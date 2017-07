Et de quatre pour l'OM ! - Débrief et NOTES des joueurs (OM 4-2 Viitorul) Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 12/07/2017 à 21h06 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Quatrième match de préparation et quatrième victoire pour l'Olympique de Marseille face au FC Viitorul (4-2) ce mercredi à Lausanne. Bousculés durant vingt minutes, les hommes de Rudi Garcia ont logiquement pris le dessus sur une faible équipe roumaine. Les partenaires de Payet ont facilement battu Viitorul. Et de quatre pour l'Olympique de Marseille ! Après la sélection valaisanne (2-0), le FC Sion (3-2) et l'Entente Sportive du Sahel (2-0), le club phocéen a enchaîné avec un quatrième succès en autant de rencontres depuis le début de la préparation estivale face au FC Viitorul (4-2) ce mercredi à Lausanne. Un succès sans fioriture face à une petite formation roumaine qui va donner encore plus de confiance aux Olympiens. L'OM galère pendant 20 minutes Surpris par le pressing adverse, les Marseillais subissaient dans les premières minutes. Escales était même obligé d'intervenir à trois reprises pour maintenir son équipe à flot. Au fil des minutes, les Phocéens respiraient mieux et finissaient par trouver la faille sur leur première incursion dans la surface roumaine, après un bon travail d'Ocampos, qui forçait Tiru à marquer contre son camp (1-0, 25e). Une réalisation malencontreuse qui coupait les jambes des hommes de Gheorghe Hagi, dès lors moins précis dans leurs gestes. Le deuxième but marseillais n'était d'ailleurs pas très loin sans un arrêt réflexe de Rimniceanu sur une lourde frappe de Luiz Gustavo. Njie et Khaoui se distinguent Après la pause, les joueurs de l'OM n'accéléraient pas et se faisaient punir sur un coup de tête imparable de Chitu (1-1, 52e). Fort heureusement pour Rudi Garcia, ses protégés ne doutaient pas, Njie se chargeant de redonner l'avantage aux siens peu après l'heure de jeu (2-1, 64e). Déchaîné, le Camerounais profitait de la fébrilité du club de Constanta pour doubler la mise d'une lourde frappe sous la barre (3-1, 66e). Jusqu'au bout, les Olympiens ne parvenaient pas à se mettre définitivement à l'abri puisque Benzar réduisait l'écart au score sur un penalty concédé par Sarr (3-2, 76e). Mais Khaoui, auteur d'une excellente entrée, terminait le travail après un joli rush de 50 mètres, conclu par une très belle frappe dans la lucarne opposée (4-2, 84e). Une belle victoire ! La note du match : 6/10 Un petit match dans l'ensemble, malgré la pluie de buts. Les Olympiens ont mis 20 grosses minutes pour enfin trouver leur rythme avant de dominer assez facilement la formation roumaine. Malgré une petite frayeur après la pause, le talent marseillais a fait la différence après l'heure de jeu. Les buts : - Sur le côté droit, Ocampos réalise un joli grand pont sur Boli et centre en retrait. Le ballon file tout droit sur Tiru qui trompe malencontreusement son propre gardien au premier poteau (1-0, 25e). - Lancé sur le côté droit, Benzar adresse un centre parfait à Chitu, étrangement seul dans la surface. L'attaquant roumain ne rate pas son coup de tête à bout portant sur lequel Escales ne peut rien faire (1-1, 52e). - Côté gauche, Rocchia déborde et adresse un excellent ballon latéral pour Njie, positionné à l'entrée de la surface. Le Camerounais profite de la glissade d'un défenseur roumain, fixe le gardien adverse et le trompe très tranquillement sur sa gauche d'une frappe à ras de terre (2-1, 64e). - Rimniceanu met en difficulté Benzar avec un dégagement hasardeux. Le ballon est récupéré par Sanson, qui le transmet à Njie. Le Lion Indomptable crochète le défenseur adverse et envoie un coup de canon imparable sous la barre du gardien roumain (3-1, 66e). - Mis en difficulté par Bedimo, Sarr concède un penalty évitable que Benzar réussit facilement en trompant Escales d'une