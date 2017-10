Les 15 infos à savoir sur la journée : le héros Higuain coule Milan, Martial est démoniaque, Caen et Rodelin surprennent...

Dans l'histoire, Higuain enfonce Milan, Martial libère MU, Caen se met à rêver, le Barça, City et le Bayern assurent, Arsenal, Liverpool et Chelsea aussi, Monaco se rassure, Rennes également, le faux-pas de Nantes... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Higuain a fait plier Milan à lui seul.

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Paris SG 3-0 Nice (vendredi), Bordeaux 0-2 Monaco, Caen 1-0 Troyes, Dijon 1-0 Nantes, Guingamp 1-1 Amiens, Montpellier 0-1 Rennes, Strasbourg 2-2 Angers.

Les principaux résultats à l'étranger : Manchester United 1-0, Tottenham, Arsenal 2-1 Swansea, WBA 2-3 Manchester City, Liverpool 3-0 Huddersfield, Bournemouth 0-1 Chelsea (Angleterre), Alavés 1-2 Valence, Athletic Bilbao 0-2 Barcelone (Espagne), Milan AC 0-2 Juventus, AS Rome 1-0 Bologne (Italie), Hanovre 4-2 Dortmund, Bayern Munich 2-0 Leipzig (Allemagne).

+ Retrouvez sur Maxifoot les résultats, les buteurs, le classement et le calendrier de Ligue 1.

1. Higuain enfonce le Milan AC ! Décrié depuis le début de la saison, Higuain s'est racheté ce samedi. Comment ? En inscrivant un doublé face au Milan AC (2-0) dans le choc de la journée en Italie. Deux réalisations qui permettent à la Vieille Dame de prendre provisoirement les rênes du championnat. Pour Vincenzo Montella, ça sent clairement le roussi...

2. Martial libère les Red Devils ! Le supersub Martial a encore frappé ! Dans le choc de la journée en Angleterre, l'attaquant tricolore, entré à la 70e minute, a inscrit le but de la victoire à la 81e minute sur une frappe écrasée du pied gauche. Une réalisation cruciale puisqu'elle permet à Manchester United de prendre seul la 2e place du classement, reléguant les Spurs à trois unités. Martial est démoniaque !

3. Caen pointe le bout de son nez. Et si le Stade Malherbe était la belle surprise de la saison ? Victorieux de Troyes (1-0), les Normands pointent au 6e rang avec ce 6e succès de la saison. La magnifique réalisation de Rodelin d'un enchaînement contrôle de la poitrine-reprise de volée a d'ailleurs illuminé le Stade Michel d'Ornano. Le podium n'est plus qu'à deux points !

4. Messi et Paulinho, quel duo ! On ne le dit pas assez, mais le FC Barcelone réalise un début de saison exceptionnel. De nouveau vainqueurs sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (2-0), les Blaugrana ont pu compter sur leurs deux meilleurs joueurs depuis le coup d'envoi de l'exercice : Messi et Paulinho. L'Argentin et le Brésilien, qui s'entendent à merveille, ont de nouveau porté le vice-champion d'Espagne au Pays Basque. Ce Barça sera difficile à arrêter !

5. Le Bayern double Dortmund. Avec Jupp Heynckes, tout baigne pour le champion d'Allemagne ! Grâce à James et Lewandowski, le club bavarois a pris le dessus sur le RB Leipzig (2-0) et se retrouve désormais leader de Bundesliga devant le Borussia Dortmund. Cela a pris 10 journées, mais le Bayern est enfin devant. Pas sûr qu'il soit rattrapé désormais...

6. Manchester City enchaîne. Les Citizens sont inarrêtables ! Mis sous pression par le voisin mancunien, le club dirigé par Pep Guardiola a remporté un précieux succès sur la pelouse de West Bromwich Albion (3-2). Sané, Fernandinho et Sterling ont marqué pour des Skyblues qui gardent toujours 5 unités d'avance sur les Red Devils.

7. Rennes va enfin mieux ! Les Bretons ont-il enfin lancé leur saison ? Après avoir remporté un de leurs 9 premiers matchs, les Rouge et Noir ont enchaîné avec un nouveau succès contre Montpellier (1-0). Une frappe de Brandon, déviée par Hilton, a fait le bonheur de Christian Gourcuff. Pour la manière, on repassera. Mais ce n'est pas l'essentiel aujourd'hui à Rennes.

