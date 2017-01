Gomis voit triple, Marseille dans le Top 5 ! - Débrief et NOTES des joueurs (OM 5-1 MHSC)

Grâce notamment à un triplé de Bafétimbi Gomis, l'Olympique de Marseille a dominé Montpellier (5-1) ce vendredi en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Avec ce succès, le club phocéen grimpe provisoirement à la 5e place.

La joie des Marseillais après le 2e but de Gomis.

L'Olympique de Marseille repart de l'avant ! Porté par un triplé de Bafétimbi Gomis, le club phocéen s'est imposé face à Montpellier (5-1) au Stade Vélodrome ce vendredi pour le compte de la 22e journée de Ligue 1.

Après deux défaites face à Monaco (1-4) et Lyon (1-3), les Phocéens ont affiché un visage séduisant, notamment en première période, pour grimper provisoirement à la 5e place du classement. Le MHSC, 14e, enchaîne un 4e match sans succès en L1...

Gomis régale et l'OM se détache...

Dès le début de la partie, les Phocéens dominaient et Pionnier devait s'employer pour détourner un tir d'Anguissa. Dans la foulée, Gomis profitait d'une déviation de la tête de Cabella et éliminait Roussillon afin d'ajuster le gardien du MHSC d'une frappe croisée (1-0, 4e). Quelle entame ! Maître du jeu, l'OM enchaînait les actions et était proche de doubler la mise avec un duel perdu par Gomis face à Pionnier puis un sauvetage de Mukiele sur une tentative de Thauvin.

Puis sur une action collective de grande classe, Thauvin lançait Cabella sur le côté qui remettait immédiatement au centre de la tête. Bien placé, Gomis trompait le portier adverse à bout portant (2-0, 20e). Avec ce doublé, le Marseillais devient le meilleur buteur en activité de la L1 ! Sonné, Montpellier réagissait légèrement avec deux situations de Mounié et Ikoné arrêtées par Pelé.

Boudebouz relance le suspense, le MHSC explose !

Après une belle parade de Pionnier sur un retourné de Gomis, le gardien héraultais était obligé de s'incliner une 3e fois en étant devancé de la tête par Rolando sur un ballon mal dégagé (3-0, 38e). Une démonstration ! Au retour des vestiaires, Boudebouz relançait les siens avec un coup-franc parfait des 25 mètres dans la lucarne de Pelé (3-1, 48e). De quoi faire douter l'OM ? La réponse est oui ! Car dans la foulée, le MHSC poussait et Pelé sortait un bel arrêt sur un tir d'Ikoné.

Par la suite, un faux rythme s'installait dans cette partie... ce qui profitait aux Marseillais puisque Cabella se procurait une énorme occasion, mais devait s'incliner face à Pionnier. Quelques minutes plus tard, Gomis scellait définitivement cette partie en s'offrant un triplé sur un caviar de Thauvin (4-1, 77e). En fin de match, l'OM bénéficiait d'un penalty sur une main volontaire dans la surface de Rémy, immédiatement expulsé, alors que Rolando allait marquer. Sans trembler, Thauvin trompait Pionnier d'un tir puissant sur le côté droit (5-1, 88e). Un véritable festival pour Marseille !

La note du match : 7/10

Une rencontre vivante ! Avec la grosse domination des Marseillais en première période, le jeu a été rythmé avec de nombreuses occasions et trois buts pour l'OM. Par la suite, la réalisation rapide du MHSC a relancé cette partie et a donné du suspense à la fin du match avant la réalisation de Gomis... Un spectacle globalement plaisant.

Les buts :

- Sur une passe en hauteur de Thauvin, Cabella dévie le ballon dans l'axe pour Gomis. Le buteur de l'OM élimine Roussillon d'un crochet avant de tromper Pionnier d'un tir croisé (1-0, 4e).

- Dans son couloir gauche, Evra sert Thauvin dans l'axe, qui décale Cabella sur le côté d'un ballon piqué. Immédiatement, ce dernier remet le cuir dans l'axe de la tête pour Gomis, qui ajuste à bout portant le portier adverse (2-0, 20e). Magnifique action !

- Sur un coup-franc de l'OM, Mounié rate sa tête dans sa surface. Pionnier tente de sortir pour dégager le ballon, mais Rolando le devance de la tête pour pousser la balle au fond de la cage (3-0, 38e).

- A la suite d'un coup-franc obtenu aux 25 mètres, Boudebouz enroule une frappe parfaite dans la lucarne de Pelé, qui ne peut rien faire (3-1, 48e).

- Tout juste entré en jeu, Sanson effectue une magnifique ouverture pour Thauvin. Devant Roussillon, l'ailier contrôle de l'épaule pour ensuite servir Gomis, seul devant le but vide, qui s'offre un triplé d'un tir placé (4-1, 77e).