frappe en force (3-2, 76e). - A droite, Khaoui récupère le ballon au niveau de la ligne médiane et s'échappe. Le milieu marseillais mystifie un défenseur adverse, s'infiltre dans la surface et trompe le gardien roumain d'une très belle frappe enroulée dans la lucarne opposée (4-2, 84e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Clinton Njie (7/10) Comme face à l'ESS, le Camerounais s'est montré à son avantage. Actif mais sans réussite en première période, il a pris les choses en main après la pause, se chargeant de mettre les siens à l'abri grâce à un doublé plein de sang-froid. Et si le Lion Indomptable était la bonne surprise de la saison à Marseille ? MARSEILLE : Florian Escales (5,5) : rapidement mis à contribution, l'habituel 3e gardien a réalisé un match intéressant. Il effectue trois interventions autoritaires en première période et ne peut absolument rien faire sur l'égalisation de Chitu, ni sur le penalty de Benzar. A revoir. Hiroki Sakai (4) : un match moyen du Nippon. Peu de montées, quelques difficultés dans le repli défensif. Pas le meilleur Sakai de cette préparation estivale. Remplacé à la 46e minute par Bouna Sarr (3,5), qui a concédé un penalty en seconde période. Rod Fanni (4) : le défenseur polyvalent n'a pas livré son meilleur match avec l'OM, loin de là... Il a souvent été en difficulté sur les quelques percées adverses. Tomas Hubocan (6) : une partie correcte du Slovaque. Quelques difficultés en début de rencontre avant de se reprendre jusqu'à la pause. Remplacé à la 46e minute par Henri Bedimo (2), qui a réalisé une entrée en jeu catastrophique. Il est impliqué sur les deux buts encaissés. Christopher Rocchia (6) : une partie honnête du latéral gauche marseillais. Actif dans son couloir, il se distingue avec une belle passe décisive sur le premier but de Njie. Une promesse pour l'avenir. Boubakar Kamara (6) : placé au milieu du terrain, le jeune talent a livré un bon match. On le sent encore tendre mais avec l'expérience, l'habituel défenseur a tout pour briller avec son club. Luiz Gustavo (5) : le Brésilien a su stabiliser le bloc défensif lorsque l'OM subissait en début de rencontre. Il a récupéré de nombreux ballons précieux avant de baisser le pied de manière significative après la pause, manquant clairement de jus. Remplacé à la 62e minute par Maxime Lopez (non noté). Florian Thauvin (4) : pour son premier match de préparation, l'international tricolore a forcément eu du mal à se distinguer. Encore trop court physiquement, il a raté de nombreux gestes habituellement simples pour lui. Remplacé à la 46e minute par Yusuf Sari (5), qui a réalisé quelques percées intéressantes. Dimitri Payet (4,5) : lui aussi effectuait son retour ce soir et comme Thauvin, le capitaine marseillais a eu du mal à se mettre en jambes. Un peu mieux avant la pause. Remplacé à la 46e minute par Saïf-Eddine Khaoui (6,5), auteur d'une excellente entrée avec notamment un très joli but en fin de partie. Lucas Ocampos (6) : l'Argentin est lui bel et bien à fond dans sa préparation ! Il a été l'attaquant le plus actif durant la première demi-heure, obligeant même Tiru à marquer contre son camp dans une période difficile pour l'OM. Remplacé à la 60e minute par Morgan Sanson (non noté), plutôt à son aise dès son entrée puisqu'il est partiellement impliqué sur le troisième but. Clinton Njie (7) : lire commentaire ci-dessus. Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

Match amical

Marseille 4-2 Viitorul (1-0)

Stade de La Pontaise (Lausanne, SUI)

Buts : Tiru (csc, 25e), Njie (64e, 66e), Khaoui (84e) pour Marseille ; Chitu (52e) et Benzar (76e sp) pour Viitorul.



Marseille : Escales – Sakai (Sarr, 46e), Fanni, Hubocan (Bedimo, 46e), Rocchi – Kamara, Luiz Gustavo (Lopez, 62e) – Thauvin (Sari, 46e), Payet (Khaoui, 46e), Ocampos (Sanson, 62e) – Njie.



Viitorul (équipe de départ) : Rimniceanu – Benzar, Constantin, Tiru, Boli – Herea, Lopez, Nedelcu, Cacap – Tucudean, Chitu.





