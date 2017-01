Aurier, Ibrahimovic, Deschamps... : le TOP 15 des déclarations les plus fracassantes de 2016

Les langues ont été bien pendues depuis un an. Les bad boys du football ont sévi, avec des déclarations fracassantes qui leur ont parfois valu des ennuis. Amour, haine ou rancoeur, Maxifoot a sélectionné pour vous le meilleur, et plus souvent le pire, des déclas de l'année 2016. C'est parti !

1. Serge Aurier, à propos de Zlatan Ibrahimovic puis Laurent Blanc – «Quand tu regardes ma gueule mon frère, tu penses qu'il peut me mettre un coup de pression ? T'inquiète pas, il vient de chez pas où, mais nous, on vient de Sevran frère. (…) C'est une fiotte (sic)»

Le latéral droit du Paris Saint-Germain a craqué sur Periscope, un réseau social sur lequel les gens échangent en direct. Une provocation vis à vis de Zlatan Ibrahimovic et la qualification notamment de «fiotte» à l'égard de son ex-entraîneur Laurent Blanc ont fait le tour de la presse française et internationale. L'ancien Toulousain a également sous-entendu que les deux hommes étaient amenés à pratiquer des positions sexuelles douteuses. Autres cibles du Parisien : la «guez» (cramé / arnaque) Sirigu, van der Wiel dit «l'eau» (pas de grande valeur) ou encore le «guignol» Di Maria. (Top Déclarations du 19/02/2016)

2. Zlatan Ibrahimovic – «Mon dernier match au Parc des Princes demain. Je suis arrivé comme un roi, je pars comme une légende»

Malgré son égo surdimensionné, le Suédois aura tout simplement employé les bons mots pour dire adieu au Paris Saint-Germain ! (Top Déclarations du 14/05/2016)

3. Didier Deschamps à propos de Vincent Labrune – «C'est une enculerie, j'ai envoyé un scud à Vincent, je t'explique pas (concernant un article écrit sur lui, ndlr). Il n'a pas réagi, mais il joue au fils de pute, hein. Je te le dis, c'est lui qui a fait l'article, hein ! Pour sauver sa petite tronche, il me fout sur la gueule !»

Beau langage venant de la part du sélectionneur d'une équipe de France qui prône l'exemplarité… Tout aussi vindicatifs sur Labrune, les propos de Tapie et Villeneuve ne volent pas plus haut. (Top Déclarations du 22/04/2016)

4. Claudio Ranieri – «Ce Kanté, il courrait tellement que j'ai pensé qu'il avait un sac rempli de batteries caché dans son short. Il n'arrêtait pas lors des entraînements. Je lui ai dit 'hey N'Golo, doucement, doucement. Ne cours pas après la balle à chaque fois, d'accord ?' Il a répondu 'okay boss, okay', et dix secondes plus tard il courrait à nouveau partout. Je lui ai dit 'un jour, je vais te voir centrer le ballon et être à la réception du centre pour mettre ta tête'. Il est incroyable»

Auteur d'une saison incroyable qui l'a conduit jusqu'en équipe de France, l'ancien milieu de terrain de Leicester N'Golo Kanté a également bluffé son ex-entraîneur chez les Foxes, Claudio Ranieri. Le technicien italien a d'ailleurs rendu un émouvant hommage à Kanté... à sa manière ! (Top Déclarations du 08/04/2016)

5. Cristiano Ronaldo – «S'ils avaient tous mon niveau, nous serions premiers du classement. Tous les ans, selon la presse, je suis dans la merde mais les chiffres et les statistiques ne mentent pas. Je ne veux dénigrer personne, aucun coéquipier, mais quand on n'est pas les meilleurs, c'est difficile de gagner. Moi j'aime jouer avec Pepe, Karim (Benzema), Bale, Marcelo... Je ne dis pas que Jesé, Lucas, Kovacic ne sont pas bons. Ils sont très bons mais...»

La superstar du Real Madrid a mal digéré la défaite dans le derby face à l'Atletico Madrid (0-1) en février dernier et s'en est pris à certains de ses coéquipiers. Une tempête dans un verre d'eau puisque les Merengue n'ont plus perdu en championnat depuis ! (Top Déclarations du 04/03/2016)

6. Pascal Dupraz à ses joueurs – «Je vais me foutre à poil devant vous. Je vous aime. Ce que vous accomplissez, c'est juste gigantesque. Vous méritez de vous maintenir. Cela fait deux mois et demi que je vous ai dit que vous allez vous maintenir. Ce n'est pas tant de savoir si je vais passer pour con, c'est de savoir si vous avez la capacité intellectuelle, physique et technique de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire, ce n'est pas demain, ce n'était pas hier, c'est maintenant !»

