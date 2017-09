Les 12 infos à savoir sur la journée : Bordeaux grimpe sur le podium, le hold-up parfait de Troyes, Ceballos relance le Real...

Bordeaux grimpe sur le podium, le hold-up parfait de Troyes, un match fou entre Lyon et Dijon, Ceballos relance le Real, sans Neymar le PSG marque le pas, les cadors anglais se régalent... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Nice 2-2 Angers, Lille 0-4 Monaco (vendredi), Montpellier 0-0 PSG, Caen 1-0 Amiens, Lyon 3-3 Dijon, Bordeaux 3-1 Guingamp, Metz 0-1 Troyes.

Les principaux résultats en Europe : Manchester City 5-0 Crystal Palace, Stoke 0-4 Chelsea, Southampton 0-1 Manchester United, West Ham 2-3 Tottenham, Leicester 2-3 Liverpool (Premier League), Atletico Madrid 2-0 FC Séville, Alavès 1-2 Real Madrid, Gérone 0-3 FC Barcelone (Liga), AS Roma 3-1 Udinese, Spal 2-3 Naples, Juventus 4-0 Torino (Serie A), Dortmund 6-1 Borussia Mönchengladbach (Bundesliga).

1. Bordeaux grimpe sur le podium ! Bordeaux a dominé Guingamp (3-1) au terme d'un match animé. Après un penalty mal tiré par Briand et stoppé par Costil, les Girondins ont ouvert le score par Kamano (31e) sur un penalty repoussé par Johnsson sur une tentative de De Préville. Surpris au retour des vestiaires par l'égalisation de Salibur (45e), les Bordelais ont été récompensés de leur esprit offensif avec des buts signés Mendy (75e) et Cafu (90+1e). Toujours invaincu en L1, Bordeaux grimpe provisoirement à la 3e place.

2. Le holp-up parfait de Troyes... Quel coup pour l'ESTAC ! Dominé durant quasiment toute la partie, Troyes a réussi un hold-up sur la pelouse de Metz (1-0). Grâce aux arrêts répétés de Samassa et aussi à une certaine chance avec notamment un poteau de Cohade, les Troyens se sont imposés dans le temps additionnel avec un but de Grandsir (90+1e). Si Troyes occupe la 12e place du classement, ce résultat cruel laisse Metz à la 20e place...

3. Lyon-Dijon, un match fou ! C'était sûrement le match de la soirée ! Au terme d'une rencontre très animée, Lyon et Dijon se sont séparés sur le score de 3-3. Des buts et du spectacle, mais les Gones marquent le pas... Pour lire l'analyse complète de la rencontre, c'est ici.

4. Ceballos relance le Real ! Ce n'était pas un grand Real Madrid à Alavès (2-1) mais l'essentiel a été assuré en Liga ! Pourtant bien lancés par Ceballos (10e), les Merengue ont concédé l'égalisation sur un but de Garcia (40e). Heureusement, juste avant la pause, Ceballos (43e) a redonné l'avantage aux siens en inscrivant finalement le but de la victoire. Le jeune espoir espagnol a permis au Real de se relancer !

5. Le Barça poursuit son sans-faute. Quel début de saison en Liga ! Le FC Barcelone a écrasé Gérone (3-0). Largement dominateurs, les Blaugrana ont été bien aidés par la maladresse de leurs adversaires, avec deux CSC d'Aday (17e) et Iraizoz (48e). Puis finalement, Suarez (69e) a enfoncé le clou pour le club catalan. Avec 6 victoires pour débuter cette saison en championnat, le Barça reste leader avec toujours 7 points d'avance sur le Real Madrid, 4e.

6. Sans Neymar, le PSG marque le pas. Privé de Neymar, le Paris Saint-Germain a déçu en concédant le nul sur le terrain de Montpellier (0-0). Peu inspirés offensivement à l'exception de Mbappé, les Parisiens n'ont pas été en mesure de faire craquer des Héraultais bien organisés et valeureux. Pour l'analyse complète de ce match, c'est ici.

7. Les cadors anglais se régalent ! Les grosses écuries de Premier League se sont éclatées ! Chelsea et Manchester City se sont respectivement imposés face à Stoke City (4-0) et Crystal Palace (5-0). Largement dominateurs, les Blues ont réussi à faire la différence grâce à un triplé de Morata (2e, 77e, 82e) et un but de Pedro (30e). Dans le même temps, les Citizens ont déroulé avec des réalisations signées Sané (44e), Agüero (79e), Delph (89e) et un doublé de Sterling (51e, 59e). A noter également le succès de Manchester United sur la pelouse de Southampton (1-0) grâce à l'inévitable Lukaku (20e). Au classement, Manchester City et Manchester United conservent la tête.

8. La Juve et Naples ne s'arrêtent pas. Une démonstration ! La Juventus Turin a surclassé le Torino (4-0). Après l'ouverture du score de Dybala (16e), la Vieille Dame a été bien aidée par l'expulsion de Baselli (24e), auteur d'un vilain geste sur Pjanic. Par la suite, la Juve a déroulé avec des buts signés Pjanic (40e), Alex Sandro (67e) puis encore Dybala (90+1e). Au classement, la Juve continue son sans faute et rejoint Naples, vainqueur sur le fil de Spal (3-2) en tête du championnat d'Italie.

9. La bonne opération de Caen. Un succès litigieux pour Caen face à Amiens (1-0). Largement dominateurs sur cette rencontre, les Normands ont longtemps éprouvé des difficultés pour trouver la faille avant de marquer sur un penalty de Santini (54e). Problème, la faute sifflée sur Da Silva dans la surface semble vraiment très légère... Mais peu importe pour Caen, qui réalise une belle opération pour grimper à la 7e position.

10. Griezmann a bien lancé sa saison. On a retrouvé l'international français ! Après un début de saison décevant, le buteur de l'Atletico Madrid avait déjà offert la victoire aux siens la semaine dernière face à Malaga. Et ce samedi, le Tricolore a encore marqué lors du succès des Colchoneros face au FC Séville (2-0) en Liga. C'est bon pour la confiance !

11. Aubameyang et Dortmund cartonnent... Quel festival ! En Bundesliga, Dortmund a écrasé Mönchengladbach (6-1) ! En démonstration malgré la réduction du score de Stindl (61e), le BvB a impressionné avec un triplé d'Aubameyang (45e, 49e, 62e), un doublé de Philipp (28e, 38e) et un but de Weigl (78e). Au classement, Dortmund prend les commandes du championnat avec 3 points d'avance sur le Bayern Munich.

12. Aurier voit déjà rouge... Titulaire pour la première fois de la saison en Premier League avec Tottenham sur le terrain de West Ham (3-2), Serge Aurier a laissé son équipe à dix pour les 20 dernières minutes de la rencontre. Alors que les Spurs menaient 3-1, le latéral droit ivoirien a écopé à la 70e minute de jeu d'un second carton jaune, six minutes seulement après le premier. Une sortie prématurée logique pour l'ancien Parisien qui a multiplié les fautes au cours de cette partie. Des débuts ratés.

Qu'avez-vous pensé de ces résultats en Ligue 1 et en Europe ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.