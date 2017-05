Les 10 infos à savoir de la soirée : pas de gueule de bois pour Monaco, l'OM en C3, Bastia et Nancy en L2, Lorient barragiste...

Pas de gueule de bois pour Monaco, l'OM remporte son duel à distance avec Bordeaux, Bastia et Nancy relégués en L2, Lorient barragiste, Lacazette franchit la barre des 100 buts... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et à l'étranger !

La joie de Fabinho, buteur avec Monaco

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Paris SG 1-1 Caen, Marseille 1-0 Bastia, Lyon 3-3 Nice, Rennes 2-3 Monaco, Lorient 1-1 Bordeaux, Nancy 3-1 St Etienne, Lille 3-0 Nantes, Toulouse 0-0 Dijon, Angers 2-0 Montpellier, Guingamp 1-0 Metz.

1. Pas de gueule de bois pour Monaco. Trois jours après avoir décroché et fêté son titre de champion de France, Monaco a terminé en beauté sur la pelouse de Rennes. Avec une équipe remaniée, l'ASM a joué le jeu et s'est imposée 3-2 grâce à ses trois Brésiliens Fabinho, Jemerson et Jorge. Le club de la Principauté termine la saison avec 95 points et 107 buts inscrits. A noter que les Monégasques ont marqué dans 37 de leurs 38 matchs de championnat. Une première ! Les partenaires de Falcao sont restés muets à une seule reprise, c'était le 21 septembre lors du naufrage à Nice (0-4) à l'occasion de la 9e journée.

2. L'OM remporte son duel à distance avec Bordeaux ! Alors que Bordeaux a été virtuellement 5e en menant pendant près d'une heure sur la pelouse de Lorient, l'égalisation lorientaise (1-1) et la victoire de l'OM face à Bastia (1-0), sur un but de Gomis, permet aux Marseillais d'assurer leur 5e place qualificative pour le troisième tour préliminaire la Ligue Europa. Avec cette 6e place, les Girondins doivent désormais compter sur une victoire du PSG en finale de la Coupe de France face à Angers pour jouer la C3. Pour lire le débrief et les notes du match OM-Bastia, cliquez ici.

3. Bastia descend à l'étage inférieur ! Alors que la victoire à Lorient avait redonné espoir aux Bastiais, les Corses n'ont pas réussi à se lâcher pour tenter de décrocher le maintien sur la pelouse de Marseille (0-1). Une défaite synonyme de dernière place en Ligue 1 avec 34 points (8v, 10n, 20d).

4. Nancy victorieux mais relégué... En s'imposant contre Saint-Etienne (3-1), l'ASNL a prouvé qu'il y avait peut-être mieux à faire cette saison. Ce soir, les Nancéiens ont même pensé rester parmi l'élite en prenant l'avantage contre les Verts. Malheureusement pour les hommes de Pablo Correa, le nul de Lorient contre Bordeaux (1-1) a scellé leur destin.

5. Caen double Lorient sur le fil ! Drôle de soirée pour Caen... En déplacement à Paris, les Normands n'avaient pas la tâche facile. Surtout après l'ouverture du score de Rabiot, puis le penalty de Rodelin détourné par Trapp. Mais c'est finalement dans le temps additionnel que l'ancien Nantais s'est racheté en égalisant (1-1) pour assurer un maintien quasi inespéré ! Malheureux, les Lorientais joueront les barrages contre Troyes (3e de L2) pour se maintenir. Dans le même temps, Dijon a assuré son maintien à Toulouse (0-0). Pour voir le débrief et les notes du match PSG-Caen, cliquez ici.

6. Lacazette franchit la barre des 100 buts en L1 ! Adieux réussis pour Lacazette qui devrait quitter Lyon cet été ! Auteur d'un doublé contre Nice (3-3), l'attaquant lyonnais a atteint la barre des 100 buts en Ligue 1, son objectif avant la rencontre ! Submergé par l'émotion, le Gone en avait des larmes aux yeux… Le résultat n'a aucune conséquence puisque Nice était déjà assuré de terminer 3e, et jouera le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, tandis que Lyon avait assuré sa 4e place qualificative pour la Ligue Europa et comptera sur une victoire du PSG en Coupe de France pour entrer dès la phase de poules. Pour voir le débrief et les notes du match, cliquez ici.

7. Hommages pour Maxwell et Armand. Si Lacazette va certainement quitter la Ligue 1 cet été, Maxwell va aussi partir. Mais le Parisien va prendre sa retraite. Pour son dernier match, le Brésilien, nommé capitaine pour l'occasion, a reçu un bel hommage avec une haie d'honneur des joueurs parisiens avant la rencontre. Ses coéquipiers lui ont aussi rendu hommage dans une vidéo diffusée au Parc des Princes et l'ancien Barcelonais a laissé échapper quelques larmes. Hommage plus sobre pour Sylvain Armand qui a été mis à l'honneur avant le match entre Rennes et Monaco. Une rencontre à laquelle il n'a pas participé puisqu'il est resté sur le banc.

VIDEO : les messages des joueurs parisiens pour Maxwell

L'hommage des joueurs pour ce grand Monsieur ?

??? #MerciMaxwell pic.twitter.com/289C1vN9JX — PSG Officiel (@PSG_inside) 20 mai 2017

8. De Préville termine sur un triplé ! L'ancien Rémois a confirmé son statut de meilleur buteur du LOSC cette saison en portant son total à 14 réalisations grâce à un triplé face au FC Nantes (3-0) ! Une belle manière de séduire Marcelo Bielsa qui prendra les rênes de l'équipe lilloise cet été.

9. Fin de carrière pour Lahm et Xabi Alonso ! A l'occasion de la victoire du Bayern Munich contre Fribourg (4-1) ce samedi, lors de la dernière journée de Bundesliga, Philipp Lahm (33 ans) et Xabi Alonso (35 ans) disputaient le dernier match de leur carrière. Lahm a disputé 702 matchs toutes compétitions confondues remportant notamment Ligue des Champions, 8 championnats d'Allemagne, 6 Coupes d'Allemagne et la Coupe du monde 2014. Xabi Alonso s'arrête à 830 matchs après avoir remporté deux fois la Ligue de Champions, une Coupe du monde (2010), deux Championnats d'Europe (2012 et 2014), trois championnats d'Allemagne ou encore un championnat d'Espagne. Deux carrières incroyables !

10. Aubameyang termine meilleur buteur in extremis ! Auteur d'un doublé lors de la victoire de Dortmund contre le Werder Brême (4-3) ce samedi, à l'occasion de la dernière journée de Bundesliga, Aubameyang termine en tête du classement des buteurs de la compétition avec 31 buts. Le Gabonais termine devant Robert Lewandowski (30 buts), resté muet ce samedi. Le Français Anthony Modeste (Cologne) complète le podium avec 25 réalisations.

