Paris fera un très beau dauphin - Débrief et NOTES des joueurs (ASSE 0-5 PSG)

Implacable, le Paris Saint-Germain a surclassé Saint-Etienne (5-0) ce dimanche, lors de la 37e journée de Ligue 1. Un succès très convaincant des joueurs de la capitale, qui ont gâché la dernière de Christophe Galtier à Geoffroy Guichard. Insuffisant néanmoins pour espérer conserver leur titre puisque Monaco a fait le travail face à Lille (4-0).

Les Parisiens ont écrasé les Verts dans le Chaudron.

C'est désormais une certitude, le Paris Saint-Germain ne réalisera pas la passe de cinq. Malgré leur succès très convaincant à Saint-Etienne (5-0) ce dimanche, lors de la 37e journée de Ligue 1, les joueurs de la capitale n'ont plus aucune chance de rattraper Monaco, vainqueur de Lille (4-0) dans le même temps.

Assurés de terminer à la 2e place du classement, les hommes d'Unai Emery, qui comptent trois points de retard sur le club princier avec une différence de buts très désavantageuse (+56 contre +73), doivent désormais se tourner vers la finale de la Coupe de France contre Angers, le 27 mai. Surclassés à Geoffroy-Guichard, qui a dit adieu à Christophe Galtier, les Verts, désormais 8es avec un match en moins à jouer contre l'ASM, ne disputeront pas la Coupe d'Europe la saison prochaine.

Cavani refroidit le Chaudron, Verratti régale

Sur leur première action, les Parisiens glaçaient d'entrée le Chaudron. Parfaitement servi par Maxwell, Cavani trouvait la lucarne de Ruffier sur un coup de tête croisé (0-1, 2e). Bien entrés dans la partie, les joueurs de la capitale baissaient délibérément le pied, laissant les Stéphanois se procurer de timides opportunités dans les vingt premières minutes.

Dans la gestion, les visiteurs alternaient entre séquences de possession et attaques rapides sans toutefois réussir à déstabiliser le bloc adverse. Patients, les champions de France finissaient par doubler la mise suite à une ouverture exceptionnelle de Verratti pour Lucas, qui ne tremblait pas au moment de crucifier Ruffier (0-2, 38e). Surclassés, les Verts étaient dominés dans tous les secteurs et n'étaient pas loin d'encaisser un troisième but avant la pause sans une parade de leur gardien devant Verratti.

Paris sans pitié avec Galtier

Impressionnant, le dernier rempart forézien sauvait encore les siens devant Draxler au retour des vestiaires. Malgré l'ambiance toujours aussi belle dans l'enceinte stéphanoise, les locaux ne voyaient pas le jour et subissaient les assauts incessants des Parisiens. Cavani, de plus en plus menaçant, trouvait une nouvelle fois la faille en deux temps après un service en or de Matuidi (0-3, 72e).

Un calvaire qui n'était pas terminé pour Christophe Galtier. Après un nouvel arrêt de Ruffier, Lucas y allait également de son doublé et éteignait un peu plus un Chaudron de moins en moins bruyant (0-4, 78e). Draxler, à la réception d'un caviar de Lo Celso, enfonçait encore un peu plus l'ASSE (0-5, 89e). Une raclée monumentale qui n'empêchait pas le magnifique public vert de fêter une dernière fois son entraîneur. Paris, de son côté, tentera de retrouver le sourire en finale de la Coupe de France face à Angers, le 27 mai.

La note du match : 6/10

Pour la dernière de Christophe Galtier, le public de Geoffroy-Guichard a répondu présent en offrant une superbe ambiance. Malheureusement pour le Marseillais, le club de la capitale n'avait pas la tête à la fête et a livré un match d'un sérieux implacable. Probablement la prestation la plus aboutie des Parisiens en championnat cette saison. Insuffisant tout de même pour empêcher Monaco de filer vers le titre.

Les buts :

- Lancé en profondeur, Maxwell ajuste un centre parfait vers Cavani. L'Uruguayen devance Perrin et croise une tête imparable dans la lucarne droite de Ruffier (0-1, 2e).

