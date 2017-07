L'OM reçu 5 sur 5 ! - Débrief et NOTES des joueurs (Fenerbahçe 0-1 OM) Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 15/07/2017 à 23h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Solide, l'Olympique de Marseille a pris le dessus sur Fenerbahçe (1-0) ce samedi soir à Lausanne, en Suisse. Il s'agit de la cinquième victoire en autant de rencontres depuis le début de la préparation estivale pour les Phocéens, qui ont livré une belle seconde période. Germain a marqué l'unique but de la rencontre. Après la sélection valaisanne (2-0), le FC Sion (3-2), l'Entente Sportive du Sahel (2-0) et le FC Viitorul (4-2), l'Olympique de Marseille s'est offert le scalp de Fenerbahçe (1-0) ce samedi soir à Lausanne, pour son cinquième match de la préparation estivale. Timides en première période, les hommes de Rudi Garcia ont dominé la formation turque, 3e de son championnat la saison passée, lors du second acte, poursuivant leur série de succès au cours de ce mois de juillet. Un premier acte timide de l'OM Dans une ambiance au départ hostile au Stade de La Pontaise, où les supporters turcs ont fait le déplacement en nombre, les Marseillais éprouvaient des difficultés à se sortir du bon pressing adverse. Petit à petit, le match s'équilibrait et les hommes de Rudi Garcia se procuraient même les meilleures occasions par Germain puis Sanson, qui manquaient de peu le cadre. Si le rythme était assez élevé, les deux équipes multipliaient les erreurs de relance. Fenerbahçe, porté par un Valbuena très actif, montrait tout de même un visage plus séduisant sans toutefois réussir à faire la différence. Le Français posait d'ailleurs énormément de soucis aux Phocéens, qui redoublaient d'agressivité avec trois avertissements écopés en première période. Tout sauf un match amical... Plus agressif, Marseille s'en remet à Germain Au retour des vestiaires, l'OM affichait un visage plus conquérant et obligeait le récent 3e de Süper Lig à évoluer en contre. Sarr et Cabella, les Marseillais les plus actifs après la pause, n'étaient pas loin de tromper Kameni sur deux frappes lointaines flottantes. C'était finalement le discret Germain qui trouvait le chemin des filets sur une frappe tendue à ras de terre qui ne laissait aucune chance au portier camerounais (0-1, 78e). Une réalisation qui permet à l'OM de poursuivre son sans-faute au cours de cette préparation estivale avant de retrouver le Sporting Portugal, mardi, pour réaliser la passe de six ! La note du match : 6/10 Après avoir rencontré quatre adversaires largement à sa portée, l'OM avait un bon client en face. Kameni, Dirar, Skrtel, Kjaer, van Persie et l'ancien de la maison, Valbuena, ont donné du fil à retordre aux Phocéens. Un match plutôt plaisant à voir puisqu'il n'y avait rien d'amical entre les joueurs, très concernés. La belle ambiance à Lausanne est également à souligner puisque les fans des deux camps, venus en nombre, ont fait du bruit. Le but : - Au milieu du terrain, Sanson se met dans le sens du but, lève la tête et sert parfaitement Germain en profondeur. L'attaquant, légèrement sur le côté droit, se met en position et croise parfaitement son tir à ras de terre, trompant Kameni à l'aide du poteau (0-1, 78e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Morgan Sanson (7/10) L'ancien Montpelliérain, titulaire ce soir, a montré de belles choses. Il a été à l'origine des meilleures occasions marseillaises. Sa technique et sa vision de jeu sont un vrai plus pour l'OM, et c'est d'ailleurs lui qui met Germain sur orbite à la 78e minute. Sa patte droite risque de faire très mal dans les mois à venir ! MARSEILLE : Yohann Pelé (5) : l'arrivée de Mandanda a forcément un impact psychologique. On l'a senti fébrile, notamment sur les dégagements au pied. Mais sinon, pratiquement aucun