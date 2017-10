Dossier Maxifoot : les droits TV en France, comment ça marche ? (1/4)

Maxifoot vous propose un dossier complet en quatre parties pour apprendre et comprendre l'importance des droits TV dans le football. Pour commencer, faisons le point sur les droits TV en France. Combien coûtent-il ? Qui paie quoi ? Comment est redistribué l'argent ?

La télévision est essentielle pour le football

SOMMAIRE :

1/4. Les droits TV en France, comment ça marche ?

2/4. Comparatif des droits TV de la L1 avec les championnats étrangers.

3/4. Pourquoi les droits TV sont-ils si importants pour les clubs ?

4/4. Les droits TV des Coupes d'Europe, des Coupes nationales et de l'équipe de France.

PREMIÈRE PARTIE : LES DROITS TV EN FRANCE, COMMENT ÇA MARCHE ?

Depuis plusieurs années, les droits TV représentent la principale source de revenus des clubs de football. Si pour de nombreux supporters, l'attribution des droits audiovisuels déterminera à quelle(s) chaîne(s) ils devront s'abonner pour suivre leurs équipes et compétitions préférées, l'enjeu est colossal pour les formations de Ligue 1.

Des droits TV domestiques et internationaux en hausse

En 2014, l'appel d'offres pour les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur la période 2016-2020 a permis à la Ligue de Football Professionnel (LFP) d'attribuer les droits audiovisuels nationaux pour 748,5 millions d'euros par an (726,5 M€ pour la L1 et 22 M€ pour la L2). Un montant record ! Jamais la Ligue n'avait signé un si gros contrat, dépassant largement les accords pour les périodes 2008-2012 (668 M€) et 2012-2015 (607 M€).

En 12 ans, le montant annuel des droits TV nationaux a doublé puisqu'il atteignait 375 M€ pour la saison 2004-2005. Mais c'est en remontant encore un peu plus loin que l'on peut se rendre compte de l'évolution impressionnante dans ce domaine puisque l'on constate une augmentation de 546 M€ entre 1998 et 2008 ! Les chaînes de télévision n'hésitent plus à dépenser des sommes considérables pour récupérer la diffusion des meilleurs matchs.

Evolution du montant des droits TV (L1+L2) par saison en France de 1998 à 2017 (en millions d'euros)

Outre les droits TV domestiques, qui concernent la diffusion en France, il existe également des droits TV à l'international. A l'heure actuelle, beIN Sports diffuse les matchs de Ligue 1, ou procède à une sous-licence, dans le monde pour 32 millions d'euros par an. La négociation pour la prochaine période a déjà eu lieu avec la chaîne qatarie et la LFP a obtenu une augmentation de 150% avec 80 millions d'euros annuels entre 2018 et 2024.

Les droits TV domestiques, qui paie quoi ?

Canal+ a déboursé 550 M€ / an pour diffuser :

- 3 matchs de L1 en direct par journée.

- 1 match de L2 par journée.

- 3 magazines le week-end.

De son côté, beIN Sports a réglé une facture de 198,5 M€ / an pour :

- 7 matchs de L1 (de moindre importance) en direct et 3 matchs en différé par journée.

- 3 multiplex de L1 (19e, 37e et 38e journées).

- 12 co-diffusions par saison.

- Le Trophée des Champions.

- 9 matchs de Ligue 2 par journée.

- Des magazines la semaine et le week-end, et du contenu à la demande.

Montants annuels versés par Canal+ et beIN Sports pour les lots de la L1 sur la période 2016-2020

Comment est redistribué l'argent ?

En France, une partie de l'argent versé pour l'acquisition des droits TV est redistribuée à chaque fin de saison aux différentes formations en fonction de plusieurs critères : une part fixe (6,5 M€), la licence club (5,46 M€), le classement sportif de la saison écoulée, le classement sportif sur les cinq dernières saisons et la notoriété sur les cinq dernières saisons. Pour le dernier critère, on peut résumer ainsi : plus un club est diffusé à la télévision, plus il gagne d'argent.

S'il faut prendre en compte les cinq dernières saisons et la notoriété, on comprend que terminer champion de France ne garantit donc pas forcément de toucher le plus gros pactole. Malgré son sacre, Monaco a récolté 41,938 M€ en 2016-2017, soit beaucoup moins que le PSG et ses 57,855 M€. Mais c'est aussi derrière Lyon (47,224 M€) et Marseille (47,048 M€). Tout en bas, on retrouve Nancy avec 15,562 M€.

Total des recettes issues des droits TV par club en Ligue 1 en 2016-17 (en millions d'euros)

La Ligue 2 connaît une répartition plus égalitaire puisque la part fixe et la licence club représentent près de 85% des droits audiovisuels redistribués. La part variable ne représente donc que 15 %, elle concerne le classement de la saison en cours (5%), la notoriété sur la saison en cours (5%) et la formation (5%). Forcément, les montants distribués sont proches. L'écart entre le mieux et le moins bien payé est inférieur à 2 M€.

Pensez-vous que le montant des droits TV va continuer à augmenter ? Si oui, beaucoup ou peu ?