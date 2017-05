Les Verts peuvent dire adieu à l'Europe... - Débrief et NOTES des joueurs (ASSE 2-2 Bordeaux)

Menée deux fois au score, l'AS Saint-Etienne a bousculé Bordeaux en seconde période vendredi en ouverture de la 36e journée de Ligue 1, mais les Verts échouent à décrocher la victoire (2-2) et peuvent quasiment faire une croix sur une qualification européenne malgré un match en plus à jouer.

Hamouma et les Verts se sont réveillés trop tard.

Malgré une seconde période de folie, l'AS Saint-Etienne a concédé le match nul à domicile face à Bordeaux (2-2) ce vendredi en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Avec ce résultat, les Aquitains maintiennent l'ASSE à sept unités et l'écartent quasiment de la course à l'Europe, même si les Verts ont un match en plus à jouer.

Dans une ambiance particulière en raison du boycott des encouragements opéré par les ultras stéphanois en mémoire du drame de Furiani, survenu le 5 mai 1992, la rencontre tardait à se décanter. Les nombreuses passes ratées de chaque côté empêchaient de développer de véritables actions. Malgré une entame délicate, les Verts parvenaient mieux à approcher du but adverse. Mais Hamouma par deux fois et Beric, sur un centre de l'ancien Caennais, manquaient le cadre dans la surface.

Enfin des occasions !

La partie s'animait enfin un peu avant la pause avec un sursaut girondin. Ruffier sauvait d'abord l'ASSE en repoussant du pied la frappe d'Ounas au terme d'un contre. Mais Maiga accrochait Lewczuk dans la surface, provoquant un penalty litigieux car le défenseur semblait toucher le ballon. Ounas ne se posait pas de questions et prenait Ruffier à contre-pied (0-1, 42e). Un scénario un peu dur pour les locaux qui répondaient toutefois immédiatement par Beric qui égalisait de près après une sublime déviation d'Hamouma (1-1, 45e).

Bordeaux reprend les devants !

Dans la même lignée, le second acte débutait sur les chapeaux de roues et Carrasso s'interposait d'entrée devant Veretout. Plus réalistes, les hommes de Jocelyn Gourvennec reprenaient toutefois les devants par Laborde, esseulé au second poteau (1-2, 50e). Mais ensuite, les Girondins subissaient complètement l'orage stéphanois. Carrasso détournait le tir de Monnet-Paquet sur la barre, puis la frappe de Beric rasait son but…

Les Verts finissent par égaliser

Christophe Galtier déchantait totalement lorsque l'arbitre oubliait un penalty évident de Pallois qui fauchait Monnet-Paquet dans la surface… Mais les efforts des Verts finissaient par payer, Pajot égalisant sur corner avec l'aide de la goal-line technology (2-2, 65e). Toutes deux désireuses de s'imposer, les deux équipes jetaient leurs dernières forces dans la bataille mais sans trouver la faille. Toujours sous la menace de l'Olympique de Marseille dans la course à l'Europe, Bordeaux terminait à dix après l'expulsion de Pallois, qui fauchait Nordin.

La note du match : 6,5/10

Après 40 premières minutes à oublier, ce choc européen a tenu toutes ses promesses avec deux égalisations des locaux et une seconde période où le ballon n'a cessé de filer d'un but à l'autre. 15 jours après le match à huis clos, le Stade Geoffroy-Guichard aura tout de même vécu un début de soirée bizarre en raison du boycott des encouragements mis en place par les ultras en ce 5 mai, jour de la catastrophe de Furiani. Même si, le scénario aidant, l'ambiance a été plus chaleureuse par moment en seconde période. Dommage aussi que l'arbitrage n'ait pas été à la hauteur...

Les buts

- Maiga ne parvient pas à récupérer un ballon dans sa surface. Pour s'en saisir, il tente un tacle et touche le cuir mais également le pied de Lewczuk. L'arbitre siffle un penalty sévère. Ounas le transforme en prenant Ruffier à contre-pied au sol sur sa gauche (0-1, 42e).

- Sur une remise en touche, Monnet-Paquet sert Hamouma dans l'axe. Le Stéphanois a une géniale inspiration et dévie pour Beric qui devance Carrasso de près (1-1, 45e).

- Côté droit, Ounas centre dans la boîte. Plasil dévie du dos vers le second poteau où Laborde, esseulé, conclut d'un plat du pied à bout portant (1-2, 50e).

- Sur un corner de Veretout, Théophile-Catherine remise vers Pajot qui reprend à bout portant. Le ballon rebondit sur Carrasso puis le pied de Sabaly. La goal-line technology confirme qu'il a bien franchi la ligne (2-2, 65e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Adam Ounas (7/10)

Titulaire surprise après sa bonne entrée face à Dijon (0-0), l'ailier aura été intenable ce soir, notamment lorsqu'il a permuté avec Malcom. C'est lui qui a sonné la charge et provoqué les principales occasions bordelaises. Si Ruffier le met d'abord en échec, il se venge en le battant sur penalty, puis signe le centre qui amène le second but. L'Algérien s'est échiné à défendre lorsque son équipe subissait, avant de céder sa place, touché à l'épaule. Remplacé à la 73e par François Kamano (non noté).

ST ETIENNE :

Stéphane Ruffier (5,5) : auteur d'un arrêt décisif devant Ounas avant la pause, le portier stéphanois s'incline ensuite sur penalty et il est battu à bout portant sur le second but adverse où sa défense le laisse tomber…

Kevin Malcuit (6) : réprimandé par son coach Christophe Galtier en début de partie, le latéral droit a livré un match plutôt intéressant par la suite, combinant bien offensivement avec plusieurs centres. Face à Ounas, il a limité la casse.

