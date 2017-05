Caen valide son maintien à Paris ! - Débrief et NOTES des joueurs (PSG 1-1 Caen)

A l'issue d'une rencontre enlevée, Caen a accroché le Paris Saint-Germain (1-1) ce samedi lors de la 38e journée de Ligue 1. Longtemps dominés, les Normands ont arraché leur maintien dans le temps additionnel grâce à un but inespéré de Ronny Rodelin !

La joie de Vercoutre et Garande au coup de sifflet final.

Ronny Rodelin se souviendra longtemps de ce samedi 20 mai 2017 ! En voyant Kevin Trapp détourner son penalty à la 75e minute puis en empêchant Julien Féret de marquer le but égalisateur dans la foulée pour une position de hors-jeu litigieuse, l'attaquant normand croyait être maudit.

Mais sur une ultime occasion, l'ancien Nantais a finalement offert à Caen le maintien en Ligue 1 sur la pelouse du Paris Saint-Germain (1-1) ce samedi lors de la 38e journée. Un résultat inespéré face au vice-champion de France, beaucoup trop suffisant, qui finit le championnat sur une fausse note.

Paris gère trop tranquillement

Dans une belle ambiance au Parc des Princes, les Parisiens dominaient largement les premières minutes et se procuraient trois situations très chaudes dans la surface caennaise. Si Trapp réalisait une magnifique parade devant Delaplace, Rabiot finissait par trouver la faille sur une frappe vicieuse qui surprenait un Vercoutre scotché sur sa ligne (1-0, 13e).

Contraint de réagir, le SMC poussait très timidement. Seul Karamoh semblait en mesure de déstabiliser une défense parisienne bien en place. Peu rythmée, la rencontre restait figée entre un PSG trop peu bousculé et une équipe de Caen pas du tout pressée de recoller au score. De quoi nous offrir un spectacle plutôt pauvre jusqu'à la pause.

Rodelin, de zéro à héros

Dix-septième du championnat à la mi-temps, la formation normande ne faisait absolument rien pour se rassurer. Pire encore, elle subissait de plus en plus et n'était pas loin d'encaisser un but de Cavani sans un sauvetage miraculeux de Ben Youssef sur sa ligne tandis que Vercoutre repoussait une lourde frappe de Kimpembe.

Mais alors que Lorient égalisait face à Bordeaux et envoyait Caen en barrage, Delaplace obtenait un penalty que Trapp détournait devant Rodelin ! Un arrêt énorme de l'Allemand qui rendait fou le président caennais Jean-François Fortin. Malheureux, l'ancien Nantais, signalé hors-jeu sur une frappe de Féret qui faisait mouche, finissait par trouver la faille dans le temps additionnel (1-1, 90e+1). Caen est sauvé !

La note du match : 5/10

Pour cette dernière de la saison, le Parc des Princes n'affichait pas complet. Malgré tout, il y avait une belle ambiance tout au long de la partie. En revanche, le spectacle sur la pelouse a été assez moyen en dépit d'un dernier quart d'heure plaisant à suivre.

Les buts :

- Lo Celso s'enfonce dans le camp caennais et sert Cavani sur sa droite. L'Uruguayen lève la tête et transmet le ballon pour Rabiot, qui tente sa chance du pied droit. Le bout de cuir a une trajectoire surprenante qui prend à défaut Vercoutre, sans réaction, qui le voit terminer sa course dans le petit filet droit (1-0, 13e).

- Sur le côté gauche, Delaplace s'arrache et centre dans la surface pour Rodelin. Le buteur normand est plus rapide que Maxwell et trouve le chemin des filets sur une reprise à bout portant (1-1, 90e+1).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Jonathan Delaplace (7/10)

Un très bon match de l'ancien Lillois, aussi impliqué défensivement qu'offensivement. S'il oblige Trapp à réaliser une énorme parade en début de match, il trouve les ressources nécessaires pour offrir à Rodelin la passe décisive du maintien !

PARIS SG :

Kevin Trapp (6,5) : l'Allemand s'est distingué d'entrée en réalisant une superbe parade sur une frappe de Delaplace. Tranquille pendant près d'une heure, le portier parisien a été décisif en repoussant magnifiquement un penalty pourtant bien frappé par Rodelin avant de s'incliner en toute fin de rencontre devant l'ex-Nantais. Gros match de sa part.

Serge Aurier (4) : Meunier out, l'Ivoirien avait l'occasion de se montrer. Plutôt actif, il a encore une fois été trop brouillon, n'apportant que très peu offensivement. Une fois de plus...

Marquinhos (5) : match assez moyen du Brésilien, qui a souvent laissé des énormes espaces dans son dos. Il s'est permis quelques montées sans grande réussite. La saison prochaine, il devra montrer un visage bien plus reluisant !

Presnel Kimpembe (5,5) : Thiago Silva absent, le jeune Parisien a profité de cette rencontre pour se montrer une dernière fois dans son jardin cette saison. Sérieux pendant 75 minutes, il concède un penalty sur Delaplace. Heureusement pour lui, Trapp fait le travail pour sauver son équipe sur ce coup.

