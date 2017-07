Njie brille, Marseille poursuit son sans-faute - Débrief et NOTES des joueurs (OM 2-1 Sporting) Damien Da Silva - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 18/07/2017 à 21h22 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Grâce à un doublé de Clinton Njie, l'Olympique de Marseille s'est imposé face au Sporting Portugal (2-1) ce mardi en match amical. Le club phocéen continue sa préparation idéale avec ce 6e succès en 6 rencontres. Clinton Njie a brillé avec un doublé ce mardi. L'OM poursuit son sans-faute ! Pour sa 6e rencontre amicale, Marseille s'est offert une 6e victoire en dominant le Sporting Portugal (2-1) grâce à un doublé de Clinton Njie. Sans être transcendant dans le jeu, le club phocéen engrange de la confiance avec ce nouveau succès avant le 3e tour qualificatif pour l'Europa League face au KV Ostende (27 juillet et 3 août). Njie lance parfaitement l'OM Après un début de match retardé de 30 minutes à cause d'une arrivée tardive des Portugais, les Phocéens réalisaient une entame parfaite avec l'ouverture du score de Njie, qui partait dans le dos de la défense adverse avant d'éliminer le gardien pour marquer dans le but vide (1-0, 2e). Malgré une nouvelle occasion sur une belle frappe lointaine de Sari, l'OM posait ensuite le jeu en conservant la maîtrise du ballon. Le Camerounais double la mise, Rami relance le Sporting... Montant en puissance, le club lusitanien investissait peu à peu le camp olympien sans pour autant se montrer dangereux. Alors que le rythme était retombé sérieusement, l'OM était tout proche de faire le break avant la pause mais Njie ratait sa frappe devant la cage malgré une offrande de Sanson. Au retour des vestiaires, Njie se rattrapait en inscrivant un doublé d'un taclé glissé sur un bon centre au second poteau de Payet (2-0, 51e). Ensuite, comme lors du premier acte, les 22 acteurs levaient le pied avec un tempo assez lent... Puis après l'heure de jeu, Podence obtenait un penalty sur une faute de Rami. Malgré une déviation de Mandanda, Doumbia transformait cette tentative (2-1, 70e). Dans la foulée, le Sporting avait l'opportunité d'égaliser mais Mandanda s'interposait devant Mattheus ! Après un ultime duel perdu par Germain, l'OM conservait cet avantage au score pour continuer sa préparation idéale. La note du match : 6/10 Comme lors de nombreux matchs amicaux, le rythme a été parfois assez lent. Mais dans l'ensemble, les deux formations ont tout de même eu des occasions et l'intensité dans les duels a été correct. Les buts ont participé à offrir un spectacle d'un bon niveau aux spectateurs. Les buts : - Lancé dans la profondeur par Hubocan, Njie prend la défense portugaise de vitesse pour dribbler le gardien adverse d'un crochet avant d'ouvrir le score en tirant dans le but vide (1-0, 2e). - Après une belle remise en première intention d'Hubocan, Payet prend son couloir et adresse un centre à ras-de-terre au second poteau. D'un tacle glissé, Njie coupe la trajectoire pour s'offrir un doublé (2-0, 51e). - Sur une incursion dans la surface, Rami accroche Podence dans la surface. Malgré une déviation de Mandanda, Doumbia transforme ce penalty (2-1, 70e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Clinton Njie (7,5/10) Le Camerounais est en forme ! Afin de faire souffler Valère Germain, l'ancien Lyonnais a été titularisé en pointe de l'attaque de l'OM. Grâce à sa vitesse, il a rapidement ouvert le score en éliminant notamment le gardien d'un crochet. Malgré un gros raté sur un caviar de Sanson, il s'est offert un doublé en profitant d'un service de Payet. 