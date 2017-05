Les 9 infos à savoir sur la journée : Monaco à 3 points du titre, Metz sauvé, la L2 fait les yeux doux à Dijon, Nancy et Bastia Pierre-Damien Lacourte - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 06/05/2017 à 22h16 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Monaco n'est plus qu'à une victoire du titre, Metz sauve sa tête parmi l'élite, la Ligue 2 se profile pour Dijon, Nancy et Bastia, le Real répond au Barça en Espagne, la Juve pas loin de se faire surprendre... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe. Bernardo Silva et Monaco ne sont plus qu'à une victoire du titre. Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Saint-Etienne 2-2 Bordeaux (vendredi), Paris SG 5-0 Bastia, Nancy 0-3 Monaco, Lille 0-2 Metz, Toulouse 0-1 Caen, Lorient 1-1 Angers, Guingamp 4-0 Dijon. Les principaux résultats à l'étranger : Manchester City 5-0 Crystal Palace (Premier League), Ateltico Madrid 1-0 Eibar, FC Barcelone 4-1 Villarreal, Grenade 0-4 Real Madrid (Liga), Naples 3-1 Cagliari, Juventus Turin 1-1 Torino (Serie A), Borussia Dortmund 2-1 Hoffenheim, Bayern Munich 1-0 Darmstadt, Hertha Berlin 1-4 RB Leipzig (Bundesliga) 1. Monaco à une victoire du titre. Mis sous pression par le PSG, vainqueur de Bastia 5-0, Monaco a parfaitement répondu en allant s'imposer 3-0 à Nancy (Ndy Assembe contre son camp, Bernardo Silva et Lemar). Cette victoire rapproche un peu plus encore l'ASM du titre. Le club de la Principauté n'a maintenant plus qu'à gagner un seul de ses trois derniers matchs pour être sacré. Monaco tentera de mettre fin au peu de suspense qu'il reste pour le titre le week-end prochain à Louis II face à Lille. Falcao et les Monégasques peuvent savourer ce nouveau succès 2. Paris a fait le job. Si, en public, ils affirment toujours y croire, c'est presque mission impossible pour les Parisiens pour le titre. Mais après leur défaite à Nice, les hommes d'Unai Emery ont tout de même fait le job en écrasant Bastia 5-0 grâce à des buts de Lucas, Verratti (un but qui a fait beaucoup parler), Marquinhos et Cavani, auteur d'un doublé. Il fallait au moins ça pour ne pas s'attirer les foudres d'un Parc des Princes assez endormi aujourd'hui. Pour lire l'analyse complète du match, cliquez ici. Cavani, félicité ici par ses partenaires, a encore signé un doublé contre Bastia 3. Metz sauve sa tête, Caen se donne de l'air. Grâce à des buts de Mandjeck et Cohade, le FC Metz, 13e avec 42 points, a officiellement assuré son maintien parmi l'élite après sa victoire 2-0 à Lille, déjà sauvé. Une belle performance à deux journées de la fin pour les Grenats. De son côté, Caen s'est donné de l'air en bas de tableau en l'emportant 1-0 à Toulouse (Santini). 16e avec 3 points d'avance sur Dijon, 18e, le Stade Malherbe a la sourire ce soir. Vercoutre a dégoûté les Toulousains dans les cages caennaises 4. La Ligue 2 fait les yeux doux à Dijon, Nancy et Bastia. A l'inverse, ça ne sent pas bon pour Dijon, corrigé 4-0 à Guingamp. 18e et donc virtuellement barragiste, à 2 points du 17e, Lorient, accroché par Angers (1-1), le DFCO, qui n'a gagné qu'un seul de ses 11 derniers matchs, se trouve dans une spirale très négative. Comme Nancy, 19e à un point derrière. Les deux équipes s'affrontent le week-end prochain dans un match qui sent déjà la poudre. Dernier à 4 points du 17e, Bastia reste lui aussi au bord du précipice. Corrigé à Guingamp (0-4), Dijon reste en grand danger en bas de classement 5. Réveil en fanfare pour Manchester City. Après trois matchs sans victoire, Manchester City s'est réveillé en déroulant 5-0 face à Crystal Palace ce samedi à l'occasion de la 36e journée de Premier League. Face à une défense adverse amoindrie et dépassée, David Silva a mis moins de trois minutes à trouver la faille. Au cours d'une seconde période à sens unique, Kompany, chaleureusement fêté par ses coéquipiers (49e), De Bruyne (60e), également auteur de deux passes décisives, Sterling (82e) puis Otamendi (90e+2) ont frappé eux aussi et l'addition aurait pu être encore plus corsée encore avec plus de réalisme… Avec ce carton, les hommes de Pep Guardiola se hissent provisoirement à la 3e place et se rapprochent un peu plus d'une qualification en Ligue des Champions. Kompany et les Citizens n'ont fait qu'une bouchée de Crystal Palace (5-0) 6. Le Bayern a eu chaud, Dortmund retrouve le podium. Le Bayern Munich, déjà champion, recevait Darmstadt pour le compte de la 32e journée de Bundesliga. Les Bavarois l'ont emporté 1-0 grâce à un but de Bernat en début de match. Leurs adversaires auraient pu revenir en fin de rencontre mais Hamit Altintop, un ancien de la maison, manquait sa tentative. De son côté, le Borussia Dortmund l'a emporté 2-1 face à Hoffenheim grâce à un but d'Aubameyang, qui a aussi manqué un penalty. Un résultat qui permet au BvB de reprendre sa place sur le podium aux dépens de son adversaire du jour. Vainqueur d'Hoffenheim 2-1, le Borussia Dortmund a retrouvé le podium 7. Le Real répond au Barça. Grâce à un doublé de Messi, et deux autres buts de Neymar et Suarez, le FC Barcelone a corrigé Villarreal ce samedi. Mais le Real Madrid a répondu ensuite en allant s'imposer 4-0 à Grenade, grâce à des doublés de James Rodriguez et Morata en première période. Au classement, le Barça reste en tête mais le Real compte 84 points lui aussi mais surtout un match de retard. Le suspense reste entier pour le titre en Espagne. Lionel Messi a encore inscrit un doublé pour le Barça 8. Podium en vue pour l'Atletico. Face à Eibar, l'Atletico Madrid assuré le service minimum en s'imposant 1-0 grâce à un but de Saul Niguez en seconde période. Avec ce succès, les hommes de Diego Simeone, 3es, sont désormais pratiquement assurés de terminer la saison sur le podium, le FC Séville étant relégué à 5 points à deux journées de la fin. Saul Niguez a offert la victoire à l'Atletico contre Eibar 9. La Juve a failli se faire surprendre, Naples double la Roma. Dans le derby de Turin, le Torino a longtemps cru l'emporter après un but de Ljajic (52e), mais c'était sans compter sur le caractère des Bianconeri qui ont fini par égaliser par Higuain en fin de match (90e). De son côté, Naples a battu Cagliari 3-1, grâce notamment à un doublé de Mertens. Avec ce succès, le Napoli passe devant la Roma au classement. 3es, les Giallorossi tenteront de redevenir les dauphins de la Juve dimanche sur le terrain du Milan AC. Mertens a marqué deux des trois buts du Napoli contre Cagliari + Retrouvez sur Maxifoot les résultats, les buteurs, le classement et le calendrier de Ligue 1 en cliquant ici. Qu'avez-vous pensé de ces résultats en Ligue 1 et à l'étranger ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





