L'OL peut avoir des regrets... - Débrief et NOTES des joueurs (Nantes 0-0 Lyon)

Pourtant dominateur, l'Olympique Lyonnais a concédé un deuxième match nul consécutif ce samedi sur la pelouse de Nantes (0-0). Face à une pâle équipe nantaise, l'OL a manqué de précision dans le dernier geste.

Fekir et l'OL n'ont pas réussi à marquer contre Nantes

Après son match nul contre Bordeaux (3-3) il y a une semaine, l'Olympique Lyonnais a encore partagé les points face à Nantes (0-0) ce samedi à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1. Trop imprécis devant le but, les Gones n'ont pas su concrétiser leur domination face à une équipe nantaise bien décevante.

Tatarusanu rapidement chaud

Lyon posait rapidement le pied sur le ballon et s'offrait les premières occasions dangereuses avec une bonne ouverture de Fekir pour Mariano, devancé par Tatarusanu, et un tir de Traoré dévié par le gardien nantais. Le Roumain entrait très bien dans son match. Mais il n'allait plus avoir grand-chose à faire jusqu'à la pause.

Alors que les Canaris faisaient preuve d'un déchet trop important pour inquiéter la défense lyonnaise, les Gones s'offraient quelques opportunités mais manquaient de précision dans le dernier geste pour espérer ouvrir le score. Sur 10 tirs au cours des 45 premières minutes, l'OL n'en avait cadré que deux. Du côté du FCN, on était proche du néant collectif et les hommes de Claudio Ranieri n'avaient touché aucun ballon dans la surface adverse au moment de rentrer aux vestiaires...

Lyon trouve les montants

Les Nantais revenaient avec de meilleures intentions en seconde période et Lyon se procurait assez peu d'occasions jusqu'à l'heure de jeu, le moment choisi par Traoré pour trouver le poteau de Tatarusanu et par Fekir pour voir son tir heurter la transversale du gardien nantais sur la suite de l'action. Il fallait attendre la 80e minute pour voir Lopes enfin sollicité avec un arrêt du pied face à Iloki.

Finalement, le score ne bougera pas et l'OL rate une belle occasion de prendre les trois points. Les hommes de Bruno Genesio avaient la place pour faire mieux ce samedi et restent à la 4e place en attendant les autres résultats du week-end.

La note du match : 4/10

Si Lyon a animé la première période avec quelques occasions, on pouvait tout de même être très déçu du spectacle proposé lorsque les deux équipes regagnaient les vestiaires au terme de 45 premières minutes marquées par un déchet technique trop important. Malgré un peu plus de rythme en seconde période, ce n'était pas beaucoup mieux ensuite. Cette rencontre sera rapidement oubliée par les supporters des deux équipes.

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Marcelo (7/10)

L'ancien de Besiktas confirme qu'il est bien le nouveau patron de cette défense lyonnaise. Impérial dans les airs et toujours bien placé, il n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Les attaquants nantais ont rarement pris le dessus sur lui.

NANTES :

Ciprian Tatarusanu (6,5) : un bon match de la part du gardien roumain qui a répondu présent face à Mariano et Traoré.

Léo Dubois (5) : il a d'abord eu du mal face aux accélérations de Cornet, mais il s'est bien repris au fil des minutes avec plusieurs très bonnes interventions pour stopper les offensives lyonnaises sur son côté.

Nicolas Pallois (5) : plutôt solide dans les duels, l'ancien Bordelais était cependant dépassé sur les passes en profondeur lyonnaises.

Koffi Djidji (4) : match difficile sur son côté gauche où il a eu beaucoup de mal à gérer Traoré notamment.

Diego Carlos (6) : un match solide avec des interventions autoritaires. Il a globalement bien tenu Mariano.

Andrei Girotto (2) : match très compliqué pour le Brésilien, dépassé à chaque fois sur les accélérations et baladé au milieu de terrain. Il a de la chance de terminer la première période puisqu'il aurait pu recevoir plusieurs fois un second avertissement après un carton jaune obtenu pour une faute sur Fekir. Remplacé à la 46e par Samuel Moutoussamy (5,5), plutôt intéressant avec plus d'agressivité dans les duels et une belle présence dans l'entrejeu.

Adrien Thomasson (4) : trop peu de différences et beaucoup trop de déchet dans cette rencontre. Décevant. Remplacé à la 80e par Yassine El Ghanassy (non noté).

Jules Iloki (4) : malgré quelques bonnes courses dans son couloir, il a manqué de variété dans son jeu pour destabiliser les Lyonnais et de précision dans ses centres.

