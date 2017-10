Monaco a remis le bleu de chauffe - Débrief et NOTES des joueurs (FCGB 0-2 ASM)

Sans forcer, Monaco s'est imposé à Bordeaux (2-0), ce samedi, à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1. Un succès logique des champions de France, plus réalistes, qui reviennent à quatre points du leader, le Paris Saint-Germain. De bon augure avant le déplacement périlleux à Besiktas en Ligue des Champions, mercredi.

Keita Baldé a débloqué la partie en seconde période.

Monaco enchaîne ! Une semaine après son succès à Caen (2-0), le club champion de France s'est imposé à Bordeaux sur le même score, ce samedi, à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1.

Sérieux, les hommes du Rocher, privés de Falcao, ont fait la différence après la pause pour consolider leur 2e place et revenir à quatre points du leader, le Paris Saint-Germain. De leur côté, les Aquitains enchaînent un 5e match sans victoire en championnat et restent 7es.

Monaco pousse… et s'endort

Dépassés d'entrée, les Bordelais pouvaient remercier Costil, qui sortait une énorme parade devant Fabinho. Agressifs, tranchants, impliqués, les Monégasques survolaient le début de rencontre malgré une belle occasion de De Préville. Mais malgré leur domination assez nette, les champions de France ne parvenaient pas à faire plier la défense girondine, pourtant au bord de la rupture sur chaque offensive.

Au fil des minutes, les locaux retrouvaient leurs esprits. Surtout, c'était l'ASM qui desserrait l'étreinte, en dépit d'une nouvelle grosse opportunité de Glik, qui butait sur un excellent Costil. Côté bordelais, seul Malcom semblait en mesure de faire trembler la défense asémiste. Mais trop souvent, ses partenaires ne parvenaient pas à combiner avec lui. Dommage, car la vitesse du Brésilien pouvait causer de gros dégâts…

Les joueurs de classe font la différence

Au retour des vestiaires, Monaco n'allait pas mieux. Mais avec un joueur de classe comme Keita Baldé, tout était possible. Sur une remontée de balle de Jorge, le Sénégalais, servi par Moutinho, débloquait la partie d'une frappe croisée (0-1, 57e). Surpris, les Girondins coulaient dans la foulée après un joli slalom de Lemar, qui profitait de la fébrilité de Costil pour doubler la mise (0-2, 65e).

Deux buts qui enfonçaient des Bordelais à la ramasse. Pour ne rien arranger à leurs affaires, la réussite n'était pas au rendez-vous sur deux occasions de Lerager, repoussées sur la ligne par l'arrière-garde princière. Cette dernière, imperméable, permettait aux hommes du Rocher de repartir avec les trois points de Gironde. Monaco enchaîne !

La note du match : 5,5/10

Ce n'était clairement pas le meilleur match de la saison, malgré la belle affiche. Beaucoup trop imprécises, les deux équipes ont montré des limites en première période. En revanche, l'ASM a su hisser son niveau de jeu après la pause, notamment avec la montée en puissance de ses cadres, bien plus à leurs aises. Un bon Monaco en seconde période.

Les buts :

- Sur la gauche, Jorge réalise une superbe interception dans les pieds de Malcom. Le Brésilien remonte le camp bordelais et adresse un centre à mi-hauteur pour Moutinho, qui se baisse intelligemment pour remettre le ballon de la tête à Keita Baldé. Le Sénégalais fait parler sa puissance, devance les défenseurs girondins et trompe Costil d'une frappe croisée du pied gauche dans le petit filet (0-1, 57e).

- Glik réalise une ouverture exceptionnelle pour Lemar, positionné à gauche. L'international tricolore se joue de Sabaly, élimine deux autres défenseurs girondins et enchaîne avec une frappe du pied droit à ras de terre à l'entrée de la surface. Le ballon termine sa course au fond des filets puisque Costil, fébrile sur ce coup, le laisse passer entre ses jambes (0-2, 65e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Jorge (7,5/10)

Encore un super match du latéral gauche de l'ASM ! Solide devant Malcom, il est monté en puissance au fil de la rencontre. C'est lui qui récupère autoritairement le ballon dans les pieds du Bordelais et qui le remonte sur l'ouverture du score de Keita Baldé. Une belle performance pour le remplaçant de Benjamin Mendy, qui s'affirme semaine après semaine.

BORDEAUX :

Benoît Costil (4,5) : le gardien bordelais s'est rapidement rassuré en sortant une énorme parade devant Fabinho puis Glik. Mais après la pause, l'ancien Rennais est retombé dans ses travers, avec notamment une bourde sur le but de Lemar.

Youssouf Sabaly (4,5) : sur le flanc durant deux matchs, le latéral droit a réalisé quelques montées souvent intéressantes. Mais défensivement, l'ancien Parisien a déçu puisque la plupart des actions dangereuses de l'ASM, dont le second but, sont venues de son côté.

Jérémy Toulalan (4) : le capitaine girondin est passé à côté de son match. Trop lourd, il a été dépassé sur les deux buts monégasques où Keita Baldé et Lemar ont fait la différence physiquement.

Igor Lewczuk (4) : préféré à Jovanovic, le Polonais n'a lui aussi pas brillé par sa vitesse de pointe. Son engagement dans les duels laisse également à désirer.

Théo Pellenard (4,5) : désormais bien installé dans le couloir gauche, le jeune joueur a eu un peu de mal face à Lopes en première période. On pourra également regretter son manque d'audace.

