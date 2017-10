L'ASM retrouve le sourire - Débrief et NOTES des joueurs (Monaco 2-0 Caen)

Après une très mauvaise série de trois défaites et un nul toutes compétitions confondues, Monaco a retrouvé le sourire en dominant logiquement Caen 2-0 ce samedi. L'addition aurait pu être bien plus lourde pour les Normands si les Monégasques avaient été plus réalistes.

Keita Baldé a ouvert le score pour l'ASM contre Caen.

Face à une équipe de Caen très vite dépassée, Monaco s'est logiquement imposé 2-0 à Louis II, dans ce match comptant pour la 10e journée de Ligue 1. Heureusement que Vercoutre était en forme pour les Normands...

Les champions de France prenaient rapidement les devants dans ce match. Lancé en profondeur par Lemar, Keita Baldé s'en allait tromper Vercoutre (1-0, 21e). A la demi-heure de jeu, Tielemans butait sur le portier caennais. Le ballon revenait sur Lemar, très en vue aujourd'hui, mais la frappe de l'international tricolore manquait le cadre.

Jardim a aimé le visage de son équipe

Malgré cet échec, Leonardo Jardim applaudissait devant son banc, satisfait du jeu proposé par les siens. Puis c'est une tête de Jemerson qui échouait sur la barre. Avant un nouveau duel remporté par Vercoutre devant Lopes. Avant le repos, l'ancien Lyonnais s'illustrait encore sur une frappe lointaine de Tielemans, intéressant au milieu.

Les Monégasques parvenaient enfin à doubler la mise après la pause, bien aidés par... l'arbitre. Accroché par Repas, mais en dehors de la surface, Lopes, aux jambes de feu cet après-midi, offrait un penalty à l'ASM que transformait Falcao (2-0, 59e). En fin de match, Caen réagissait timidement par Kouakou, mais Subasic détournait sa frappe sur la barre transversale. Grâce à ce succès, le club de la Principauté revient provisoirement à 3 points du PSG en haut du classement. De quoi retrouver le sourire après une très mauvaise série de trois défaites et un nul toutes compétitions confondues.

La note du match : 5/10

Les nombreuses occasions monégasques et le jeu rapide vers l'avant de l'ASM ont sauvé cette rencontre à sens unique. Dépassés, les Caennais ont vite abdiqué et n'ont rien montré à Louis II.

Les buts

- Lancé par Lemar, Keita Baldé prend de vitesse Genevois avant d'aller tromper Vercoutre du plat du pied droit (1-0, 21e).

- Suite à une faute de Repas sur Lopes, légèrement en dehors de la surface, Falcao double la mise sur penalty pour Monaco (2-0, 59e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Thomas Lemar (7/10)

Moins en vue ces derniers temps, Thomas Lemar avait retrouvé des couleurs face à son ancienne équipe. En jambes et inspiré, l'international tricolore a initié de nombreux mouvements intéressants. Passeur décisif pour Keita Baldé, il aurait même pu marquer en première période avec un peu plus d'adresse devant le but.

MONACO :

Danijel Subasic (6) : peu sollicité, le portier monégasque s'illustre en fin de rencontre en repoussant sur sa barre la frappe de Kouakou, seule occasion franche des Caennais ce samedi.

Andrea Raggi (5) : aligné dans le couloir droit, l'Italien s'est montré combatif derrière mais n'a pas toujours été précis à la relance en revanche. Un apport offensif des plus limités.

Kamil Glik (5) : match tranquille pour le solide défenseur central polonais, qui n'a pas eu de mal à contenir le duo Santini-Rodelin, inoffensif aujourd'hui.

Jemerson (5) : peu embêté derrière, le défenseur central brésilien aurait pu marquer en première période mais c'est la barre transversale de Vercoutre qui a repoussé son coup de tête.

Jorge (5) : match discret pour le Brésilien sur son côté gauche, qui s'est contenté de défendre, laissant Lemar s'illustrer offensivement.

Youri Tielemans (7) : préféré à Moutinho dans l'entrejeu, le Belge a répondu présent. Auteur d'une belle première période au cours de laquelle il bute notamment à deux reprises sur Vercoutre. Un peu moins efficace en deuxième période avec quelques ballons perdus. Remplacé à la 82e minute par Joao Moutinho (non noté).

Fabinho (7) : le Brésilien a été maître de son sujet au milieu de terrain. Bien placé, efficace à la récupération, il a permis grâce à ses interventions aux Monégasques de se projeter très vite vers l'avant.

