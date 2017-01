Benzia joue un bien vilain tour à l'OL - Débrief et NOTES des joueurs (Lyon 1-2 Lille)

Surprise ce samedi au Parc OL avec la défaite de l'Olympique Lyonnais à domicile contre Lille (1-2), à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Formé à l'OL, Benzia a fait mal à son ancien club avec un doublé.

Depay fêtait sa première titularisation avec l'OL

L'Olympique Lyonnais confirme ses difficultés à se surpasser face aux équipes moins bien classées. Après une victoire contre l'OM (3-1) la semaine dernière, l'OL s'est incliné à domicile face à Lille (1-2) ce samedi à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Une bien mauvaise opération pour les Lyonnais qui pourraient voir le podium s'éloigner un peu plus ce week-end avec déjà huit points de retard sur la 3e place.

Domination stérile pour Lyon

Dès l'entame de la rencontre, les Lyonnais confisquaient le ballon à des Lillois regroupés dans leur moitié de terrain. Dominateurs, les Gones faisaient tourner le cuir mais sans réellement parvenir à se procurer de nombreuses occasions. Enyeama était tout de même sauvé par sa barre transversale sur un coup franc de Valbuena et réalisait un bon arrêt sur un tir de Fekir.

Benzia console Bauthéac

Malmenés, les Dogues avaient tout de même l'occasion d'ouvrir le score contre le cours du jeu sur un contre mais Bauthéac loupait une occasion incroyable alors qu'il était seul devant le but au second poteau... Derrière, l'OL se montrait étrangement bien plus fébrile et le LOSC retrouvait des couleurs. Les hommes de Patrick Collot parvenaient même à ouvrir le score sur un tir de Benzia dévié par Yanga-Mbiwa (0-1, 38e). Stupeur au Parc OL...

Valbuena imite Bauthéac

En seconde période, on assistait à une véritable attaque-défense. Les Lillois acceptaient de subir face à des Lyonnais qui tentaient de pousser sans parvenir à trouver la faille. Après l'heure de jeu, Bruno Genesio faisait sortir Depay et Fekir, assez décevants, pour tenter de relancer la machine. Et l'entrant Cornet était proche de récompenser le coaching de l'entraîneur lyonnais en offrant un caviar à Valbuena qui, comme Bauthéac, loupait aussi une occasion incroyable en ne cadrant pas seul face au but...

Deux penalties en fin de match

Alors que Lyon continuait d'y croire, Enyama brillait pour repousser un tir de Cornet. Dans la foulée, le cauchemar de l'OL se poursuivait avec un penalty concédé par Valbuena, bien malheureux dans cette seconde période. Benzia s'offrait un doublé en tirant sur la droite de Lopes (0-2, 80e). Les Gones réduisaient l'écart sur un nouveau penalty de Lacazette (1-2, 86e), mais ne faisaient pas craquer des Lillois héroïques.

La note du match : 6/10

Venu pour défendre et jouer les coups à fond, Lille a réussi son coup même si le spectacle ne plaît pas à tout le monde. Décevant en première période, Lyon a tenté de corriger le tir durant le second acte en mettant plus de rythme. Si on pensait que le deuxième but lillois avait mis fin au suspense, la réduction du score des Lyonnais a offert une fin de match passionnante.

Les buts :

- Pas attaqué au milieu de terrain, Sankharé sert tranquillement Benzia aux 20 mètres plein axe. L'attaquant lillois a tout le temps de contrôler et arme un tir à ras de terre dévié par Yanga-Mbiwa qui prend Lopes à contre-pied (0-1, 38e).

- Valbuena accroché Corchia sur le côté droit de la surface. Penalty ! Benzia bat Lopes qui plonge sur sa droite mais ne peut qu'effleurer le ballon (0-2, 80e).

- Suite à un tacle d'Amadou dans la surface, Lyon obtient à son tour un penalty. Lacazette ne tremble pas pour battre Enyeama (1-2, 86e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Yassine Benzia (8/10)

L'attaquant lillois avait envie de briller face à son club formateur. Cinq tirs tentés, quatre cadrés et deux buts... De belles statistiques pour le Dogue qui aurait pu offrir une passe décisive à Bauthéac sans l'incroyable raté de son coéquipier. Défensivement, il a aussi réalisé un boulot énorme sur le côté gauche avec 12 ballons gagnés. Pas mal pour un attaquant.

LYON :

Anthony Lopes (5) : longtemps peu inquiété, le gardien lyonnais doit s'employer pour repousser un tir de De Préville, puis il ne peut rien sur les deux buts de Benzia. Un match frustrant.

Rafael (6) : le Brésilien n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de faire la différence sur son côté droit mais il était souvent trop seul face à Bauthéac et Palmieri en première période. Plus présent aux abords de la surface adverse dans le second acte, il n'a jamais lâché.

Jérémy Morel (5) : un match moyen de la part du latéral gauche lyonnais. Les Lillois sont parvenus à passer plusieurs fois sur son côté et il a rarement adressé de bons centres.

Emanuel Mammana (5,5) : appliqué dans ses interventions et propre dans la relance en début de match. Ensuite, il a été moins en réussite avec quelques ballons chauds perdus.

Mapou Yanga-Mbiwa (5) : malheureux sur l'ouverture du score lilloise en déviant le tir de Benzia, il ne semble pas savoir vraiment quoi faire sur l'action en restant loin de Benzia. Solide dans les duels aériens mais plusieurs fois dépassé sur les contres lillois.

