En mode diesel, Lyon écrase le Celtic - Débrief et NOTES des joueurs (Celtic 0-4 OL)

L'Olympique Lyonnais n'a pas eu à forcer son talent pour remporter son deuxième match amical de préparation face au Celtic (4-0) ce samedi, à Glasgow. Malgré une première période poussive, les Gones ont déroulé après la pause face au récent vainqueur de la Scottish Premiership. Lyon a mis du temps pour prendre le dessus sur le Celtic. Après sa victoire face à Bourg-en-Bresse (3-1), l'Olympique Lyonnais croisait la route d'un plus gros morceau, ce samedi, lors de son deuxième match amical de préparation cet été. Largement au-dessus techniquement, les Gones, pourtant moyens en première période, ont explosé le champion d'Ecosse (4-0) à Glasgow, grâce à ses remplaçants. De quoi donner de la confiance pour les futurs rencontres. Un Lyon très moyen en première période Bousculés en début de rencontre dans un Celtic Parc qui sonnait creux, les Lyonnais avaient énormément de mal à se projeter vers l'avant. Les joueurs du Celtic se montraient dangereux à deux reprises puisque Bitton, sur coup franc, puis Benyu, après une séquence chaude dans la surface, n'étaient pas loin d'ouvrir la marque. Trop timides, les protégés de Bruno Genesio s'enlisaient et affichaient un visage très moyen au fil de la première période. Pour ne rien arranger à leurs affaires, la pluie était de plus en plus forte et rendait difficile la construction du jeu. Une situation qui changeait complètement après la pause. Les remplaçants régalent Les changements apportés par le coach rhodanien portaient leurs fruits puisque Cornet trouvait la faille après une action menée par Fekir et Traoré (0-1, 53e). Largement au-dessus, les Gones doublaient la mise après un festival de l'attaquant Maolida, qui éliminait trois joueurs avant de tromper Hazard (0-2, 62e). En roue libre, les visiteurs se régalaient, Fekir profitant même d'un bon travail du milieu offensif Gouiri pour enfoncer un troisième but (0-3, 78e). Le jeune Lyonnais, en feu depuis son entrée, se chargeait même d'alourdir un peu plus l'addition en fin de rencontre, se baladant tranquillement dans une défense écossaise à la ramasse (0-4, 87e). De bon augure avant la prochaine rencontre face à l'Ajax Amsterdam, mardi. La note du match : 5/10 Un match à deux visages. Très décevants en première période, durant laquelle ils n'ont rien tenté, les Lyonnais ont été bien meilleurs après la pause, avec notamment de belles combinaisons et surtout, quatre buts, dont celui de Maolida, de toute beauté. L'occasion de voir une belle jeunesse rhodanienne. Les buts : - Dans l'axe, Fekir progresse et lance parfaitement Traoré en profondeur sur la gauche. La nouvelle recrue lyonnaise résiste au retour d'Izaguirre, tente sa chance, mais bute sur Hazard. A l'affût, Cornet n'a plus qu'à pousser le ballon au fond de filets (0-1, 53e). - Sur le côté gauche, Maolida réalise un festival en éliminant trois joueurs. Malgré l'angle très fermé, l'attaquant réussit à tromper Hazard d'une frappe du plat du pied gauche qui termine sa course dans le petit filet (0-2, 62e). - Gouiri travaille dans l'axe, élimine son vis-à-vis et voit Fekir lui chiper le ballon. D'une frappe soudaine, l'attaquant lyonnais trompe Hazard sans problème (0-3, 78e). - Sur le côté droit, Cornet adresse un ballon vers l'axe pour Gouiri. Le jeune Gone s'emmène le ballon d'une belle aile de pigeon et trompe Hazard d'un plat du pied intelligent (0-4, 87e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Nabil Fekir (7/10) Une excellente entrée de l'international tricolore ! Affûté, en jambes, il a complètement changé le jeu lyonnais. Il est impliqué sur le premier but et inscrit le troisième. S'il poursuit sur sa lancée, Fekir pourra faire mal cette année ! LYON : Anthony Lopes (5) : un coup franc dangereux de Bitton, un sauvetage de Morel sur sa ligne, le Portugais n'a rien eu à