Mission accomplie pour Lacazette avant de cent aller ! - Débrief et NOTES des joueurs (Lyon 3-3 Nice)

Auteur d'un doublé, Alexandre Lacazette a atteint la barre des 100 buts en Ligue 1 pour son dernier match avec l'Olympique Lyonnais samedi contre Nice (3-3) ! La fête aurait pu être totale sans l'égalisation azuréenne dans les dernières secondes de ce match sans enjeu.

Avant de partir, Lacazette a atteint les 100 buts en L1 !

A défaut de soigner sa sortie après une saison décevante, l'Olympique Lyonnais a au moins assuré des adieux réussis à Alexandre Lacazette samedi contre Nice (3-3) pour le compte de la dernière journée de Ligue 1.

Sans enjeu comptable puisque les Azuréens étaient assurés de la 3e place et les Gones de la 4e, cette rencontre a en effet permis à l'attaquant de signer un doublé pour atteindre la barre des 100 buts en L1 pour son dernier match avec son club formateur !

L'OL vite en tête !

Poussés par un Parc OL bien rempli et bruyant, les Rhodaniens imposaient rapidement leur domination et s'installaient dans le camp des Aiglons qui ne parvenaient pas à se dégager. Sur l'une des premières occasions de la partie, l'OL trouvait la faille grâce à un but contre son camp de Le Marchand qui déviait dans ses propres filets un centre de Depay, auteur d'une belle accélération (1-0, 10e).

Lopes se troue...

En difficulté, les visiteurs profitaient pourtant d'une sortie totalement ratée de Lopes pour égaliser par le remuant Donis qui marquait dans le but vide (1-1, 15e) puisque le gardien portugais était resté au sol après un contact avec le Grec… Malgré ce coup du sort, les hommes de Bruno Genesio continuaient à faire le jeu et à porter le danger devant le but de Cardinale mais sans trouver la faille.

Lacazette, moment d'émotion

Pas assez tranchant en première période, Lacazette se signalait directement au retour des vestiaires en redonnant l'avantage après un superbe contrôle orienté (2-1, 48e). Mais Nice ne lâchait rien et égalisait au terme d'un contre par Donis à nouveau (2-2, 69e). Il était toutefois écrit que ce soir appartenait à Lacazette et Tolisso offrait le doublé à son compère qui redonnait l'avantage (3-2, 78e) ! Très ému après son but, le Tricolore l'était encore plus au moment de sa sortie quelques minutes plus tard, enlaçant Genesio, avant de saluer longuement le Parc OL et de gagner le banc les larmes aux yeux. La fête aurait pu être totale mais Nkoulou a provoqué un penalty et Seri a égalisé (3-3, 90e+4) pour permettre à Nice de conserver ses 11 longueurs d'avance sur l'OL.

La note du match : 7/10

Il serait faux de dire qu'on a vibré pendant 90 minutes, la faute notamment à un temps faible en première période à 1-1, mais on a eu droit à un véritable match de fin de saison avec un scénario indécis marqué par 6 buts et l'égalisation de Nice à trois reprises. Dans les tribunes, l'ambiance était au rendez-vous et les adieux de Lacazette ont procuré une bonne dose d'émotion !

Les buts :

- Sur une accélération, Depay dépose Souquet et s'infiltre dans la surface de réparation azuréenne côté gauche. Le Néerlandais centre à ras de terre et Le Marchand se jette pour le contrer mais il dévie le ballon qui s'élève et surprend un Cardinale lobé dans son petit filet (1-0, 10e).

- Sur une passe en retrait de Nkoulou, Lopes rate son dégagement et repousse le ballon sur Koziello. Touché sur un contact avec Donis, le gardien reste au sol mais les Aiglons continuent à jouer et Koziello fixe et remet au centre au Grec qui marque dans le but vide (1-1, 15e).

- Pas inquiété côté gauche, Morel a tout loisir de centrer pour Lacazette. Trouvé dans la surface, le buteur s'emmène le ballon d'un superbe contrôle orienté et prend Cardinale à contre-pied sur sa droite (2-1, 48e).