Abdoulaye Touré (4) : totalement dépassé en première période, il a relevé la tête après la pause avec quelques bonnes récupérations de balle.

Emiliano Sala (4) : on ne peut pas lui reprocher sa débauche d'énergie puisque l'Argentin n'a pas ménagé ses efforts. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour bouger la défense lyonnaise.

Kalifa Coulibaly (2) : pour son premier match avec Nantes, le Malien a été invisible. Une présence offensive quasi nulle et une tendance à marcher sur le terrain... S'il ne hausse pas rapidement son niveau de jeu, les supporters nantais peuvent être inquiets... Remplacé à la 46e par Najib Gandi (5), qui s'est montré plus concerné par le jeu de son équipe en réalisant un bon pressing.

LYON :

Anthony Lopes (6) : le gardien lyonnais a longtemps rien eu à faire dans ce match. Mais il est décisif dans les dernières minutes avec notamment un bel arrêt du pied gauche face à Iloki.

Marcelo (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Kenny Tete (5,5) : solide, le latéral droit n'a pas laissé passer grand monde dans son couloir. On aurait aimé le voir prendre un plus de risques offensivement alors qu'il se trouve bien avec Traoré.

Ferland Mendy (6) : match intéressant de la part de l'ancien Havrais, titularisé en l'absence de Marçal. Très en vue dans son couloir gauche avec plus montées tranchantes. Il s'offre même une occasion sur un tir enroulé du droit qui passe juste au-dessus de la transversale.

Jérémy Morel (6) : le défenseur lyonnais a fait son match. De bonnes interventions en couvertures et quelques tacles inspirés.

Jordan Ferri (4) : titulaire en l'absence de Darder, suspendu, il n'a pas vraiment profité de l'occasion pour marquer des points. Il a eu tendance à jouer beaucoup trop bas et à multiplier les touches de balle, ralentissant considérablement le jeu de son équipe. Remplacé à la 86e par Houssem Aouar (non noté).

Lucas Tousart (5) : s'il reste précieux à la récupération, le jeune milieu a d'abord trop peu participé au jeu offensif des siens. Il a pris plus de risques en seconde période avec notamment deux belles montées balle au pied.

Bertrand Traore (6) : en début de match, l'ancien ailier de l'Ajax s'est montré à son avantage par ses percussions et s'offre une belle occasion sur un tir détourné par le gardien nantais. S'il a connu un creux après la demi-heure de jeu, avec plusieurs pertes de balle, il est bien revenu après la pause. Régulièrement cherché par ses partenaires, il a fait des différences sur ses accélérations mais il a manqué de précision dans le dernier geste et trouve le poteau au cours du second acte.

Maxwell Cornet (5,5) : préféré à Depay malgré son possible départ, il a été plutôt intéressant sur son côté gauche en réalisant plusieurs fois des différences avant de trouver ses partenaires dans la surface. Il a également bien participé au travail défensif. Remplacé à la 78e par Memphis Depay (non noté).

Mariano Díaz (4) : après une belle opportunité très tôt dans la rencontre, il a tenté de décrocher et de se rendre disponible, sans vraiment parvenir à peser offensivement. Il a trop souvent tendance à vouloir faire la différence seul en oubliant ses partenaires. Remplacé à la 69e par Myziane Maolida (non noté).

Nabil Fekir (6,5) : encore une fois, le meneur de jeu lyonnais était facile aujourd'hui. A chaque prise de balle, il a fait des différences. Dommage que ses partenaires n'ont pas su profiter de ses nombreux caviars. S'il n'a pas été décisif, il confirme encore une fois sa belle forme.

NANTES 0-0 LYON (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 4e journée

Stade : Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau - Arbitre : A. Gautier



Buts :

Avertissements : Andrei (31e) , pour NANTES - K. Tete (68e) , pour LYON



NANTES : C. Tatarusanu - L. Dubois , Diego , N. Pallois , K. Djidji - J. Iloki , A. Thomasson (Y. El Ghanassy, 81e) , Andrei (S. Moutoussamy, 46e) , A. Touré - E. Sala , K. Coulibaly (N. Gandi, 46e)



LYON : Anthony Lopes - K. Tete , Marcelo , J. Morel , F. Mendy - J. Ferri (H. Aouar, 86e) , L. Tousart - B. Traoré , N. Fekir , M. Cornet (M. Depay, 78e) - Mariano Díaz (M. Maolida, 69e)



Marcelo a été intraitable dans ce match

Traoré a beaucoup tenté

Girotto a souffert contre Fekir

Les présidents Aulas et Kita pas franchement emballés par le spectacle