4 buts lors de cette préparation estivale pour lui ! MARSEILLE : Steve Mandanda (6,5) : c'était le grand retour pour le gardien ! Pour son premier match depuis son arrivée en provenance de Crystal Palace, l'international français n'a pas eu besoin de forcer son talent. Peu en danger sur les tentatives adverses, il s'est surtout distingué par son bon jeu au pied, avec notamment une relance parfaite pour lancer un contre de Njie. Malheureux sur le penalty qu'il est proche de stopper, il a été décisif avec un duel remporté ensuite face à Mattheus. Hiroki Sakai (5,5) : le Japonais n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Sans être en difficulté défensivement, le latéral droit a multiplié les courses dans son couloir et a proposé de bonnes solutions sur les offensives des siens. Remplacé à la 86e minute par Bouna Sarr (non noté). Matheus Doria (5,5) : longtemps annoncé tout proche du Sporting Portugal au début du mercato d'été, le Brésilien a livré une copie sérieuse ce mardi. Formant une charnière solide avec Rami, il a été peu inquiété sur l'ensemble de la partie et a réalisé un beau retour sur Doumbia en fin de partie. Adil Rami (4) : après une première apparition contre Fenerbahçe, le défenseur central connaissait sa première titularisation à l'OM ce mardi. Bien aidé par des Portugais peu dangereux, l'international tricolore a longtemps réalisé des débuts intéressants avec une belle présence physique et des interventions propres dans la surface. Malheureusement, son bilan est terni par cette faute dans la surface sur le penalty transformé par Doumbia. Remplacé à la 79e minute par Gregory Sertic (non noté). Tomas Hubocan (7) : aligné au poste de latéral gauche, le défenseur s'est montré convaincant. A la hauteur défensivement, à l'image d'une bonne intervention dans la surface sur une frappe adverse. Mais il s'est surtout distingué offensivement ! Passeur décisif sur l'ouverture du score de Njie, le Slovaque a également décalé Payet sur le second but. Remplacé à la 79e minute par Christopher Rocchia (non noté). André-Franck Zambo Anguissa (6) : aligné dans un rôle de récupérateur, le Camerounais a effectué son boulot avec quelques ballons grattés. Plutôt intéressant dans ses projections vers l'avant, le milieu de terrain a tout de même eu un certain déchet technique. Remplacé à la 79e minute par Boubacar Kamara (non noté). Luiz Gustavo (6) : capitaine à l'occasion de ce match amical, le Brésilien prend doucement ses marques. En duo avec Anguissa à la récupération, il a été solide avec de bonnes récupérations et des relances intéressantes. Morgan Sanson (6,5) : le meilleur passeur de Ligue 1 l'an dernier confirme sa bonne forme. Intéressant dans le jeu, le jeune joueur a réalisé plusieurs différences grâce à ses transmissions. Il a offert un caviar à Njie, mais ce dernier n'a pas réussi à cadrer. Remplacé à la 45e minute par Maxime Lopez (4,5), qui a été bien moins en vue que son partenaire. Timoré, il n'a pas assez pesé sur la partie à l'exception de son service en fin de match pour Germain. Yusuf Sari (5,5) : le jeune joueur de l'OM a réalisé un match correct. Bien entré dans la partie avec une frappe lointaine dangereuse, il a multiplié les tentatives dans son couloir malgré la présence en face de Coentrao. A revoir. Remplacé à la 68e minute par Lucas Ocampos (non noté). Clinton Njie (7,5) : voir le commentaire ci-dessus. Remplacé à la 79e minute par Valère Germain (non noté), qui a perdu son duel face au gardien adverse en fin de match. Dimitri Payet (6,5) : plutôt discret sur cette partie, l'ailier s'est tout de même montré avec quelques bonnes séquences. Sur un décalage d'Hubocan, il a délivré une belle passe décisive sur le second but de Njie. Remplacé à la 86e minute par Saîf-Eddine Khaoui (non noté). Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

Match amical

Marseille 2-1 Sporting Portugal (1-0)

Stade Camille Fournier (Évian-les-Bains)

Buts : Njie (2e, 51e) pour Marseille ; Doumbia (70e, sp) pour le Sporting.



Sporting Portugal : Pedro Silva - Piccini, Coates, Mathieu, Coentrao (Jonathan, 45e) - Petrovic (Matheus, 45e), Battaglia, Fernandez (Palhinha, 45e), César (Mattheus, 45e) - Ruiz (Podence, 45e), Dost (Doumbia, 55e).



Marseille : Mandanda - Sakai (Sarr, 86e), Doria, Rami (Sertic, 79e), Hubocan (Rocchia, 79e) - Anguissa (Kamara, 79e), L. Gustavo, Sanson (Lopez, 45e) - Sari (Ocampos, 68e), Njie (Germain, 79e), Payet (Khaoui, 86e). Mandanda et Rami ont débuté cette rencontre

La joie de Njie après sa rapide ouverture du score

Auteur d'un doublé, Njie a été félicité par les siens

Les Marseillais étaient satisfaits après ce 6e succès en 6 matchs amicaux







