Marseille au paradis, Bastia en enfer ! - Débrief et NOTES des joueurs (OM 1-0 Bastia)

A l'occasion de la dernière journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'est imposé face à Bastia (1-0) ce samedi. 5e au classement, le club phocéen disputera l'Europa League l'an prochain alors que la formation corse, 20e, évoluera en Ligue 2.

Le but de Bafétimbi Gomis a délivré l'OM.

L'Olympique de Marseille a atteint son objectif ! Grâce à une victoire face à Bastia (1-0) pour le compte de la 38e journée de Ligue 1, le club phocéen termine cet exercice 2016-2017 à la 5e place du classement, synonyme d'un billet pour le 3e tour de qualification de l'Europa League.

Dans le même temps, la formation corse vit une terrible désillusion en terminant 20e de cette saison et descend donc en Ligue 2. Ce samedi, Marseille fait la fête pendant que Bastia pleure...

L'OM domine, mais...

Dans une belle ambiance au Stade Vélodrome, les Phocéens réalisaient un bon début de match en mettant la pression sur les Corses. Au quart d'heure de jeu, l'OM se procurait une première occasion mais la volée de Sanson frôlait le poteau ! Un raté à bout portant ! En difficulté, le SCB subissait les assauts olympiens et manquait de lucidité sur ses rares contres.

Malgré les chants des fans marseillais, les hommes de Rudi Garcia avaient du mal à emballer une rencontre pourtant décisive pour l'Europe. Au retour des vestiaires, Marseille repartait vers l'avant mais Thauvin manquait le cadre sur une belle combinaison à la suite d'un coup-franc. Dans la foulée, Gomis était tout proche de trouver la faille mais butait à bout portant sur Leca !

Gomis délivre les siens, Marseille en C3 et Bastia en L2 !

Si Rolando se distinguait par une nouvelle tête dangereuse, la domination de l'OM était globalement stérile... puis le club phocéen accélérait et il fallait un exploit de Leca pour empêcher Thauvin de marquer. Et logiquement, Marseille ouvrait le score d'une tête de Gomis sur un centre de Lopez (1-0, 74e) ! Son 20e but en L1 cette saison.

Après ce but, les esprits s'échauffaient avec une altercation entre Danic et Vainqueur. Et au niveau du jeu ? Pas grand-chose avec des Marseillais en gestion face à des Bastiais incapables de se révolter. Le score n'évoluait pas et le Vélodrome pouvait exploser pour fêter la qualification européenne de l'OM !

La note du match : 5/10

Une partie vraiment décevante pour un match avec un grand enjeu... Face à un bloc défensif très bas pour les Corses, les Marseillais ont poussé, mais n'ont pas été très inspirés offensivement. Si la seconde période a été un peu plus vivante avec notamment un but pour l'OM, ce n'était pas un spectacle de grande qualité malgré une belle ambiance au Vélodrome.

Le but :

- Après un bel échange entre Thauvin et Lopez sur le côté droit, le jeune milieu réalise un centre parfait au second poteau. Bien placé, Gomis effectue une tête croisée imparable pour Leca (1-0, 74e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Maxime Lopez (7/10)

Très actif dans le coeur du jeu, le jeune talent de l'OM aura eu le mérite de prendre ses responsabilités dans l'entrejeu. Disponible, il a parfaitement combiné avec ses partenaires, avec un super décalage sur une énorme occasion de Thauvin puis un corner parfaitement tiré pour une tête trop croisée de Rolando. Finalement, il a été récompensé de ses efforts par cette passe décisive pour Gomis sur un centre parfait au second poteau. Remplacé à la 82e minute par André-Franck Zambo Anguissa (non noté).

MARSEILLE :

Yohann Pelé (5,5) : une soirée particulièrement tranquille pour le portier de l'Olympique de Marseille. Avec des Bastiais très regroupés, il n'a rien eu à faire sur l'ensemble de la soirée. Pour son probable dernier match dans la peau d'un numéro 1, le gardien n'a pas eu l'occasion de briller.

Hiroki Sakai (5) : de retour de suspension, le latéral droit a été plutôt timoré. Contrairement à ses précédents matchs, il a été discret offensivement malgré quelques montées. Défensivement, il a été globalement correct en étant peu inquiété par les attaquants corses.

Rod Fanni (6) : un match sérieux pour le défenseur central. Sans être incroyable, notamment dans le domaine aérien, il a été propre sur ses rares interventions. Dans ses relances, il a été intéressant avec de bons décalages pour ses partenaires.

Rolando (4,5) : sur les contres des Corses, le défenseur central n'a pas dégagé une grande sérénité. Trop facilement éliminé par les attaquants bastiais sur certaines offensives, il a été le plus mauvais des défenseurs de l'OM. A noter qu'il a été tout de même dangereux sur deux têtes.

Patrice Evra (5) : défensivement, il n'a pas grand-chose à se reprocher puisque les Corses n'ont pas été dangereux de son côté. Mais offensivement, ce n'est pas suffisant ! Parfois limité en vitesse, il s'est surtout distingué par de nombreux centres ratés.

Maxime Lopez (7) : lire le commentaire ci-dessus.

William Vainqueur (6,5) : comment l'Olympique de Marseille peut faire durer les négociations pour un joueur de sa trempe ? A la récupération, le milieu a été tout simplement impressionnant avec un volume de jeu important et des interventions autoritaires. Pour ne rien gâcher à sa performance, il a été plutôt à son avantage sur les séquences offensives, avec notamment un joli numéro face à Saint-Maximin.

Morgan Sanson (6) : une performance encore intéressante pour lui. Même s'il a été discret dans la construction du jeu, il a été le plus tranchant dans la zone de vérité. Outre une occasion ratée avec une frappe non cadrée à bout portant, le milieu a effectué plusieurs passes dangereuses qui n'ont pas débouché sur des buts de son équipe. Remplacé à la 86e minute par Doria (non noté).

Florian Thauvin (6,5) : généreux dans les efforts, l'ailier n'a pas ménagé sa peine dans son couloir... mais il n'a pas été en réussite dans ses tentatives en première période. Souvent dans les bons coups, il a été intenable après la pause avec de nombreuses différences réalisées, et notamment un festival qui s'est terminé par une frappe détournée par Leca. A noter qu'il décale Lopez sur l'ouverture du score.

Bafetimbi Gomis (7) : un match très difficile pour l'attaquant prêté par Swansea. Avec trois défenseurs centraux pour Bastia, il a été véritablement muselé, notamment par El Kaoutari. Longtemps discret, il s'est réveillé avec une frappe à bout portant détournée par Leca au retour des vestiaires. Puis il a délivré l'OM avec une tête croisée pour ouvrir le score. Son 20e but en Ligue 1 cette saison ! Une fin parfaite pour sa dernière sous les couleurs phocéennes ?

Rémy Cabella (4,5) : en l'absence de Dimitri Payet, suspendu, l'ailier avait une carte à jouer pour marquer des points pour l'année prochaine... C'est raté ! Bien moins intéressant que son partenaire dans la construction du jeu, il a été trop brouillon et a perdu de nombreux ballons intéressants. Remplacé à la 66e minute par Clinton Njie (non noté).

BASTIA :

Jean-Louis Leca (6) : plutôt tranquille en première période, le portier de Bastia a sorti le grand jeu après la mi-temps. Déterminant sur un rush de Thauvin qui avait servi Gomis, il a été impeccable sur des frappes dans la surface des deux attaquants de l'OM... avant de craquer sur la tête de l'avant-centre en fin de partie. Rageant.

Abdoulaye Keita (5,5) : dans son couloir droit, le latéral a livré une copie satisfaisante. Si les vagues ont été nombreuses dans son couloir, il a plutôt bien tenu le choc et les Marseillais n'ont jamais été en bonne position face à lui. On retiendra aussi sa bonne intervention dans la surface face à Cabella.

Alexander Djiku (4) : avec une défense à 5 et un bloc particulièrement bas, le défenseur central a été plutôt bon en première période. Face à un Gomis longtemps esseulé, il a fait le boulot malgré des relances parfois hasardeuses... Mais il a été fautif sur l'ouverture du score en oubliant le marquage sur le buteur de l'OM. Une erreur qui a plombé son équipe.

Nicolas Saint-Ruf (5) : une partie correcte pour lui. Tout comme ses partenaires en défense, il a été bien aidé par le dispositif choisi par Rui Almeida et a livré une bonne opposition face aux attaquants marseillais.

Abdelhamid El Kaoutari (6) : dans son duel face à Gomis, le défenseur central a été sans aucun doute le meilleur de son équipe. Agressif, mais dans le bon sens du terme, il s'est imposé régulièrement grâce à ses qualités physiques. Solide dans ses interventions.

Pierre Bengtsson (4) : une performance plutôt décevante pour le latéral gauche. Sur son côté, il a été particulièrement inoffensif et n'a pas été très serein lors des offensives du duo Sakai-Thauvin. On attendait mieux de lui. Remplacé à la 81e minute par Sadio Diallo (non noté).

Lassana Coulibaly (5) : offensivement, son impact a été assez réduit avec des transmissions peu précises. Malgré tout, il a effectué un bon travail à la récupération et a apporté par son impact physique dans l'entrejeu.

Yannick Cahuzac (6) : une belle partie pour le capitaine de Bastia ! Bien évidemment, il n'a pas été incroyable dans la construction du jeu, mais il a fourni un énorme boulot à la récupération. Véritable guerrier, il a remporté de nombreux duels et a posé des problèmes aux attaquants olympiens.

Allan Saint-Maximin (3) : la grande déception pour Bastia sur ce match décisif ! Attendu comme l'un des sauveurs du club corse, il a été complètement hors du coup. Avec de nombreux ballons perdus sur ses imprécisions techniques, il a multiplié les mauvais choix, notamment sur des contres intéressants. Remplacé à la 68e minute par Lenny Nangis (non noté).

Gaël Danic (5,5) : dans le contrôle du jeu, le vétéran apporte toujours autant. A son avantage techniquement, il a régulièrement fait le bon choix avec des transmissions justes. A la hauteur de l'évènement sur cette partie malgré un accrochage avec Vainqueur en fin de match. Remplacé à la 81e minute par Axel Ngando (non noté).

Enzo Crivelli (4,5) : avec un match globalement à l'avantage de l'Olympique de Marseille, l'attaquant n'a pas eu une rencontre facile. Pourtant bien présent sur les ballons aériens, il n'a malheureusement pas réussi à se procurer la moindre situation intéressante.

MARSEILLE 1-0 BASTIA (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 38e journée

Stade : Stade Vélodrome - Arbitre : F. Schneider



Buts : B. Gomis (74e) pour MARSEILLE

Avertissements : R. Fanni (56e) , W. Vainqueur (77e) , C. N'Jie (79e) , pour MARSEILLE - A. Djiku (50e) , G. Danic (77e) , pour BASTIA



MARSEILLE : Y. Pelé - H. Sakai , R. Fanni , Rolando , P. Evra - M. Lopez (A. Zambo Anguissa, 84e) , W. Vainqueur , M. Sanson (Doria, 87e) - F. Thauvin , B. Gomis , R. Cabella (C. N'Jie, 67e)



BASTIA : J. Leca - A. Djiku , N. Saint-Ruf , A. El Kaoutari - A. Keita , P. Bengtsson (S. Diallo, 82e) - L. Coulibaly , Y. Cahuzac , A. Saint-Maximin (L. Nangis, 69e) , G. Danic (A. Ngando, 82e) - E. Crivelli



Les supporters phocéens étaient à la hauteur de ce rendez-vous



Thauvin s'est démené pour réaliser des différences



En face, Saint-Maximin a été très décevant...



La joie de Gomis sur le but de la victoire



Sanson a reçu son trophée de meilleur passeur de L1