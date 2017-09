Encore des buts, mais pas de confirmation pour Lyon - Débrief et NOTES des joueurs (OL 3-3 Dijon)

Sans confirmer le visage encourageant affiché face au Paris Saint-Germain (0-2), l'Olympique Lyonnais a assuré le spectacle en partageant les points à domicile contre Dijon (3-3) ce samedi en Ligue 1. Mais les Gones ont encore livré une copie inaboutie et ils réalisent une mauvaise opération au classement…

Malgré les efforts de Fekir, l'OL n'est pas parvenu à se relancer.

L'Olympique Lyonnais ne parvient pas à chasser les doutes… 6 jours après être tombés avec les honneurs face au Paris Saint-Germain (0-2), les Gones ont lâché des points à domicile face à Dijon (3-3) ce samedi à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1. Très fébriles défensivement, les Lyonnais ont trop tardé avant de lâcher les chevaux en attaque.

Lyon contre le cours du jeu...

Sans Depay ni Cornet, écartés, les hommes de Bruno Genesio entraient bien dans la partie et se procuraient rapidement une occasion mais Bertrand Traoré butait sur Reynet. Très vite, inexplicablement, les Lyonnais se mettaient à défendre très bas. En déficit d'engagement, ils laissaient les visiteurs faire le jeu et s'installer dans leur camp. Pourtant, de manière absolument pas méritée et en plein temps fort adverse, l'OL se montrait impitoyable en ouvrant le score par Fekir, esseulé à bout portant après un déboulé de Mendy (1-0, 20e).

L'OL cueilli à froid

Ce match se décantait enfin et Mariano avait l'occasion de faire le break mais l'ancien Merengue perdait son duel face à Reynet ! Dans la foulée, à l'autre bout du terrain, Mendy renversait Kwon et concédait un penalty logique transformé par Sliti qui égalisait (1-1, 24e). Derrière, les Gones reprenaient le contrôle du match mais cela manquait de vitesse et de liant pour surprendre des Bourguignons à l'affût du moindre coup à jouer… L'OL semblait rentrer des vestiaires avec de meilleures intentions, mais Mariano tirait au-dessus puis la frappe de Fekir fusait à côté. Et pourtant, c'est le DFCO qui prenait les devants grâce à Xeka, complètement oublié dans la surface adverse (1-2, 51e).

3 buts en 5 minutes !

Ce match commençait à devenir complètement fou et, en contre, Aouar égalisait rapidement à bout portant (2-2, 61e). Dans la foulée, on reprenait les mêmes qu'en première période mais on inversait les rôles et Kwon concédait cette fois un penalty en accrochant légèrement Mendy. Mariano le transformait et remettait Lyon en tête (3-2, 63e). Pas pour longtemps car la défense rhodanienne prenait à nouveau l'eau et Yambéré en profitait pour égaliser sur coup-franc (3-3, 66e) ! Les locaux poussaient en fin de partie mais Reynet sauvait les meubles sur un coup-franc de Fekir puis le jeune Maolida, tout juste entré en jeu, expédiait sa tête à côté ! Dommage pour l'OL qui s'éloigne du podium, tandis que Dijon, qui a montré de belles choses, sort provisoirement de la zone rouge.

La note du match : 7/10

Comme en août face à Bordeaux (3-3), le Groupama Stadium a encore eu droit à une pluie de buts ce samedi. Avec 31 tirs au total, des rebondissements et plusieurs périodes de folie, les supporters n'ont pas eu le temps de s'ennuyer. Si Dijon a montré une belle image, la défense lyonnaise a affiché des faiblesses impardonnables à ce niveau…

Les buts :

- Côté gauche, après un une-deux avec Aouar, Mendy se défait de Kwon et tente un piqué qui trouve le poteau. Le ballon revient sur Fekir qui conclut à bout portant (1-0, 20e).

- Sur un ballon que Morel ne peut pas suffisamment dégager, Mendy laisse traîner ses pieds et fauche Kwon qui arrivait lancé. Penalty évident ! Sliti le transforme en tirant à gauche au-dessus de Lopes parti du bon côté (1-1, 24e).

