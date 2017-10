Les 11 infos à savoir sur la journée : Lille touche le fond, Nantes sur le podium, MU prend une claque, Guedes est en feu... Pierre-Damien Lacourte - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 21/10/2017 à 22h24 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Lille touche le fond, Nantes sur le podium, Manchester United prend une claque, Batshuayi répond à Conte, Guedes et Valence sont en feu, le Bayern remercie Tolisso... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe. Les Lillois de Marcelo Bielsa n'en finissent plus de s'enfoncer. Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Saint-Etienne 0-1 Montpellier (vendredi), Monaco 2-0 Caen, Rennes 1-0 Lille, Angers 0-1 Toulouse, Nantes 2-1 Guingamp, Amiens 1-0 Bordeaux, Metz 1-2 Dijon. Les principaux résultats à l'étranger : Chelsea 4-2 Watford, Huddersfield 2-1 Manchester United, Manchester City 3-0 Burnley (Premier League), Eintracht Francfort 2-2 Borussia Dortmund, Hambourg 0-1 Bayern Munich (Bundesliga), Naples 0-0 Inter Milan (Serie A), FC Valence 4-0 FC Séville, FC Barcelone - Malaga (en cours) (Liga) 1. Lille touche le fond. Dans ce duel d'équipes en grosse difficulté, c'est Rennes qui est sorti vainqueur face à Lille (1-0). Secoués par un public très déçu des résultats, les Bretons prenaient rapidement les devants, grâce à l'ancien Lensois Bourigeaud (1-0, 6e). Le LOSC de Marcelo Bielsa n'a pas montré grand-chose au Roazhon Park et continue sa descente aux enfers. Le voici 19e du classement désormais. L'heure est grave. Bourigeaud a inscrit le but de la victoire rennaise contre Lille 2. Nantes sur le podium. Sans faire trop de bruit, à l'inverse de la Beaujoire, exceptionnelle ce soir, Nantes poursuit ses excellents résultats. Vainqueurs 2-1 de Guingamp, avec l'aide de Johnsson, auteur d'une boulette monumentale sur une frappe de Touré en fin de rencontre, les Canaris sont désormais 3es du classement. En tribune présidentielle, Waldemar Kita en avait les larmes aux yeux en fin de rencontre. Une image touchante. La joie des Nantais, désormais 3es du classement 3. La messe est dite pour Hinschberger. Battu sur son terrain par Dijon (1-2), la lanterne rouge du classement, Metz, a enregistré sa 9e défaite de la saison en 10 journées. Une défaite qui sera très probablement fatale à Philippe Hinschberger, qui se savait déjà en grand danger avant cette rencontre. Varrault et les Dijonnais ont probablement scellé le sort de Philippe Hinschberger 4. Bordeaux à l'arrêt. Les Girondins calent à mi-parcours de la phase aller du championnat. Après une lourde défaite à Paris et un nul à domicile contre Nantes, Bordeaux s'est incliné 1-0 au Havre face au promu amiénois. C'est Ngosso, d'un bel enchaînement, qui a offert la victoire aux Picards peu après l'heure de jeu. 7e, le club aquitain pointe désormais à 4 longueurs du podium. La joie de Ngosso, auteur du but de la victoire d'Amiens contre Bordeaux 5. Monaco retrouve le sourire. Après une très mauvaise série de trois défaites et un nul toutes compétitions confondues, Monaco a retrouvé le sourire en dominant logiquement Caen 2-0. L'addition aurait pu être bien plus lourde pour les Normands si les Monégasques avaient été plus réalistes. A noter le premier but sous ses nouvelles couleurs de Keita Baldé, et le 13e de la saison, déjà, en championnat pour Radamel Falcao. Pour lire l'analyse complète de la rencontre, cliquez ici. La joie de Falcao et Keita Baldé, les deux buteurs monégasques 6. MU tombe de haut, City s'envole. Pour le compte de la 9e journée de Premier League, le leader du classement, Manchester City, recevait Burnley. Les Citizens l'ont emporté 3-0 grâce à des buts de Sergio Agüero, Otamendi et Sané. De son côté, sur le terrain du promu Huddersfield, Manchester United est lui tombé, et de haut, pour la première fois de la saison (1-2). Menés 2-0 à la pause, les Red Devils ont réagi après le repos mais pas de manière suffisante pour arracher au moins le nul. Au classement, City compte désormais 5 points d'avance sur United, toujours deuxième. Première défaite de la saison en championnat pour Smalling et United 7. Batshuayi répond à Conte. Chelsea a eu très chaud ! Défait lors des deux dernières journées de Premier League, le champion d'Angleterre s'est difficilement imposé devant Watford (4-2). Menés 2-1, les Blues ont finalement su l'emporter grâce notamment à un doublé de Michy Batshuayi, entré à l'heure de jeu. L'ancien Marseillais a apporté la meilleure des réponses à un Antonio Conte qui avait fait savoir le week-end dernier à ses dirigeants qu'il ne comptait plus sur le Belge, déçu de ses performances. De quoi faire changer d'avis l'Italien ? Auteur d'un doublé, Batshuayi a sauvé Chelsea contre Watford 8. Le coup de mou de Dortmund. Pour le compte de la 9e journée de Bundesliga, le leader du classement, le Borussia Dortmund, se rendait à Francfort. Le BvB a été tenu en échec (2-2), alors qu'il menait 2-0 à l'heure de jeu après des buts de Sahin et Philipp. Un vrai passage à vide du Borussia qui lui coûte donc deux précieux points. De son côté, le RB Leipzig a dominé Stuttgart 1-0 et revient à un petit point de Dortmund au classement. 9. Le Bayern remercie Tolisso. Troisième match sur le banc du Bayern Munich et troisième victoire pour Jupp Heynckes. Les Bavarois, avec Tolisso et Coman titulaires, l'ont emporté 1-0 à Hambourg. C'est justement l'ancien Lyonnais qui a offert la victoire aux siens en début de seconde période. Grâce à ce succès, le Bayern revient à hauteur du Borussia Dortmund en tête du classement. Le Français Tolisso a offert la victoire au Bayern face à Hambourg 10. Naples perd ses premiers points. Pour le compte de la 9e journée de Liga, le leader du classement, Naples, recevait son dauphin, l'Inter Milan. Les Nerazzurri ont tenu tête aux Napolitains (0-0). Les deux premiers points perdus cette saison par le Napoli, qui s'était imposé lors des 8 premières journées. En déplacement à Udine dimanche, la Juventus Turin pourrait en profiter pour revenir à 3 points de Naples. 11. Le FC Valence et Guedes sont en feu. A l'occaison de la 9e journée de Liga, le dauphin du FC Barcelone au classement, le FC Valence, recevait le FC Séville. Sous l'impulsion de son attaquant prêté par le Paris Saint-Germain, Gonçalo Guedes, auteur d'un doublé avec notamment un but somptueux en fin de première période, le club dirigé par Marcelino a étrillé la formation andalouse 4-0. Après un exercice 2016-17 très compliqué, le FC Valence revit complètement cette saison. Le but sublime de Guedes avec Valence contre Séville [??VIDEO] ?? Valence : Encore un chef-d'œuvre pour Guedes !!! ????https://t.co/djz9xDxkec #VALSEV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 21 octobre 2017 + Retrouvez sur Maxifoot les résultats, les buteurs, le classement et le calendrier de Ligue 1 en cliquant ici. Qu'avez-vous pensé de ces résultats en Ligue 1 et à l'étranger ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