8. Monaco reprend confiance. Quatre jours avant le déplacement crucial à Besiktas en C1, le champion de France s'est rassuré à Bordeaux (2-0). Un succès sans forcer permis grâce à des buts de Baldé Keita et Lemar. Solides 2es, les hommes du Rocher devront se montrer aussi sérieux en Turquie pour ne pas quitter prématurément la Ligue des Champions. Pour lire le compte-rendu de la rencontre, c'est ici.

9. Le faux-pas de Nantes. Claudio Ranieri regrettera longtemps la frilosité de son équipe à Dijon. Défaits 0-1, les Canaris, qui gardent provisoirement la 3e place, ont raté une énorme occasion de rester dans les pattes de Monaco. Une soirée difficile pour les partenaires de Tatarusanu, fébrile sur le but de Tavares.

10. 800e réussie pour Wenger. Mine de rien, Arsenal grappille en ce début de saison. 5es, les Londoniens ont arraché un précieux succès face à Swansea (2-1). Kolasinac et Ramsey ont marqué pour les Gunners, qui ont fêté comme il se doit la 800e en Premier League de leur coach français.

11. Strasbourg et Angers font le spectacle. Si les matchs de Ligue 1 n'ont pas été spectaculaires ce samedi, le RCSA et le SCO ont eu offert au public de La Meinau un superbe match. Des jolis buts signés Terrier, Toko Ekambi ou encore Sunu, des occasions, les deux occasions, qui espéraient mieux, peuvent se targuer d'avoir tout donné pour repartir avec les trois points.

VIDEO : le superbe but de Toko Ekambi

#RCSASCO - Le but de l'égalisation de Karl Toko Ekambi : pic.twitter.com/f0rOFquHta — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) 28 octobre 2017

12. Liverpool et Chelsea grappillent. Les Reds n'ont pas tremblé contre Huddersfield (3-0). Inspirés, les hommes de Jürgen Klopp ont pu compter sur des réalisations de Sturridge, Firmino et Wijnaldum pour arriver à bout du club promu. Le champion d'Angleterre, lui, s'en est remis à Hazard pour rapporter les 3 points de son déplacement de Bournemouth (1-0). Les deux équipes ne sont plus très loin du podium.

13. Valence inarrêtable, l'Atletico freiné. Et si Valence reprenait sa place de 3e équipe espagnole ? C'est possible, surtout après le début de saison canon des hommes de Marcelino, toujours 2es suite à leur succès à Alavés grâce à Zaza et Rodrigo. Les Colchoneros, qui occupent ce rôle jusqu'ici, ont eux été accrochés par Villarreal (1-1) malgré un but de Correa, qui a vu Bacca lui répondre.

14. Le double dépucelage de Zagadou. Drôle de samedi pour le joueur formé au PSG. Désormais au Borussia Dortmund, le latéral gauche a été un des principaux protagonistes lors de la défaite des siens à Hanovre (2-4). Et pour cause, le Français a inscrit le premier but de sa carrière avant d'être expulsé, pour la première fois en professionnel, quelques minutes plus tard. Zagadou dans tous ses états.

15. Higuain rejoint Ibrahimovic ! Pourquoi ? Tout simplement car l'Argentin est devenu le 2e joueur à inscrire au moins 100 buts dans deux championnats majeurs. 101 en Serie A et 107 en Liga, le buteur de la Juventus a imité l'attaquant de Manchester United, qui a inscrit 122 buts dans le Calcio et 113 en Ligue 1. Monstrueux !

+ Retrouvez sur Maxifoot les résultats, les buteurs, le classement et le calendrier de Ligue 1 en cliquant ici.

Qu'avez-vous pensé de ces résultats en Ligue 1 et à l'étranger ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.

Première titularisation et premier but pour Brandon (Montpellier 0-1 Rennes)

Avant de se blesser, Diallo avait égalisé pour les Bretons (Guingamp 1-1 Amiens)

Tavares, bourreau des Canaris (Dijon 1-0 Nantes)

La joie de Martial, unique buteur à Old Trafford (Manchester United 1-0 Tottenham)

Les Citizens sont toujours impériaux cette saison (WBA 2-3 Manchester City)

Kolasinac, défenseur mais aussi buteur (Arsenal 2-1 Swansea)

Hazard a inscrit le premier but de sa saison en Premier League (Bournemouth 0-1 Chelsea)

Messi vit un début de saison exceptionnel (Athletic Bilbao 0-2 Barcelone)

La joie de Bacca contraste avec la déception de Griezmann (Atletico Madrid 1-1 Villarreal)

Robben félicite Lewandowski, buteur à l'Allianz-Arena (Bayern Munich 2-0 RB Leipzig)

Buteur puis expulsé, drôle de journée pour Zagadou (Hanovre 4-2 Borussia Dortmund)