- Lancé côté gauche, Dalbert s'infiltre dans la surface et remet au centre pour Donis qui surgit et bat Lopes d'une reprise instantanée sur sa gauche (2-2, 69e).

- Tolisso percute plein-axe et glisse parfaitement le ballon à Lacazette qui bat Cardinale d'un piqué (3-2, 78e).

- Dans la surface, Srarfi élimine Nkoulou mais le Camerounais le retient avec le bras. Penalty ! Seri le transforme en prenant Lopes à contre-pied (3-3, 90e+4).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Anastasios Donis (8/10)

Quel poison ! Très précieux par sa qualité d'appel et sa vitesse, l'attaquant niçois a fait mal à la défense de l'OL, certes très passive, sur chaque contre. Auteur d'un doublé, le Grec a permis aux Aiglons de revenir à deux reprises dans la partie. L'occasion de prouver que malgré les absences de Balotelli et Pléa, Nice a de la ressource ! Remplacé à la 74e par Hicham Mahou (non noté).

LYON :

Anthony Lopes (3,5) : auteur d'une sortie totalement ratée, le gardien a permis à des Niçois jusque-là dans le dur d'égaliser. Victime d'une béquille sur cette action, il réalise encore une sortie douteuse en seconde période et s'incline sur penalty. Une mauvaise soirée malgré un arrêt sur une tête de Belhanda en fin de partie…

Christophe Jallet (4,5) : deux façons de juger son match. Très disponible offensivement, le latéral droit a signé plusieurs montées tranchantes et des centres intéressants. Mais l'ancien Parisien a progressivement laissé des espaces derrière lui et Dalbert en a bien profité en seconde période…

Nicolas N'Koulou (2) : en plus de sa passe en retrait assez hasardeuse pour Lopes sur le premier but, le Camerounais fait preuve de passivité sur le deuxième et provoque le penalty de l'égalisation finale. Difficile de faire pire pour clore une saison en club totalement catastrophique.

Mouctar Diakhaby (4) : de bonnes interventions mais le défenseur central a parfois souffert face à Donis et il sert de simple quille sur le deuxième but niçois.

Jérémy Morel (6,5) : le latéral gauche a fait son match, avec notamment une intervention salvatrice devant Belhanda dans la surface. Offensivement, l'ancien Lorientais s'est montré disponible. Même s'il n'a pas toujours pleinement pris son couloir, il effectue le centre décisif pour le premier but de Lacazette.

Maxime Gonalons (7) : après une semaine agitée et marquée par les tensions avec son président Jean-Michel Aulas, le capitaine lyonnais a réservé une belle réponse sur le terrain. Très présent à la récupération, parfois assez haute, le milieu de terrain a rendu une belle copie. Sur ce qu'il a montré ce soir, les supporters de l'OL doivent espérer qu'il reste la saison prochaine.

Corentin Tolisso (7) : comme Lacazette, le Tricolore disputait sans doute son dernier match avec l'OL ce soir. Et le milieu de terrain quittera le Parc OL sur une belle image puisqu'il a effectué une bonne partie tant à la récupération que dans l'orientation du jeu, à l'image de ses deux superbes ouvertures dans la surface adverse puis de son service plein de générosité pour Lacazette.

Mathieu Valbuena (5) : bien bloqué par la défense azuréenne sur son aile droite, Petit Vélo s'est bien battu et a essayé de combiner pour proposer des solutions mais sans parvenir à initier d'action véritablement dangereuse. Remplacé à la 75e par Maxwel Cornet (non noté).

Nabil Fekir (4,5) : comme souvent depuis son retour de blessure, le Gone nous a un peu laissés sur notre faim, signant un match assez quelconque hormis quelques coups d'éclats comme ce festival de dribbles côté gauche en début de partie. Remplacé à la 66e par Houssem Aouar (non noté).

Memphis Depay (5,5) : une partie inégale pour le Néerlandais, évidemment capable de mouvements de classe, comme cette accélération qui aboutit à l'ouverture du score puis cette Madjer, mais aussi de mauvais choix sur plusieurs actions. L'ancien Mancunien devra faire preuve de plus de régularité la saison prochaine.