Le coach toulousain a su trouver les bons mots pour booster ses joueurs face à Angers (3-2), lors de la dernière journée de Ligue 1 à l'issue du dernier exercice. Et ses joueurs l'ont fait : ils ont obtenu le maintien ! (Top Déclarations du 21/05/2016)

7. Éric Cantona – «Benzema est un grand joueur, Ben Arfa est un grand joueur. Mais Deschamps, il a un nom très français. Peut-être qu'il est le seul en France à avoir un nom vraiment français. Personne dans sa famille n'est mélangé avec quelqu'un, vous savez. Comme les Mormons en Amérique. Ben Arfa est peut-être le meilleur joueur en France aujourd'hui, mais il a des origines. (…) Deschamps raciste ? Peut-être non, peut-être oui. Pourquoi pas ? Une chose est sûre, Benzema et Ben Arfa sont deux des meilleurs joueurs français et ne seront pas à l'Euro. Et pour sûr, Benzema et Ben Arfa ont des origines nord-africaines»

Le King a oublié tout de même la présence dans le groupe de Deschamps de nombreux joueurs avec «des origines» . Le sélectionneur des Bleus a décidé d'attaquer en justice l'ex-buteur suite à cette accusation très grave... (Top Déclarations du 27/05/2016)

8. Karim Benzema – «Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. Il faut savoir qu'en France, le parti d'extrême droite est arrivé au deuxième tour des dernières élections»

Non-retenu pour l'Euro 2016 en raison de sa mise en examen dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, le buteur du Real Madrid a justifié son absence en équipe de France. Une déclaration malvenue à quelques jours de la compétition qui a déchaîné les passions. (Top Déclarations du 04/06/2016)

9. Franck Leboeuf – «Les mecs étaient chargés comme des mulets ! Ils sont allés en demi-finales, faut arrêter ! On ne les a pas vus après, on ne les a pas vus avant... L'année d'avant, on les joue en Coupe des Confédérations, on leur met 5-0 ou 5-1, je te jure ! Tu ne te poses pas de questions ? Attends ! Ça allait à 2 000 à l'heure, ils faisaient 1m60»

L'ancien défenseur de l'équipe de France s'est lâché en expliquant que les joueurs de la Corée du Sud étaient dopés lors du Mondial 2002. Les anciens protégés de Guus Hiddink apprécieront... (Top Déclarations du 08/10/2016)

10. Emmanuel Petit - «Cette réflexion-là m'interpelle depuis quelques semaines. Est-ce qu'en 1998, on a vraiment gagné la Coupe du monde ? Est-ce que ça n'était pas un petit arrangement ? Je n'en sais rien, moi… Des fois, ça me fait flipper... Est-ce que je ne suis pas en train de devenir paranoïaque et entrain de me dire : 'Est-ce qu'on n'a pas été des marionnettes, uniquement et seulement des marionnettes ?'»

Après ses propos polémiques sur l'occupation allemande, on pensait que le champion du monde 1998 tournerait sa langue sept fois dans sa bouche avant de déraper à nouveau. On s'était donc trompé… (Top Déclarations du 16/04/2016)

11. Zlatan Ibrahimovic – «Sans manquer de respect au passé, le PSG est né il y a trois ans et demi, lorsqu'ils sont arrivés. Ils vont chasser la Ligue des Champions jusqu'à ce qu'ils la gagnent. Et que cela soit avec ou sans moi»

Après son départ vers Manchester United, ce sera définitivement sans le Suédois que le PSG tentera de se faire un grand futur. (Top Déclarations du 11/03/2016)

12. François Hollande, à propos d'une partie des footballeurs français – «On voit bien que sur l'expression, il y a une perte de niveau. Ils sont passés de gosses mal éduqués à vedettes richissimes, sans préparation. Ils ne sont pas préparés psychologiquement à savoir ce qu'est le bien, le mal. (...) La Fédération, c'est pas tellement des entraînements qu'elle devrait organiser, ce sont des formations. C'est de la musculation de cerveau»

