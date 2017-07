Sous un soleil de plomb, Monaco piétine - Débrief et NOTES des joueurs (ASM 0-0 PSV) Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 16/07/2017 à 19h01 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au lendemain de sa victoire contre Stoke (4-2), Monaco a concédé le résultat nul face au PSV Eindhoven (0-0) ce dimanche à Bagnes, en Suisse, lors de son quatrième match amical de la préparation estivale. Un résultat logique entre deux formations qui ont eu énormément de mal à se procurer des occasions. Lemar et ses partenaires ont peiné face au PSV. Vingt-quatre heures après sa victoire convaincante face à Stoke (4-2), Monaco a eu bien plus de mal face au PSV Eindhoven (0-0) ce dimanche à Bagnes, lors du 4e match amical de préparation estivale. Émoussés physiquement, les champions de France ont livré une prestation assez moyenne face au récent 3e d'Eredivisie, concédant leur deuxième résultat nul après la contre-performance face au Rapid Vienne (2-2), le 9 juillet. Sidibé, le plus actif Sous une chaleur écrasante, les Monégasques prenaient tout leur temps pour déployer leur jeu. Face à une équipe néerlandaise bien regroupée, Sidibé et Falcao se montraient les plus actifs mais manquaient de justesse dans la zone de vérité. Tenaces, les joueurs du PSV résistaient aux quelques assauts asémistes, qui manquaient de tranchant. Devant une centaine de supporters présents autour du terrain, les acteurs de la partie peinaient à accélérer le rythme, gênés par un soleil de plomb qui ne faiblissait pas. La barre pour Carrillo, et puis c'est tout ! Après la pause, l'ailier Mboula, pour l'ASM, et l'attaquant Bergiwjn, pour le PSV, se procuraient deux belles occasions, sans réussite. Plus agressifs, les champions de France se découvraient derrière mais pouvaient compter sur la vigilance de Benaglio. Ils auraient même pu surprendre les récents 3es d'Eredivisie en fin de rencontre mais la frappe à bout portant de Carrillo heurtait la barre de Dias. La seule grosse opportunité princière d'une partie très décevante... Face à Fenerbahçe, mercredi, il faudra faire mieux pour les hommes de Leonardo Jardim ! La note du match : 4/10 Un match assez ennuyant dans l'ensemble, disputé sous un soleil de plomb. Pour l'ambiance, on repassera, le stade Saint-Marc ne disposant pas de tribunes. Nous avons eu le droit à peu d'occasions même si les joueurs n'ont pas ménagé leurs efforts dans un climat assez compliqué. Les NOTES des joueurs Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Djibril Sidibé (6,5/10) L'international tricolore a été le meilleur Monégasque en première période, n'hésitant jamais à provoquer dans son couloir. Il a bien combiné avec Lopes sur le côté droit et a fait preuve d'autorité sur le plan défensif. Remplacé à la 63e minute par Almamy Touré (non noté). MONACO : Danijel Subasic (5) : le Croate n'a absolument rien eu à effectuer aujourd'hui puisque les joueurs du PSV ont été inoffensifs en première période. Remplacé à la 46e minute par Diego Benaglio (5,5), qui a réalisé deux interventions autoritaires. Djibril Sidibé (6,5) : lire commentaire ci-dessus. Jemerson (6) : le Brésilien s'est montré solide dans l'ensemble. Il a une bonne occasion en début de partie mais sa reprise acrobatique a manqué de justesse. Derrière, il a fait le travail. Remplacé à la 46e minute par Youssef Aït Bennasser (4,5), qui a réalisé une entrée plus que quelconque, ne pesant que très peu dans l'entrejeu. Terence Kongolo (6) : la recrue néerlandaise s'est également montrée à son avantage, repoussant aisément les quelques assauts adverses. Intéressant techniquement. Jorge (4,5) : le latéral gauche a été globalement décevant. Il a pris trop peu d'initiatives dans son couloir, ne combinant que très peu avec Lemar puis Mboula. Remplacé à la 79e minute par Kamil Glik (non noté). Rony Lopes (5,5) : à son aise, le joueur passé par Lille a été plutôt actif même s'il a manqué de lucidité dans ses choix. Une relation intéressante avec Sidibé. Remplacé à la 46e minute par Jordy Mboula (5,5), qui a réalisé une entrée remarquée avec de nombreux déboulés dans son couloir. Sa capacité à éliminer peut faire énormément de bien à l'ASM ! Kévin N'Doram (5,5) : solide. Il a joué simplement, récupérant pas mal de ballons dans les pieds adverses. On peut lui reprocher son manque d'initiative néanmoins. Remplacé à la 79e minute par Julien Serrano (non noté). Youri Tielemans (5,5) : très bon face à Stoke, le Belge a été bien moins en vue aujourd'hui. Il s'est pourtant montré actif mais ses transmissions n'ont pas été aussi judicieuses que face aux Potters. Remplacé à la 63e minute par Soualiho Méité (non noté). Thomas Lemar (5) : une rencontre timide pour l'ancien Caennais. Plutôt à son aise en début de rencontre, il a peu à peu baissé le pied. Il délivre néanmoins une belle passe presque décisive à Mbappé qui a manqué de lucidité au moment d'éliminer son adversaire dans la surface. Remplacé à la 46e minute par Gil Bastião Dias (4,5), lui aussi moins à son aise que face à Stoke. Radamel Falcao (5,5) : s'il n'a pas eu d'occasions franches, le Colombien a été disponible, n'hésitant pas à décrocher pour apporter du soutien à ses milieux. Remplacé à la 46e minute par Guido Carrillo (non noté), qui a touché la barre en fin de partie sur un de ses seuls ballons. Remplacé à la 85e minute par Moussa Sylla (non noté). Kylian Mbappé (4,5) : titularisé pour cette rencontre, la star monégasque n'a pas vraiment brillé. L'international tricolore a bien commencé, provoquant notamment ses adversaires en un contre un, avant de rentrer doucement mais sûrement dans le rang. Un tout petit Mbappé. Remplacé à la 63e minute par Allan Saint-Maximin (non noté), qui a tenté de percuter, en vain. Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

MATCH AMICAL

Monaco 0-0 PSV (0-0)

Stade Saint-Marc (Bagnes, SUI)

Avertissement : Hendrix (48e) pour le PSV.



Monaco : Subasic (Benaglio, 46e) – Sidibé (Touré, 63e), Jemerson (Aït Bennasser, 46e), Kongolo, Jorge (Glik, 79e)- R. Lopes (Mboula, 46e), N'Doram (Serrano, 79e), Tielemans (Meité, 46e), Lemar (Dias, 46e) – Falcao (Carrillo, 46e puis Sylla, 85e), Mbappé (Saint-Maximin, 63e).



PSV (onze de depart) : Zoet - Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet - Hendrix, Pröpper, Ramselaar - Locadia, De Jong, Bergwijn. Un joli décor... mais pas de tribunes au Stade Saint-Marc ! Jardim n'a pas trouvé la solution pour faire sauter le verrou du PSV Falcao s'est montré actif mais sans être dangereux





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS