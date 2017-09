Les 14 infos à savoir sur la soirée de Ligue des Champions : le festival 6-0 de Chelsea, MU assure, le bijou de Zappacosta...

Le festival 6-0 de Chelsea, MU réussit son retour en C1, le bijou de Zappacosta, Paris marque les esprits, Messi porte le Barça face à la Juve, le cauchemar de Pogba, Ribéry fou de rage... Découvrez les faits marquants des matchs de mardi comptant pour la 1ère journée de Ligue des Champions.

Davide Zappacosta a marqué un but incroyable.

Les résultats de mardi :

Groupe A : Benfica 1-2 CSKA Moscou, Manchester United 3-0 FC Bâle

Groupe B : Bayern Munich 3-0 Anderlecht, Celtic Glasgow 0-5 PARIS SG

Groupe C : Chelsea 6-0 Qarabag, AS Roma 0-0 Atletico Madrid

Groupe D : FC Barcelone 3-0 Juventus Turin, Olympiakos 2-3 Sporting Lisbonne

1. Le festival 6-0 de Chelsea ! Le champion d'Angleterre en titre n'a pas manqué ses retrouvailles avec la Ligue des Champions. Absents de la dernière édition, les Blues ont écrasé Qarabag (6-0) ce mardi dans le groupe C. Après l'ouverture du score de Pedro (5e), les hommes de Conte ont déroulé avec des but signés Zappacosta (30e), Azpilicueta (55e), Bakayoko (71e) et un doublé de Batshuayi (76e, 82e). Une belle fête à Stamford Bridge !

2. Le but incroyable de Zappacosta ! Et si la fête a été belle, c'est aussi grâce à Zappacosta ! Recruté pour 25 M€ en provenance du Torino lors du dernier jour du mercato d'été, le latéral droit a marqué un but tout simplement incroyable pour sa première titularisation avec Chelsea ! Face à Qarabag (6-0), l'international italien a remonté tout le terrain, en éliminant deux adversaires, sur son côté droit avant de décocher une frappe des 30 mètres qui a trouvé le chemin des filets. Geste volontaire ou non, cette réalisation reste superbe !

Zappacosta a sorti un centre kurzawesque sauf que lui ça finit au fond. pic.twitter.com/mO3NBLsTUy — Scipion (@Scipionista) 12 septembre 2017

3. Manchester United réussit également son retour en C1. Tout comme Chelsea, Manchester United réalisait son retour en Ligue des Champions. Moins brillants que les Blues, les Red Devils ont tout de même impressionné avec un succès face au FC Bâle (3-0) à Old Trafford. Avec des buts signés Fellaini (35e), Lukaku (65e) et Rashford (83e), MU a idéalement débuté sa campagne européenne.

4. Paris marque déjà les esprits ! Pour cette première journée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a écrasé le Celtic Glasgow (5-0) au Celtic Park. Portés par son trio offensif Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar, tous buteurs avec un doublé pour l'Uruguayen, les Parisiens ont envoyé un vrai message à leurs concurrents européens. Pour lire l'analyse complète de la rencontre, c'est ici.

5. Messi porte le Barça face à la Juve. Il en rêvait, Lionel Messi l'a enfin fait ! Après trois rencontres sans trouver la faille, l'attaquant du FC Barcelone a finalement réussi à tromper le portier de la Juventus Turin Gianluigi Buffon... et il l'a fait à deux reprises pour permettre à son équipe de l'emporter (3-0) ! Eliminés par la Vieille Dame en quarts de finale l'an dernier, les Blaugrana se sont vengés au Camp Nou. Pour lire l'analyse complète de la rencontre, c'est ici.

6. Le Bayern Munich ne se rate pas. Adversaire désigné du Paris Saint-Germain pour la première place du Groupe B, le Bayern Munich a assuré l'essentiel en s'imposant face à Anderlecht (3-0). Bien aidés par le penalty concédé par Kums, expulsé sur cette action, les Munichois ont rapidement ouvert le score par Lewandowski (12e, sp) avant de dérouler avec des buts de Thiago (65e) et Kimmich (90e). Les cadors de cette poule ont été à la hauteur ce mardi...

7. Première cauchemardesque pour capitaine Pogba... Pour la première fois, Paul Pogba était le capitaine de Manchester United ce mardi. Malheureusement pour lui, le milieu de terrain a été obligé de céder sa place après 18 petites minutes à Marouane Fellaini. Une première cauchemardesque pour le Français, qui se tenait l'arrière de la cuisse gauche en sortant.

