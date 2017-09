Paris et son trio offensif marquent déjà les esprits - Débrief et NOTES des joueurs (Celtic 0-5 PSG)

Le Paris Saint-Germain a parfaitement entamé sa campagne européenne avec une large victoire sur la pelouse du Celtic Glasgow (5-0) ce mardi soir lors de cette 1ère journée de la Ligue des Champions. Cavani, auteur d'un doublé, Mbappé et Neymar ont marqué.

Mbappé, Cavani et Neymar : un trio qui fait déjà très mal

Pour son entrée en lice dans cette Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a prouvé qu'il était déjà au point. Dans une superbe ambiance au Celtic Park, où avait résonné un magnifique «You'll never walk alone» avant le coup d'envoi, le PSG s'est logiquement imposé 5-0 sur la pelouse du Celtic Glasgow grâce à des buts de son trio Neymar-Cavani-Mbappé.

Neymar, Mbappé et Cavani n'ont pas attendu la pause

Dès l'entame, le Paris Saint-Germain annonçait la couleur en confisquant totalement le ballon. Repliés dans leur moitié de terrain, les Ecossais souffraient et Cavani lançait un premier avertissement avec un but refusé logiquement pour une position de hors-jeu. Mais, quelques instants plus tard, Neymar profitait d'un service parfait de Rabiot pour donner l'avantage au Paris SG (0-1, 19e). Les joueurs du Celtic pestaient contre l'arbitre pour une faute d'Alves au départ de l'action.

Pas réellement inquiété ensuite, le PSG enfonçait le clou après la demi-heure de jeu. Tout d'abord grâce à Mbappé, trouvé par Neymar (0-2, 34e). Puis cinq minutes plus tard sur un penalty de Cavani, retenu dans la surface par Simunovic (0-3, 40e). Le trio offensif parisien a mis moins de 45 minutes pour s'illustrer ce soir. Supérieur techniquement, Paris écoeurait son adversaire et les supporters écossais, qui étaient plusieurs à quitter leurs sièges avant la pause.

Les Ecossais mettent le pied, Areola met les mains, Lustig met dans son but...

En seconde période, le Celtic a tenté de réagir. Tout d'abord dans l'impact, avec un Ralston un peu trop rugueux dans ses interventions, puis dans le jeu avec quelques opportunités, notamment grâce à Sinclair, auteur d'un joli numéro dans la surface parisienne avant de buter sur un Areola très solide ce soir avec notamment un nouvel arrêt face à Sinclair, dont il avait déjà repoussé un tir d'une main ferme. En maîtrise, Paris gérait finalement son avantage assez sereinement et inscrivait même un quatrième but avec un CSC du malheureux Lustig (0-4, 83e), puis un cinquième sur une tête plongeante de Cavani (0-5, 85e). Le PSG marque déjà les esprits !

La note du match : 7,5/10

Une belle ambiance, des beaux gestes, de l'engagement et surtout des buts, on a assisté à une rencontre très plaisante au Celtic Park. Comme on s'y attendait, les Parisiens étaient nettement supérieurs à leur adversaire, mais les Ecossais n'ont jamais lâché grâce au soutien de leur fantastique public.

Les buts :

- Servi par Thiago Silva au niveau de la ligne médiane, Rabiot progresse ballon au pied et trouve dans la profondeur un Neymar qui résiste à Ralston dans la surface pour battre Gordon du droit (0-1, 19e).

- Neymar progresse plein axe et décale Verratti sur sa droite. Le milieu italien adresse un centre au second poteau pour retrouver le Brésilien qui remet de la tête devant le but pour Cavani qui rate sa reprise. Mais Mbappé a bien suivi pour marquer en force à bout portant (0-2, 34e).

- Lancé côté gauche, Kurzawa a tout le temps d'adresser un centre devant le but pour Cavani, retenu par Simunovic. L'Uruguayen se charge du penalty et prend Gordon à contre-pied en tirant sur la droite (0-3, 40e).

