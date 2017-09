Les 13 infos à savoir sur la journée : le cauchemar de Yambéré, City ridiculise Liverpool, les sauveurs Carlos et Kakuta...

Le cauchemar de Yambéré, City ridiculise Liverpool, les sauveurs Carlos et Kakuta, le Real accroché, Benzema blessé, Nice douche Monaco, la grosse faute de Sané sur Ederson, Marlon met un tampon à Turpin... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Cédric Yambéré a vécu un enfer à Caen...

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Lille 0-0 Bordeaux, Metz 1-5 Paris SG (vendredi), Nice 4-0 Monaco, Montpellier 0-1 Nantes, Troyes 0-0 Toulouse, Strasbourg 0-1 Amiens, Caen 2-1 Dijon.

Les principaux résultats en Europe : Manchester City 5-0 Liverpool, Arsenal 3-0 Bournemouth, Everton 0-3 Tottenham, Leicester 1-2 Chelsea, Stoke City 2-2 Manchester United (Premier League), Real Madrid 1-1 Levante, Atletico Madrid 0-0 FC Valence, Barcelone 5-0 Espanyol (Liga), Fribourg 0-0 Dortmund, Hoffenheim 2-0 Bayern Munich (Bundesliga), Juventus Turin 3-0 Chievo Verone (Serie A).

1. Le cauchemar de Yambéré ! Si Caen a dominé Dijon (2-1) en Ligue 1, c'est avant tout grâce à Yambéré ! Dès le début de la partie, le défenseur du DFCO a concédé un penalty évident sur Santini (5e), qui s'est chargé de le transformer. Alors que ses partenaires avaient réussi à égaliser sur une belle frappe lointaine de Marié (38e), Yambéré (81e) a marqué contre son camp sur un centre de Kouakou. Une catastrophe pour le défenseur central... Désormais 5e, Caen réalise une belle opération.

2. City ridiculise Liverpool ! Sale journée pour Liverpool... En déplacement sur la pelouse de Manchester City en Premier League, les Reds, réduits à dix après l'expulsion directe de Mané (37e) pour un pied trop haut sur Ederson, ont été humiliés (0-5). Agüero (24e), Gabriel Jesus (45e, 53e) et Sané (77e, 90e) ont participé au festival des Citizens. Avec cette démonstration, les hommes de Pep Guardiola reviennent à égalité avec le leader Manchester United, accroché par Stoke City (2-2).

3. Diego Carlos libère Nantes d'un coup-franc. Sur une pelouse dans un état tout simplement catastrophique, Nantes a réussi un joli coup sur le terrain de Montpellier (1-0). Pourtant, la rencontre a été particulièrement terne, mais Diego Carlos (76e) a profité d'une petite erreur de Lecomte pour marquer d'une frappe puissante sur un coup-franc à 20 mètres du but. Une jolie réalisation qui permet aux Canaris, 8es au classement, d'effectuer une remontée intéressante.

4. Kakuta porte encore Amiens. Après une belle victoire face à Nice (3-0) lors de la journée précédente, Amiens a confirmé en s'imposant sur la pelouse de Strasbourg (1-0). Déjà buteur face aux Aiglons, Kakuta (13e) a encore délivré les siens avec une belle frappe croisée à l'entrée de la surface. L'ancien joueur de Chelsea effectue un bon début de saison et permet à son équipe de remonter à la 13e place.

5. Le Real accroché, Benzema blessé. Fin d'été difficile pour le Real Madrid ! Déjà accroché par Valence (2-2) avant la trêve internationale, le club royal, privé de Ronaldo toujours suspendu, a de nouveau concédé le résultat nul à domicile face à Levante (1-1) en Liga. Les Merengue ont été surpris par Ivi (12e) avant que Lucas Vasquez (35e) remette les pendules à l'heure. Malgré leur domination, les hommes de Zinedine Zidane n'ont jamais réussi à prendre le dessus sur le club promu. A noter que Karim Benzema est sorti blessé à la cuisse droite à la 29e minute et devrait être absent au moins un mois...

6. Nice douche Monaco ! Les pluies étaient diluviennes à Nice et c'est Monaco qui a pris l'eau ! En Ligue 1, l'OGC Nice a surclassé l'AS Monaco (4-0) ce samedi dans des conditions climatiques difficiles. Avec une défense monégasque à la rue, les Aiglons se sont régalés avec un doublé de Balotelli (6e, 60e), et des réalisations signées Pléa (18e) et Ganado (85e). Pour lire l'analyse de cette rencontre, c'est ici.

