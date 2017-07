Sans briller, l'OM réussit la passe de trois - Débrief et NOTES des joueurs (OM 2-0 ESS)

Troisième match de préparation et troisième victoire pour l'Olympique de Marseille face à l'Etoile Sportive du Sahel (2-0) ce dimanche, à Martigues. Sans particulièrement briller, l'OM continue d'emmagasiner de la confiance, tout comme sa recrue Germain, encore buteur ce soir.

Première convaincante pour Luiz Gustavo

Après ses victoires contre une sélection valaisanne (2-0) et le FC Sion (3-2), l'Olympique de Marseille a enchainé sa bonne série ce dimanche soir en signant un troisième sucès consécutif en match de préparation face à l'Etoile Sportive du Sahel (2-0). Une victoire bonne pour la confiance même si l'OM n'a pas été étincelant durant cette rencontre.

Rolando trouve rapidement la faille

L'Olympique de Marseille n'a pas mis très longtemps pour lancer sa rencontre puisque les hommes de Rudi Garcia ouvraient le score après moins de 5 minutes de jeu. A la réception d'un corner, Rolando profitait d'un cafouillage adverse pour marquer de la tête (1-0, 4e). Néanmoins, l'OM avait plus de mal ensuite face à l'engagement et au rythme imposés par les Tunisiens. Durant la suite de cette première période, on sentait les Olympiens plus émoussés physiquement.

Luiz Gustavo fait déjà forte impression, Pelé se troue

Malgré ces difficultés, la recrue Luiz Gustavo faisait déjà bonne impression au milieu de terrain. A la baguette pour construire depuis derrière, le Brésilien a déjà affiché le visage d'un patron et on l'a vu à plusieurs reprises donner des consignes à ses coéquipiers pour améliorer leur placement et leur demander de se projeter vers l'avant.

En revanche, Pelé brillait moins en provoquant un penalty après une sortie ratée. Heureusement pour lui, Lahmar était un peu trop confiant et manquait sa Panenka. Derrière, le gardien marseillais se rattrapait bien en détournant d'une belle claquette un tir qui filait sous la barre transversale. A l'approche de la pause, l'ESS levait aussi le pied et l'OM se contentait de faire tourner le ballon jusqu'au retour aux vestiaires.

Germain emmagasine de la confiance

Après la pause, Marseille a retrouvé un second souffle et l'entrée de Njie a apporté plus de vitesse dans les offensives marseillaises. C'est d'ailleurs le Camerounais qui offre une passe décisive à Germain pour le second but de l'OM (2-0, 62e). La recrue marseillaise prend encore un peu plus de confiance avec ce deuxième but en deux matchs. Derrière, les changements se multipliaient, le rythme retombait un peu et le score ne bougeait plus. Prochain rendez-vous, mercredi face au FC Viitorul pour les Marseillais.

La note du match : 5/10

Malgré le but de Rolando, la première période des Marseillais a été assez décevante avec une domination globalement tunisienne et un OM en manque de fraîcheur physique. Mais après la pause, les Olympiens ont trouvé un second souffle pour proposer plusieurs actions intéressantes avec plus de facilité à se projeter rapidement vers l'avant. Cela reste insuffisant dans le jeu, mais c'est plutôt logique avec une préparation à digérer.

Les buts :

- Sur un corner, Rolando place une tête piquée. Mathlouthi et ses deux défenseurs cafouillent et le ballon franchit la ligne (1-0, 4e).

- Au terme d'un déboulé côté droit, Njie centre devant le but pour Germain qui reprend victorieusement d'une reprise du plat du pied droit (2-0, 62e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Clinton Njie (6,5/10)

Son entrée à la pause a tout changé. Bien plus en jambe que ses autres partenaires offensifs, le Camerounais a fait des dégats dans la défense adverse avec sa vitesse et ses accélérations. Il semble aussi avoir retrouvé sa spontanéité. Passeur décisif pour Germain, il est proche de marquer ensuite sur un centre de ce dernier.

MARSEILLE :

Yoan Pelé (4,5) : alors que le retour de Mandanda est imminent, le gardien marseillais ne s'est pas vraiment rassuré. Il a effectué, certes, quelques bonnes interventions, mais on retiendra surtout cette sortie complètement ratée qui l'oblige ensuite à provoquer un penalty. Heureusement, sans conséquence.

