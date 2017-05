La malédiction tient toujours, mais la 5e place de Marseille aussi ! - Débrief et NOTES des joueurs (Bordeaux 1-1 OM)

Mené au score après deux minutes sur un but litigieux, l'Olympique de Marseille a conforté sa 5e place en égalisant contre Bordeaux (1-1) dimanche dans le choc de la 37e journée de Ligue 1. L'OM pourra même regretter de ne pas avoir mis un terme à 40 ans d'insuccès en Gironde, mais au moins il reste maître de son destin.

Lopez et l'OM repartiront presque avec des regrets.

A l'issue du choc de la 37e journée de Ligue 1 qui a tenu toutes ses promesses, Bordeaux et l'Olympique de Marseille se sont quittés sur un score de parité (1-1) ce dimanche au Matmut-Atlantique. A défaut de mettre un terme à 40 ans de matchs sans victoire en Gironde, ce résultat fait les affaires de l'OM, qui conforte sa 5e place et garde son destin en main. Pour conserver son bien, le club phocéen, qui recevra Bastia, pourra se contenter de faire aussi bien que le club au scapulaire, qui ira à Lorient, lors de la dernière journée.

L'OM cueilli à froid

Dans une ambiance de feu, il fallait moins de deux minutes aux hommes de Jocelyn Gourvennec pour prendre les devants dans la confusion générale ! Alors que l'arbitre de touche avait levé son drapeau pour signaler un hors-jeu, l'arbitre principal laissait jouer et Rolan en profitait pour surgir et ouvrir le score de près devant une défense marseillaise à l'arrêt (1-0, 2e)... Après ce but très discutable, la réponse de l'OM ne tardait pas et, sur coup-franc, Sabaly était tout heureux de voir son dégagement de la tête mourir sur le poteau de son gardien Carrasso !

Payet trouve la barre !

Peu à peu, les visiteurs prenaient le jeu à leur compte face à des Bordelais qui procédaient par contres. Mais les Phocéens ne parvenaient pas à trouver le cadre et à se montrer dangereux. Jusqu'à une sublime tentative de Payet qui trouvait la barre à la suite d'une frappe fouettée juste devant la surface ! Dans la foulée, Bordeaux se montrait menaçant mais Vainqueur puis Pelé repoussaient coup sur coup des reprises de Kamano. En face, avant la pause, Carrasso plongeait bien pour se saisir de la reprise de Gomis.

Gomis trouve enfin la faille

Au retour des vestiaires, l'OM poursuivait sa domination. Mais il fallait attendre l'une des rares incursions girondines pour que les hommes de Rudi Garcia finissent par égaliser dans la foulée par l'intermédiaire de Gomis à la conclusion d'un bon travail de Thauvin (1-1, 60e). Sans réagir, les locaux se procuraient pourtant ensuite une énorme situation mais Pelé repoussait la tête à bout portant de Rolan d'un superbe arrêt-réflexe ! Vainqueur pour l'OM et Ounas, mis en échec par un excellent Pelé, avaient une opportunité de chaque côté dans les dernières minutes mais sans réussite… Visiblement, pour espérer retrouver l'Europe, Bordeaux devra miser sur un sacre du PSG contre Angers en Coupe de France qui rendrait la 6e place également qualificative pour le 3e tour préliminaire de la Ligue Europa.

La note du match : 7,5/10

Ce choc pour la 5e place a tenu toutes ses promesses, tant sur le terrain qu'en dehors ! En dépit de quelques incidents d'avant-match dans le parcage visiteurs entre les stadiers et les supporters de l'OM, dont l'un d'eux a été évacué manu militari, on retiendra surtout la belle ambiance qui a animé cette affiche. Très rythmée malgré un Bordeaux gestionnaire, la partie s'est avérée indécise jusqu'au bout.

Les buts :

- Côté droit, Sabaly s'appuie sur Vada qui lui remet. L'arbitre de touche lève son drapeau pour visiblement signifier un hors-jeu et les Marseillais s'arrêtent de jouer. Pas les Bordelais et Sabaly sert Malcom. Dans la surface, le Brésilien élimine un Evra à l'arrêt et centre pour Rolan qui surgit dans l'axe et conclut d'un plat du pied face à un Pelé figé lui aussi (1-0, 2e).

- A droite de la surface, Thauvin fixe Contento et remet en retrait. Esseulé, Gomis surgit et conclut du plat du pied malgré le tacle de Toulalan (1-1, 59e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Yohann Pelé (7/10)

Peu sollicité, le gardien de l'OM se montre décisif à trois reprises : sur le tir de Kamano, la tête de Rolan à bout portant (quel arrêt-réflexe !), puis la frappe d'Ounas d'une parade main opposée dans le temps additionnel ! Comme ses coéquipiers, il avait cru à un hors-jeu sur le premier but et ne cherche donc même pas à stopper Rolan.

BORDEAUX :

Cédric Carrasso (6) : pour son dernier match à domicile avant son départ, le dernier rempart des Girondins a une fois encore assuré en bloquant la reprise de Gomis avant la pause puis en repoussant le centre tendu de Thauvin en fin de partie. Impuissant sur le but et sauvé par ses montants à deux reprises.