Maxwell (5,5) : pour sa dernière au Parc des Princes, le Brésilien a eu l'honneur de porter le brassard de capitaine. Il n'aura pas livré son meilleur match sous les couleurs parisiennes. Il est trop en retard sur l'égalisation de Rodelin en fin de match.

Giovani Lo Celso (6) : dernier match en championnat et première titularisation pour l'Argentin ! Il a été globalement bon, montrant de belles choses sur le plan technique. Remplacé à la 59e minute par Javier Pastore (non noté), qui a régalé les supporters sur certaines séquences.

Thiago Motta (6) : plutôt efficace à la récupération, l'Italien a livré un match propre. Sa sortie coïncide avec la mauvaise passe parisienne. Remplacé à la 73e minute par Blaise Matuidi (non noté).

Adrien Rabiot (6,5) : l'international tricolore a joué à son rythme. Il a ouvert la marque de fort belle manière, permettant aux siens de gérer très sereinement les débats. Un des meilleurs ce soir.

Lucas (5) : encore une fois trop irrégulier. Capable de faire très mal aux défenseurs adverses sur ses accélérations, le Brésilien a été trop intermittent. Remplacé à la 78e minute par Julian Draxler (non noté).

Edinson Cavani (5) : passeur décisif pour Rabiot, le buteur parisien a réalisé un match assez moyen. Il se procure une grosse occasion de la tête, repoussée par Ben Youssef. Trop peu pour le meilleur buteur du championnat.

Ángel Di María (4,5) : beaucoup trop intermittent ! Quelques beaux gestes et des ouvertures intéressantes mais dans l'ensemble, c'est bien trop peu pour un joueur de ce calibre.

CAEN :

Rémy Vercoutre (5) : surpris sur le but de Rabiot, il n'a finalement que très peu de choses à faire en dehors d'une intervention sur une lourde frappe de Kimpembe.

Romain Genevois (4) : assez fébrile, il a eu du mal à contenir des attaquants parisiens pourtant moyens ce soir. Remplacé à la 78e minute par Jordan Tell (non noté).

Syam Ben Youssef (6,5) : le meilleur défenseur caennais ce soir. Il a sauvé la baraque à de nombreuses reprises, notamment sur une tête croisée de Cavani repoussée sur sa ligne après la pause. Une intervention décisive au final !

Ismaël Diomandé (5) : rapidement averti pour une faute évidente sur Lucas, le défenseur a eu énormément de mal en première période avant de se montrer plus solide au retour des vestiaires.

Frederic Guilbert (5,5) : un gros déchet mais de l'envie malgré la difficulté de la tâche. Il est monté en puissance au fil du match. Remplacé à la 84e minute par Jordan Leborgne (non noté).

Emmanuel Imorou (3) : un match complètement raté de sa part. Il n'a rien apporté dans son couloir.

Jonathan Delaplace (7) : lire commentaire ci-dessus.

Jean-Victor Makengo (3,5) : une copie transparente du milieu normand. Remplacé à la 85e minute par Vincent Bessat (non noté).

Julien Féret (4,5) : peu en vue, il croit égaliser en fin de rencontre sur une frappe puissante détournée par Rodelin. Pas de regret pour le capitaine normand, moyen ce soir, puisque son partenaire a finalement trouvé la faille dans la foulée.

Yann Karamoh (5) : le jeune Normand s'est procuré une belle occasion à la 20e minute, qu'il n'a pas réussi à convertir. Il a été le plus dangereux de son équipe mais il lui a manqué énormément de lucidité dans le dernier geste.

Ronny Rodelin (5,5) : totalement absent des débats en première période, l'attaquant voit Trapp détourner son penalty avant d'empêcher Féret d'égaliser. Ce n'était que partie remise puisqu'il a le mental pour trouver le chemin des filets sur une ultime tentative. Un but qui vaut très cher !

PARIS SG 1-1 CAEN (mi-tps: 1-0) - FRANCE - Ligue 1 / 38e journée

Stade : Parc des Princes - Arbitre : J. Hamel



Buts : A. Rabiot (13e) pour PARIS SG - R. Rodelin (90+1e) pour CAEN

Avertissements : - I. Diomandé (25e) , pour CAEN



PARIS SG : K. Trapp - S. Aurier , Marquinhos , P. Kimpembe , Maxwell - G. Lo Celso (J. Pastore, 60e) , T. Motta (B. Matuidi, 73e) , A. Rabiot - Lucas (J. Draxler, 78e) , E. Cavani , Á. di María



CAEN : R. Vercoutre - R. Genevois (J. Tell, 78e) , S. Ben Youssef , I. Diomandé - F. Guilbert (J. Leborgne, 85e) , E. Imorou - J. Delaplace , J. Makengo (V. Bessat, 85e) , J. Féret - Y. Karamoh , R. Rodelin



Maxwell a disputé le dernier match de sa carrière au Parc des Princes

Lo Celso a réalisé quelques beaux gestes pour sa première titularisation de la saison

Cavani a tout tenté pour inscrire son 50e but de la saison

Trapp a magnifiquement repoussé le penalty de Rodelin

La joie des Caennais après le but égalisateur de Rodelin (90e+1)