l'exception de raids solitaires sans succès de Memphis. Jovetic fait chuter l'OL ! Au retour des vestiaires, les deux formations réalisaient de nombreux changements pour relancer cette partie. Et ça fonctionnait ! Avec enfin une occasion pour l'OL avec un tir puissant de Mendy, qui terminait juste à côté, puis une opportunité également non cadrée de Kondogbia pour l'Inter. Dans la foulée, Jovetic réalisait un festival dans la surface rhodanienne avant de buter sur Gorgelin ! En difficulté, les Gones subissaient les offensives transalpines et Gorgelin s'interposait cette fois-ci devant Barbosa. Malgré une légère révolte sur un tir lointain de Memphis, Lyon continuait de souffrir et Jovetic ouvrait le score d'un tir placé après un caviar de Joao Mario (1-0, 75e). Une très mauvaise défense de Diakhaby sur cette action... Plus tranchant sur cette fin de match, l'Inter dominait clairement les débats et conservait finalement ce score face à un OL incapable de réagir. La note du match : 5/10 Pour défendre les acteurs de cette partie, le terrain était tout simplement dans un état catastrophique ! Un élément qui peut expliquer la première période décevante de ce match amical avec un déchet technique énorme, un rythme faible et des occasions inexistantes. Après la pause, la rencontre a été bien plus plaisante, grâce notamment à la domination de l'Inter qui s'est procuré des opportunités et a donc marqué le seul but de la partie. Le but : - Lancé sur le côté droit, Joao Mario se joue de Diakhaby dans la surface. Immédiatement, le Portugais sert en retrait Jovetic, qui ouvre le score d'une frappe instantanée bien placée au centre de la cage de Gorgelin (1-0, 75e) Les NOTES des joueurs Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Stevan Jovetic (7/10) Son entrée à la mi-temps a transformé le visage de son équipe. Bien aidé par les remuants Joao Mario et Ivan Perisic, l'attaquant s'est tout d'abord distingué avec un festival dans la surface rhodanienne avant de buter sur Gorgelin. Mais en fin de partie, sur un service parfait du Portugais, le Monténégrin a offert la victoire aux siens. Une belle performance pour un joueur sur le départ. Avis aux clubs intéressés... LYON : Anthony Lopes (5) : le gardien de l'Olympique Lyonnais n'a pas eu besoin de forcer son talent sur cette partie. Peu inquiété par les attaquants adverses, le Portugais a fait le boulot sur quelques tirs lointains peu dangereux. Un jeu au pied un peu déficient, mais comment le critiquer avec une telle pelouse... Remplacé à la 45e minute par Mathieu Gorgelin (5,5), qui a longtemps limité les dégâts avec une parade face à Jovetic puis un duel remporté face à Barbosa. Mais finalement, il s'est incliné sur la réalisation gagnante du Monténégrin. Rafael (4) : une partie décevante pour le Brésilien. Peu présent offensivement sur cette rencontre, le latéral droit a été inquiétant défensivement avec des espaces laissées dans son dos à Eder notamment. Heureusement pour lui, Marcelo a répondu présent pour s'interposer sur certaines situations dangereuses. Remplacé à la 45e minute par Kenny Tete (6). Auteur de deux sauvetages défensifs dans la surface face à Joao Mario puis Perisic, le Néerlandais a été intéressant avec notamment de bonnes montées offensives. Marcelo (7) : Une performance très solide pour le défenseur central de l'Olympique Lyonnais ! Massif et puissant, le Brésilien s'est imposé régulièrement dans les duels avec ses adversaires et a surtout brillé par ses interventions propres dans la surface sur des contres dangereux des Italiens. Il dégage une énorme sérénité. Remplacé à la 60e minute par Nicolas Nkoulou (non noté). Jérémy Morel (5,5) : défensivement, le Lyonnais n'a pas démérité avec une performance totalement correcte. Par contre, dans ses relances, il a été catastrophique avec de nombreux ballons perdus. Bien évidemment, l'état de la pelouse ne l'a pas aidé, mais tout de même... Fernando Marçal (non noté) : auteur d'un début de match mitigé avec notamment des erreurs défensives, le Brésilien a été séché par D'Ambrosio et n'a pas réussi à récupérer. Remplacé à la 29e minute par Ferland Mendy (non noté). Plutôt intéressant avec notamment une frappe dangereuse au retour des vestiaires, le latéral s'est malheureusement blessé. Remplacé à la 60e minute par Mouctar Diakhaby (non noté), coupable sur le but de Jovetic avec une défense trop laxiste. Lucas Tousart (5) : capitaine pour cette partie, le milieu de terrain a été à son avantage à la récupération avec des interventions tranchantes pour stopper les offensives adverses. Par contre, dans l'utilisation du ballon, il a été lui aussi limité avec des passes souvent vers l'arrière. Remplacé à la 60e minute par Jordan Ferri (non noté). Sergi Darder (5,5) : comme souvent, l'Espagnol affiche deux visages sur le terrain. Trop effacé défensivement, il a été régulièrement à l'origine de bons mouvements de son équipe vers l'avant avec des passes qui font des différences. Offensivement, il a été l'un des seuls à jouer pour les autres avec de bons décalages. Remplacé à la 60e minute par Clément Grenier (non noté). Bertrand Traoré (5) : on sent que le Burkinabé a du feu dans les jambes ! Plutôt à son avantage techniquement malgré un terrain déplorable, il a montré quelques qualités intéressantes sur certaines actions, avec notamment une frappe lointaine puissante mais non cadrée. Il doit gagner en simplicité en combinant plus avec ses partenaires. Remplacé à la 45e minute par Myziane Maolida (4), qui a été particulièrement décevant en étant relativement discret. Nabil Fekir (3,5) : le voyage en Chine, le décalage horaire, la chaleur... On ne sait pas pourquoi le Lyonnais était si épuisé sur cette partie, mais il n'était pas dans le coup ! Clairement pas en forme, il n'a absolument pas pesé sur cette rencontre en étant très discret. Remplacé à la 45e minute par Houssem Aouar (4). Malheureusement pour lui, son équipe n'a pas eu beaucoup le ballon et le Lyonnais n'a pas été en mesure de monter l'étendue de son talent. Memphis Depay (5) : le Néerlandais aura eu le mérite de se bouger ! Avec quelques raids solitaires, il a posé des problèmes à la défense adverse, même s'il a souvent été en échec. Des gestes techniques, une envie de bien faire mais des tentatives ratées. Remplacé à la 66e minute par Emanuel Mammana (non noté). Mariano Diaz (4,5) : pour ses grands débuts avec Lyon, l'ancien joueur du Real Madrid avait envie de se montrer... mais un peu trop ! Sur ses rares ballons, il a forcé le jeu en tentant régulièrement sa chance tout seul. Dommage, car on ressent quelques qualités chez lui, notamment dans ses appels en profondeur. Remplacé à la 45e minute par Amine Gouiri (4), qui n'a pas eu la moindre situation intéressante à se mettre sous la dent. Frustrant. Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