Lukas Lerager (4,5) : complètement inexistant pendant 75 minutes, le Danois a livré un de ses moins bons matchs depuis son arrivée en Gironde. Malgré deux belles opportunités en fin de partie, le numéro 19 du FCGB a été moins influent qu'à l'accoutumée.

Younousse Sankhare (4) : comme très souvent, le Sénégalais a mis de l'impact. Mais dans l'utilisation du ballon, le joueur formé au PSG a néanmoins été très décevant. Une petite rencontre. Remplacé à la 64e minute par Alexandre Mendy (non noté).

Valentin Vada (3,5) : titulaire en lieu et place d'Otavio, le milieu argentin n'a pas marqué de points aujourd'hui. Des coups de pied arrêtés perfectibles, une influence dans le jeu peu importante, il est passé à côté de son match lui aussi. Remplacé à la 73e minute par Jaroslav Plasil (non noté).

Malcom (5) : remplaçant lors de la défaite à Amiens, le Brésilien a réalisé une bonne première période, durant laquelle il a fait mal aux Monégasques. Mais après la pause, lui aussi a déjoué. Pire encore, c'est lui qui perd le ballon devant Jorge sur l'ouverture du score de Keita Baldé. Dur, car il a été encore une fois le plus remuant à Bordeaux.

Nicolas De Préville (4,5) : une grosse occasion à la 12e minute puis plus rien pour l'attaquant passé par Lille. Souvent excentré, il n'a jamais réussi à bousculer les défenseurs adverses. Dommage.

François Kamano (3) : un match raté du Guinéen. Peu trouvé, l'ancien joueur de Bastia n'a pas réussi à bouger un Raggi bien en place. Une vraie déception. Remplacé à la 82e minute par Jonathan Cafu (non noté).

MONACO :

Danijel Subasic (6,5) : plus fébrile cette saison, le Croate est parfaitement entré dans la partie en sortant une grosse parade devant De Préville. Par la suite, il fait preuve d'autorité sur ses prises de balle et sort encore un bel arrêt devant Mendy. Solide.

Andrea Raggi (6) : titulaire à la surprise générale, l'Italien a fait son match. Jamais inquiété, le vétéran, capitaine aujourd'hui, a retrouvé ses sensations en Gironde.

Kamil Glik (7) : pas grand-chose à se mettre sous la dent pour le défenseur central polonais, qui a bien contenu De Préville. Il se procure toutefois une belle occasion de la tête en première période, repoussée par Costil. A noter son ouverture exceptionnelle qui mène au but de Lemar.

Jemerson (6) : une rencontre assez tranquille pour le Brésilien, qui a été mis à contribution en seconde période sur une occasion de Lerager. Pas mis en danger, il s'est rassuré.

Jorge (7,5) : lire commentaire ci-dessus.

Fabinho (6) : le milieu brésilien s'est procuré une énorme occasion à la 5e minute, butant sur un Costil vigilant. Par la suite, un match à la Fabinho : serein et toujours juste.

João Moutinho (6,5) : un match intéressant du milieu portugais, qui a clairement pris les clés du camion dans l'entrejeu. Il n'a jamais hésité à monter haut et c'est même lui qui offre la passe décisive à Keita Baldé peu avant l'heure de jeu. Bon pour la confiance.

Rony Lopes (5) : très actif, il a posé de gros soucis à Pellenard en début de match. Malheureusement pour lui, cela n'a pas duré puisque le Portugais a doucement mais sûrement disparu au fil de la partie. Remplacé à la 90e minute par Adama Diakhaby (non noté).

Yoeri Tielemans (6) : un match à deux visages pour le Belge. Très moyen en première période, il s'est montré bien plus à son aise au retour des vestiaires. Des montées autoritaires, un touché de balle bien plus séduisant, le Diable Rouge est monté en puissance. Le déclic ?

Thomas Lemar (6,5) : l'international tricolore a réalisé une première période insipide, à l'image de son début de saison poussif. Mais après la pause, le Bleu a su retrouver ses esprits pour inscrire son premier but de la saison, certes aidé par Costil, mais très important pour tuer le match. Sur quelques accélérations, on a même retrouvé le Lemar de la saison passée. Remplacé à la 91e minute par Gabriel Boschilia (non noté).

Keita Baldé (6) : aligné seul en pointe en l'absence de Falcao, le Sénégalais a été complètement à côté de la plaque pendant 55 minutes. Mais en tant que joueur de classe, l'ancien de la Lazio n'a pas douté et a finalement réussi à trouver la faille sur sa première et seule occasion du match. Important pour son équipe et surtout pour sa confiance. Remplacé à la 82e minute par Stevan Jovetic (non noté).

BORDEAUX 0-2 MONACO (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 11e journée

Stade : Stade Matmut-Atlantique - Arbitre : A. Gautier



Buts : - K. Baldé (57e) T. Lemar (65e) pour MONACO

Avertissements : V. Vada (67e) , A. Mendy (86e) , pour BORDEAUX



BORDEAUX : B. Costil - Y. Sabaly , J. Toulalan , I. Lewczuk , T. Pellenard - L. Lerager , Y. Sankhare (A. Mendy, 64e) , V. Vada (J. Plasil, 73e) - Malcom , N. de Préville , F. Kamano (Jonathan Cafu, 81e)



MONACO : D. Subasic - A. Raggi , K. Glik , Jemerson , Jorge - Fabinho , João Moutinho - Rony Lopes (A. Diakhaby, 90e) , Y. Tielemans , T. Lemar (Boschilia, 90+2e) - K. Baldé (S. Jovetic, 82e)



