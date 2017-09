Encore réduit à dix, Lille fait du surplace... - Débrief et NOTES des joueurs (LOSC 0-0 Bordeaux)

Dominateur en début de rencontre puis plombé par son infériorité numérique suite à l'expulsion de Thiago Maia à la demi-heure de jeu, Lille a enchaîné un quatrième match consécutif sans victoire face à Bordeaux (0-0) ce vendredi en ouverture de la 5e journée de Ligue 1.

Pour la deuxième fois déjà cette saison, Lille finit un match à dix...

La montagne a accouché d'une souris… Alors que l'affiche s'annonçait plutôt prometteuse, Lille, réduit à dix pendant une heure, et Bordeaux, incapable de profiter de sa supériorité numérique, se sont neutralisés (0-0) au Stade Pierre-Mauroy ce vendredi en ouverture de la 5e journée de Ligue 1.

Après sa sortie de route rocambolesque en août à Strasbourg (0-3), c'est déjà la deuxième fois de la saison que le club nordiste termine un match à dix, même si cette fois le LOSC a au moins réussi à limiter la casse en assurant un point…

Lille commence bien

Grâce à leur pressing haut, marque de fabrique de Marcelo Bielsa, les Dogues prenaient rapidement l'ascendant dans la rencontre. Mais il fallait attendre une vingtaine de minutes pour voir les premières frappes nordistes avec la tête d'Alonso qui passait à côté puis le tir de Benzia, contré.

Les choix de Bielsa vont encore faire parler...

Pour réagir, les Girondins s'en remettaient aux accélérations de Malcom. Le Brésilien faisait mal à son compatriote Thiago Maia. Complètement dépassée au poste de latéral gauche qui n'est pas le sien, la recrue récoltait logiquement deux cartons jaunes, synonymes d'expulsion (32e). En supériorité numérique, les visiteurs apportaient le danger sur le but de Maignan, mais les Dogues se dégageaient, tandis que De Préville, tout juste passé chez l'ennemi, croisait trop sa tête. Juste avant la pause, El Ghazi répliquait par une frappe lobée que Costil parvenait à bloquer en deux temps. La première frappe cadrée du match !

Sur la réserve, Bordeaux n'en profite pas

Au retour des vestiaires, les hommes de Jocelyn Gourvennec inversaient la possession mais ils se montraient bien trop timides pour déstabiliser de valeureux Lillois qui ripostaient par moment sans plus de succès. Servi dans la surface, Sankharé avait la balle de match, mais le Bordelais perdait son duel face à Maignan et manquait le cadre… Les Girondins mettaient tardivement un coup d'accélérateur avec l'entrée en jeu de Laborde, mais ils péchaient par imprécision et concèdent le nul alors qu'il y avait clairement mieux à faire pour mettre la pression sur le Paris Saint-Germain et Monaco…

La note du match : 3,5/10

On était en droit d'espérer bien mieux de cette affiche entre deux équipes plutôt agréables à voir jouer. Mais les imprécisions techniques et la rareté des occasions ont gâché le spectacle malgré la présence d'un certain rythme et de quelques gestes techniques, notamment de Malcom et Bissouma. Malgré la fermeture du toit du Stade Pierre-Mauroy en raison de la pluie, l'enceinte a parfois sonné creux…

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Kevin Malcuit (6,5/10)

Encore une grosse activité du latéral droit ! Plus qu'un autre, le transfuge de Saint-Etienne a incarné la générosité des Dogues qui ont tenu bon à dix pendant une heure. Présent pour sauver les meubles en défense, jaillir en contre et monter dans son couloir, l'ancien Niortais n'a rien lâché. En plus ciblé par un tacle très maladroit de son désormais ex-coéquipier De Préville, heureux d'échapper au carton jaune.

LILLE :

Mike Maignan (5,5) : Bordeaux n'a cadré qu'un tir, ce qui a largement contribué à réduire son travail ce soir. Sur l'action la plus chaude, le gardien lillois sort bien face à Sankharé, qui se présentait seul et qui manque le cadre.

