Paris ne veut pas mâcher le travail de Monaco - Débrief et NOTES des joueurs (PSG 5-0 Bastia)

En s'inclinant à Nice le week-end dernier, le PSG a pratiquement dit adieu au titre. Mais les Parisiens ne veulent pas pour autant faciliter le travail des Monégasques. En écrasant Bastia 5-0, les hommes d'Unai Emery continuent de mettre un peu de pression sur l'ASM.

Le but litigieux de Verratti a très vite assommé les Bastiais.

Large vainqueur de Bastia 5-0, le Paris Saint-Germain est revenu provisoirement à hauteur de Monaco en tête du classement. Mais l'ASM, avant son rendez-vous à Nancy (20h), compte deux matchs en moins. Le club de la capitale continue néanmoins de mettre une petite pression sur l'équipe de la Principauté.

Au quart d'heure de jeu, les Parisiens pouvaient ouvrir le score par Thiago Silva, mais la tête piquée du Brésilien manquait le cadre d'un rien. Lucas pensait y parvenir ensuite en décochant un missile des 30 mètres qui finissait sa course sur l'équerre du but de Leca. 30 secondes plus tard, les montants bastiais tremblaient encore... Logiquement, les Corses finissaient par rompre.

Verratti le malin ou Verratti le fourbe ?

Au terme d'un beau mouvement collectif, Lucas, servi sur un plateau par Matuidi, poussait le ballon au fond (1-0, 32e). Dans la foulée, Verratti doublait la mise pour le PSG. Un but très litigieux. Dans la surface, Leca allait prendre des nouvelles de Matuidi, au sol. Voyant le but déserté, Verratti frappait des 20 mètres. Le portier bastiais, surpris, était battu (2-0, 34e). Alors que même Matuidi allait voir l'arbitre pour lui expliquer la situation, M. Letexier, loin d'être un des sifflets les plus inspirés de notre championnat, ne voulait rien savoir et donnait même un carton jaune à Leca...

Et de 33 pour Cavani

Après avoir éliminé cinq Bastiais, Verratti pouvait signer un doublé avant la pause mais Leca avait le dernier mot cette fois. Les Corses n'y étaient déjà plus. A l'heure de jeu, Meunier, excellent sur son côté droit, pouvait lui aussi inscrire son petit but, mais sa tête déviée était sortie du bout des gants par Leca. Il fallait finalement attendre le dernier quart d'heure pour voir les filets trembler de nouveau. Servi sur un plateau, Cavani inscrivait son 32e but de la saison en championnat (3-0, 76e). Le 33e n'était pas loin, mais Leca sortait son penalty de façon magistrale ensuite. Le 4-0 était l'oeuvre de Marquinhos, à la conclusion d'un gros travail de Lo Celso, à peine entré en jeu. Lequel envoyait ensuite une volée terrible sur le barre de Leca. Ce but-là tremblait aussi un moment...

En toute fin de match, Cavani signait enfin son doublé, ajustant parfaitement Leca (5-0, 89e). Face à un adversaire très vite dépassé et vraiment faible, le PSG s'est logiquement promené. De quoi obliger Monaco à aller chercher un titre qui lui est toujours promis.

La note du match : 5,5/10

Après une première période intéressante, avec notamment beaucoup d'occasions parisiennes, et cette frappe énorme de Lucas qui a fini sur l'équerre, le rythme est largement retombé après la pause, les Bastiais ayant renoncé après le but de Verratti. Un bon dernier quart d'heure tout de même.

Les buts

- Servi idéalement par Draxler dans la surface, Matuidi transmet parfaitement au second poteau pour Lucas qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond (1-0, 32e).

- Dans la surface, Leca va prendre des nouvelles de Matuidi, au sol. Voyant le but déserté, Verratti frappe des 20 mètres. Le portier bastiais, surpris, est battu (2-0, 34e). M. Letexier ne veut rien savoir et indique le rond central.

- Dans la surface bastiaise, les Parisiens combinent bien. Seul face à Leca, Guedes décale intelligemment sur sa gauche Cavani, qui marque dans le but vide (3-0, 76e).

- Dans la surface, Lo Celso, à peine entré, accélère avant de piquer son ballon par-dessus Leca. Marquinhos, à l'affût, assure le coup (4-0, 82e).

- Servi dans le dos de la défense, Cavani ajuste parfaitement Leca (5-0, 89e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Blaise Matuidi (8/10)

Omniprésent au milieu de terrain, Blaise Matuidi a aussi très souvent amené le danger devant les cages bastiaises. Passeur décisif pour Lucas, il est encore impliqué, malgré lui, sur le but de Verratti et c'est aussi lui qui lance Cavani sur l'action où Djiku fauche l'Uruguayen dans la surface. Un volume de jeu énorme. Remplacé à la 83e minute par Christopher Nkunku (non noté).

PARIS SG :

BASTIA :

