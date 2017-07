L'OM enchaîne - Débrief et NOTES des joueurs (Sion 2-3 OM) Pierre-Damien Lacourte - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 05/07/2017 à 20h05 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Deuxième match amical de l'été et deuxième victoire pour l'Olympique de Marseille, qui s'est imposé 3-2 face aux Suisses de Sion ce mercredi. Le nouvel arrivant Valère Germain et le revenant Lucas Ocampos ont notamment marqué. Deuxième succès d'affilée pour Doria et les Marseillais. Quatre jours après un premier succès face à une modeste sélection valaisanne (2-0), l'Olympique de Marseille poursuivait sa préparation estivale par un nouveau match amical contre Sion ce mercredi. Intéressants en première période, plus fébriles ensuite, les Phocéens l'ont tout de même emporté 3-2. Cette rencontre débutait idéalement pour les Olympiens. De retour de prêt, Ocampos reprenait à bout portant un coup franc de Lopez (0-1, 9e). Deux minutes plus tard, la première recrue de l'été de l'OM, Germain, profitait d'un caviar de Cabella pour doubler la mise (0-2, 11e). Au retour des vestiaires, après les entrées de Fanni, Kamara, Rocchia, Njie, et d'Escales dans les buts, Schneuwly, après une très mauvaise passe en retrait de Sarr, inhabituel arrière droit, réduisait l'écart (1-2, 46e). Sarr, fautif puis buteur Maîtrisant les débats en première période, les Olympiens s'exposaient bien plus après la pause. Mais Sarr se rachetait bien en expédiant une superbe volée dans la lucarne adverse (1-3, 58e). De quoi lui redonner confiance après sa grossière erreur. Escales encaissait ensuite un second but, de Karlen, de la tête, oublié par Doria (2-3, 62e). Rudi Garcia décidait alors de faire entrer Bedimo, Aloé et les jeunes Chabrolle, Zakouani, Sari et Khaoui. Les Suisses procédant eux aussi à de nombreux changements, la rencontre perdait alors en intérêt. En dépit des deux buts concédés après la pause, l'entraîneur marseillais pourra être satisfait de la maîtrise affichée par son équipe durant les 45 premières minutes. Prochain rendez-vous maintenant pour l'OM, dimanche face à l'Etoile Sportive du Sahel. La note du match : 5/10 On a déjà vu match amical plus ennuyeux, même si ça restait une rencontre de préparation avec forcément beaucoup de temps morts. On aura tout de même vu cinq buts dont celui superbe de Bouna Sarr. Les buts - Sur un coup franc de Lopez, Ocampos est bien placé pour reprendre à bout portant et crucifier le portier adverse (0-1, 9e). - Au sein de la défense adverse, Cabella intercepte un ballon et se présente seul face au gardien. Mais le milieu marseillais la joue opportuniste et sert Germain qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond (0-2, 11e). - Sur une très mauvaise passe en retrait de Sarr, Schneuwly se retrouve seul face à Escales et ajuste tranquillement le portier marseillais (1-2, 46e). - Servi à l'entrée de la surface côté droit, Sarr contrôle avant d'envoyer un missile de volée dans la lucarne au premier poteau (1-3, 58e). - Sur corner, Karlen échappe au marquage de Doria et marque de la tête (2-3, 62e). Les NOTES des joueurs : Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Lucas Ocampos (6/10) Auteur de l'ouverture du score marseillaise, l'Argentin, de retour à l'OM après son prêt d'une saison en Italie, s'est aussi montré dangereux à la demi-heure de jeu. Intéressant dans son jeu de remise dos au but. On l'a senti impliqué et soucieux de marquer des points. Remplacé à la 65e minute par Yusuf Sari (non noté), qui a bien combiné avec Rocchia. MARSEILLE : Yohann Pelé (6) : peu de travail à effectuer, mais le portier marseillais est vigilant sur une frappe de Di Marco juste avant le repos. Remplacé à la 46e minute par Florian Escales (4), qui, abandonné par sa défense, encaisse deux buts. On ne l'a pas senti très rassurant. Bouna Sarr (5) : auteur d'une grosse erreur qui coûte un but à son équipe, l'ancien Messin, qui a dépanné au poste de latéral droit, se rachète ensuite en expédiant une superbe volée dans la lucarne. Du bon et du moins bon. Remplacé à la 65e minute par Baptiste Aloé (non noté), qui n'a pas eu à s'employer sur son côté droit. Rolando (5) : il a vécu une première période assez tranquille en charnière centrale. Remplacé à la 46e minute par Rod Fanni (5), surpris par la passe malheureuse de Sarr sur le premier but suisse. Pas vraiment embêté le reste du temps. Doria (5) : sérieux en défense centrale, il réalise notamment un bon retour dans les pieds de Luchinger en première période. Mais c'est lui qui laisse Karlen seul pour marquer de la tête après le repos. Remplacé à la 65e minute par Henri Bedimo (non noté), entré en défense centrale. Une belle intervention dans les pieds d'un joueur adverse qui filait au but en fin de rencontre. Patrice Evra (4) : comme très souvent la saison dernière, on l'a vu régulièrement en difficulté sur son côté gauche. Remplacé à la 46e minute par Christopher Rocchia (6), appliqué et volontaire dans son couloir. Il a montré des choses intéressantes. Maxime Lopez (5) : passeur décisif pour Ocampos sur coup franc, le petit milieu de terrain marseillais a été sérieux dans l'entrejeu, sans être rayonnant. Remplacé à la 65e minute par Florian Chabrolle (non noté). Grégory Sertic (5) : aligné au poste de milieu défensif aujourd'hui, l'ancien Bordelais a fait le boulot. Remplacé à la 46e minute par Boubacar Kamara (6), positionné en sentinelle devant la défense. Appliqué et à l'aise, il a bien fait circuler le ballon. Morgan Sanson (6) : il a bien tenu le ballon au milieu. Passeur décisif pour Sarr après le repos. Remplacé à la 65e minute par Housseine Zakouani (non noté), très peu en vue. Lucas Ocampos (6) : lire ci-dessus. Valère Germain (5) : peu d'occasions franches, mais il marque après avoir été servi sur un plateau par Cabella. Toujours bons pour la confiance. Remplacé à la 46e minute par Clinton Njie (4), éteint à la pointe de l'attaque. Rémy Cabella (5) : altruiste sur le deuxième but marseillais, il a aussi eu tendance parfois à trop porter le ballon. Remplacé à la 65e minute par Saïf-Eddine Khaoui (non noté), qui ne s'est pas mis en valeur. Et pour vous, quels ont été les MEILLEURS joueurs et les MOINS BONS de l'OM ? Réagissez dans la rubrique "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

Match amical

Sion 2-3 Marseille (0-2)

Stade Saint-Laurent (Saillon, Suisse)

Buts : Schneuwly (46e), Karlen (62e) pour Sion ; Ocampos (9e), Germain (11e), Sarr (58e) pour Marseille



Sion (équipe de départ) : Fickentscher - Ndoye, Ricardo, Zverotic - Salatic, Dimarco, Constant, Mveng, Luchinger - Konaté, Akolo. Entraîneur : Paolo Tramezzani.



Marseille : Pelé (Escales, 46e) - Sarr (Aloé, 65e), Rolando (Fanni, 46e), Doria (Bedimo, 65e), Evra (Rocchia, 46e) - Lopez (Chabrolle, 65e), Sertic (Kamara, 46e), Sanson (Zakouani, 65e) - Ocampos (Sari, 65e), Germain (Njie, 46e), Cabella (Khaoui, 65e). Entraîneur : Rudi Garcia.