Kevin Malcuit (6,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Junior Alonso (5,5) : globalement solide, le Paraguayen s'est beaucoup donné dans les duels et le défenseur central a repoussé les assauts adverses. Quelques moments d'égarement sans conséquence.

Edgar Ié (5,5) : lui aussi peu inquiété dans l'ensemble, l'autre élément de la charnière centrale s'est distingué par son apport dans la construction du jeu, à l'image de cette belle ouverture pour Araujo en début de partie.

Thiago Maia (1,5) : Bielsa a encore tenté d'utiliser le milieu de terrain au poste de latéral gauche (le poste qui pose des problèmes depuis le début de la saison), et son choix a viré au fiasco. Complètement dépassé face à son compatriote Malcom, le Brésilien a récolté deux avertissements logiques, le second après un pied haut dangereux, et laissé ses coéquipiers à dix pendant une heure…

Ibrahim Amadou (6) : match généreux du milieu de terrain qui s'est beaucoup donné dans la bataille de l'entrejeu. En bon capitaine, il a montré l'exemple avec ce retour salvateur devant de Préville en pleine surface, ou encore ce tir tenté en fin de partie et capté par Costil.

Yves Bissouma (5,5) : du bon et du moins bon pour le milieu de terrain. Précieux dans les remontées de balle grâce à sa touche technique qui a régalé le public, le Malien a aussi affiché un visage assez brouillon, ne brillant pas toujours par la justesse de ses choix.

Anwar El Ghazi (5,5) : intéressant sur l'aile droite, le Néerlandais a bien combiné et signé plusieurs centres dangereux avant de tenter un lob audacieux pas passé loin de surprendre Costil avant la pause. Plus discret ensuite.

Yassine Benzia (5) : de retour, l'Algérien n'a pas toujours brillé par sa justesse, mais il aura au moins tenté d'apporter le danger avec notamment une frappe contrée. Sacrifié après l'expulsion de Thiago Maia et très remonté au moment de sa sortie. Remplacé à la 36e par Fodé Ballo Touré (6). Beaucoup plus performant que le Brésilien au poste de latéral gauche, l'ancien Parisien a gratté plusieurs bons ballons et apporté le danger en contre. Mais il a parfois eu tendance à négliger le repli défensif…

Luiz Araujo (6) : très actif sur l'aile gauche, le Brésilien a multiplié les centres et régulièrement pris la profondeur. Pas avare d'efforts, il a aussi enchaîné les courses dans le repli défensif. Un match encourageant.

Nicolas Pepe (4) : pour sa première en tant qu'avant-centre, l'ancien Angevin ne s'est pas montré à son avantage. Souvent en position de hors-jeu, il a pris la profondeur mais n'a pas toujours été bien servi par ses partenaires. Généreux dans ses courses, il a tout de même effectué plusieurs remises intéressantes. Un peu plus percutant en contre sur la fin. Remplacé à la 90e par Kouame N'Guessan (non noté).

BORDEAUX :

Benoît Costil (5,5) : pas franchement inquiété, le portier bordelais a répondu présent en ne se laissant pas surprendre par le lob d'El Ghazi avant la pause.

Youssouf Sabaly (6) : en laissant des espaces à Araujo dans son dos, il a joué avec le feu, mais le latéral droit est toujours parvenu à rattraper le Brésilien, signant plusieurs interventions salvatrices, à l'image de ce tacle plein d'autorité après la pause. Avec ses montées et ses centres, l'ancien Parisien a proposé un bon apport offensif quoiqu'irrégulier.

Jérémy Toulalan (6) : toujours aussi précieux dans le placement et l'anticipation, le capitaine bordelais a régulièrement soulagé les siens, notamment en début de partie lorsque Lille poussait. Alors que Pépé allait partir seul en contre, le défenseur central signe aussi une belle intervention en fin de rencontre.

Vukasin Jovanovic (5) : un peu moins présent que ses partenaires défensifs, le Serbe a globalement maîtrisé son match.

