Monaco, presque champion ! - Débrief et NOTES des joueurs (Monaco 4-0 Lille)

A l'occasion de la 37e journée de Ligue 1, Monaco a dominé Lille (4-0) ce dimanche au Stade Louis II. A cause de la victoire du PSG à Saint-Etienne (5-0), le club de la Principauté n'a pas officiellement remporté le titre, mais c'est tout comme.

La joie de Falcao après son premier but.

Avec 3 points d'avance et une différence de buts favorable (+73 pour l'ASM contre +56 pour le PSG) avec un seul match à disputer pour le Paris Saint-Germain, Monaco est quasiment champion ! Si mathématiquement ce sacre n'est pas encore officiel, le club de la Principauté a fait le boulot en surclassant Lille (4-0) ce dimanche lors de la 37e journée de Ligue 1.

Avec en plus un match en retard à disputer, Monaco pourrait donc être sacré dès mercredi face à Saint-Etienne. Un seul point suffira pour officiellement donner l'Hexagoal aux hommes de Leonardo Jardim...

Falcao et Mbappé régalent

Dès le début de la partie, les Monégasques se projetaient vers l'avant et mettaient les Lillois sous pression. Logiquement, l'ASM ouvrait le score sur un centre parfait de Lemar pour Falcao, qui ajustait de la tête à bout portant Maignan (1-0, 6e). Entame idéale pour les hommes de Jardim ! Timorés pendant le premier quart d'heure, les Dogues se montraient dangereux pour la première fois sur un tir de Sliti, bien capté par Subasic.

En gestion pendant de longues minutes, Monaco n'était pas loin de faire le break avec une tentative non cadrée de Jemerson, pourtant seul dans la surface. Malgré une nouvelle frappe de Sliti, l'ASM contrôlait ensuite les débats... avant de faire le break juste avant la pause par Silva sur un caviar de Mbappé (2-0, 45e). Quel travail du Français !

Lemar en grande forme, Monaco fonce vers le titre !

Au retour des vestiaires, les Lillois tentaient de relancer cette partie, mais Koné butait sur Subasic sur une volée inspirée. Malheureusement, le rythme de la rencontre chutait sérieusement avec des Monégasques en gestion et des Nordistes peu impliqués. Puis après l'heure de jeu, le club de la Principauté réalisait une action exceptionnelle avec un centre en une touche de Mbappé pour Falcao, qui ajustait Maignan (3-0, 69e).

Sous les chants «on va gagner le championnat» des supporters, Monaco déroulait et Sidibé était tout proche d'enfoncer le clou ! En fin de match, Bahlouli et De Préville ne parvenaient pas à réduire le score et l'ASM terminait le boulot avec un but contre son camp d'Alonso (4-0, 88e). Le 102e but pour cette équipe en L1 cette saison ! Ce n'est pas fait mathématiquement, mais le titre en L1 n'échappera pas à Monaco !

La note du match : 6,5/10

Une rencontre assez bizarre. En début de partie, le match a été vivant avec un rythme important... mais le but rapide de Falcao a tout stoppé. Ensuite, Monaco a commencé à jouer tranquillement face à une équipe de Lille peu inspirée. Finalement, le second but de l'ASM a coupé les jambes des acteurs, qui ont donné l'impression de se contenter de ce score... Puis à l'heure de jeu, les Monégasques ont accéléré en offrant un festival à leur public.

Les buts :

- Sur le côté gauche, Lemar profite du laxisme de la défense de Lille pour réaliser un centre parfait. Seul devant Maignan, Falcao réalise une superbe tête pour ouvrir le score (1-0, 6e).

- Lancé en profondeur à droite, Mbappé réalise un véritable festival pour éliminer Béria. Lucide, le Français remet en retrait pour Bernardo Silva, qui pousse le ballon dans le but vide (2-0, 45e).

- Suite à un ballon récupéré sur le côté droit, Bakayoko lance un contre en trouvant Lemar à l'opposé. En forme, l'ancien Caennais trouve Mbappé, qui remise immédiatement au centre pour Falcao. Sans trembler, le Colombien trompe Maignan (3-0, 69e).

- Sur une nouvelle percée de Lemar, l'international français réalise un centre pour Germain, mais Alonso coupe la trajectoire pour battre son propre portier (4-0, 88e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Radamel Falcao (8/10)

Le Colombien a encore prouvé qu'il était très efficace ! Dès le début de la partie, il a réussi à délivrer son équipe en ouvrant le score d'une tête à bout portant. Par la suite, le buteur a été intéressant par son activité et sa disponibilité... avant de s'offrir un doublé sur un centre magnifique de Mbappé. 21 buts cette saison en L1 pour lui ! Remplacé à la 77e minute par Valère Germain (non noté).

MONACO :

Danijel Subasic (7) : une bonne partie pour le gardien de l'AS Monaco. Plutôt bien protégé par sa défense, le portier croate a parfaitement répondu présent sur ses rares interventions, avec des belles parades sur des tentatives de Sliti, Koné et Bahlouli.

Fabinho (6) : pour cette rencontre, le Brésilien a réalisé son retour à ce poste d'arrière droit... et il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour retrouver ses marques. Toujours aussi actif, il a énormément proposé avec des montées tranchantes. A noter tout de même un certain déchet.

Jemerson (6,5) : défensivement, le Brésilien n'a pas été toujours irréprochable dans son duel avec Eder, qui a réalisé plusieurs bonnes remises. Malgré tout, il a rendu une copie convenable et a été tout proche de marquer avec une tentative non cadrée et une belle reprise.

Kamil Glik (6,5) : le Polonais reste le patron de la défense de Monaco. Si ses relances ne sont pas toujours très précises, il est vraiment solide dans ses interventions, avec notamment plusieurs ballons coupés dans la surface.

Djibril Sidibé (6) : comme souvent, le latéral polyvalent a dépanné sur le côté gauche. Plutôt à son avantage, il a multiplié les courses vers l'avant, mais a tout de même eu du déchet. Il n'a pas été inquiété défensivement et a été tout proche de marquer en seconde période.

Thomas Lemar (8) : une belle performance pour l'international français. Disponible dans le jeu, il a bien combiné avec ses partenaires et a brillé avec ce centre tout simplement parfait sur l'ouverture du score de Falcao. Une passe décisive magnifique et une implication directe sur le 3e but en lançant Mbappé puis sur le 4e avec ce centre qui a poussé Alonso à la faute.

Tiémoué Bakayoko (7) : dans l'entrejeu, le milieu de terrain a réalisé un travail particulièrement précieux à la récupération. Omniprésent et puissant, il a été un vrai problème pour les Dogues et s'est trouvé à l'origine de plusieurs situations intéressantes pour l'ASM, notamment sur le 3e but.

João Moutinho (6) : titularisé par Leonardo Jardim pour apporter sa qualité technique dans l'entrejeu, le Portugais a été assez moyen. Malgré quelques bons ballons donnés, il a aussi gaspillé certaines opportunités avec des passes peu précises. Irrégulier. Remplacé à la 89e minute par Guido Carrillo (non noté).

Bernardo Silva (7,5) : dans le jeu, l'international portugais a été longtemps discret... avant de se réveiller avec un centre magnifique pour Jemerson, qui a raté une grosse occasion. Ensuite, il a été bien plus présent en étant notamment récompensé par ce but sur l'offrande de Mbappé.

Falcao (8) : lire le commentaire ci-dessus.

Kylian Mbappe (8) : dans le dos des Lillois, le jeune talent a été un danger permanent ! Proposant des solutions par ses appels, il n'a pas été toujours en réussite... avant de réaliser un véritable festival dans la surface face à Béria pour offrir un caviar pour Silva. Une action qui résume totalement l'entendue de son talent... En seconde période, il a offert le 3e but à Falcao d'un centre en une touche. Remplacé à la 82e minute par Benjamin Mendy (non noté).

LILLE :

Mike Maignan (3,5) : le gardien du LOSC n'a pas grand-chose à se reprocher sur cette partie. Sur les 4 buts encaissés, il a été tout simplement abandonné par sa défense avec 4 réalisations à bout portant de Falcao, Silva et d'Alonso. Et sinon ? Il n'a pas eu l'occasion de se distinguer.

Sebastien Corchia (4) : une partie moyenne pour le latéral droit de Lille. Sur l'ouverture du score, il est bien trop passif en laissant les Monégasques évoluer sur son côté. Ensuite, il n'a pas démérité malgré un apport offensif particulièrement limité.

J. Alonso (3) : le défenseur central a sauvé les meubles sur de nombreuses situations, mais comment oublier son erreur sur le premier but ? Totalement absent, il a laissé un boulevard à Falcao pour ouvrir le score. Dommage, car il n'a pas été ridicule sur la suite du match... avant de marquer contre son camp dans les derniers instants.