Youssouf Sabaly (6,5) : belle activité du latéral droit des Girondins. Dans son couloir, il a régulièrement apporté le surnombre. Déjà dans le coup sur l'ouverture du score, il signe également un superbe centre pour Kamano qui aurait mérité meilleur sort. Défensivement, il a globalement tenu bon malgré une frayeur avec son dégagement sur le poteau !

Jérémy Toulalan (6) : repositionné en charnière centrale, l'ancien Monégasque a livré un match intelligent dans l'anticipation et assuré à la relance.

Vukasin Jovanovic (5) : souvent en retard en début de match, le Serbe laisse ensuite Gomis s'échapper sur l'égalisation marseillaise. Malgré tout, il a assuré dans le domaine aérien et essayé d'enfiler le costume de leader de la défense.

Diego Contento (5,5) : dans un bon soir, le latéral gauche réalisait un match intéressant en contenant plutôt bien Thauvin mais celui-ci parvient à l'éliminer sur le but de l'égalisation marseillaise. Offensivement, il a signé de bonnes montées.

Jaroslav Plasil (5,5) : match assez moyen du Tchèque qui s'est beaucoup dépensé mais souvent dans le vide.

Younousse Sankhare (5) : bilan mitigé pour l'ancien Lillois. D'un côté, il a gratté des ballons mais il en a aussi perdu beaucoup dans la foulée, avec un déchet conséquent.

Valentin Vada (5) : plutôt intéressant en contres en début de match, il s'est montré plus intermittent par la suite et a finalement assez peu participé aux mouvements des Girondins. Remplacé à la 72e par Gaëtan Laborde (non noté).

Malcom (5,5) : malgré sa passe décisive sur l'ouverture du score, on a connu le Brésilien plus tranchant que ce soir. Quelques bonnes inspirations avant la pause en contres, puis une seconde période à nouveau décevante.

Diego Rolan (6,5) : préféré à Laborde, l'attaquant uruguayen n'a pas donné tort à Jocelyn Gourvennec. Opportuniste sur l'ouverture du score, il a conduit les contres bordelais et généralement effectué les bons choix. Il bute sur Pelé à bout portant avant de céder sa place.

François Kamano (4) : début de match très compliqué où le Guinéen a tout raté. Il sort de sa boîte avant la pause mais ses reprises sont contrées deux fois. Dommage car un but aurait forcément changé son bilan. Remplacé à la 63e par Adam Ounas (non noté), auteur d'un centre parfait pour Rolan puis mis en échec par Pelé dans les derniers instants.

MARSEILLE :

Yohann Pelé (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Tomás Hubocan (4) : relancé comme latéral droit en l'absence de Sakai, le Slovaque aura vécu une soirée compliquée. Rapidement averti pour une charge évitable sur Contento, il a souffert lorsque Kamano s'est réveillé et a fait preuve de beaucoup de fébrilité. Offensivement en revanche, son apport est allé crescendo bien qu'il soit resté limité.

Rod Fanni (6,5) : match propre du défenseur central, auteur de plusieurs interceptions et d'une intervention décisive en seconde période. Précieux également par la qualité de ses relances et ouvertures.

Rolando (6) : parfois mis en difficulté par Malcom en début de match, le défenseur central s'est bien repris ensuite, se montrant intraitable dans les duels.

Patrice Evra (5,5) : défensivement, il a fait le boulot proprement hormis sur une ou deux approximations. En revanche, il a attendu une petite demi-heure avant de lâcher les chevaux et d'apporter offensivement dans son couloir avec de bonnes montées et un excellent centre sur la reprise de Gomis. Mais le Tricolore a progressivement baissé pied physiquement avant d'être visiblement pris de vertiges et remplacé par Henri Bedimo (non noté) à la 76e.

Maxime Lopez (5,5) : après un début de match compliqué, le minot a de mieux en mieux combiné et tenté de porter le danger même si on attend davantage de lui dans le jeu. Remplacé à la 74e par Franck Anguissa (non noté).

William Vainqueur (6) : encore une bonne partie pour le milieu de terrain qui a ratissé 15 ballons et soulagé sa charnière centrale. Dommage qu'il loupe le cadre et la balle de match dans les dernières minutes.

Morgan Sanson (5) : on a connu l'ancien Montpelliérain plus inspiré que ce soir où il s'est signalé par plusieurs transmissions ratées. Plus heureux dans ses choix sur la fin.

Florian Thauvin (7) : combatif, l'homme en forme du moment a gratté beaucoup de ballons, surtout en début de match. Sa percussion et ses ouvertures, dont une superbe passe-laser pour Payet, ont permis d'apporter le danger dans le camp adverse. Une belle prestation agrémentée d'une passe décisive pour Gomis.

Bafetimbi Gomis (6) : alors que des informations contradictoires circulent au sujet de son avenir, l'attaquant marseillais a longtemps été isolé ce soir. Après une reprise bloquée par Carrasso, il trouve tout de même le moyen de tenir son rôle en égalisant. Mais il se rend coupable de deux ratés, dont un gros dans la surface, sur la fin.

Dimitri Payet (6,5) : bon match du Tricolore, qui a véritablement enfilé le costume de patron une fois l'OM mené au score, se recentrant notamment pour aiguiller le jeu phocéen et trouver ders brèches. Sa frappe soudaine qui a trouvé la barre aurait mérité meilleur sort. Un peu moins en vue en seconde période et remplacé par Doria (non noté) à la 86e.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !