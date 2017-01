Les 12 infos à savoir sur la journée : Bordeaux remonte, Saint-Maximin en mode Messi, série noire pour Liverpool...

Bordeaux remonte à la 6e place, Saint-Maximin en mode Messi, série noire pour Liverpool, ça bouge en bas de classement de la L1, Pépé marque un but comme cadeau d'adieu, Metz voit (encore) rouge... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

La belle joie du buteur bordelais Malcom

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Marseille 4-1 Montpellier (vendredi), Lyon 1-2 Lille, Rennes 1-1 Nantes, Nancy 0-2 Bordeaux, Lorient 2-3 Dijon, Bastia 1-1 Caen, Angers 2-1 Metz.

Les principaux résultats à l'étranger : Liverpool 1-2 Wolverhampton, Chelsea 4-0 Brentford, Tottenham 4-3 Wycombe, Crystal Palace 0-3 Manchester City, Southamtpon 0-5 Arsenal (FA Cup), Alavés 0-0 Atletico Madrid (Liga), Werder 1-2 Bayern Munich, Leipzig 2-1 Hoffenheim (Bundesliga), Inter Milan 3-0 Pescara, Lazio Rome 0-1 Chievo Verone (Serie A), Burkina Faso 2-0 Tunisie, Sénégal 0-0 (4-5 tab) Cameroun (CAN)

1. Bordeaux veut se mêler à la lutte ! Les Girondins de Bordeaux ont réalisé une bonne opération en s'imposant sur la pelouse de Nancy (2-0) grâce à un but contre son camp de Cuffaut et un joli coup franc de Malcom en fin de rencontre. Avec ce succès, les Bordelais remontent provisoirement à la 6e place, à un point de Marseille et cinq de Lyon. Les hommes de Jocelyn Gourvennec comptent bien se mêler à la lutte pour l'Europe.

2. Saint-Maximin en mode Messi ! Saint-Maximin a inscrit un but superbe contre Caen. L'attaquant bastiais part dans un raid depuis la ligne médiane, réalise un grand pont sur un adversaire dans le couloir droit, repique dans l'axe avant de crocheter un défenseur et d'enchaîner avec un tir du droit à ras de terre ! Un but superbe qui n'a pas suffi pour Bastia puisque Rodelin a égalisé avant la pause sur penalty et les deux équipes se séparent sur un match nul (1-1).

Le joli but de Saint-Maximin

3. Liverpool, la série noire à Anfield ! Liverpool est dans le dur. Les Reds ont concédé une troisième défaite consécutive, toutes à domicile, contre Wolverhampton (1-2) en FA Cup. Pourtant modeste 18e de Championship (D2 anglaise), le club dirigé par Paul Lambert a créé la surprise grâce à des buts signés Stearman (1ère) et Weimann (41e) sur deux passes décisives de l'ancien Monégasque Helder Costa. La réduction du score d'Origi (86e) en fin de partie n'aura finalement rien changé. Jürgen Klopp s'est jugé «responsable» de cette défaite dans un match où il avait décidé de faire tourner.

4. La sale soirée de Lyon... L'OL s'est incliné à domicile contre Lille (1-2) en début de soirée. Benzia a inscrit un doublé contre son club formateur alors que Lacazette a réduit le score sur penalty. Une mauvaise opération pour Lyon qui risque de voir le podium s'éloigner un peu plus. «Oui, sale soirée au niveau comptable surtout car nous perdons trois points très importants pour la course au podium voire mieux» , a déclaré Bruno Genesio. Pour lire le débrief et les notes du matchs, cliquez ici.

5. Ça bouge en bas de classement de la L1 ! Les rencontres de la soirée en Ligue 1 ont fait évoluer le classement en bas de tableau. Avec sa victoire contre Metz, qui recule à la 17e place, Angers passe de la 19e à la 16e place. Victorieux à Lorient, Dijon s'offre un bol d'air et grimpe de la 16e à la 13e place. Les Merlus restent derniers derrière Caen qui perd une place avec son nul à Bastia. Ce résultat n'arrange pas les Corses également, au 18e rang.

6. Pépé, un but comme cadeau d'adieu ? Annoncé dans le viseur de Marseille et Lyon cet hiver, l'Angevin Pépé ne manque pas de courtisans. Selon les informations de beIN Sports, un départ de l'attaquant ivoirien est inévitable d'ici la fermeture du mercato le 31 janvier. Le joueur de 21 ans a donc sans doute marqué son dernier but pour Angers contre Metz (2-1). Une réalisation décisive puisqu'elle offre la victoire au SCO alors que Tait avait ouvert le score pour les Angevins avant l'égalisation messine sur un but contre son camp de Traoré.

7. Metz voit (encore) rouge. Les Messins ont vécu une soirée difficile sur la pelouse d'Angers (1-2). En effet, les Grenats ont terminé la rencontre à neuf après les expulsions de Cohade et Diagne. Le premier pour un coup de coude sur Manceau dans un duel, d'abord sanctionné d'un carton jaune avant que l'arbitre ne change d'avis, le second pour une grosse faute sur Pavlovic. Il s'agit du cinquième et sixième cartons rouges de la saison en championnat pour Metz. Seul Bastia a été sanctionné autant.

8. Rennes à l'arraché... Mené au score juste avant la pause sur un but d'Iloki, Rennes a pris son temps pour réagir face à Nantes. Il a fallu attendre les dix dernières minutes pour voir les hommes de Christian Gourcuff pousser afin de revenir au score sur une tête de Gnagnon. Ça a fonctionné cette fois-ci mais il faudra montrer bien mieux lors des prochaines rencontres si les Rennais ne veulent pas s'engluer dans le ventre mou de la L1.

9. Le Cameroun et le Burkina Faso en demi-finales de la CAN ! On connaît les deux premiers demi-finalistes de la CAN. Le Burkina Faso a éliminé la Tunisie (2-0) grâce à Bancé (81e) et Nakoulma (84e). Les Etalons seront opposés à l'Egypte ou au Maroc. De son côté, le Cameroun s'est qualifié contre le Sénégal. Les Lions indomptables ont dû patienter jusqu'à la séance des tirs au but pour faire la différence face aux Lions de la Téranga (0-0, 5-4 tab). Ils affronteront la République démocratique du Congo ou le Ghana.

10. Arsenal, Chelsea, Man City, Tottenham qualifiés... Contrairement à Liverpool, les autres cadors anglais ont tous validé leur billet lors du 4e tour de la FA Cup. Arsenal a humilié Southampton (5-0) avec un triplé de Walcott (37e, 69e, 84e) et un doublé de Welbeck (15e, 22e). Chelsea s'est largement imposé 4-0 contre Brentford grâce à Willian (13e), Pedro (21e), Ivanovic (69e) et Batshuayi (81e). De son côté, Manchester City l'a emporté sur la pelouse de Crystal Palace (3-0) avec des buts de Sterling (43e), Sané (71e) et Touré (90e). Cela a été plus compliqué pour Tottenham (4-3). Menés 2-3 à la 84e minute, les Spurs ont arraché leur qualification grâce à des buts de Alli (89e) et Son (90e) dans les toutes dernières minutes de la rencontre.

Arsenal sans pitié contre Southampton (5-0)

11. L'Atletico Madrid au ralenti... Déjà tenu en échec il y a une semaine face à l'Athletic Bilbao (2-2), l'Atletico Madrid partage encore les points ce samedi sur la pelouse d'Alavés (0-0), à l'occasion de la 20e journée de Liga. Pas de but pour des Colchoneros plus en difficulté cette saison et 4es au classement à cinq points du FC Séville, six du FC Barcelone et sept du Real Madrid, qui jouent tous dimanche.

12. La passe de 7 pour Bayern ! Si le Bayern Munich a connu une petite période de doute en novembre, les hommes de Carlo Ancelotti vont beaucoup mieux. En déplacement sur la pelouse du Werder Brême à l'occasion de la 18e journée de Bundesliga, les Bavarois l'ont emporté 2-1. Une septième victoire consécutive en championnat pour les coéquipiers de Ribéry. Robben (30e) et Alaba (45e) ont offert ce succès au Bayern, qui possède trois points d'avance sur le RB Leipzig, vainqueur face à Hoffenheim (2-1).

Qu'avez-vous pensé de ces résultats en Ligue 1 et à l'étranger ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «Ajouter un commentaires» ci-dessous.

La détresse du Nancéien Cuffaut, buteur contre son camp face à Bordeaux (0-2)

Gnagnon offre un point presque inespéré à Rennes...

...contre des Nantais déçus (1-1)

Le Bastiais Saint-Maximin a encore frappé contre Caen (1-1)

Wolverhampton a éliminé Liverpool (1-2)

Chelsea a déroulé contre Brentford (4-0)

Robben et Alaba buteurs pour le Bayern face au Werder (2-1)

Ça passe aussi pour City contre Crystal Palace (3-0)

Neuf victoires consécutives pour l'Inter Milan, vainqueur contre Pescara (3-0)