Bouna Sarr (5) : au poste de latéral droit qui n'est pas son rôle de prédilection, il n'a pas toujours été impeccable défensivement en début de match, le temps de trouver ses repères. Plus à l'aise ensuite. Il faut aussi reconnaître que son activité et son engagement ont été intéressants. Remplacé à la 81e par Abdallah Ali Mohamed (non noté).

Rolando (6) : le colosse du Cap-Vert a fait le boulot derrière avec plusieurs interventions précieuses. C'est aussi lui qui ouvre le score de la tête. Remplacé à la 69e par Rod Fanni (non noté).

Doria (4,5) : le Brésilien ne maîtrise pas toujours parfaitement ses interventions et il a parfois mis ses coéquipiers en difficulté. Remplacé à la 81e par Henri Bedimo (non noté).

Patrice Evra (5) : le latéral gauche n'a pas été trop inquiété dans son couloir, mais il n'en a pas profité non plus pour se montrer très présent offensivement. Une très belle intervention devant son but en seconde période. Remplacé à la 69e par Christopher Rocchia (non noté).

Maxime Lopez (5) : on l'a senti un peu fatigué. Il s'est souvent contenté de jouer simple et court avec Luiz Gustavo, sans se projeter vers l'avant. Chose que lui a fait remarquer le Brésilien. Un peu plus inspiré en seconde période sur ses transmissions. Remplacé à la 81e par Florian Chabrolles (non noté).

Luiz Gustavo (6,5) : pour son premier match sous les couleurs de l'OM, le Brésilien a déjà séduit. Techniquement à l'aise, il a parfaitement su réguler le jeu au milieu de terrain, variant le jeu court et le jeu long avec précision. Il a déjà endossé son costume de patron. Remplacé à la 58e par Boubacar Kamara (non noté).

Morgan Sanson (5) : à l'image de Lopez, il n'a pas encore son rayonnement de la saison passée. Il lui manque encore le jus pour se projeter vers l'avant. En revanche, il reste précis dans ses transmissions. Remplacé à la 81e par Saîf-Eddine Khaoui (non noté).

Lucas Ocampos (4) : l'Argentin a été moins en vue que contre le FC Sion. Pas vraiment en jambe, il a perdu beaucoup de ballons et n'est pas parvenu à faire les différences nécessaires devant. Remplacé à la 46e par Clinton Njie (6,5), lire le commentaire ci-dessus.

Rémy Cabella (4) : il a tenté de se rendre disponible et de combiner avec ses partenaires, mais il a parfois manqué de jus et cela s'est ressenti dans sa conduite de balle sur ses accélérations. Remplacé à la 80e par Housseine Zakouani Saïd (non noté).

Valère Germain (6) : deuxième but en deux matchs pour l'ancien Monégasque qui semble prendre ses marques dans sa nouvelle équipe. Tout n'a pas été parfait dans le jeu car il a été bien contenu en première période, même s'il s'est aussi montré très disponible. Mais il a saisi l'opportunité de marquer grâce à son sens du but. Bon pour la confiance. Remplacé à la 69e par Yusuf Sari (non noté).

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

FICHE TECHNIQUE

Match amical

Etoile Sportive du Sahel 0-2 Marseille (0-1)

Stade Francis Turcan (Martigues)

Buts : Rolando (4e), Germain (62e) pour MARSEILLE



Etoile Sportive du Sahel (équipe de départ) : Mathlouthi - Ben Fradj, Bedoui, Boughattas, Abderrazzak - Lahmar, Trabelsi, Msakni - Sfaxi, Diogo Da Silva, Dhaouadi.



Marseille : Pelé - Sarr (Abdallah, 81e), Rolando (Fanni, 69e), Doria (Bedimo, 81e), Evra (Rocchia, 69e) - Lopez (Chabrolles, 81e), L. Gustavo (Kamara, 58e), Sanson (Khaoui, 81e) - Ocampos (Njie, 46e), Germain (Sari, 69e), Cabella (Zakouni, 81e).

La joie de Doria et Rolando après le premier but marseillais

Germain a inscrit son deuxième but avec l'OM

Les débuts de Luiz Gustavo étaient attendus

Le onze de départ marseillais