effectuer aujourd'hui. Remplacé à la 46e minute par Mathieu Gorgelin (5), qui n'a rien eu à faire non plus. Christophe Jallet (4) : l'international tricolore a eu énormément de mal. Il a tenté en début de partie mais a rapidement dû se contenter de défendre, et pas toujours avec de la réussite, face à Izaguirre et McGregor. Remplacé à la 46e minute par Kenny Tete (5), globalement discret malgré quelques percées remarquables. L'ancien joueur de l'Ajax, tout juste arrivé à Lyon, a encore le temps pour trouver le bon rythme. Nicolas Nkoulou (4) : encore une fois, le Camerounais a fait preuve de fébrilité. Souvent en retard face à Dembélé, il manque d'agressivité sur l'action de Benyu qui aurait pu déboucher sur un but en première période. Il va falloir élever le niveau ! Remplacé à la 46e minute par Emanuel Mammana (4), qui manque clairement de grinta, lui aussi. On est pour le moment très loin de voir un futur grand défenseur. Jérémy Morel (6,5) : après un début de match poussif, il est progressivement monté en puissance, réalisant un sauvetage décisif sur sa ligne en première période. Le capitaine d'un jour a globalement été bon, se comportant en patron. Remplacé à la 64e minute par Mouctar Diakhaby (non noté). Ferland Mendy (4,5) : une partie timide pour la recrue lyonnaise. Peu d'initiatives prises dans l'ensemble. Remplacé à la 64e minute par Fernando Marçal (non noté). Jordan Ferri (5,5) : une prestation correcte. De bonnes récupérations et du mouvement au milieu même si on attend encore un peu plus de sa part. Remplacé à la 64e minute par Lucas Tousart (non noté). Clément Grenier (3) : le joueur passé par la Roma a été transparent. Il n'a pas du tout pesé sur le jeu de son équipe. Remplacé à la 46e minute par Bertrand Troaré (6), qui a effectué une entrée intéressante. Sa faculté à éliminer ses adversaires sera un vrai atout pour l'OL lors de la saison à venir. Romain Del Castillo (4) : beaucoup trop discret. Il a été l'élément offensif le moins convaincant aujourd'hui. Remplacé à la 46e minute par Nabil Fekir (7). Houssem Aouar (4,5) : le milieu offensif aurait pu obtenir un penalty à la 12e minute après une belle percée dans la surface. Par la suite, il a eu un peu plus de mal à se mettre en évidence malgré une facilité technique indéniable. Remplacé à la 46e minute par Sergi Darder (5,5), qui a fait le travail. Sobre, il a réalisé une entrée correcte. Memphis Depay (4,5) : le Néerlandais s'est montré intéressant dans sa faculté à combiner avec ses partenaires. Cependant, on l'a trop peu vu dans l'ensemble pour que ses percées gênent les Ecossais. Remplacé à la 46e minute par Maxwell Cornet (6,5), qui s'est montré à son avantage. Buteur puis passeur décisif, l'Ivoirien a répondu présent. Myziane Maolida (6) : discret en première période, le jeune attaquant a été bien plus en vue aux côtés de Fekir et Traoré. Il marque un très joli but après un slalom magnifique dans la défense écossaise. A revoir ! Remplacé à la 64e minute par Amine Gouiri (non noté), qui a lui aussi fait forte impression. A l'origine du but de Fekir, il marque son premier but en professionnel en fin de rencontre après une belle action individuelle. Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

Match amical

Celtic Glasgow 0-4 Lyon (0-0)

Celtic Parc (Glasgow, ECO)

Buts : Cornet (53e), Maolida (62e), Fekir (78e), Gouiri (87e) pour Lyon.



Celtic (onze de départ) : De Vries – Hill, Bitton, Ajer, Izaguirre – Ntcham, Benyu – Hayes, Eboué, McGregor – Dembélé.



Celtic (onze de départ) : De Vries – Hill, Bitton, Ajer, Izaguirre – Ntcham, Benyu – Hayes, Eboué, McGregor – Dembélé.



Lyon : Lopes (Gorgelin, 46e) – Jallet (Tete, 46e), Nkoulou (Mammana, 46e), Morel (c) (Diakhaby, 64e), Mendy (Marçal, 64e) – Ferri (Tousart, 64e), Grenier (Traoré, 64e) - Del Castillo (Fekir, 46e), Aouar (Darder, 46e), Depay (Cornet, 46e) – Maolida (Gouiri, 64e).