Corentin Tolisso (4) : le milieu lyonnais a alterné le bon et le moins bon. Capable en début de match de créer des décalages sur des passes entre les lignes, il a ensuite été plus timide dans le jeu et il peut faire mieux sur un ballon devant le but en seconde période. Assez décevant.

Maxime Gonalons (4) : le capitaine lyonnais est trop passif sur l'ouverture du score lilloise, il laisse tout le temps à Sankharé de servir Benzia. Il a cherché en permanence à écarter le jeu mais on l'a senti un peu emprunté physiquement. Remplacé à la 83e par Rachid Ghezzal (non noté).

Mathieu Valbuena (3,5) : poussé sur le côté droit par Depay, le petit milieu s'est montré disponible en début de match et trouve la barre transversale sur coup franc. Puis il a été moins présent jusqu'à la pause. En seconde période, il rate une occasion énorme en tirant au-dessus du but vide à bout portant puis il offre le penalty à Lille. Si on ne peut pas lui reprocher son envie, ces deux actions plombent en partie le match de l'OL. Une rencontre à oublier...

Memphis Depay (4,5) : pour sa première titularisation avec l'OL, le Néerlandais a plutôt bien débuté son match avec quelques feintes et des accélérations intéressantes sur son côté gauche. Puis il a peu à peu disparu des radars, sans doute encore en manque de condition physique. Remplacé à la 67e par Maxwell Cornet (non noté).

Alexandre Lacazette (5) : match difficile pour le buteur lyonnais face à une formation lilloise regroupée derrière. Il a pourtant souvent cherché à combiner avec ses partenaires mais il a eu du mal à se montrer dangereux dans la zone de vérité. En seconde période, ses coéquipiers ont eu beaucoup de mal à le trouver mais il s'est battu et marque sur penalty. Sa combativité est récompensée.

Nabil Fekir (4) : l'attaquant lyonnais a brillé par intermittence. Capable d'éliminer plusieurs adversaires par sa technique, il a parfois semblé absent dans le jeu et peu impliqué dans le pressing. A noter une frappe repoussée par Enyeama. Remplacé à la 67e par Sergi Darder (non noté).

LILLE :

Vincent Enyeama (7) : le gardien lillois a réalisé un bon match. Il repousse la frappe de Fekir en première période et s'est montré rassurant dans ses interventions.

Sebastien Corchia (7) : le latéral droit lillois a livré une belle partie. Accrocheur, il n'a jamais laissé Depay tranquille et il a réalisé plusieurs tacles inspirés. Il obtient le penalty en fin de match.

Julian Palmieri (5,5) : un match sérieux dans l'ensemble. Peu inquiété en première période avec l'aide de Bauthéac pour bloquer Valbuena et Rafael, il a eu plus de travail après la pause avec un Brésilien plus haut sur le terrain.

Franck Béria (6) : le capitaine du LOSC rend une belle copie. Placé en défense centrale, il a répondu présent avec notamment un bon tacle dans la surface en première période.

Marko Basa (6) : appliqué dans ses interventions et propre dans la relance, le défenseur lillois a livré un match sérieux. Touché dans un choc lors de la première période, il est obligé de céder sa place après la pause. Remplacé à la 49e par Stoppila Sunzu (5,5), qui a fait le boulot demandé.

Adama Soumaoro (6) : costaud dans les duels, le défenseur lillois a dégagé beaucoup de puissance et il a souvent pris le dessus sur les attaquants lyonnais. Dommage que son tacle provoque le penalty pour Lyon, mais cela reste sans conséquence.

Ibrahim Amadou (6) : très actif dans le pressing, le milieu défensif s'est montré sérieux tout au long de la partie. Remplacé à la 85e par Yves Bissouma (non noté).

Younousse Sankhare (4) : s'il est passeur décisif pour Benzia, le reste de son match est assez décevant. De nombreuses pertes de balle et un contre totalement gâché avec un tir tenté alors qu'il y avait mieux à faire avec deux coéquipiers à ses côtés.

Eric Bauthéac (5,5) : une grosse débauche d'énergie dans le pressing et un bon travail défensif. Il l'a un peu payé physiquement en attaque et cela pourrait expliquer son gros raté seul devant le but en première période. Remplacé à la 75e par Martin Terrier (non noté).

Nicolas De Préville (5) : seul en pointe, il a longtemps été sevré de ballons. Mais lorsqu'il était trouvé par ses partenaires, il a été précieux dans la conservation du ballon. Il rate une occasion face à Lopes.

Yassine Benzia (8) : lire le commentaire ci-dessus.

LYON 1-2 LILLE (mi-tps: 0-1) - FRANCE - Ligue 1 / 22e journée

Stade : Parc Olympique Lyonnais - Arbitre : J. Hamel



Buts : A. Lacazette (86e, pen.) pour LYON - Y. Benzia (38e) Y. Benzia (80e, pen.) pour LILLE

Avertissements : M. Valbuena (58e) , pour LYON - Y. Sankhare (16e) , E. Bauthéac (76e) , Y. Bissouma (90+5e) , pour LILLE



LYON : Anthony Lopes - Rafael , E. Mammana , M. Yanga-Mbiwa , J. Morel - M. Gonalons (R. Ghezzal, 83e) , C. Tolisso - M. Depay (M. Cornet, 67e) , N. Fekir (Sergi Darder, 67e) , M. Valbuena - A. Lacazette



LILLE : V. Enyeama - A. Soumaoro , M. Basa (S. Sunzu, 49e) , F. Béria - S. Corchia , I. Amadou (Y. Bissouma, 86e) , Y. Sankhare , J. Palmieri - Y. Benzia , E. Bauthéac (M. Terrier, 76e) - N. de Préville



