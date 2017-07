Sans convaincre, Marseille bute sur les Rangers... - Débrief et NOTES des joueurs (Rangers 1-1 OM) Damien Da Silva - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 22/07/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au terme d'une partie assez décevante, l'Olympique de Marseille a concédé un nul face aux Glasgow Rangers (1-1) ce samedi en amical. Avant d'affronter Ostende en Europa League, l'OM n'a pas vraiment convaincu dans le jeu. Valère Germain a encore marqué ce samedi. Rudi Garcia voulait un test physique pour ses joueurs ce samedi, il a été servi ! Pour le dernier match amical de l'Olympique de Marseille cet été, le club phocéen a été accroché par les Glasgow Rangers (1-1) ce samedi. Décevants dans le jeu, les Marseillais n'ont pas convaincu avant d'affronter Ostende lors du 3e tour qualificatif de l'Europa League. Malgré tout, Après 6 premières victoires, l'OM boucle sa préparation sur un sans-faute. Une première période soporifique... Dans un début de match engagé, les Marseillais disposaient de la maîtrise du ballon face à des Rangers déjà agressifs. Gênés par l'impact des Écossais, les Phocéens souffraient dans les duels, à l'image d'un Evra contraint d'être remplacé après une faute rugueuse de Dorrans. Trop imprécis techniquement, l'OM ne parvenait pas à être dangereux avec une première demi-heure peu spectaculaire. En fin de première période, les Rangers poussaient et il fallait une bonne défense olympienne pour repousser les offensives adverses. Solide défensivement, Marseille va devoir faire plus en attaque. Au retour des vestiaires, la physionomie de la partie n'évoluait pas avec des Olympiens toujours aussi brouillons face à l'intensité mise par les Écossais. Germain réaliste, Kranjcar illumine ce match ! Après un but logiquement refusé à Lopez, l'OM ne retrouvait pas des couleurs mais heureusement Morelos était imprécis en ne cadrant pas son tir devant Mandanda. Puis sur sa première occasion, Germain, parfaitement servi par Sanson, ouvrait le score d'une belle reprise au second poteau qui passait entre les jambes du gardien (0-1, 62e). Alors que les Phocéens semblaient gérer après l'ouverture du score, Kranjcar égalisait sur un magnifique coup-franc à 23 mètres déposé dans la lucarne de Mandanda (1-1, 74e). Plus entreprenant, l'OM tentait d'arracher cette victoire mais le score n'évoluait finalement pas. Décevant, Marseille n'a pas préparé idéalement son 3e tour qualification pour l'Europa League face à Ostende. La note du match : 4/10 Au niveau de l'intensité, ce match amical était un bon test pour les deux équipes. Par contre, au niveau du jeu, les spectateurs ne se sont clairement pas régalés avec des imprécisions techniques importantes des deux côtés. Les deux buts dans les derniers instants ont un peu sauvé cette partie... Les buts : - Lancé sur le côté gauche, Sanson réalise un centre parfait au second poteau. Devant son défenseur, Germain effectue une belle reprise du plat du pied et le ballon passe entre les jambes du gardien adverse pour terminer dans les filets (0-1, 62e). - Sur un coup-franc à 23 mètres, Kranjcar enroule parfaitement sa frappe pour égaliser malgré la déviation de Mandanda, légèrement trop court (1-1, 74e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Niko Kranjcar (7/10) Dans un match assez pauvre techniquement, le milieu de terrain des Rangers a été le seul à élever son niveau de jeu. Impliqué dans tous les bons coups de son équipe grâce à sa qualité technique, il a arraché le match nul pour les siens avec un coup-franc déposé dans la lucarne de Mandanda. Belle performance. MARSEILLE : Steve Mandanda (5,5) : une partie plutôt tranquille pour le gardien de l'Olympique de Marseille. Après une première sortie convaincante face au Sporting Portugal mardi, l'international français n'a pas eu besoin de forcer son talent ce samedi face à des Rangers peu inquiétants dans le but. Sérieux sur ses rares interventions. Difficile de lui faire le moindre reproche sur la réalisation encaissée... Hiroki Sakai (5,5) : un match correct pour la Japonais. Moins présent offensivement en raison de l'agressivité des Ecossais, le latéral droit a affiché une belle solidité défensive dans son couloir avec de bonnes interventions. Il faut souligner son superbe retour