8. Ribéry fou de rage ! Si le Bayern Munich s'est baladé face à Anderlecht (3-0), Ribéry n'a pas passé une bonne soirée. Pas forcément dans un grand soir sur le terrain, le Français a été sorti par son entraîneur Carlo Ancelotti à la 78e minute... et il n'a pas apprécié ! Tapant à peine dans la main de son remplaçant Thomas Müller, l'ailier a jeté son maillot au moment de rejoindre le banc. De son côté, le technicien italien s'est dit amusé par le comportement de Ribéry.

Ribery ficou puto por ser substituído. pic.twitter.com/QoBRTsP4wP — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEUR) 12 septembre 2017

9. Doumbia frappe en premier et lance le Sporting. L'histoire retiendra que Doumbia a été le premier buteur de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2017-2018. Buteur dès la 2e minute, l'Ivoirien a porté le Sporting Portugal face à l'Olympiakos (3-2) avec en plus une passe décisive pour Martins (13e). Fernandes (43e) a également participé au succès des Lusitaniens. A noter que les Parisiens Angel Di Maria (2015) et Edinson Cavani (2016) avaient été les premiers joueurs à marquer lors des deux dernières éditions de la C1.

10. Roma-Atletico, un choc qui fait plouf. Si Chelsea s'est amusé face à Qarabag (6-0), l'autre rencontre de cette poule C entre l'AS Roma et l'Atletico Madrid (0-0) a été bien moins spectaculaire. Très important pour la suite de ce groupe, ce match a été fermé avec cependant une grosse intensité et de nombreuses fautes. On notera que le portier du club italien Alisson a sauvé les siens en fin de partie avec un arrêt énorme face à Koke...

11. Le Benfica renversé par le CSKA Moscou. Douche froide pour Benfica face au CSKA Moscou (1-2) ! Pourtant bien partis avec l'ouverture du score de Seferovic (50e), les Portugais ont été renversés par les Russes avec des réalisations de Vitinho (63e) et Zhamaletdinov (71e). Dans la course à la qualification, le club lusitanien a déjà grillé un gros joker.

12. Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG en C1. Face au Celtic Glasgow (5-0), l'attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani a trouvé le chemin des filets à deux reprises. L'occasion pour l'Uruguayen de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue des Champions avec 22 réalisations. El Matador efface des tablettes son ancien coéquipier, Zlatan Ibrahimovic (20 buts).

13. Air James ! Titulaire à l'occasion de la victoire du Bayern Munich face à Anderlecht (3-0), le milieu offensif James Rodriguez a réalisé une performance convaincante en affichant notamment une belle qualité technique. Sur un long ballon, le Colombien a impressionné par sa détente en contrôlant le cuir dans les airs. Un moment parfaitement capté par un photographe pour un rendu magnifique !

14. Quelle ambiance au Celtic Park ! Si le Celtic Glasgow s'est incliné face au Paris Saint-Germain (0-5), les supporters écossais ont été incroyables durant toute la partie. L'ambiance a été magnifique dans le Celtic Park ce mardi surtout grâce au célèbre chant «You'll never walk alone» avant la rencontre. Des images qui donnent tout simplement des frissons !

?? #CELPSG

Un sublime You'll Never Walk Alone avant le coup d’envoi du match ? pic.twitter.com/jyp2z1Whpz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 12 septembre 2017

Pedro a ouvert le score pour les Blues (Chelsea 6-0 Qarabag)



Bakayoko, buteur, et Batshuayi, auteur d'un doublé, ont participé à la fête



Les duels ont été rudes à Rome, ici Vietto et Nainggolan (Roma 0-0 Atletico)



Fellaini a montré la voie aux Red Devils (Manchester United 3-0 FC Bâle)



Vitinho a renversé le club portugais (Benfica 1-2 CSKA Moscou)



Le trio Mbappé, Neymar, Cavani a encore frappé (Celtic Glasgow 0-5 Paris SG)



Lewandowski a guidé les Bavarois (Bayern Munich 3-0 Anderlecht)



Auteur d'un doublé, Messi a fait mal à la Vieille Dame (Barcelone 3-0 Juventus)



Doumbia, le premier buteur de la phase de groupes de la C1 (Olympiakos 2-3 Sporting)