Franck Béria (2) : une catastrophe ! Aligné en défense centrale, le vétéran du LOSC a éprouvé de grosses difficultés face aux attaquants de Monaco. En souffrance dès le début de la partie, il a été constamment dépassé avec notamment une véritable humiliation face à Mbappé sur le 2e but. Il doit avoir perdu ses reins sur la pelouse de Louis II...

Youssouf Koné (3) : une rencontre difficile pour le jeune latéral gauche. Dans son dos, il a été souvent pris et n'a pas affiché une grande opposition face à la vivacité des Monégasques. Malheureusement pour lui, il n'a pas été bien plus inspiré offensivement.

Rio Mavuba (3,5) : une toute petite copie pour le capitaine du LOSC. Dans le coeur du jeu, il a eu un impact relativement réduit notamment à la récupération. Au niveau de ses transmissions, il a été relativement propre sans prendre le moindre risque.

Ibrahim Amadou (5,5) : le Lillois n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de gêner les Monégasques. Car contrairement à Mavuba, il a été plutôt efficace à la récupération et a coupé plusieurs situations dangereuses contre son équipe. Un peu trop seul. Remplacé à la 69e minute par Yves Bissouma (non noté).

Ricardo Kishna (3) : c'est à se demander si le Néerlandais jouait vraiment ce match... Si ses partenaires offensifs ont eu le mérite de se distinguer, l'ailier a été complètement invisible avec des ballons perdus sur ses rares tentatives. Remplacé à la 64e minute par Nicolas De Préville (non noté).

Yassine Benzia (4,5) : un match correct pour l'ancien Lyonnais. Actif, il a proposé des solutions à ses coéquipiers et a plutôt bien combiné avec Eder dans un rôle de pivot. Malheureusement pour son équipe, il a manqué de lucidité dans la zone de vérité. Remplacé à la 69e minute par Farès Bahlouli (non noté).

Naïm Sliti (6) : le Lillois le plus dangereux sur cette partie. Omniprésent dans le jeu offensif des Dogues, il a inquiété Subasic à deux reprises avec des frappes cadrées. Même si son jeu demande un certain déchet, on sent bien qu'il a du talent !

Éder (5) : le Portugais a joué son jeu dans un rôle de pivot. Dominateur dans les duels aériens, l'attaquant a délivré de bons ballons à ses coéquipiers, notamment à Sliti. Malgré tout, il n'a pas été en mesure de se procurer la moindre occasion.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

MONACO 4-0 LILLE (mi-tps: 2-0) - FRANCE - Ligue 1 / 37e journée

Stade : Stade Louis II. - 13.152 spectateurs - Arbitre : B. Bastien



Buts : Falcao (6e) Bernardo Silva (45e) Falcao (69e) J. Alonso (89e, csc) pour MONACO

Avertissements : Jemerson (48e) , pour MONACO - N. Sliti (51e) , R. Mavuba (58e) , pour LILLE



MONACO : D. Subasic - Fabinho , Jemerson , K. Glik , D. Sidibé - Bernardo Silva , João Moutinho (G. Carrillo, 90e) , T. Bakayoko , T. Lemar - Falcao (V. Germain, 78e) , K. Mbappé (B. Mendy, 83e)



LILLE : M. Maignan - S. Corchia , Y. Koné , J. Alonso , F. Béria - I. Amadou (Y. Bissouma, 70e) , R. Mavuba - N. Sliti , Y. Benzia (F. Bahlouli, 70e) , R. Kishna (N. de Préville, 64e) - Éder



L'ouverture du score de Falcao de la tête (1-0, 6e)



Le festival de Mbappé sur le 2e but de Silva (2-0, 45e)

AFFICHER CETTE VIDEO SUR VOTRE SITE X



Taille de la video : 320x180 480x270 560x315 x px





Code HTML d'intégration a copier dans votre page :



Après avoir sélectionné la taille souhaitée, copiez-collez dans votre page le code HTML ci-dessus

La joie des Monégasques après cette réalisation



L'ASM a enfoncé le clou par Falcao (3-0, 69e)



Les Monégasques ont aussi fêté le but contre son camp d'Alonso (4-0, 88e)



Les hommes de Jardim ont communié avec leurs fans en fin de partie