sur un contre où les Rangers se présentaient à deux contre lui... Rolando (6) : dans cette équipe quasiment type de l'Olympique de Marseille avant le début de la saison, le Portugais représentait peut-être la seule incertitude... Et pourtant, il n'a pas déçu. Avec le jeu physique des attaquants écossais, il a parfaitement répondu présent avec une belle agressivité et des interventions justes dans la surface. Adil Rami (6) : après des débuts mitigés avec un penalty concédé face au Sporting Portugal mardi, le défenseur central a répondu présent face au club écossais. Comme Rolando, il a été à son avantage face au jeu long déployé par les Rangers. Dans la surface, sa présence a été particulièrement précieuse avec des dégagements importants. On n'oubliera pas cependant sa petite erreur sur l'occasion de Morelos à l'heure de jeu. Remplacé à la 86e minute par Doria (non noté). Patrice Evra (non noté) : touché sur une vilaine faute de Dorrans en début de partie, le latéral gauche n'a pas pris de risque en étant sortie par Rudi Garcia. Remplacé à la 13e minute par Tomas Hubocan (4). Une partie difficile pour le défenseur, qui a affiché certaines lacunes défensives et s'est distingué par un tacle sur son propre partenaire Gustavo. Maxime Lopez (4,5) : avec son petit gabarit, le milieu de terrain a été sérieusement bousculé par le milieu de terrain adverse. Dépassé dans l'agressivité, il n'a malheureusement pas réussi à se distinguer par sa qualité technique avec un jeu assez brouillon. Après un but logiquement refusé pour un hors-jeu de Germain, il s'est distingué par une erreur de relance sur l'occasion de Morelos à l'heure de jeu. Luiz Gustavo (5) : le Brésilien dégage une impression de facilité. Sans être au-dessus du lot, il a été à la hauteur à la récupération tout en effectuant de bonnes relances avec plusieurs passes tranchantes pour couper les lignes. Dans un contexte difficile pour l'OM sur certaines périodes, le milieu a été solide malgré quelques transmissions imprécises. A noter qu'il a concédé le coup-franc qui a entraîné l'égalisation des Rangers. Morgan Sanson (5,5) : pendant longtemps, le milieu de terrain a été incapable de déployer son style de jeu habituel en raison de la pression mise par les Ecossais. Un peu mieux après la pause, il s'est distingué avec cette superbe passe décisive sur le but de Germain avec un centre parfait au second poteau. Remplacé à la 79e minute par Gregory Sertic (non noté). Dimitri Payet (4) : un match raté pour l'international français. Incapable de réaliser la moindre différence sur son côté, il s'est heurté à plusieurs reprises sur la défense adverse et a montré quelques signes de nervosité. Pire encore, il a été peu en réussite dans ses passes avec un déchet technique important. Remplacé à la 86e minute par Rémy Cabella (non noté). Valère Germain (6,5) : un vrai tueur ! Pendant la majorité de la rencontre, l'attaquant n'a quasiment pas existé en étant peu trouvé par ses partenaires. Mais sur sa première occasion, il a trouvé le chemin des filets avec une belle reprise après un centre parfait de Sanson. Son 4e but sur cette préparation estivale ! Remplacé à la 79e minute par Clinton Njie (non noté). Florian Thauvin (4) : capitaine pour cette dernière rencontre de préparation, l'ailier doit encore monter en puissance. Tout comme Payet, il a eu tendance à décrocher dans le coeur du jeu sans afficher une grande aisance technique. Trop de ballons perdus sur des passes plutôt faciles. Remplacé à la 66e minute par Lucas Ocampos (non noté). Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

Match amical

Glasgow Rangers 1-1 OM (0-0)

Ibrox Stadium (Glasgow)

Buts : Germain (62e) pour l'OM ; Kranjcar (74e) pour les Rangers.

Avertissement : Dorrans (5e) pour les Rangers.



Glasgow Rangers : Foderingham - Tavernier, Alves (Wilson, 56e), Cardoso, Wallace - Candeias, Dorrans (Dalcio, 84e), Jack (Hunt, 84e), Kranjcar (Windass, 75e) - Miller (Pena, 75e), Herrera (Morelos, 56e).



Marseille : Mandanda - Evra (Hubocan, 13e), Rami (Doria, 86e), Rolando, Sakai - Sanson (Sertic, 79e), Gustavo, Lopez - Payet (Cabella, 86e), Germain (Njie, 79e), Thauvin (Ocampos, 66e). Patrice Evra a été blessé dès le début de la partie

Même bougé par Alves sur ce match, Germain a trouvé le chemin des filets

Les Marseillais se replacent après le but de Germain avec la joie de Sanson