7. Troyes-Toulouse, un vrai nul. Troyes et Toulouse n'ont pas réussi à se départager (0-0) au terme d'un match très poussif. Malgré quelques occasions pour l'ESTAC, les deux équipes ont surtout échangé les coups et n'ont pas réussi à faire des différences offensivement. Un vrai nul sur toute la ligne, malgré des débuts intéressants avec le TFC pour Imbula.

8. Le festival Messi, le Barça en tête. Le FC Barcelone continue son début de saison parfait grâce à une magnifique victoire face à l'Espanyol (5-0) au Camp Nou. Pour remporter ce derby, les Blaugrana ont récité leur football et ont pu compter sur un super Messi (26e, 35e, 67e), auteur d'un triplé, puis des buts signés Piqué (86e) puis Suarez (89e), qui a profité d'une offrande de Dembélé. Grâce à ce succès, le Barça reste en tête du classement et compte déjà 4 points d'avance sur le Real Madrid.

9. Arsenal se relance, Lacazette se distingue. Après un début de saison mitigé, Arsenal s'est relancé en surclassant Bournemouth (3-0) en Premier League. Les Gunners ont maîtrisé cette partie de A à Z avec un doublé de Welbeck (6e, 50e) et une réalisation de Lacazette (27e) sur une magnifique frappe enroulée. Dans le même temps, Chelsea et Tottenham ont également assuré en s'imposant respectivement contre Leicester (2-1) et Everton (3-0).

10. La Juve poursuit son sans faute. La Juventus Turin a confirmé son début de saison parfait en Serie A en dominant le Chievo Verone (3-0). Largement dominateurs, les Bianconeri ont déroulé sur cette rencontre avec des buts signés Hetemaj (17e, csc), Higuain (58e) et Dybala (83e). Provisoirement, la Vieille Dame conserve bien évidemment la tête du classement.

11. Le Bayern chute, Dortmund n'en profite pas vraiment. Surprise en Bundesliga ! En déplacement sur le terrain d'Hoffenheim (0-2), le Bayern Munich a concédé sa première défaite de la saison. Pourtant dominateurs sur l'ensemble de la partie, les Munichois ont été punis par l'efficacité de leurs adversaires du jour avec un doublé d'Uth (27e, 51e). Accroché par Fribourg (0-0), Dortmund n'en profite pas vraiment, même si le BvB prend la tête du classement.

12. L'impressionnante faute de Sané sur Ederson... Lors de la défaite de Liverpool à Manchester City (0-5), l'ailier des Reds Mané a été expulsé à la 37e minute par l'arbitre pour une énorme faute sur le gardien des Citizens Ederson. Lancé, le Sénégalais a percuté involontairement mais violemment avec son pied le visage du Brésilien ! Sonné, le portier a été contraint de céder sa place à Bravo en quittant le terrain sur une civière. Heureusement, les nouvelles sont rassurantes concernant Ederson, qui n'a rien de cassé et a même assisté à la fin de la rencontre.

13. Le tampon de Marlon sur Turpin ! Prêté par le FC Barcelone pour deux ans, le défenseur central Marlon (22 ans, 1 match en L1 cette saison) a réalisé d'excellents débuts sous les couleurs de Nice contre Monaco (4-0) avec notamment de bonnes interventions devant Falcao. En plus d'être performant, le Brésilien s'est aussi distingué avec un gros tampon sur Clément Turpin ! Heureusement, l'arbitre l'a bien pris et a pu continuer la rencontre sans souci. Les détracteurs de Turpin seront satisfaits...

La belle joie des Caennais après le but de Santini (Caen 2-1 Dijon)



Imbula a réalisé ses débuts avec le TFC (Troyes 0-0 Toulouse)



Diego Carlos a libéré son équipe (Montpellier 0-1 Nantes)



La belle célébration de Kakuta, auteur du but de la victoire (Strasbourg 0-1 Amiens)



Pléa et les Niçois ont réussi un joli coup (Nice 4-0 Monaco)



Le Bayern et Lewandowski ont échoué (Hoffenheim 2-0 Bayern Munich)



Auteur d'un triplé, Messi a régalé (Barcelone 5-0 Espanyol)



Buteur, Higuain a participé au festival de la Juve (Juventus Turin 3-0 Chievo Vérone)



Les Citizens ont ridiculisé les Reds (Manchester City 5-0 Liverpool)



Kane et les Spurs se sont amusés (Everton 0-3 Tottenham)



Morata a encore marqué avec les Blues (Leicester 1-2 Chelsea)



Buteur, Lukaku n'a pas donné la victoire aux Red Devils (Stoke 2-2 Manchester United)