Paris est allé la chercher...- Débrief et NOTES des joueurs (Roma 1-1 (3-5 tab) PSG)

Pour son premier match de la préparation estivale, le Paris Saint-Germain a battu l'AS Rome (1-1, 5-3 tab) ce jeudi, à Détroit, aux Etats-Unis, à l'occasion de l'International Champions Cup. Globalement dominateurs, les Parisiens ont énormément gâché en seconde période avant de faire la différence lors de la séance des tirs au but. La joie des Parisiens après le but de Marquinhos. Première mitigée pour le Paris Saint-Germain lors de la préparation estivale. Opposés à l'AS Rome, les Parisiens, globalement dominateurs, ont eu besoin des tirs au but pour prendre le dessus (1-1, 5-3 tab) ce jeudi à Détroit, à l'occasion de l'International Champions Cup. Sérieux techniquement, les vice-champions de France ont baissé le pied au retour des vestiaires sans réussir à reprendre l'avantage en fin de rencontre. Prochain rendez-vous pour les hommes d'Unai Emery, dans la nuit de samedi à dimanche (2h) face à Tottenham. Un Paris sérieux avant la pause Bousculés dans les premières minutes, les Parisiens ne mettaient pas longtemps à prendre les commandes de la partie. Sérieux techniquement, frais physiquement, les hommes d'Unai Emery affichaient d'entrée un visage séduisant sans toutefois mettre en danger leurs adversaires. Jesé, parfaitement servi par Pastore, se procurait d'ailleurs la première grosse opportunité du match, sans réussite. A force de pousser, les Franciliens finissaient par trouver la faille. Après une action confuse, Jesé servait parfaitement Marquinhos, qui, tel un renard des surfaces, ne laissait aucune chance à Alisson (0-1, 36e). Dans un Comerica Park bien garni mais peu bruyant, Pastore de chargeait de faire le spectacle en multipliant les gestes de classe sur la pelouse avant la pause. Le réalisme de Sadiq, les ratés de Matuidi Au retour des vestiaires, les Italiens se montraient plus agressifs. Sanction immédiate pour les Parisiens puisque Sadiq trompait Areola d'une frappe croisée après une excellente remise de Gerson (1-1, 60e). Le gardien du PSG sauvait les siens dans la foulée sur un terrible coup franc de De Rossi, qui filait sous la barre. Malmenés, les vice-champions de France se mettaient en difficulté seuls et subissaient les assauts transalpins. Dans le dernier quart d'heure, les partenaires de Matuidi retrouvaient leur second souffle. Le milieu français ratait même deux énormes occasions de redonner l'avantage aux siens alors qu'il se trouvait seul devant Alisson. Des manqués monumentaux qui obligeaient le PSG à disputer la séance des tirs au but qu'il remportait 5-3, le seul Gerson manquant sa tentative pour la Roma. Dans la nuit de samedi à dimanche, Marquinhos et ses partenaires auront l'occasion de faire beaucoup mieux face à Tottenham. La note du match : 6,5/10 Un match de reprise face à un adversaire coriace pour les Parisiens. Appliqués techniquement, en forme physiquement, les joueurs de la capitale française ont livré une partition intéressante dans l'ensemble même s'ils ont traversé un trou de 20 minutes en seconde période. L'état de la pelouse n'a pas forcément arrangé les affaires franciliennes. A noter tout de même le soutien très important des fans parisiens dans l'enceinte américaine. Les buts : - Sur un corner mal dégagé par la défense italienne, Motta bénéficie de plusieurs contres favorables à l'entrée de la surface. Le milieu de terrain reste sur ses cannes et sert Jesé dans un trou de souris. L'Espagnol, sans contrôle, remet intelligemment pour Marquinhos, qui efface son vis-à-vis d'un crochet avant d'ajuster parfaitement Alisson d'une frappe du pied droit imparable (0-1, 36e). - A 25 mètres, Gerson adresse un subtil ballon piqué du pied gauche au-dessus de la défense parisienne. C'est Sadiq, au second poteau, qui a tout le loisir de contrôler puis d'enchaîner avec une frappe croisée du pied gauche entre les jambes d'Areola (1-1, 59e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Marquinhos (7/10) Une partie très sérieuse du Brésilien. Face à son ancien club, le défenseur central n'a laissé aucune chance à Dzeko, le marquant parfaitement à la culotte. Pour ne rien gâcher à sa belle prestation, son but digne d'un grand 9 en première période qui met les siens sur les bons rails. Il n'est pas directement impliqué sur le but encaissé. AS ROME : Alisson (5,5) : match correct pour le Brésilien, qui n'a rien pu faire sur le but de Marquinhos. Il réalise des interventions décisives sur des frappes de Lucas et Pastore. Bruno Peres (5) : offensif, peut-être un peu trop au regard de la physionomie de la rencontre. Il a eu quelques problèmes à contenir Kurzawa, qui ne lui a pas rendu la vie facile. Il a été néanmoins bien mieux au retour des vestiaires. Kostas Manolas (4,5) : une partie timide du Grec. Certes, il a concédé peu d'occasions, mais lorsque le PSG appuyait, sa lourdeur lui a posé quelques soucis. Remplacé à la 46e minute par Federico Fazio (5,5), qui a réalisé une entrée solide. Hector Moreno (4,5) : moyen dans l'ensemble. Remplacé à la 46e minute par Leandro Castan (5,5), auteur d'une seconde période solide. Jesus (5) : un match moyen. Pas souvent débordé, il n'a pas assez appuyé pour mettre en difficulté Alves dans son couloir. Remplacé à la 84e minute par Moustapha Seck (non noté). Maxime Gonalons (6) : et si le Français retrouvait son meilleur niveau à Rome ? Ce soir, il a été un des meilleurs dans son équipe, faisant preuve d'une très grande sérénité dans ses passes et au moment de remonter le ballon. Remplacé à la 61e minute par Daniele De Rossi (non noté). Kevin Strootman (6) : match intéressant du capitaine romain. Toujours juste, il a bien aidé son équipe à maintenir un bloc assez haut pour ne pas trop subir la pression parisienne. Remplacé à la 46e minute par Radja Nainggolan (6), qui s'est montré à la hauteur, comme toujours. Juan Iturbe (3) : complètement inexistant, il n'a pas vu le jour sur la pelouse. Un match à oublier. Remplacé à la 46e minute par Gerson (6), auteur d'une superbe passe décisive sur le but de Sadiq. Il est néanmoins le seul à rater son tir au but. Lorenzo Pellegrini (4) : le transfuge de Sassuolo a été trop discret ce soir. Une petite partie pour lui. Remplacé à la 46e minute par Marco Tumminello (4), qui a réalisé une entrée plus que quelconque. Diego Perotti (4,5) : l'Argentin a du ballon, c'est indéniable. Mais ce soir, il a eu du mal à faire la différence face à une solide défense parisienne, même s'il aurait pu obtenir un penalty après la pause suite à une faute de Daniel Alves. Remplacé à la 61e minute par Mirko Antonucci (non noté). Edin Dzeko (4) : partie compliquée pour le Bosnien, qui n'a rien pu faire face au duo défensif brésilien du PSG. Il a tenté de jouer en déviation, en vain, c'était beaucoup trop difficile ce soir. Remplacé à la 46e minute par Sadiq Umar (6,5), qui a été la bonne surprise côté romain. Auteur du but égalisateur, il a posé quelques problèmes à Kimpembe, pas loin de concéder un penalty sur le Nigérian. A revoir. PARIS SG : Alphonse Areola (4) : peu de travail à effectuer pour le gardien parisien, qui s'est incliné sur la première frappe cadrée italienne. S'il sort un bel arrêt sur le coup franc de De Rossi qui a suivi, l'international tricolore n'a pas marqué de points ce soir. Daniel Alves (4) : pour sa première sous le maillot parisien, le latéral droit brésilien a connu beaucoup de difficultés. Peu en vue offensivement, il a plongé après la pause sur le plan défensif, se rendant coupable de nombreuses erreurs de placement. Alors qu'il aurait dû concéder un penalty pour une faute évidente sur Perrotti à la 56e minute, il oublie complètement de marquer Sadiq sur le but égalisateur. Remplacé à la 69e minute par Christopher Nkunku (non noté). Marquinhos (7) : lire commentaire ci-dessus. Thiago Silva (6) : une bonne reprise pour le capitaine parisien. Sérieux, appliqué, il n'a pas eu à se fouler pour repousser les timides assauts romains en première période. Remplacé à la 46e minute par Presnel Kimpembe (5,5), qui a réalisé une intervention très autoritaire devant Sadiq sur son premier ballon avant de commettre une faute litigieuse, où il touche légèrement le ballon mais surtout le Nigérian dans la foulée. Mais globalement, il a été solide. Layvin Kurzawa (6) : sa pubalgie derrière lui, le latéral gauche semble déjà en forme. Très offensif en première période, il a bien aidé ses partenaires devant, faisant preuve de beaucoup de caractère. Il en faudra s'il souhaite définitivement s'imposer à Paris. Moins en vue après la pause, il n'a pas non plus été débordé dans son couloir. Remplacé à la 68e minute par Yuri Berchiche (non noté), qui a eu quelques soucis pour marquer ses adversaires. Adrien Rabiot (6) : un match propre techniquement. Souvent bien placé, le jeune Parisien a été très sérieux, participant de manière active à la construction des actions. Il a néanmoins eu un peu plus de mal sur les longues ouvertures. Remplacé à la 46e minute par Blaise Matuidi (4), qui a raté deux énormes occasions en fin de rencontre, manquant de lucidité au moment de conclure. Thiago Motta (6) : une prestation à la hauteur pour l'Italien. En véritable lessiveuse au milieu du terrain, il a bonifié tous les ballons qui sont passés dans ses pieds. Il est même à l'origine de l'ouverture du score de Marquinhos grâce à une belle passe dans l'intervalle pour Jesé. Remplacé à la 68e minute par Lorenzo Callegari (non noté). Lucas (5) : le Brésilien a fait preuve de bonne volonté, mais encore une fois, cela reste bien trop maigre. Il a réussi à briller sur quelques percées individuelles sans réussir à se montrer lucide à la finition ou dans la dernière passe. Du Lucas. Javier Pastore (6,5) : El Flaco est déjà en grande forme ! Dans une position d'électron libre, l'Argentin a fait mal aux Romains, qui n'ont jamais su défendre sur lui. Il offre notamment à Jesé une balle en or à la 20e minute, que l'Espagnol gâche. Ses gestes de classe ont régalé le public de Détroit. Remplacé à la 68e minute par Gonçalo Guedes (non noté). Giovani Lo Celso (5) : peu en vue offensivement, l'Argentin a livré un gros match dans l'intensité. Il en a même parfois fait un tout petit peu trop, concédant des fautes évitables à cause d'un excès d'engagement. Remplacé à la 82e minute par Antoine Bernede (non noté). Jesé (5) : la bonne nouvelle, c'est que l'Espagnol est affûté pour cette reprise. En revanche, on sent clairement qu'il manque de confiance. Pour preuve, l'énorme occasion gâchée à la 20e minute après un service lumineux de Pastore. Il réussit à se rattraper en délivrant une belle passe décisive pour Marquinhos. Avec l'accumulation des matchs et un temps de jeu convenable, l'ancien joueur du Real Madrid pourrait être une bonne surprise s'il continue ses progrès, même légers. Pour devenir officiellement la doublure d'Edinson Cavani ? Remplacé à la 82e minute par Odsonne Edouard (non noté). Et pour vous, quels ont été les MEILLEURS joueurs et les MOINS BONS joueurs ce soir ? Réagissez dans la rubrique "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP

