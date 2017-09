Tottenham : Kane et Alli sont-ils déjà devenus trop grands pour les Spurs ?

Leaders offensifs de Tottenham, Harry Kane et Dele Alli forment un des duos les plus prolifiques du football mondial. Les deux Anglais, qui enchaînent les performances de grande classe depuis plusieurs mois, semblent grandir beaucoup trop vite pour les Spurs.

Kane et Alli flambent avec Tottenham.

A une époque où la plupart des grandes équipes européennes brillent grâce à leur trio d'attaque, Tottenham fait office d'exception. Si Christian Eriksen et Heung-Min Son carburent depuis de nombreux mois, ce sont bien Harry Kane (24 ans) et Dele Alli (21 ans) qui crèvent l'écran et bénéficient d'une couverture médiatique incroyable outre-Manche.

Estimés à 170,2 M€ et 182,6 M€ par le CIES, ce qui en font respectivement les 4e et 3e joueurs les plus cotés selon le très sérieux Observatoire du football, les deux Anglais apprennent vite, peut-être un peu trop pour le club londonien.

P. Neville conseille à Kane de partir

C'est en tout cas l'avis de Phil Neville. Pour l'ancien joueur de Manchester United, Kane, double meilleur buteur en titre de la Premier League avec 54 réalisations en 68 rencontres sur les deux dernières saisons, doit absolument s'en aller pour atteindre les sommets. «S'il souhaite faire partie des meilleurs attaquants du monde et se rapprocher du niveau d'un Lewandowski, Kane devrait partir de Tottenham» , a confié l'ex-Red Devil au micro de la BBC.

«Si Tottenham reste uniquement une équipe visant le TOP 4, ce ne sera pas bon pour un joueur comme lui. Il doit avoir pour objectif la Ligue des Champions. Si Tottenham reste une équipe "épouvantail", Kane voudra éventuellement rejoindre des équipes comme le Real Madrid ou le FC Barcelone» , a ajouté Neville. Pour cela, Kane devra avant tout prouver qu'il peut réaliser les mêmes performances qu'en championnat sur la scène européenne, où il a souvent déçu.

Alli cherche un super-agent

Concernant Alli, la donne est différente. Jouissant d'une cote exceptionnelle, le milieu offensif ne serait pas contre un départ prochain vers une formation plus huppée. Pour cela, le génial Spur cherche à changer de représentant, comme l'annonçaient les médias britanniques en août. Ces derniers assurent d'ailleurs que les deux agents les plus influents du football mondial, Jorge Mendes et Mino Raiola, se livrent une bataille acharnée pour récupérer le natif de Milton Keys.

Connaissant la pugnacité du président Daniel Levy lorsqu'il s'agit de réaliser des affaires, Alli sait pertinemment que c'est le seul moyen pour lui de mettre éventuellement les voiles dans un futur proche. Dans tous les cas, le club qui voudra s'attacher ses services devra passer à la caisse. Un possible transfert que ni Mendes, ni Raiola, ne souhaitent rater.

Selon vous, Kane et Alli doivent-ils quitter Tottenham pour atteindre les sommets ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...