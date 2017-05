Les 10 infos à savoir de la soirée : Monaco l'a fait, objectif validé pour Lyon, Nice déjà en vacances, le maintien relancé...

Monaco (presque) champion, Lyon assure la 4e place, le PSG gâche la dernière de Galtier dans le Chaudron, Nice était déjà en vacances, Bastia n'est pas mort, la course au maintien relancée... Découvrez les faits marquants des matchs de dimanche en Ligue 1 !

La belle joie des Monégasques

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Monaco 4-0 Lille, St Etienne 0-5 Paris SG, Bordeaux 1-1 Marseille, Montpellier 1-3 Lyon, Nice 0-2 Angers, Bastia 2-0 Lorient, Dijon 2-0 Nancy, Caen 0-1 Rennes, Metz 1-1 Toulouse, Nantes 4-1 Guingamp.

+ Résultats et classement de Ligue 1 sur Maxifoot.

1. Monaco l'a fait ! L'objectif était clair pour l'ASM ce soir face à Lille : s'imposer pour ne laisser aucun espoir au Paris Saint-Germain. Et le club de la Principauté a fait le job en l'emportant 4-0 grâce à un duo Mbappé-Falcao encore impressionnant. Si les Monégasques ne sont pas mathématiquement champions avec trois points d'avance sur le PSG, c'est tout comme. En effet, alors que Monaco a encore deux matchs à jouer contre un pour le club de la capitale, on voit mal comment ce dernier peut combler l'écart concernant la différence de buts (+73 contre +56). Si le trophée attendra, les hommes de Leonardo Jardim ont tout de même fait un tour de terrain après le coup de sifflet final pour faire une petit fête avec leurs supporters. Voir le débrief et les notes des joueurs en cliquant ici.

VIDEO : Mbappé casse les reins de Béria

AFFICHER CETTE VIDEO SUR VOTRE SITE X



Taille de la video : 320x180 480x270 560x315 x px





Code HTML d'intégration a copier dans votre page :



Après avoir sélectionné la taille souhaitée, copiez-collez dans votre page le code HTML ci-dessus

2. L'ASM franchit la barre des 100 buts ! Preuve de sa saison exceptionnelle, Monaco a atteint les 102 buts cette saison en championnat ce soir. Une belle récompense pour la superbe attaque monégasque. Le club de la Principauté est la cinquième équipe à franchir la barre des 100 buts dans l'histoire du championnat de France. A noter que l'ASM a inscrit au moins un but lors de 30 matchs consécutifs en championnat ! Le record de Marseille en 1937-1938 est égalé.

3. Lyon assure la 4e place. Pour valider sa 4e place qualificative pour la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais n'avait besoin que de deux points lors de ses deux derniers matchs. Les Gones n'ont pas laissé de place au suspense en s'imposant 3-1 sur la pelouse de Montpellier grâce à un doublé de Lacazette, passeur décisif pour Fekir.

4. L'OM reste devant Bordeaux ! En déplacement sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, où ils n'ont plus gagné depuis 40 ans, les Marseillais ont réussi à ramener un point grâce au but égalisateur de Gomis à l'heure de jeu. Avec ce résultat, le club phocéen conserve sa 5e place et son point d'avance sur les Bordelais alors qu'il ne reste plus qu'un match à jouer. Marseille recevra Bastia pendant que Bordeaux ira à Lorient lors de l'ultime journée. Voir le débrief et les notes des joueurs en cliquant ici.

5. Le PSG gâche la dernière de Galtier dans le Chaudron... Pour conserver un espoir dans la course pour le titre, le Paris Saint-Germain a pourtant montré qu'il n'avait rien lâché en s'offrant une large victoire 5-0 sur la pelouse de Saint-Etienne. Avec des doublés de Cavani et Lucas, les Parisiens ont gâché la dernière de Christophe Galtier à Geoffroy-Guichard comme entraîneur de l'ASSE. Le technicien a connu sa plus lourde défaite dans le Chaudron après huit années sur le banc... Voir le débrief et les notes des joueurs en cliquant ici.

VIDEO : les adieux de Galtier au Chaudron

???? #Ligue1 #ASSEPSG

Très bel hommage des Verts à Christophe Galtier ! pic.twitter.com/LbCN7eTm41 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 14 mai 2017

6. Nice était en vacances... Assuré de terminer à la 3e place, le Gym n'a pas brillé pour son dernier match de la saison à l'Allianz Riviera. Les Aiglons ont été dominés par Angers (0-2), qui s'impose sur des buts de N'Doye et Toko Ekambi. Mais cela n'a pas gâché la joie des supporters niçois qui ont offert un bel accueil à leur équipe pour fêter le premier podium depuis 41 ans.

7. Bastia n'est pas mort ! Alors que le Sporting semblait quasiment condamné à la descente en Ligue 2, les Corses ont totalement relancé la course au maintien en s'imposant contre Lorient (2-0). Crivelli et Danic, d'une superbe inspiration sur une frappe depuis le rond central, ont permis aux Bastiais d'y croire jusqu'au bout puisqu'ils étaient relégués quelques minutes auparavant.

8. Un suspense énorme en bas ! Caen a manqué une belle occasion de se sauver. Alors que les Normands avaient besoin d'un succès à domicile pour se maintenir, ils restent à un point du barragiste et deux points du premier relégable avec une défaite contre Rennes (0-1). 17es, les Caennais sont rejoints par Dijon (16e) qui a fait une belle opération en s'imposant 2-0 contre Nancy, lanterne rouge et qui ne peut espérer mieux qu'une place de barragiste désormais. Une position occupée actuellement par Lorient.

9. Le Real se rapproche du titre ! Le Real Madrid s'est imposé face au FC Séville (4-1) grâce à Nacho (10e), Ronaldo (23e, 78e) et Kroos (84e). Un succès précieux pour les hommes de Zinedine Zidane, toujours 2es à égalité de points avec le FC Barcelone, vainqueur à Las Palmas (4-1), mais qui comptent un match en moins à jouer face au Celta Vigo. Il suffit aux Madrilènes d'engranger encore quatre points en deux rencontres pour remporter un premier titre depuis 2012.

10. La Juve devra patienter... La Juventus Turin avait besoin d'un nul pour remporter la Serie A... C'est raté ! Le finaliste de la Ligue des Champions a chuté sur la pelouse de l'AS Roma (1-3). Malgré un turnover important, la Vieille Dame avait pourtant ouvert le score par Lemina (21e), mais les Giallorossi ont totalement renversé cette partie avec des réalisations signées De Rossi (25e), El Shaarawy (56e) et Nainggolan (65e). A deux journées de la fin, la Juve conserve sa place de leader et compte 4 points d'avance sur son dauphin, la Roma.

+ Retrouvez sur Maxifoot les résultats, les buteurs, le classement et le calendrier de Ligue 1.

Le beau message des supporters de l'ASSE pour Galtier

Avec un doublé, Lacazette a brillé contre Montpellier (3-1)

Bastia peut encore croire au maintien !

La belle joie des Nantais, inspirés contre Guingamp (4-1)

Les Caennais ne sont pas encore sauvés...

Le Dijon de Diony a dominé Nancy (2-0)

Le Messin Kawashima a stoppé un penalty du Toulousain Delort

Que vous inpirent les résultats de la soirée en Ligue 1 et à l'étranger ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...