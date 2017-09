Monaco pousse Lille au fond du trou - Débrief et NOTES des joueurs (Lille 0-4 Monaco)

Déjà mal en point avant ce match, le LOSC a touché le fond en s'inclinant 4-0 sur sa pelouse face à l'AS Monaco, maître de son sujet techniquement et tactiquement. Tout l'inverse des Dogues...

La joie des Monégasques, larges vainqueurs à Lille (4-0).

La descente aux enfers se poursuit pour le LOSC, qui enregistre sa quatrième défaite de la saison, déjà. Et celle-là fait mal. Car Monaco a été sans pitié pour son adversaire en s'imposant 4-0 au stade Pierre-Mauroy.

Alors que les Dogues débutaient bien cette partie, une perte de balle d'El-Ghazi devant sa surface leur était fatale. Récupérant le ballon dos au but, le Monténégrin se retournait et enchaînait par une frappe enroulée qui laissait Maignan sans réaction (0-1, 24e). Un geste de classe de la recrue monégasque. Les champions de France ne tardaient pas à doubler la mise.

Le jeu lillois toujours aussi incompréhensible

Sur un centre de Touré, Ghezzal, au second poteau, ajustait parfaitement Maignan (0-2, 30e). Le premier but de l'ancien Lyonnais sous ses nouvelles couleurs. Les Dogues regagnaient les vestiaires sous les sifflets à la pause. Au retour des vestiaires, les affaires des Nordistes ne s'arrangeaient pas. Sur le côté gauche, Lopes ridiculisait Bissouma avant de buter sur Maignan. Mais le ballon revenait sur Falcao qui marquait de la tête (0-3, 48e).

En fin de match, après un rush solitaire, Fabinho pouvait alourdir encore un peu la note mais la frappe croisée du Brésilien manquait le cadre d'un rien. C'est finalement, Falcao, sur penalty qui en remettait une couche (0-4, 73e). Le 11e but de la saison déjà en championnat du Colombien, parti sur des bases énormes. Même Benaglio était solide comme la pierre face à Ponce. Sur sa ligne, Bielsa faisait les cent pas et ruminait sa colère, atterré par le niveau de jeu de son équipe. Un jeu auquel on ne comprend toujours rien. Comme les hommes de l'Argentin visiblement...

La note du match : 7/10

Grâce aux Monégasques, cette rencontre fut plutôt agréable à suivre. Les hommes de Leonardo Jardim, maîtres de leur sujet, ont donné une belle leçon de football à des Lillois dépassés.

Les buts

- Récupérant une mauvaise passe d'El-Ghazi à l'entrée de la surface, Jovetic se retourne vite et enchaîne par une frappe enroulée dans le petit filet de Maignan (0-1, 24e).

- Lancé sur le côté droit par Glik, Touré déborde et centre. Seul au second poteau, Ghezzal ajuste tranquillement Maignan du gauche (0-2, 30e).

- Sur le côté gauche, Lopes se joue trop facilement de Bissouma. Le Portugais tente ensuite sa chance. Maignan est à la parade mais le ballon revient sur Falcao qui marque de la tête (0-3, 48e).

- Dans la surface, Jorge passe devant Kouamé qui l'accroche. Falcao transforme parfaitement le penalty (0-4, 73e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Radamel Falcao (7/10)

Après un premier acte discret, le Colombien a encore fait parler son sens du but après le repos. De la tête, puis sur penalty, El Tigre a inscrit ses 10e et 11e buts de la saison. Un vrai renard des surfaces que craignaient énormément les défenseurs lillois, au point de laisser souvent trop d'espace à ses partenaires.

LILLE :

Mike Maignan (3) : le portier lillois est allé rechercher le ballon au fond de ses filets à quatre reprises. Pourtant, il n'y est pas pour grand-chose. Dur.

Edgar Ié (3) : pas vraiment fautif sur les buts monégasques, il n'a toutefois pas su s'imposer au sein de la charnière centrale lilloise.

Ibrahim Amadou (2) : trop passif en défense, il n'a fait que subir. Bien que capitaine, il n'a jamais donné l'impression de pousser ses partenaires à se rebeller.

Junior Alonso (2) : lui aussi a été en difficulté derrière. Directement impliqué sur le but de Ghezzal en ratant son intervention devant Touré.

Yves Bissouma (1) : dans un rôle délicat d'arrière droit, il a pris le bouillon comme sur cette action qui amène au premier but de Falcao sur laquelle il vient défendre sur Lopes mais se prend les pieds dans le tapis et finit au sol...

Rominigue Kouamé (2) : abandonné dans l'entrejeu par ses partenaires, il a vécu une soirée des plus pénibles. C'est lui qui accroche Jorge dans la surface sur l'action du penalty.