- Sur une tête de Rolando qui prend le chemin des filets, Rémy arrête le ballon de la main. L'arbitre n'hésite pas et désigne le point de penalty en expulsant l'Héraultais. Sans trembler, Thauvin trompe Pionnier d'une frappe puissante à droite (5-1, 88e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Bafetimbi Gomis (9/10)

Le meilleur buteur en activité de la Ligue 1, c'est lui ! Dominateur dans son duel avec les défenseurs de Montpellier, il a très rapidement ouvert le score en prenant le meilleur sur Roussillon avant d'ajuster Pionnier. Ensuite, l'attaquant a profité d'un caviar de Cabella pour doubler la mise, avant de s'offrir un triplé en fin de match et ainsi devancer Zlatan Ibrahimovic (113 buts) avec 115 buts marqués en L1. Très actif, le Français aurait même pu inscrire deux autres réalisations avec deux parades de Pionnier face à lui... Acclamé par le public au moment de sa sortie. Remplacé à la 84e minute par Bouna Sarr (non noté).

MARSEILLE :

Yohann Pelé (6) : après 7 buts encaissés en 2 matchs face à l'ASM et l'OL, le portier a bien relevé la tête sur cette partie. Car si son équipe a globalement dominé les débats, le gardien a réalisé plusieurs belles parades face à Mounié, Ikoné puis Hilton. Malheureusement, il n'a rien pu faire sur le coup-franc parfait de Boudebouz.

Hiroki Sakai (5,5) : toujours aussi actif dans son couloir droit, le latéral a été très présent offensivement et a bien combiné avec Thauvin. Par contre, défensivement, il n'a pas été toujours irréprochable avec quelques duels perdus face à Ikoné. Correct.

Rod Fanni (6,5) : après deux dernières prestations décevantes, le défenseur central a relevé la tête sur cette partie. Bien mieux, il a remporté la majorité de ses duels et a parfaitement géré sa confrontation avec Mounié. Sérieux.

Rolando (7) : comme à son habitude, le Portugais a été combattif. Défensivement, il a répondu présent en étant tout de même moins déterminant à la récupération que Fanni. Puis offensivement, il a tiré son épingle du jeu avec ce but de la tête en devançant Pionnier. En fin de match, sans la main de Rémy, il aurait même pu s'offrir un doublé, mais il a tout de même obtenu un penalty.

Patrice Evra (6) : pour ses grands débuts avec l'OM moins de 48 heures après sa signature, le latéral gauche a été à la hauteur ! Défensivement, il a été l'auteur d'un seul oubli dans son dos... qu'il a compensé avec un excellent retour pour gêner Mounié. Offensivement, il a réalisé de bonnes montées avec une implication directe sur le 2e but et de bons décalages, dont une passe aveugle. Petit bémol, l'ex-Turinois a été l'auteur de la faute qui a entraîné le but sur coup-franc de Boudebouz. Remplacé sous l'ovation du Vélodrome à la 71e minute par Doria (non noté).

William Vainqueur (7,5) : son absence dans l'entrejeu face à l'OL avait énormément handicapé l'OM, son retour a été déterminant ! Véritable tour de contrôle au milieu de terrain, le joueur prêté par l'AS Roma a ratissé de très nombreux ballons tout en étant propre dans ses relances, dont une passe superbe sur une occasion de Cabella. Indispensable.

Maxime Lopez (6,5) : frustré par sa performance contre Lyon, le jeune talent phocéen a relevé la tête sur cette partie. Bien plus à son avantage avec la domination importante des siens, il a proposé de nombreuses solutions et a parfaitement orienté le jeu. Un peu plus discret en seconde période. Remplacé à la 76e minute par Morgan Sanson (non noté), qui a effectué une magnifique ouverture pour Thauvin sur le 4e but.

Franck Anguissa (7) : préféré à Morgan Sanson pour cette rencontre, le Camerounais s'est montré à la hauteur de la confiance de son entraîneur. Avec un volume de jeu particulièrement important, il a été un poison pour les Héraultais avec plusieurs ballons récupérés et une présence offensive sur le côté droit très importante.

Florian Thauvin (7,5) : comme à son habitude, le Marseillais a été très présent dans le jeu et a été juste dans ses choix malgré plusieurs échecs dans ses tentatives individuelles. Impliqué sur l'ouverture du score et le 3e but, il a effectué une performance satisfaisante en étant récompensé de ses efforts par une passe décisive pour Gomis sur le 4e but et cette réalisation sur penalty.

Bafetimbi Gomis (9) : lire le commentaire ci-dessus.

Rémy Cabella (8) : l'arrivée très probable de Dimitri Payet a-t-il un impact sur le Phocéen ? Après sa performance ce vendredi, la question peut se poser... car il a été excellent ! A son avantage techniquement, il a été plutôt propre dans son jeu et a signé deux passes décisives de la tête pour Gomis. Dans le jeu, l'ancien Héraultais a été un gros problème pour son ex-équipe et aurait même pu marquer sans l'intervention de Pionnier face à lui.

MONTPELLIER :

Laurent Pionnier (3,5) : le gardien n'a clairement pas été irréprochable sur cette rencontre... Peu inspiré sur le premier but de Gomis, il a été ensuite coupable d'une mauvaise sortie sur le 3e but signé Rolando. Dommage, car sur le reste de la partie, le portier a réalisé plusieurs parades importantes face à Gomis et Cabella notamment.

N. Mukiele (5) : pour ses premiers pas en Ligue 1, le latéral droit n'a pas démérité. Plutôt à son avantage offensivement avec des montées intéressantes, il a été correct défensivement malgré un oubli face à Cabella sur le 2e but. A revoir. Remplacé à la 81e minute par Lukas Pokorny (non noté).

Hilton (3) : un match difficile pour le capitaine du MHSC. Sur les offensives des Marseillais, il n'a pas réussi à faire de miracles et a souvent été pris dans son dos. Offensivement, le Brésilien s'est tout de même offert une belle occasion avec un tir détourné par Pelé.

William Rémy (2) : une catastrophe sur cette rencontre. En grosse difficulté face à la puissance de Gomis, le défenseur central a perdu de nombreux duels et a été trop souvent en retard. Sur les deux premiers buts de l'OM, il est clairement fautif... Avant d'être expulsé en fin de partie sur une main volontaire dans la surface alors que Rolando allait marquer.

Jérôme Roussillon (3) : malheureusement pour le latéral gauche, il a très mal débuté cette partie en étant éliminé par Gomis sur l'ouverture du score. Ensuite, il a eu du mal à relever la tête en souffrant sur les offensives phocéennes.

Ellyes Skhiri (3,5) : dans le moment fort de l'OM, le milieu de terrain n'a tout simplement pas existé en courant dans le vide et en étant inefficace dans son pressing. Un peu mieux par la suite, il n'a pas été assez lucide dans ses décisions. Remplacé à la 80e minute par Bryan Passi (non noté).

Stéphane Sessègnon (4,5) : un match en deux temps pour l'Héraultais. Complétement transparent en première période, il s'est réveillé au retour des vestiaires en obtenant notamment le coup-franc qui a entraîné le but de Boudebouz. Plus trouvé par ses partenaires, il a joué juste sur les 45 dernières minutes sans être flamboyant.

Paul Lasne (4) : une rencontre décevante pour lui. Trop peu disponible en première période, il n'a pas été en réussite sur ce match dans ses tentatives, avec notamment plusieurs frappes lointaines peu dangereuses. Doit mieux faire.

Ryad Boudebouz (6) : l'homme qui a tenté de réveiller le MHSC ! Malgré un déchet logiquement important, le milieu offensif s'est démené sur les offensives de son équipe et a souvent réalisé les bons choix. En seconde période, il a été de plus en plus présent et a été récompensé de ses efforts par ce but sur un sublime coup-franc.

J. Ikone (5,5) : le joueur prêté par le Paris Saint-Germain n'a pas démérité. Avec deux frappes détournées par Pelé, l'ailier a même été le joueur le plus dangereux de son équipe même s'il n'a pas été décisif. Parfois, il doit jouer plus simplement.

Steve Mounié (4,5) : aligné en pointe, l'attaquant a eu un rôle ingrat lors du premier acte en étant très peu trouvé en raison de la domination de l'OM. Malgré tout, il a réussi se procurer une opportunité mais a été rattrapé par Evra et a écrasé sa frappe. En seconde période, il a été intéressant sans être dangereux. Remplacé à la 81e par Souleymane Camara (non noté).

MARSEILLE 5-1 MONTPELLIER (mi-tps: 3-0) - FRANCE - Ligue 1 / 22e journée

Stade : Stade Vélodrome - Arbitre : T. Chapron



Buts : B. Gomis (4e) B. Gomis (19e) Rolando (38e) B. Gomis (77e) F. Thauvin (88e, pen.) pour MARSEILLE - R. Boudebouz (49e) pour MONTPELLIER

Avertissements : Doria (80e) , pour MARSEILLE - S. Sessègnon (86e) , pour MONTPELLIER - Expulsions : W. Rémy (87e) , pour MONTPELLIER



MARSEILLE : Y. Pelé - H. Sakai , R. Fanni , Rolando , P. Evra (Doria, 72e) - M. Lopez (M. Sanson, 77e) , W. Vainqueur , A. Zambo Anguissa - F. Thauvin , B. Gomis (B. Sarr, 85e) , R. Cabella



MONTPELLIER : L. Pionnier - N. Mukiele (S. Camara, 82e) , Hilton , W. Rémy , J. Roussillon - S. Sessègnon , E. Skhiri (B. Passi, 81e) - J. Ikone , R. Boudebouz , P. Lasne - S. Mounié (L. Pokorný, 82e)



La rage de Gomis après l'ouverture du score (1-0, 4e)



La joie collective des Phocéens après le doublé de Gomis (2-0, 20e)



Rolando a devancé Pionnier pour inscrire un 3e but (3-0, 38e)



D'un superbe coup-franc, Boudebouz va relancer la partie (3-1, 48e)



Pour ses débuts, Evra a livré une partie correcte



La satisfaction de Gomis après son triplé (4-1, 77e)



Thauvin a terminé le festival de l'OM sur un penalty (5-1, 88e)