Match amical

Inter Milan 1-0 Olympique Lyonnais (0-0)

Nanjing Olympic Sports Center (Chine)

But : Jovetic (75e) pour l'Inter.

Avertissements : D'Ambrosio (16e) pour l'Inter ; Darder (44e) pour Lyon.



Inter Milan : Handanovic (Padelli, 45e) - D'Ambrosio, Murillo (Skriniar, 45e), Miranda (Ranoccia, 66e), Nagatomo (Valietti, 45e) - Gagliardini (Kondogbia, 45e), Mario (Biabiany, 87e), Borja Valero (Brozovic, 66e), Candreva (Barbosa, 45e) - Pinamonti (Jovetic, 45e), Eder (Perisic, 45e).



Olympique Lyonnais : Lopes (Gorgelin, 45e) - Rafael (Tete, 45e), Marcelo (Nkoulou, 60e), Morel, Marçal (Mendy, 29e, Diakhaby, 60e) - Tousart (Ferri, 60e), Darder (Grenier, 60e) - Traoré (Maolida, 45e), Fekir (Aouar, 45e), Memphis (Mammana, 66e) - Mariano (Gouiri, 45e). Le terrain était déplorable à Nanjing ce lundi...

Depay a beaucoup tenté, sans trouver la faille

La joie de Jovetic après son but gagnant