- Draxler fait la différence dans la surface côté droit et centre à ras de terre devant le but. Lustig se loupe et envoie le ballon dans ses propres filets (0-4, 83e).

- Trouvé côté gauche, Kurzawa adresse un bon centre au second poteau pour Cavani, qui place une tête plongeante croisée pour battre Gordon (0-5, 85e).

Les NOTES des joueurs

L'homme du match : Neymar (8,5/10)

Le PSG a recruté le Brésilien pour aller plus loin en Ligue des Champions et celui-ci a prouvé, comme en championnat, qu'il était déjà très investi dans son rôle de leader. S'il a eu droit à quelques interventions appuyées en début de match, il a ensuite pris le dessus techniquement pour marquer et offrir une passe décisive à Mbappé.

CELTIC GLASGOW :

PARIS SG :

Alphonse Areola (7,5) : critiqué ces dernières semaines, le jeune gardien parisien a rassuré ce soir. Il a réalisé plusieurs arrêts décisifs, notamment avec une belle claquette sur un coup franc de Griffiths, puis une main ferme sur un tir de Sinclair avant de remporter un duel face à ce dernier.

Dani Alves (7,5) : très en vue dans son couloir droit, le Brésilien a beaucoup apporté offensivement. Il a couru pendant 90 minutes sans paraître fatigué pour proposer des solutions, combiner avec ses partenaires et réaliser les bonnes interventions défensives. Il sera vraiment précieux en C1.

Layvin Kurzawa (6,5) : du bon et du moins bon pour le latéral gauche. Défensivement, il n'a pas toujours été très rassurant, mais le PSG n'a pas encaissé de but ce soir. S'il affiche moins de maîtrise technique que ses partenaires, il a quand même été décisif puisque ses centres amènent le penalty avant la pause et le cinquième but parisien.

Marquinhos (7,5) : match solide de la part du Parisien. Il a été battu une seule fois par Sinclair en seconde période, mais sans conséquence. Impeccable à la relance également.

Thiago Silva (8) : sobre et toujours bien placé, le capitaine parisien rend une belle copie. Il n'a jamais été en difficulté ce soir. Propre.

Thiago Motta (7,5) : l'expérimenté milieu italien a été impeccable ce soir. Présent à la récupération, toujours juste dans ses choix et ses transmissions, il a été précieux dans l'entrejeu.

Marco Verratti (7) : assez décevant depuis le début de la saison, le petit Italien a retrouvé son inspiration ce soir. Juste dans le jeu court, il a notamment rayonné dans le jeu long avec des ouvertures millimétrées. Il délivre un très bon centre sur l'action du but de Mbappé. C'est rassurant.

Adrien Rabiot (8) : omniprésent au milieu de terrain, le jeune Parisien a réalisé un très bon match. Toujours en mouvement et disponible, il a parfaitement combiné avec ses attaquants et il délivre une passe décisive à Neymar. Remplacé à la 61e par Julian Draxler (non noté), auteur d'une entrée intéressante en provoquant notamment le quatrième but parisien.

Edinson Cavani (8) : l'Uruguayen est moins flamboyant que Neymar et Mbappé, moins présent dans le jeu aussi... mais au final il est là pour s'offrir un doublé. Et c'est ce que son entraîneur lui demande. Il obtient le penalty qu'il transforme puis il marque d'une jolie tête plongeante en fin de match. Toujours aussi impliqué dans le travail défensif lorsque nécessaire.

Kylian Mbappe (7,5) : accélérations fulgurantes et dribbles inspirés, l'ancien Monégasque s'est rapidement montré très en jambe ce soir. Il n'a pas laissé passer sa chance en marquant sur sa première occasion. Quel régal de le voir évoluer. Remplacé à la 83e par Giovani Lo Celso (non noté).

Neymar (8,5) : lire le commentaire ci-dessus.