- Chafik a de l'espace côté droit dans le camp lyonnais. Il peut centrer pour Xeka. Esseulé en plein dans la surface, l'ancien Lillois bat Lopes d'une tête croisée à bout portant (1-2, 52e).

- Sur un contre, Traoré décale Tete dans le dos de Rosier côté gauche. Le Néerlandais centre au second poteau où Aouar, esseulé, égalise d'une reprise à bout portant (2-2, 60e).

- Côté droit, Kwon accroche légèrement Mendy dans la surface. L'arbitre siffle un penalty assez sévère que Mariano transforme en frappant en bas au ras du poteau droit d'un Reynet parti du bon côté (3-2, 63e).

- Sur un coup-franc légèrement à droite, Sliti envoie dans la boîte. Oublié par la défense lyonnaise, Yambéré surgit et égalise d'une tête décroisée (3-3, 66e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Chang-Hoon Kwon (7/10)

Joli match du Sud-Coréen ! Dans tous les bons coups et très disponible, le milieu offensif de Dijon a brillé par ses déplacements et ses qualités de conservation du ballon, combinant et créant un danger constant pour la défense lyonnaise. Récompensé de ses efforts avec un penalty obtenu en première période. Il en provoque un à son tour après la pause mais difficile de lui jeter la pierre au vu de ses efforts défensifs. Remplacé à la 63e par Wesley Saïd (non noté).

LYON :

Anthony Lopes (4,5) : un match rageant pour le portier lyonnais, qui est lâché par sa défense à deux reprises sans avoir eu l'occasion de se montrer particulièrement décisif. Il ne lui manque pas grand-chose pour repousser le penalty de Sliti.

Kenny Tete (4) : 6 jours après s'être mis en évidence face à Neymar, le latéral droit n'a pas confirmé. Il oublie totalement Xeka sur le second but dijonnais et lui laisse un boulevard en pleine surface… Une nouvelle mésentente avec Marcelo provoque ensuite le 3e but adverse… Dommage car le reste de son match n'est pas inintéressant avec notamment une grosse activité en début de partie et une passe décisive pour Aouar.

Marcelo (5) : fragilisé ces derniers jours avec notamment son CSC face au PSG, le défenseur central a répondu présent et imposé sa puissance dans les duels. Précieux dans l'anticipation, il repousse notamment un centre dangereux d'Amalfitano. Sa bonne relance initie par ailleurs le 2e but des siens. Mais il n'est pas irréprochable sur les deux derniers buts adverses, surtout celui du 3-3 où il laisse le champ libre à Yambéré.

Jérémy Morel (4,5) : cette fois moins présent que Marcelo, le défenseur central dégage insuffisamment le ballon sur la première égalisation dijonnaise. L'ancien Marseillais a néanmoins tenté d'apporter dans la construction du jeu.

Ferland Mendy (6,5) : quelle activité du latéral gauche de l'Olympique Lyonnais ! Très disponible dans son couloir, il a multiplié les courses et joue un rôle clé sur deux buts lyonnais lorsqu'il trouve le poteau puis obtient un penalty. Malheureusement pour lui, il en avait provoqué un en première période…

Lucas Tousart (4) : assez discret dans l'entrejeu, le milieu de terrain a parfois semblé avoir du mal à se positionner par rapport à Ndombélé. Pas suffisamment présent dans la construction du jeu. Remplacé à la 83e par Willem Geubbels (non noté), qui a disputé ses premières minutes en pro à seulement 16 ans !

Tanguy NDombèlé (5,5) : il a pris des coups, il en a donné aussi (à Reynet) et même s'il a moins brillé qu'au Parc des Princes, le milieu de terrain a affiché un gros volume de jeu (80 ballons joués) et apporté dans l'impact à la récupération. On aurait tout de même aimé le voir percuter davantage.

Bertrand Traore (4,5) : match mitigé pour l'ailier lyonnais, qui n'a pas apporté la percussion attendue tout en faisant preuve de déchet dans le dernier geste. Il termine toutefois mieux la rencontre et joue un rôle important sur le 2e but. Des efforts défensifs à souligner.

Nabil Fekir (6) : encore une fois, le capitaine lyonnais a tenté de sonner la révolte et il en est récompensé en ouvrant le score. Généreux, il a tenté de profiter des contres mais il a manqué de soutien.

Houssem Aouar (5,5) : préféré à Depay, le jeune Lyonnais a montré un visage évidemment beaucoup plus collectif que le Néerlandais et fêté sa première titularisation en Ligue 1 par un but. Sa relation technique avec Fekir s'avère intéressante même s'il a parfois tardé à soutenir son capitaine. Déterminant sur le but lyonnais, il a apporté avec sa technique mais s'est fait bouger dans les duels. Remplacé à la 85e par Clément Grenier (non noté), enfin aligné cette saison.

Mariano Díaz (4) : le Dominicain parvient à exploiter ce penalty, superbement frappé, pour marquer et sauver son match, mais il a clairement déçu ce samedi. En plus de sa participation très limitée au jeu (rien de nouveau), il a gâché deux occasions dont un face-à-face perdu devant Reynet… Remplacé à la 77e par le jeune Myziane Maolida (non noté) qui loupe une belle occasion juste après son entrée.

DIJON :

Baptiste Reynet (5,5) : malgré les trois buts encaissés, le gardien du DFCO a fait son match, notamment en s'imposant devant Mariano en première période. Battu à bout portant par Fekir, il ne peut rien sur le penalty parfaitement tiré par Mariano mais on peut tout de même lui reprocher d'être trop court pour repousser le centre de Tete sur le 2e but de l'OL.

Fouad Chafik (4,5) : le latéral droit a vécu une soirée compliquée sur le plan défensif puisqu'il tombe dans le piège de la combinaison lyonnaise sur l'ouverture du score puis laisse trop de libertés à Aouar sur le 2e but. Offensivement, il a montré un meilleur visage avec notamment son centre millimétré pour Xeka. Remplacé à la 70e par Oussama Haddadi (non noté).

Cédric Yamberé (6,5) : rapidement averti pour une faute qui provoque un coup-franc dangereux, le défenseur central ne s'est pas laissé déstabiliser. Bon dans les duels, notamment face à Mariano, il décroche en plus l'égalisation sur coup-franc.

Papy Djilobodji (4) : pas franchement souverain face à Mariano que ce soit au sol ou dans les airs, le défenseur central a en plus multiplié les relances complètement ratées. Il s'est néanmoins bien battu, à l'image de la première égalisation dijonnaise qu'il initie en s'arrachant.

Valentin Rosier (4) : actif, le latéral gauche a néanmoins eu beaucoup de déchet et il n'a pas suffisamment fermé son couloir, à l'image du deuxième but lyonnais lorsqu'il est pris dans le dos.

Xeka (6) : match intéressant de l'ancien Lillois, qui a plusieurs fois dépassé ses fonctions pour apporter sa présence aux avant-postes. Récompensé par son but après la pause.

Romain Amalfitano (6) : prestation solide du milieu de terrain qui a régulièrement été au four et au moulin, à la récupération, à la relance et dans la percussion. Sa perte de balle devant Mariano aurait néanmoins pu coûter cher.

Jordan Marié (5) : moins en vue que ses partenaires de l'entrejeu, il s'est toutefois bien battu au milieu de terrain.

Naïm Sliti (6,5) : bon match de l'ailier tunisien, qui a perforé les lignes adverses par ses passes et ses gestes techniques. Passeur décisif sur coup-franc. Remplacé à la 85e par Frédéric Sammaritano (non noté).

Benjamin Jeannot (4,5) : bien contenu par la défense adverse, l'attaquant dijonnais a eu peu de bons ballons à se mettre sous la dent et lorsque cela a été le cas, il a eu tendance à se précipiter. A peu combiné avec ses partenaires mais il s'est bien battu et a pressé les Lyonnais.

Chang-Hoon Kwon (7) : lire le commentaire ci-dessus.