A tort ou à raison, le président de la République a suscité de nombreuses réactions après cette sortie concernant le comportement et l'éducation de certains footballeurs français. (Top Déclarations du 15/10/2016)

13. Alan Gasperoni, attaché de presse de la sélection de Saint-Marin, à Thomas Müller – «Cela a servi à montrer que même face à des équipes aussi faibles que la nôtre, vous ne pouvez pas mettre un but. (…) Cela a servi à me faire comprendre que même si vous portez les plus beaux équipements Adidas, au fond, vous êtes toujours ceux qui mettent des chaussettes blanches sous leurs sandales»

Exprimant publiquement ses doutes sur l'utilité d'affronter la 201e nation au classement FIFA, balayée 8-0 en éliminatoires du Mondial 2018, l'Allemand ne s'attendait sans doute pas à être repris de volée ! (Top Déclarations du 19/11/2016)

14. Jean-Michel Aulas – «C'est bien d'avoir une finale du championnat de France car le Qatar ne fait pas partie de la France. Il y aura donc un titre de champion de France à la clé. C'est ce qu'il faut se mettre dans la tête. Et ça sera merveilleux pour celui qui va gagner»

A l'occasion de la «finale» pour la 2e place de Ligue 1 entre Lyon et Monaco la saison passée, le président rhodanien a de nouveau glissé un gros tacle au PSG. Encore une fois… (Top Déclarations du 07/05/2016)

15. Riyad Mahrez – «Le secret de Leicester ? La dalle. On a des guerriers. Et quand je dis 'des guerriers', je n'ai jamais vu ça de ma vie. Les gars sont là, ils ont les crocs de ouf»

Le meilleur joueur de Premier League a livré les secrets du succès de Leicester la saison passée. Un sacré vent de fraîcheur pour tous les fans de football ! (Top Déclarations du 30/04/2016)

Bonus : ils ont fait fort également

Quand les footballeurs rendent hommage à leurs homologues

«Mamadou Sakho est le moins orthodoxe, le plus efficace, le plus déséquilibré et le meilleur défenseur de la planète. Le regarder est comme observer un clown jonglant avec des assiettes. On attend juste qu'il les fasse tomber par terre. Mais d'une certaine manière, il arrive toujours à les garder en l'air. Il est en contradiction avec les lois du mouvement sur chaque touche. Cet homme est un génie. Un vrai...» (Joey Barton, le 10/03/2016) …/… «La connaissance de l'adversaire est essentielle, même de manière individuelle. Cela te permet de comprendre une grande partie de ses caractéristiques. Par exemple, Cristiano Ronaldo, il faut tenter de ne pas le laisser seul, qu'il ne tire pas avec son pied droit. Avec Messi... Tu fais juste le signe de la croix et tu pries» (Giorgio Chiellini, le 10/03/2016)

Des règlements de compte en direct !

«Téléphone à ta grand-mère, elle te le dira !» (René Girard, le 29/09/2016) …/… «Tu es blessé ? Tu es blessé ? Fais voir ! Montre un peu ta blessure à la caméra ! Je m'en bats les c****** ! Montre ta blessure !» (Geoffrey Jourdren à Corentin Tolisso, le 21/09/2016) …/… «Mais putain, ils croient avoir gagné la Ligue des Champions ou quoi ?» , «Mais tu attends quoi ? Rentre au vestiaire, débile» , «Gros idiot, viens ici. Ne te cache pas !» (Lionel Messi et Mikel Arteta, le 03/11/2016)

C'était bien l'année de Cristiano Ronaldo !

«Dis à Benitez que je vais lui faire une clé USB avec tous mes buts pour qu'il les étudie» (Cristiano Ronaldo, le 05/04/2016) …/… «Hier on a appris que le joueur le plus recherché d'Internet, c'est moi. Quand les joueurs, les entraîneurs veulent faire la Une, ils parlent de Cris, c'est normal. En quoi ce que dit Xavi m'importerait ? Xavi joue au Qatar, il n'a aucune importance. Xavi a tout gagné, le Mondial, l'Euro, mais il n'a jamais gagné le Ballon d'Or» (Cristiano Ronaldo, le 11/09/2016) …/… «Koke m'a traité de pédale. Je lui ai dit : 'Une pédale, oui, mais je suis plein aux as, connard'» (Cristiano Ronaldo, le 19/11/2016)

