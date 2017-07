Séduisant, Monaco méritait mieux - Débrief et NOTES des joueurs (Fenerbahçe 1-1 Monaco) Pierre-Damien Lacourte - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 19/07/2017 à 21h04 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Pas de victoire mais une bonne impression générale pour Monaco face à Fenerbahçe ce mercredi en amical (1-1). Le champion de France a longtemps dominé son adversaire avant les nombreux changements de fin de rencontre. Tielemans face à Valbuena, deux recrues dans chaque camp. Malgré une évidente envie de bien faire, Monaco a été tenu en échec par Fenerbahçe ce mercredi en amical (1-1). Les Monégasques, plutôt séduisants, ont pourtant eu les occasions pour s'imposer ce soir. Les hommes de Leonardo Jardim débutaient bien cette partie. D'entrée sur corner, Falcao trouvait la barre de la tête. Peu de temps après, sur une subtile remise en retrait du Colombien, en jambes et inspiré, Kongolo, surpris, gâchait une énorme opportunité pour l'ASM. Les Turcs réagissaient par van Persie et Valbuena mais Subasic était à chaque fois sur la trajectoire. Avant le repos, sur un nouveau coup de pied arrêté frappé par Tielemans, excellent dans ce registre, Jemerson était à son tour à deux doigts de marquer. Benaglio s'est montré en fin de match Au retour des vestiaires, les champions de France étaient enfin récompensés de leurs bonnes intentions. Après une nouvelle tête de Falcao sur la barre, Lemar était là pour reprendre victorieusement (0-1, 53e). Dans la foulée, le joueur convoité par Arsenal décochait une bonne frappe, sortie de la lucarne par Volkan. Mais alors qu'on ne s'y attendait pas, Fenerbahçe revenait dans la partie en fin de match, après de nombreux changements côté asémiste. Sur un coup franc des 18 mètres, Stoch nettoyait la lucarne de Benaglio (1-1, 78e). Par la suite, le remplaçant de Subasic s'illustrait face aux attaquants turcs à bout portant à deux reprises. Monaco, après sa bonne prestation durant 75 minutes, ne méritait pas de s'incliner. Les champions de France tenteront de l'emporter samedi, pour leur dernier match de préparation, face au Sporting Portugal. La note du match : 6/10 Pour un match amical, on ne s'est pas ennuyé. Appliqués et volontaires, les Monégasques avaient à coeur de bien faire au cours de cette rencontre et ont su mettre l'intensité nécessaire pour y parvenir, à l'image de Falcao, décidé à la pointe de l'attaque. Les buts - Sur un centre de Sidibé, Falcao place une tête sur la barre. Mais Lemar est là pour reprendre victorieusement (0-1, 53e). - A la suite d'une faute de Fabinho à l'entrée de la surface, Fenerbahçe obtient un bon coup franc, magnifiquement expédié dans la lucarne par Stoch (1-1, 78e). Les NOTES des Monégasques : Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Radamel Falcao (7/10) Plein d'envie, le Colombien a montré qu'il avait déjà faim de buts durant cette avant-saison. De la tête, il touche la barre de Volkan à deux reprises. Sur la deuxième, Lemar suit bien pour marquer. Pas loin d'être passeur décisif pour Kongolo en première période. MONACO : Danijel Subasic (5) : pas inquiété, le portier monégasque a été impeccable sur des tentatives timides de van Persie et Valbuena. Remplacé à la pause par Diego Benaglio (6), trop court sur le magnifique coup franc de Stoch. Il brille en revanche ensuite face au même joueur à bout portant. Puis encore en fin de rencontre sur une tête adverse. Djibril Sidibé (6) : actif comme d'habitude sur son côté droit, c'est lui qui centre sur le but de Lemar. Il avait des jambes. Remplacé à la 70e minute par Almamy Touré (non noté). Kamil Glik (5) : rassurant le plus souvent, il a fini la rencontre très nerveux, étant agacé par l'égalisation de Fenerbahçe sur laquelle il estimait que la faute de Fabinho n'existait pas. Remplacé à la 86e minute par Moussa Sylla (non noté). Jemerson (6) : performant derrière, on l'a aussi vu menaçant à plusieurs reprises sur les coups de pied arrêtés. Remplacé à la 80e minute par Andrea Raggi (non noté). Terence Kongolo (5) : la recrue monégasque a beaucoup bougé sur son côté gauche. Des bonnes choses même s'il ne semble pas être du niveau de Mendy. Remplacé à la 86e minute par Youssef Aït Bennasser (non noté). Allan Saint-Maximin (5) : du bon et du moins bon chez l'ancien Bastiais. Quelques accélérations mais des mauvais choix aussi. Il a besoin de prendre ses marques. Remplacé à la 70e minute par Soualiho Meïté (non noté). Youri Tielemans (6) : appliqué dans l'entrejeu, il a excellé sur ses coups de pied arrêtés, très bien tirés. Auteur aussi d'une belle ouverture pour Sidibé sur le but de Lemar. Prometteur. Remplacé à la 70e minute par Kylian Mbappé (non noté), qui a d'entrée donné le tournis à Kjaer avant de buteur sur un Volkan inspiré. Fabinho (5) : le Brésilien est resté assez discret au milieu de terrain. C'est lui qui commet la faute sur le coup franc de l'égalisation de Fenerbahçe. Remplacé à la 80e minute par Kevin N'Doram (non noté). Thomas Lemar (6) : discret en première période, il s'est réveillé après la pause avec un but et une bonne frappe bien détournée par Volkan. Remplacé à la 70e minute par Jorge (non noté). Gil Dias (4) : au côté de Falcao, le Portugais s'est montré bien timide en première période. Très peu servi par ses partenaires. Remplacé à la mi-temps par Rony Lopes (5), entré avec l'envie de bien faire mais pas vraiment dangereux. Radamel Falcao (7) : lire le commentaire ci-dessus. Remplacé à la 70e minute par Guido Carrillo (non noté). Et pour vous, quels ont été les MEILLEURS joueurs et les MOINS BONS de l'ASM ?

Match amical

Fenerbahçe 1-1 Monaco (0-0)

Stade de Chailly (Montreux, Suisse)

Buts : Stoch (78e) pour Fenerbahçe ; Lemar (53e) pour Monaco

Avertissements : Sener (37e) pour Fenerbahçe ; Glik (78e) pour Monaco



Fenerbahçe (équipe de départ) : Volkan - Sener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali - Ozan, Souza - Dirar, Alper, Valbuena - van Persie. Entraîneur : Aykut Kocaman.



Monaco : Subasic (Benaglio, 46e) - Sidibé (Touré, 70e), Glik (Sylla, 86e), Jemerson (Raggi, 80e), Kongolo (Aït Bennasser, 86e) - Saint-Maximin (Mbappé, 70e), Tielemans (Meïté, 70e), Fabinho (N'Doram, 80e), Lemar (Jorge, 70e) - Dias (Lopes, 46e), Falcao (Carrillo, 70e). Entraîneur : Leonardo Jardim. Dirar n'a pas tardé à retrouver ses anciens partenaires de Monaco Valbuena, ici à l'échauffement, ne s'est pas illustré au cours de cette rencontre Leonardo Jardim a apprécié la prestation de son équipe Au coup de sifflet final, la foule a envahi la pelouse pour aller faire sa photo avec Kylian Mbappé