Keita Baldé (6) : l'ancien pensionnaire de la Lazio Rome a été l'auteur d'une bonne première période. Après avoir ouvert le score avec beaucoup de justesse, son premier but sous le maillot monégasque, il a continué à malmener la défense caennaise. Beaucoup plus discret après le repos. A son retour, Jovetic aura un sérieux concurrent face à lui pour épauler Falcao en attaque. Remplacé à la 71e minute par Adama Traoré (non noté).

Thomas Lemar (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Rony Lopes (7) : en jambes, le Portugais a fait d'énormes différences sur son côté droit. Par contre, l'ancien Lillois a aussi fait preuve d'un gros déchet dans le dernier geste. Il obtient un penalty généreux en seconde période. Remplacé à la 89e minute par Adama Diakhaby (non noté).

Falcao (5) : match très discret pour le Colombien. Devant, Keita Baldé a aimanté tous les ballons. Mais il sauve un peu son match avec ce penalty transformé, son 13e but de la saison déjà en championnat.

CAEN :

Rémy Vercoutre (7) : s'il encaisse deux buts et est aussi sauvé par sa barre, le portier caennais a évité à son équipe de repartir avec une valise de Louis II. En première période, l'ancien Lyonnais réalise notamment quatre belles parades.

Frederic Guilbert (3) : l'ancien Bordelais a souffert sur son côté gauche face à un Lemar qui a très souvent repiqué dans l'axe pour apporter le danger. Beaucoup de déchet dans son jeu en prime.

Romain Genevois (non noté) : pris de vitesse par Keita Baldé sur l'ouverture du score, il doit céder sa place sur blessure à la 31e minute à Baïssama Sankoh (4), en difficulté derrière face aux offensives monégasques rondement menées.

Damien Da Silva (5) : il s'est battu derrière et a gagné notamment beaucoup de duels aériens. Plus compliqué dans le jeu au sol en revanche.

Adama Mbengue (4) : il a tenté d'apporter le danger dans son couloir gauche mais a perdu de nombreux ballons. De bonnes intentions pourtant, dommage.

Hervé Bazile (4) : après s'être cassé les dents sur Raggi en première période, il a disparu peu à peu de la circulation. Remplacé à la 65e minute par Christian Kouakou (non noté), qui trouve la barre de Subasic en fin de rencontre. Dommage.

Youssef Ait Bennasser (4) : au milieu de terrain, il n'a pas tenu la comparaison face au duo Fabinho-Tielemans, qui a maîtrisé les débats.

Julien Féret (4) : le meneur de jeu caennais a touché de nombreux ballons au milieu mais a eu du mal à trouver ses attaquants. En difficulté dans les duels face à Fabinho et Tielemans. Remplacé à la 71e minute par Stef Peeters (non noté).

Jan Repas (4) : après 20 premières minutes intéressantes, il a disparu des radars. En deuxième mi-temps, il coûte un penalty à son équipe en fauchant Lopes... en dehors de la surface.

Ronny Rodelin (3) : sortie manquée à Louis II pour l'ancien Lillois. Bien pris par la défense monégasque, il n'a pas existé.

Ivan Santini (3) : le constat est le même pour l'avant-centre caennais. Incapable de s'illustrer sur le Rocher, il a traversé cette rencontre comme un fantôme.

MONACO 2-0 CAEN (mi-tps: 1-0) - FRANCE - Ligue 1 / 10e journée

Stade : Stade Louis II. - Arbitre : T. Léonard



Buts : K. Baldé (21e) Falcao (59e, pen.) pour MONACO

Avertissements : K. Baldé (63e) , Fabinho (67e) , Jemerson (86e) , pour MONACO - F. Guilbert (49e) , J. Féret (62e) , pour CAEN



MONACO : D. Subasic - A. Raggi , K. Glik , Jemerson , Jorge - Y. Tielemans (João Moutinho, 82e) , Fabinho - K. Baldé (A. Traoré, 71e) , T. Lemar , Rony Lopes (A. Diakhaby, 89e) - Falcao



CAEN : R. Vercoutre - F. Guilbert , R. Genevois (B. Sankoh, 31e) , D. Da Silva , A. Mbengue - H. Bazile (C. Kouakou, 65e) , Y. Aït Bennasser , J. Féret (S. Peeters, 71e) , J. Repas - R. Rodelin , I. Santini