Les dirigeants avaient le sens de la formule

«C'est indigne d'un journal. Je vous le dis, moi, c'est indigne. Vous avez un chef des sports qui est une grosse bite. Je ne peux supporter des choses pareilles. On a été floués, on a été trompés et vous continuez à faire des pipes. C'est impossible, ça ! Je ne l'accepte pas» (Louis Nicollin, 27/01/2016) …/… «Il voulait son argent en dollar. (...) Il voulait également des billets d'avion pour l'Argentine en première classe pour 5 personnes, lui et son staff, 5 téléphones portables. Il m'a dit qu'il passait 2 ou 3 heures par jour à téléphoner vers l'Argentine. Lui vit dans la pampa. Ici en revanche, il y a des règles, des règlements» (Claudio Lotito, le 14/07/2016) …/… «Chercher à expliquer le fait que son départ soit de ma faute est un manque de respect pour les Napolitains. (...) Ce peuple, on peut le trahir si on est sans vergogne, mais on ne peut pas l'enc...» (Aurelio De Laurentiis, le 29/07/2016) …/… «Il y a des choses qui me déplaisent. J'ai des gens qui font le recrutement qui sont des grosses b****. Je m'excuse de parler comme ça mais c'est vrai. Ça fait trois ans que je leur réclame de trouver un défenseur central, et ils ne l'ont toujours pas trouvé. Donc il va falloir un peu remanier tout ça» (Louis Nicollin, le 01/10/2016)

Les anciens ont rechaussé les crampons…

«Madrid était presque offensé d'avoir à jouer ici, à Wolfsburg. Par exemple, ni Cristiano Ronaldo ni Bale ne se sont sentis obligés de revenir aider leurs latéraux. (...) Dernièrement, j'ai vu plus souvent les abdos de Cristiano Ronaldo que les seins de ma femme» (Oliver Kahn, 10/04/2016) …/… «J'ai commenté la Ligue 1 cette année, ça a été dur ! J'ai souffert, grave ! Il n'y a pas un footballeur ! (...) Je sais exactement ce que va faire le joueur. Après on s'étonne qu'on s'ennuie au stade ! Il faut arrêter le bricolage, trop de dirigeants bricolent. Marseille, Rennes, ils ont changé trois fois d'entraîneurs» (Christophe Dugarry, le 19/05/2016)…/… «L'Allemagne, l'affaire des testicules... Leur entraîneur a été filmé les mains dans son pantalon. Est-ce une bonne chose ? Oui ! Ça prouve qu'il a des couilles, au moins ! Contrairement à d'autres entraîneurs que je connais... Il ne se grattait même pas, il a simplement réajusté, vérifié que tout était là» (Éric Cantona, le 21/06/2016)

Des anecdotes croustillantes

«Les chèvres de notre région ne méritent pas une telle comparaison. Nous les sentons très irritées par cet amalgame. Et à vrai dire, après avoir vu le match contre Bordeaux, je comprends leur colère. Elles ne veulent plus être associées à ces joueurs» (Jean Hélève, éleveur de chèvres, sur les joueurs de l'OM, le 21/04/2016) …/… «Je n'ai pas vu les informations autour de Mauro Icardi. (...) Je ne lis pas les journaux, je n'écoute pas la radio, je ne regarde pas la télévision ou les chaînes privées. Je regarde juste du porno» (Roberto Mancini, le 14/07/2016)

Les inclassables

«En Italie du Sud, la plupart d'entre nous sommes un peu des fils de p...» (Antonio Cassano, 12/02/2016) …/… «Je ne crois pas qu'ils puissent remplacer la Tour Eiffel par ma statue donc... Mais s'ils le peuvent, je resterai ici, je le promets !» (Zlatan Ibrahimovic, le 31/03/2016 …/… «J'espère que Puma ne produit pas de préservatifs» (Xherdan Shaqiri, le 20/06/2016) …/… «J'ai demandé les numéros qui étaient disponibles. Comme j'aime beaucoup L'Equipe 21, c'est pour ça que j'ai opté pour le 21» (Hatem Ben Arfa, le 04/07/2016) …/… «Mon Frérot, mon soldat Abdel, le jour de gloire est arrivé. Ramène-nous la médaille au vestiaire autour d'un couscous de ton pays» (Serge Aurier à Marquinhos, le 21/08/2016)

Quelle est la déclaration la plus choc de l'année ? Avez-vous été marqué par des déclarations plus que d'autres ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous...