Théo Pellenard (5) : rencontre mitigée pour le nouveau titulaire au poste de le latéral gauche. Le Bordelais a globalement bien tenu son couloir et contenu Malcuit mais on aurait aimé le voir plus présent offensivement.

Lukas Lerager (5) : match moyen de la recrue danoise qui a beaucoup tardé avant de se libérer pour tenter d'apporter le surnombre.

Otavio (4,5) : prestation timide de la recrue brésilienne. Averti dès la 5e minute pour un vilain tacle par derrière sur Benzia, le milieu de terrain a ensuite semblé sur la retenue défensivement. Et on était en droit d'attendre plus de sa part dans la construction du jeu, surtout en supériorité numérique… Remplacé à la 58e par Valentin Vada (non noté).

Younousse Sankhare (5,5) : comme à son habitude, le milieu de terrain a quasiment joué deuxième attaquant et on l'a retrouvé dans la plupart des bons coups, à apporter le danger sur le but de Maignan. Dommage qu'il rate la balle de match seul face au portier nordiste… Remplacé à la 75e par Gaëtan Laborde (non noté).

Malcom (6,5) : présents à Lille pour l'observer, les recruteurs du Borussia Dortmund n'ont pas dû être déçus. Seul dynamiteur du jeu aquitain en première période, il a poussé Thiago Maia à la faute à deux reprises et provoque son expulsion. Véritable électron libre, le Brésilien a régulièrement fait des différences et distribué de bons ballons à ses partenaires. Reste qu'on attendait plus de sa part au retour des vestiaires, lorsque Bordeaux a manqué de tranchant… Régale sur la fin en mettant Ballo-Touré dans le vent sur un superbe enchaînement café-crème.

Nicolas De Préville (4,5) : tout juste parti de Lille, le nouvel avant-centre aquitain était forcément attendu pour le retour dans son ancien jardin. S'il n'a pas ménagé ses efforts et les courses, le buteur n'est pas parvenu à tirer son épingle du jeu, manquant notamment sa tête dans la surface.

François Kamano (4) : match trop irrégulier du Guinéen qu'on a peu vu notamment en début de partie. Il a mieux combiné ensuite et initié quelques actions avec ses dribbles mais de manière trop ponctuelle. Remplacé à la 63e par Jonathan Cafu (non noté), plus dynamique que l'ancien Bastiais et qui sert Sankharé sur la plus grosse occasion du match après un une-deux dans la surface.

LILLE 0-0 BORDEAUX (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 5e journée

Stade : Stade Pierre-Mauroy - Arbitre : F. Letexier



Buts :

Avertissements : Thiago Maia (15e) , Y. Benzia (36e) , Y. Bissouma (83e) , pour LILLE - Otavio (5e) , V. Jovanovic (44e) , F. Kamano (63e) , V. Vada (74e) , pour BORDEAUX - Expulsions : Thiago Maia (32e) , pour LILLE



LILLE : M. Maignan - K. Malcuit , Edgar Ié , I. Amadou , J. Alonso - Y. Bissouma , Thiago Maia - A. El Ghazi , Y. Benzia (F. Ballo, 37e) , Luiz Araujo - N. Pépé (K. N'Guessan, 90+2e)



BORDEAUX : B. Costil - Y. Sabaly , J. Toulalan , V. Jovanovic , T. Pellenard - L. Lerager , Otavio (V. Vada, 59e) , Y. Sankhare (G. Laborde, 76e) - Malcom , N. de Préville , F. Kamano (Jonathan Cafu, 64e)



La déception de Benzia, sacrifié après l'expulsion de T. Maia.

Pour son retour, De Préville n'a pas trouvé la faille face à Malcuit et ses anciens coéquipiers.

Sankharé a raté la plus grosse occasion du match pour Bordeaux.

Bielsa a effectué des choix discutables ce soir.

Pépé a encore du boulot avant de faire oublier De Préville en pointe à Lille…