- Sur un ballon perdu par Hamouma, Verratti récupère le ballon dans son camp, lève la tête et envoie Lucas sur orbite d'une magnifique ouverture dans la profondeur. Parti à la limite du hors-jeu, le Brésilien résiste au retour de Pogba et trompe Ruffier d'un plat du pied droit en pleine lucarne (0-2, 38e).

- Côté gauche, Rabiot prend tout son temps pour servir Matuidi, parti dans la profondeur. Le milieu parisien lève la tête et sert Cavani sur sa droite. El Matador bute une première fois sur Ruffier mais se jette pour pousser le ballon au fond des filets (0-3, 72e).

- Marquinhos effectue une transversale magnifique vers Draxler sur le côté gauche. L'Allemand se débarrasse de Théophile-Catherine et arme une lourde frappe que Ruffier repousse. A l'affût, Lucas pousse le ballon au fond des filets d'un plat du pied parfait (0-4, 78e).

- Pas attaqué au niveau de la ligne médiane, Lo Celso adresse une transversale sensationnelle pour Draxler, parti à la limite du hors-jeu. Sans trembler, l'Allemand trompe Ruffier sur sa gauche (0-5, 89e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Marco Verratti (9/10)

Un match monumental de l'Italien. Toujours juste, il a régné en véritable maître sur la pelouse, multipliant les gestes de classe. Pas loin de trouver la faille avant la pause, il a délivré une superbe passe décisive pour Lucas sur le deuxième but de son équipe. Une prestation stratosphérique. Remplacé à la 79e minute par Giovani Lo Celso (non noté), également auteur d'une passe décisive délicieuse pour Draxler en fin de match.

ST ETIENNE :

Stéphane Ruffier (4) : un véritable supplice. Cinq buts encaissés et d'innombrables arrêts pour le gardien stéphanois, qui a vécu une soirée abominable.

Kevin Malcuit (1,5) : absent sur le centre gagnant de Maxwell, le latéral droit a subi toute la rencontre face à Draxler. Porté disparu sur le troisième but, qui vient de son côté, il a complètement raté son match. Remplacé à la 79e minute par Ronaël Pierre-Gabriel (non noté).

Kévin Théophile Catherine (1,5) : un match cauchemardesque. L'ancien Rennais s'est fait marcher dessus de la première à la dernière minute sans broncher.

Loïc Perrin (2) : le capitaine stéphanois a mal débuté la partie, battu dans son duel avec Cavani sur l'ouverture du score. Il n'a jamais su retrouver ses esprits puisqu'il a également été très décevant ce soir.

Florentin Pogba (3) : le moins mauvais des défenseurs stéphanois, néanmoins trop en retard sur le premier but de Lucas. Il a au moins eu le mérite de tenter sa chance dans son couloir.

Jordan Veretout (2) : une catastrophe ! Seulement deux ballons récupérés, l'ancien Nantais a livré son pire match depuis son arrivée à Saint-Etienne.

Ole Kristian Selnaes (2,5) : même constat pour le Norvégien, qui a été surclassé par Rabiot et Verratti. Un match d'une rare pénibilité.

Romain Hamouma (4) : le moins mauvais des Verts présents sur la pelouse ce soir. Il s'est procuré une belle occasion en première période avant de sombrer après la pause.

Henri Saivet (2,5) : le Sénégalais a livré une prestation médiocre. Trop transparent, il a souvent choisi la solution individuelle alors qu'il y avait mieux à faire sur certaines séquences. Remplacé à la 55e minute par Benjamin Corgnet (non noté).

Kevin Monnet-Paquet (3) : complètement étouffé par la défense parisienne, l'ailier stéphanois n'a rien pu faire en dehors de quelques percées en première période. Trop peu pour espérer mieux ce soir.

Robert Beric (2) : une purge. Le Slovène a été mangé durant toute la rencontre par les défenseurs centraux du PSG. Remplacé à la 68e minute par Alexander Söderlund (non noté).

PARIS SG :

Kevin Trapp (6) : quelques interventions autoritaires sans grand danger. Un match sérieux.

Thomas Meunier (7) : un vrai bon match du Belge. Sérieux défensivement, il s'est montré appliqué offensivement en apportant systématiquement le danger dans son couloir. Il n'est pas loin de marquer en fin de rencontre sur une lourde frappe détournée par Ruffier. Aurier aura énormément de mal à retrouver sa place s'il reste au club la saison prochaine...