travail à effectuer. Bouna Sarr (6,5) : face à un Valbuena toujours aussi virevoltant, l'ancien Messin a eu quelques soucis pour défendre proprement en première période. Mais sa hargne et sa fougue lui ont permis de livrer une copie finalement intéressante, avec de nombreuses montées rageuses dans son couloir. Le tout à un poste auquel il n'est pas du tout habitué. Rolando (6) : un match propre du Portugais. Il a bien contenu un van Persie moyen, et s'est comporté en patron, replaçant très souvent son bloc pour gêner les Turcs. Grégory Sertic (6) : comme Rolando, le capitaine d'un soir a été bon. Il n'a jamais paniqué et s'est montré très concentré dans ce qu'il a réalisé. Remplacé à la 83e minute par Adil Rami (non noté), qui a fait ses grands débuts avec l'OM. Encouragé par le public marseillais, bruyant ce soir, l'ancien Sévillan s'est distingué avec une mauvaise relance qui a entraîné une occasion pour les Turcs. Le Bleu s'en remettra ! Patrice Evra (6) : le latéral gauche a été bien moins offensif que Sarr, se contentant de défendre. Il n'a pratiquement pas été débordé et s'est permis quelques débordements après la pause. Mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Morgan Sanson (7) : lire commentaire ci-dessus. Luiz Gustavo (5,5) : le Brésilien s'est fait une énorme frayeur à la 10e minute avec une perte de balle qui aurait pu profiter à van Persie. Cela ne l'a pas empêché de récupérer énormément de ballons même s'il a eu du mal à réaliser des transmissions efficaces. La recrue va devoir rapidement monter en puissance ! Remplacé à la 67e minute par Boubacar Kamara (non noté). Maxime Lopez (5,5) : un ton en dessous, le jeune talent. Rien à redire du côté de l'agressivité, qui a été au rendez-vous ce soir. Par contre, on peut s'attendre à mieux de sa part dans l'animation du jeu, malgré un sursaut d'orgueil après l'heure de jeu. Rémy Cabella (5,5) : placé sur l'aile gauche, le joueur passé par Montpellier s'est montré beaucoup trop discret en première période avant de monter clairement en régime après la pause. Il a été intéressant dans son repli défensif et aurait pu trouver la faille sur une grosse frappe à la 69e minute. Remplacé à la 83e minute par Florian Thauvin (non noté). Valère Germain (6,5) : l'ancien Monégasque s'est procuré une belle occasion en début de match sans réussir à trouver le cadre avant de disparaître petit à petit. Mais c'est au moment où on l'attendait le moins que le champion de France a décidé de frapper, mettant au fond des filets sa seule opportunité de la seconde période. Un vrai match de 9, c'est tout ce qu'on lui demande ! Remplacé à la 88e minute par Clinton Njie (non noté). Lucas Ocampos (5) : l'Argentin a été assez transparent en première période, un peu plus actif après la pause. Il s'est bien battu et n'a jamais laissé tomber, posant de plus en plus de soucis à ses adversaires dans le dernier quart d'heure. Mais ça reste globalement moyen. Remplacé à la 83e minute par Dimitri Payet (non noté). Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

Match amical

Fenerbahçe 0-1 Marseille (0-0)

Stade de la Pontaise (Lausanne, SUI)

But : Germain (78e) pour Marseille.

Avertissements : Sarr (27e), Sanson (39e), Lopez (42e) pour Marseille.



Fenerbahçe (onze de départ) : Kameni – Sener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali – Topal, Josef – Dirar, Potuk, Valbuena – van Persie.



Marseille : Pelé - Sarr, Rolando, Sertic (Rami, 83e), Evra - Sanson, Luiz Gustavo (Kamara, 67e), Lopez – Cabella (Thauvin, 83e), Germain (Njie, 88e), Ocampos (Payet, 83e). Il va peut-être falloir trouver une doublure à l'excellent Germain... Face à son ancien club, Valbuena a été le meilleur joueur de Fenerbahçe Remplaçant, Rami est entré à la 83e minute pour son premier match avec l'OM Germain chaleureusement félicité par ses partenaires Germain, redoutable finisseur





