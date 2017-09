Tottenham : le meilleur ratio d'Europe en 2017, c'est Kane !

Auteur d'un triplé mardi contre l'APOEL Nicosie (3-0) en Ligue des Champions, Harry Kane affiche des statistiques impressionnantes sur l'année civile. Avec 34 buts inscrits en 30 matchs, l'attaquant de Tottenham possède tout simplement le meilleur ratio en 2017 parmi les grands buteurs européens avec 1,13 but en moyenne par match !

Harry Kane est en feu en 2017.

Ce n'est pas le plus médiatique des attaquants, il n'évolue pas non plus dans le club le plus huppé. Pourtant, un peu à l'ombre des projecteurs, le buteur de Tottenham, Harry Kane (24 ans), réalise une année 2017 tout simplement exceptionnelle.

Mardi encore, alors que les Spurs étaient bousculés à Chypre par l'APOEL Nicosie (3-0) en Ligue des Champions, c'est l'Anglais qui a permis au club londonien de s'extirper du piège en signant un triplé (39e, 61e, 67e). Fait assez rare pour être souligné, le Britannique a inscrit un but du gauche, un du droit puis un de la tête ! Provisoirement meilleur buteur de la compétition, l'insatiable Kane affiche déjà 5 buts après 2 matchs joués.

Pochettino et le «tueur» Kane

Et malgré son mutisme récurrent au mois d'août (encore aucun but marqué cette année), le double meilleur buteur de Premier League en titre possède des statistiques dingues avec 34 buts inscrits en seulement 30 matchs sur l'année civile ! Avec un ratio de 1,13 but marqué par match en moyenne, le Spur fait même mieux que Robert Lewandowski (1,06), Lionel Messi (1,05), Pierre-Emerick Aubameyang (0,97) ou encore Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani (0,94 tous les deux). En fait, parmi les meilleurs buteurs européens, personne n'est plus efficace que Kane en 2017 !

Déjà auteur de 5 triplés et un quadruplé cette année, le longiligne attaquant fait logiquement le bonheur de son entraîneur Mauricio Pochettino, encore élogieux après le succès en terre chypriote. «Mon opinion sur lui n'a pas changé parce qu'il a marqué trois buts. Il a des qualités incroyables devant le but, il a quelque chose de spécial que tous les buteurs n'ont pas. C'est un tueur» , a lancé le technicien argentin.

Enfin l'occasion de briller en C1

Alors que certains, comme Phil Neville, conseillent à Kane de rejoindre un club plus prestigieux pour bénéficier enfin de la reconnaissance qu'il mérite (voir l'article du 15 septembre), l'Anglais entend bien profiter de la scène européenne pour crever l'écran. Blessé durant la moitié de la phase de groupes, il avait dû se contenter de 2 buts en 3 matchs la saison passée. Mais cette année, les bons débuts des Spurs, 1ers ex aequo du groupe H avec 6 points d'avance sur le Borussia Dortmund, peuvent lui permettre d'espérer un parcours plus long et donc plus d'occasions de marquer les esprits !

A quel niveau situez-vous Harry Kane dans la hiérarchie des grands buteurs actuels ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…