Thiago Silva (6) : un match sans fioriture pour le capitaine parisien, qui n'a pas eu grand-chose à effectuer. Des interventions biens senties tout au long de la première période. Remplacé à la 45e minute par Marquinhos (6,5), impliqué sur le quatrième but avec une magnifique ouverture pour Draxler.

Presnel Kimpembe (7) : préféré à Marquinhos, le jeune Parisien a une nouvelle fois montré qu'il fallait compter sur lui dans un avenir très proche. Excellent dans les duels, il a complètement étouffé les attaquants adverses.

Maxwell (7) : qui a dit que le Brésilien était cuit ? Passeur décisif pour Cavani sur sa première montée, l'ancien Barcelonais a livré un bon match. Sérieux devant et derrière, Maxwell a fait ce qu'il fallait.

Marco Verratti (9) : lire commentaire ci-dessus.

Adrien Rabiot (8) : gros match de la sentinelle parisienne, qui n'a jamais été aussi dangereuse que sur ses percées. Il est à l'origine des deux buts de Cavani avec des décalages parfaits pour Maxwell et Matuidi. En voilà un qui a marqué des points ce soir.

Blaise Matuidi (7,5) : face à ses anciens partenaires, le milieu de terrain a livré une belle copie. Il n'a cessé de mettre la pression sur les Verts, qui ont énormément eu de mal à le contenir. Passeur décisif sur le troisième but parisien, il a été au niveau.

Lucas (8) : on ne sait pas si le Brésilien quittera le club cet été, mais ce soir, il a montré des qualités que l'on ne lui a pas souvent vu depuis le début de son aventure parisienne. Juste techniquement, efficace dans le repli défensif, l'Auriverde a inscrit un doublé ce soir. Une très bonne prestation de sa part. Remplacé à la 79e minute par Gonçalo Guedes (non noté).

Edinson Cavani (7,5) : et de 49 pour Cavani ! Buteur sur son premier tir d'un beau coup de tête, l'Uruguayen a longtemps gâché avant de trouver de nouveau la faille. Un doublé qui lui permet de revenir à un petit but du record de Zlatan Ibrahimovic, qui avait inscrit 50 buts avec le PSG la saison passée. L'attaquant a encore deux matchs pour dépasser son ancien partenaire !

Julian Draxler (8) : oui, l'Allemand a manqué une énorme occasion de mettre le troisième but après la pause, mais quel match de sa part ! Une intelligence dans ses déplacements et une faculté à faire le bon choix qui ont complètement déstabilisé les défenseurs stéphanois, complètement dépassés. A l'origine du quatrième but, il est récompensé sur la dernière action du match en trompant Ruffier.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

ST ETIENNE 0-5 PARIS SG (mi-tps: 0-2) - FRANCE - Ligue 1 / 37e journée

Stade : Stade Geoffroy-Guichard - 34.352 spectateurs - Arbitre : A. Delerue



Buts : - E. Cavani (2e) Lucas (38e) E. Cavani (72e) Lucas (78e) J. Draxler (90e) pour PARIS SG

Avertissements : H. Saivet (27e) , pour ST ETIENNE - G. Lo Celso (85e) , pour PARIS SG



ST ETIENNE : S. Ruffier - K. Malcuit (R. Pierre-Gabriel, 80e) , K. Théophile Catherine , L. Perrin , F. Pogba - J. Veretout , O. Selnæs - R. Hamouma , H. Saivet (B. Corgnet, 56e) , K. Monnet-Paquet - R. Beric (A. Søderlund, 69e)



PARIS SG : K. Trapp - T. Meunier , Thiago Silva (Marquinhos, 46e) , P. Kimpembe , Maxwell - M. Verratti (G. Lo Celso, 79e) , A. Rabiot , B. Matuidi - Lucas (Goncalo Guedes, 79e) , E. Cavani , J. Draxler



Le bel hommage du Kop Nord pour Christophe Galtier

Christophe Galtier, légende des Verts, félicité par Roland Romeyer

Unai Emery a également eu un petit mot sympathique pour son homologue stéphanois

Auteur d'un doublé, Cavani a mis moins de deux minutes pour gâcher la fête

Lucas a également inscrit un doublé dans le Chaudron

Verratti a fait des misères aux Verts