Kévin Théophile Catherine (4,5) : de bonnes interventions en début de match, et une tentative d'apport notable dans la construction du jeu, mais le défenseur central est à la ramasse sur le second but adverse.

Loïc Perrin (5) : comme son coéquipier de la charnière centrale, le capitaine stéphanois est trop passif sur le second but. Pas grand-chose à lui reprocher sinon, même si on l'a connu plus en vue.

Digbo G'nampa Habib Maïga (4) : le latéral gauche a commencé le match très fort avec des montées et des centres dangereux. Mais il a connu plus de difficultés défensivement, en provoquant un penalty certes sévère et souffert face à Ounas lorsque l'ailier est passé de son côté. Remplacé à la 90e par Pierre-Yves Polomat (non noté).

Jordan Veretout (5,5) : le milieu de terrain s'est souvent projeté vers l'avant, mais il bute sur Carrasso après la pause. Frappe le corner de l'égalisation.

Ole Kristian Selnaes (5) : match correct du Norvégien, précieux dans le pressing et actif à la récupération. Remplacé à la 84e par Henri Saivet (non noté).

Vincent Pajot (5,5) : comme Veretout, il a régulièrement tenté d'apporter le danger devant le but adverse. Récompensé par le but de l'égalisation après un cafouillage sur corner.

Kevin Monnet-Paquet (6,5) : bel apport de l'ailier, qui a souvent fait la différence face à Sabaly, initiant plusieurs occasions dont celle du 1-1. Remplacé à la 78e par Arnaud Nordin (non noté), séché par Pallois qui a été exclu.

Romain Hamouma (7) : l'attaquant stéphanois aura été dans tous les bons coups ce soir. Auteur d'une superbe passe décisive avec sa remise instantanée pour Beric, il s'est régulièrement faufilé entre les lignes adverses pour remiser et créer des décalages. Dommage qu'il ne cadre pas à deux reprises dans la surface.

Robert Beric (6) : auteur de la première égalisation, le Slovène aurait peut-être pu signer un doublé en faisant preuve de plus de réalisme, mais il s'est bien battu et a signé plusieurs passes intéressantes à proximité du but adverse.

BORDEAUX :

Cédric Carrasso (6,5) : même s'il a dû aller chercher le ballon pour la première fois au fond de ses filets après quatre matchs d'invincibilité, le gardien girondin ne peut rien sur les deux buts concédés de près. Et il signe deux arrêts déterminants en seconde période.

Youssouf Sabaly (5) : match très moyen du latéral droit, qui a parfois peiné à contenir Monnet-Paquet et qui a peu apporté offensivement.

Igor Lewczuk (6) : bonne prestation du Polonais, de plus en plus complémentaire avec son partenaire de la charnière centrale. Par deux fois, sa présence a gêné les attaquants adverses en position de frappe et il obtient le penalty de l'ouverture du score.

Nicolas Pallois (3,5) : match très paradoxal pour le défenseur central aquitain. Très tranchant par moment, il a écarté des ballons chauds. Mais à côté de ça, il est parfois passé au travers. S'il échappe très gentiment au penalty après son tacle sur Monnet-Paquet, son intervention violente sur Nordin lui a valu un rouge mérité.

Diego Contento (4) : soirée à oublier pour le latéral gauche, souvent pris au dépourvu par les combinaisons stéphanoises et agressif dans le mauvais sens du terme.

Jaroslav Plasil (5,5) : de retour dans le onze de départ, le Tchèque a apporté sa générosité avec de bons ballons grattés au milieu de terrain et une déviation du dos décisive pour le but de Laborde. Remplacé à la 83e par Valentin Vada (non noté).

Jérémy Toulalan (5) : partie très moyenne de l'ancien Lyonnais, parfois fébrile lorsqu'il a été mis sous pression, même s'il a globalement tenu bon à la récupération.

Younousse Sankhare (5,5) : le Sénégalais a commencé fort avec des récupérations hautes et des projections vers l'avant, mais il a été moins présent ensuite.

Malcom (4) : sans son habituel compère Kamano au coup d'envoi, le Brésilien a été décevant ce soir. Il n'a que rarement fait des différences et s'est éteint au fil du match.

Gaëtan Laborde (5,5) : l'attaquant de Bordeaux a globalement eu du mal à exister malgré quelques décrochages. Il parvient tout de même à inscrire le second but des siens mais son erreur de marquage sur corner permet aux Verts d'égaliser. Remplacé à la 65e par Diego Rolan (non noté).

Adam Ounas (7) : lire le commentaire ci-dessus.

ST ETIENNE 2-2 BORDEAUX (mi-tps: 1-1) - FRANCE - Ligue 1 / 36e journée

Stade : Stade Geoffroy-Guichard - Arbitre : F. Schneider



Buts : R. Beric (45e) V. Pajot (64e) pour ST ETIENNE - A. Ounas (42e, pen.) G. Laborde (50e) pour BORDEAUX

Avertissements : J. Veretout (70e) , pour ST ETIENNE - G. Laborde (12e) , D. Contento (61e) , pour BORDEAUX - Expulsions : N. Pallois (90+2e) , pour BORDEAUX



ST ETIENNE : S. Ruffier - K. Malcuit , K. Théophile Catherine , L. Perrin , K. Monnet-Paquet (A. Nordin, 79e) - J. Veretout , O. Selnæs (H. Saivet, 86e) , V. Pajot - R. Hamouma , R. Beric , D. Maïga (P. Polomat, 90+1e)



BORDEAUX : C. Carrasso - Y. Sabaly , I. Lewczuk , N. Pallois , D. Contento - J. Plasil (V. Vada, 84e) , J. Toulalan , Y. Sankhare - Malcom , G. Laborde (D. Rolan, 66e) , A. Ounas (F. Kamano, 74e)