Alexandre Lacazette (8) : c'était son objectif et il l'a fait ! Pour ses adieux avec l'OL, le Gone a signé un doublé qui lui permet d'atteindre la barre des 100 buts en L1 ! Après une première période assez compliquée et marquée par des enchaînements un peu longs qui ont permis aux défenseurs niçois d'intervenir, le Tricolore a trouvé la faille au retour des vestiaires pour marquer après une merveille de contrôle orienté puis d'un joli piqué. Une dernière inoubliable ! Très ému au moment de son remplacement par Jordan Ferri (non noté) à la 85e.

NICE :

Yoan Cardinale (5) : contrairement à Lopes, le portier azuréen n'est pas directement responsable des buts encaissés par son équipe. Mais il ne s'est pas non plus montré déterminant hormis lorsqu'il ferme bien l'angle face à Fekir en début de match.

Arnaud Souquet (4) : aligné dans la défense à trois, l'ancien Dijonnais est déposé par Depay sur le premier but et il a raté quelques relances.

Maxime Le Marchand (6,5) : bien sûr, il y a ce but contre son camp malheureux dès le début de la partie, mais malgré ce coup du sort, le défenseur central est resté dans son match et a multiplié les bonnes interventions, à l'image de ce retour en pleine surface alors que Lacazette armait sa reprise. Peut mieux faire peut-être sur les deux derniers buts encaissés.

Malang Sarr (5) : un match globalement solide dans l'axe gauche de la défense, avec de la présence dans les duels, mais il se fait balader par le contrôle de Lacazette sur son premier but.

Patrick Burner (4,5) : match mitigé du jeune piston droit. C'est surtout son couloir qui a souffert et il a trop peu apporté offensivement malgré quelques bons jaillissements, notamment avant sa sortie. Remplacé à la 66e par Ricardo Pereira (non noté).

Vincent Koziello (6) : passeur décisif sur le premier but, le milieu de terrain a transmis efficacement le ballon vers l'avant lors des contres. Remplacé à la 87e par Bassem Srarfi (non noté), qui obtient le penalty.

Jean Michaël Seri (6,5) : encore une belle activité à la récupération pour l'Ivoirien qui a comme d'habitude fait transiter beaucoup de ballons (88). Capitaine d'un soir avant de sans doute quitter le Gym, il égalise sur penalty. Un excès d'agressivité à déplorer cependant.

Rémi Walter (4) : clairement le moins en vue des milieux niçois avec beaucoup de mauvais choix.

Dalbert Henrique (6,5) : le Brésilien a plutôt bien fermé le couloir gauche et il a dévoré les espaces laissés par l'OL en contre, à l'image du deuxième but niçois sur lequel il est passeur décisif.

Younès Belhanda (6) : partie intéressante du Marocain, surtout après la pause, avec de bons ballons adressés à Donis. Lopes repousse sa tête sur la fin.

Anastasios Donis (8) : lire le commentaire ci-dessus.

LYON 3-3 NICE (mi-tps: 1-1) - FRANCE - Ligue 1 / 38e journée

Stade : Parc Olympique Lyonnais - Arbitre : J. Miguelgorry



Buts : M. Le Marchand (10e, csc) A. Lacazette (48e) A. Lacazette (78e) pour LYON - A. Donis (15e) A. Donis (69e) J. Seri (90+4e, pen.) pour NICE

Avertissements : - J. Seri (12e) , pour NICE



LYON : Anthony Lopes - C. Jallet , N. N'Koulou , M. Diakhaby , J. Morel - M. Gonalons , C. Tolisso - M. Valbuena (M. Cornet, 76e) , N. Fekir (H. Aouar, 67e) , M. Depay - A. Lacazette (J. Ferri, 86e)



NICE : Y. Cardinale - A. Souquet , M. Le Marchand , M. Sarr - P. Burner (Ricardo Pereira, 67e) , V. Koziello (B. Srarfi, 87e) , J. Seri , R. Walter , Dalbert Henrique - Y. Belhanda - A. Donis (H. Mahou, 75e)