AS Rome 1-1 (3-5 tab) Paris SG (0-1)

Comerica Park (Détroit, USA)

Buts : Sadiq (60e) pour l'AS Rome ; Marquinhos (36e) pour le PSG.

Avertissements : Seck (88e) pour l'AS Rome ; Rabiot (18e), Marquinhos (62e) pour le PSG.



AS Rome : Alisson - Peres, Manolas (Fazio, 46e), Moreno (Castan, 46e), Juan (Seck, 84e) – Gonalons (De Rossi, 61e), Strootman (Nainggolan, 46e) – Iturbe (Gerson, 46e), Pellegrini (Tumminello, 46e), Perotti (Antonucci, 61e) – Dzeko (Sadiq, 46e). Entraîneur : Eusebio Di Francesco.



Paris SG : Areola - Dani Alves (Nkunku, 69e), T. Silva (Kimpembe, 46e), Marquinhos, Kurzawa (Berchiche, 68e) – Rabiot (Matuidi, 46e), Motta (Callegari, 68e)- Lucas, Pastore (Guedes, 68e), Lo Celso (Bernede, 82e) – Jesé (Edouard, 82e). Entraîneur : Unai Emery. Daniel Alves a réalisé ses grands débuts avec le PSG Kurzawa a multiplié les déboulés dans son couloir gauche Au duel avec Iturbe, Rabiot a réalisé une première période propre techniquement Alves a eu des mots doux pour Marquinhos après son but Gerson félicité par ses partenaires après sa passe décisive lumineuse pour Sadiq