Anwar El Ghazi (1) : encore une prestation cauchemardesque pour l'ancien pensionnaire de l'Ajax Amsterdam. En plus d'être très brouillon offensivement, il s'est aussi signalé par une perte de balle devant sa surface qui a abouti à l'ouverture du score de Jovetic. Une grosse erreur payée cash. Remplacé à la 57e minute par Fares Bahlouli (non noté), qui a réussi quelques dribbles... en position d'arrière droit.

Yassine Benzia (2) : tantôt attaquant, tantôt meneur de jeu, tantôt milieu relayeur... L'ancien Lyonnais est partout et nulle part à la fois et n'apporte toujours rien à cette équipe. Remplacé à la 69e minute par Ezequiel Ponce (non noté), qui bute sur Benaglio en fin de rencontre.

Thiago Maia (2) : prestation très décevante pour lui aussi. Il n'a fait que courir après le ballon. Et quand il l'a eu dans les pieds, il l'a perdu...

Luiz Araujo (2) : présenté comme un futur grand à son arrivée, le Brésilien est pour le moment un gros flop. Après une première période insipide, Marcelo Bielsa a décidé de le remplacer à la pause par Imad Faraj (3), pas plus en vue que le reste de ses partenaires offensifs.

Nicolas Pépé (3) : toujours aligné dans cette étrange position d'avant-centre, l'ancien Angevin a été mis en échec par la paire Glik-Jemerson. Il a tenté quelques courses mais qui n'ont abouti sur rien de transcendant.

MONACO :

Diego Benaglio (6) : peu sollicité, le remplaçant de Subasic a néanmoins répondu présent en sortant un énorme arrêt devant Ponce en fin de match.

Almamy Touré (7) : le jeune défenseur monégasque a bien tenu son côté droit. Passeur décisif pour Ghezzal après une belle accélération.

Kamil Glik (7) : le Polonais n'a laissé aucune chance à Pépé. Au sol comme dans les airs, il a dominé les débats.

Jemerson (7) : rapide, fort dans les duels, bien placé, le Brésilien a étouffé les attaquants lillois. Toujours aussi précieux.

Jorge (6) : le Brésilien a encore du travail pour faire oublier Mendy mais il prend ses marques peu à peu. C'est lui qui obtient le penalty transformé par Falcao.

Rachid Ghezzal (6) : l'ancien Lyonnais a bien travaillé sur son côté. Il est récompensé en inscrivant à la demi-heure de jeu son premier but sous ses nouvelles couleurs. Remplacé à la 80e minute par Thomas Lemar (non noté), de retour de blessure.

Fabinho (7) : le Brésilien a étouffé les Lillois au milieu de terrain. Il aurait pu marquer en seconde période après un rush solitaire mais sa frappe est passée d'un rien à côté.

João Moutinho (7) : sur la lancée de son début de saison, le Portugais a encore été précieux au milieu de terrain, étant souvent bien placé pour récupérer le ballon. Un match propre.

Rony Lopes (7) : l'ancien Lillois a fait mal à ses ex-partenaires comme sur cette accélération côté gauche qui met Bissouma à terre avant de buter sur Maignan. Le Portugais a marqué des points ce soir.

Stevan Jovetic (6) : s'il n'est pas encore au mieux physiquement, le Monténégrin a déjà fait étalage de ses qualités techniques, comme sur cette ouverture du score. Une entente avec Falcao encore à peaufiner. Remplacé à la 66e minute par Adama Diakhaby (non noté), percutant.

Radamel Falcao (7) : lire le commentaire ci-dessus. Remplacé à la 85e minute par Guido Carrillo (non noté).

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

LILLE 0-4 MONACO (mi-tps: 0-2) - FRANCE - Ligue 1 / 7e journée

Stade : Stade Pierre-Mauroy - Arbitre : F. Schneider



Buts : - S. Jovetic (24e) R. Ghezzal (30e) Falcao (48e) Falcao (73e, pen.) pour MONACO

Avertissements : E. Ponce (88e) , pour LILLE - R. Ghezzal (60e) , Jemerson (70e) , pour MONACO



LILLE : M. Maignan - Edgar Ié , I. Amadou , J. Alonso - Y. Bissouma , K. N'Guessan - A. El Ghazi (F. Bahlouli, 57e) , Y. Benzia (E. Ponce, 69e) , Thiago Maia , Luiz Araujo (I. Faraj, 46e) - N. Pépé



MONACO : D. Benaglio - A. Touré , K. Glik , Jemerson , Jorge - R. Ghezzal (T. Lemar, 79e) , Fabinho , João Moutinho , Rony Lopes - S. Jovetic (A. Diakhaby, 66e) , Falcao (G. Carrillo, 85e)



Sur cette frappe enroulée, Jovetic a ouvert le score pour l'ASM (24e)

Ghezzal a inscrit son premier but pour ses nouvelles couleurs (30e)

Devant son banc, Bielsa a tenté de secouer ses troupes. Sans succès...

La détresse des Lillois, qui pourraient être derniers du classement à l'issue du week-end...