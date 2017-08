Les 11 infos à savoir sur la journée : Nice KO, Bordeaux confirme, Rennes coule, le Barça s'en remet à Messi, Dybala en feu...

Nice est KO, Bordeaux confirme, Lyon manque d'adresse, la folie à Toulouse, urgence pour Rennes, Messi porte le Barça, Dybala est en feu, inévitable Lewandowski... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Début de saison difficile pour Nice et Sneijder

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Paris SG 3-0 Saint-Etienne (vendredi), Nantes 0-0 Lyon, Bordeaux 2-1 Troyes, Amiens 3-0 Nice, Toulouse 3-2 Rennes, Caen 1-0 Metz, Dijon 2-1 Montpellier.

Les principaux résultats à l'étranger : Bournemouth 1-2 Manchester City, Manchester United 2-0 Leicester (Premier League), Alaves 0-2 FC Barcelone (Liga), Werder Brême 0-2 Bayern Munich Dortmund 2-0 Herta Berlin (Bundesliga), Genoa 2-4 Juventus Turin (Serie A).

1. Nice est KO... Mais qu'arrive-t-il à l'OGC Nice ? L'élimination en barrage de la Ligue des Champions face à Naples (0-2, 0-2) est-elle encore dans les têtes niçoises ? Face au promu Amiens, qui avait concédé trois défaites et marqué aucun but lors des trois premières journées, le Gym s'est incliné 3-0 ! Méconnaissables, les Niçois ont fait preuve d'une incroyable passivité en défense, encaissant un coup franc de Kakuta et un doublé de Konaté. Même si les absences de Balotelli et Seri peuvent être une explication, la manière est tout de même inquiétante pour une équipe désormais 16e au classement avec 3 points en quatre journées.

2. Bordeaux repart de l'avant ! Les Girondins auraient pu se rendre la tâche plus facile sans un petit relâchement mais l'essentiel est là avec un succès contre Troyes (2-1) après un nul face à Lyon (3-3) le week-end dernier. Kamano a profité d'un cadeau de Samassa pour ouvrir le score, puis Sankharé a doublé la mise en début de seconde période. Derrière, les Girondins ont levé le pied et Darbion en a profité pour réduire le score. Mais l'ESTAC a eu beau y croire, Bordeaux a tenu bon pour revenir à hauteur de Lyon (4e) au classement.

3. Lyon manque d'adresse... Plus tôt, Lyon a concédé le nul sur la pelouse de Nantes (0-0). Dominateurs, les Lyonnais ont gâché de belles occasions et sont tombés sur un Tatarusanu vigilant mais aussi sauvé par ses montants sur des tirs de Traoré et Fekir. Pour lire le débrief et les notes du match, cliquez ici.

4. La folie à Toulouse ! Pour voir un match assez fou, il fallait être au Stadium ce samedi soir. Alors que Rennes avait le match en main après l'ouverture du score de Mubele, la rencontre a finalement tourné en faveur de Toulouse. Durmaz a d'abord égalisé sur penalty, puis Diop a donné l'avantage au TFC. Mais les Rennais sont revenus dans la partie grâce à Sarr, avant finalement de concéder un nouveau penalty transformé une nouvelle fois par Durmaz. Réduits à 10 après l'expulsion d'Amalfitano, les Rouge et Noir auraient pourtant pu égaliser si Bensebaini n'avait pas trouvé une deuxième fois le poteau dans ce match.

5. Rennes, ça devient urgent ! Même si la rencontre à Toulouse aurait aussi pu tourner en faveur des Rennais, le bilan comptable après quatre journées est inquiétant pour les hommes de Christian Gourcuff. Malgré un investissement important cet été, les Rouge et Noir occupent la 19e place au classement avec seulement deux points au compteur. Il va falloir réagir vite.

6. Première pour Dijon. Après deux défaites et un match nul, Dijon a enfin décroché son premier succès de la saison. Les Bourguignon l'ont emporté grâce à un doublé de Jeannot, arrivé en provenance de Lorient cet été. Un bol d'air pour le DFCO qui remonte au 14e rang.

7. Caen se relance bien. Les Caennais ont surfé sur le victoire à Lille (2-0) le week-end dernier pour s'imposer contre Metz (1-0) ce samedi soir. Un deuxième succès en deux matchs qui permet au SMC d'occuper la 6e place au classement. De quoi donner le sourire aux Normands qui avaient débuté par deux défaites et semblaient repartir pour une saison galère.

8. Le Barça s'en remet à Messi ! En déplacement sur la pelouse d'Alaves ce samedi, à l'occasion de la 2e journée de Liga, le FC Barcelone a pu compter sur sa superstar Messi. L'Argentin, orphelin de Neymar, parti au PSG, et de Suarez, blessé, a offert la victoire (2-0) aux Blaugrana grâce à un doublé. Une deuxième victoire en deux matchs de championnat pour le Barça. Heureusement que la Pulga est toujours là...

9. Dybala est en feu ! La Juventus Turin peut dire merci à Dybala. A l'occasion de la 2e journée de Serie A, la Juventus Turin s'est fait une petite frayeur sur la pelouse du Genoa. Menée 0-2 après un but contre son camp de Pjanic et un penalty de Galabinov, la Vieille Dame a su réagir grâce à un triplé de Dybala alors que Cuadrado s'est invité à la fête. L'Argentin est déjà dans une forme étincelante en ce début de saison avec six buts en trois matchs ! La Juve enchaîne avec un deuxième succès en deux matchs de championnat et pointe à la première place au classement.

10. Inévitable Lewandoswki... Dominateur, le Bayern Munich a longtemps buté sur le Werder Brême ce samedi à l'extérieur pour le compte de la 2e journée de Bundesliga. Les hommes de Carlo Ancelotti ont patienté jusqu'à la 72e minute pour prendre l'avantage dans cette rencontre. Et comme souvent, c'est, Robert Lewandowski qui a offert la victoire aux Bavarois avec un doublé en trois minutes. Le Polonais totalise déjà six buts en quatre rencontres.

11. Sterling sauve Manchester City. Que ce fut dur pour Manchester City ! Menés sur la pelouse de Bournemouth, les hommes de Josep Guardiola ont patienté jusqu'à la 97e minute pour l'emporter sur un but de Sterling. Avant cela, Gabriel Jesus (21e) avait répondu à l'ouverture du score de Daniels (13e). A noter que le sauveur des Skyblues a été expulsé après un deuxième avertissement pour une célébration jugée trop exubérante.

