Messi a fait ce qu'il voulait de la Vieille Dame... - Débrief et NOTES des joueurs (Barça 3-0 Juve)

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le FC Barcelone n'a pas eu à forcer son talent pour écraser la Juventus Turin (3-0), ce mardi. Portés par un Lionel Messi impitoyable, les Blaugrana ont parfaitement lancé leur campagne européenne face à une Vieille Dame inquiétante.

Messi a inscrit un doublé contre la Juventus.

Cinq mois après avoir pris la porte lors des quarts de finale face à la Juventus Turin, le FC Barcelone a pris une petite revanche ce mardi, pour son entrée en lice dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Grâce à un Lionel Messi des grands soirs, les Blaugrana l'ont emporté 3-0 sans avoir à forcer leur talent.

Amoindrie par les absences de Chiellini, Khedira, Marchisio, Cuadrado et Mandzukic, la Vieille Dame, finaliste malheureuse la saison passée, n'a absolument rien montré au Camp Nou.

La Juventus solide... jusqu'à la 45e minute

Positionnés bas sur le terrain, les Piémontais se montraient dangereux en contre. De Sciglio, Dybala et Pjanic obligeaient même ter Stegen à sortir le grand jeu dans les dix premières minutes. Les Catalans, eux, manquaient clairement d'inspiration et peinaient à se rapprocher du but de Buffon. Le gardien italien devait tout de même s'employer sur une frappe vicieuse mais sans grande conviction de Suarez.

Décevant, le Barça ne parvenait pas à changer de rythme pour déstabiliser une Vieille Dame très sereine, emmenée par un Pjanic au four et au moulin. A l'image de leur équipe, les supporters blaugrana présents au Camp Nou affichaient une petite forme. Ces derniers avaient néanmoins quelques frissons sur une grosse occasion de Dembélé mais le Français ratait la cible. Finalement, Messi, après un joli une-deux avec Suarez, trouvait la faille peu avant la pause sur une belle frappe croisée à l'entrée de la surface (1-0, 45e).

Messi torture la Vieille Dame

Surpris, les Bianconeri se devaient d'évoluer plus haut au retour des vestiaires. Forcément, les partenaires de Barzagli s'exposaient et Messi, inarrêtable, touchait le poteau sur sa nouvelle tentative. Une chaude alerte qui se transformait en sanction dans les instants qui suivaient puisque l'opportuniste Rakitic doublait la mise après une nouvelle percée de l'Argentin (2-0, 56e).

Au fond du trou, le champion d'Italie s'enfonçait encore un peu plus car l'intenable Messi punissait une nouvelle fois Buffon sur une frappe imparable dans le petit filet (3-0, 70e). Une soirée noire pour le finaliste malheureux de la dernière édition, à la ramasse défensivement en seconde période et inoffensive devant avec un duo Dybala-Higuain inexistant. Une punition finalement logique pour la Juventus, qui va devoir rapidement se relever. Le Barça, lui, lance parfaitement cette nouvelle campagne continentale.

La note du match : 6/10

Cinq mois après son élimination de la dernière édition de la C1 par la Vieille Dame, le Barça avait une belle occasion de prendre sa revanche ce soir. C'est chose faite. Certes, ce n'est qu'un premier match de poule, mais c'est une bonne chose de lancer sa campagne européenne en prenant le dessus sur un prétendant au titre. Pour le reste, une équipe catalane qui a joué à son rythme mais qui a surtout pu compter sur un Messi sans pitié lorsqu'il a accéléré.

Les buts :

- A 30 mètres, Messi s'enfonce dans le camp turinois et s'appuie sur Suarez. L'Uruguayen remet parfaitement le ballon dans la course de l'Argentin, qui d'une frappe croisée à l'entrée de la surface, trompe Buffon dans le petit filet gauche (1-0, 45e).

- Lancé à droite, Messi réalise un centre-tir cadré repoussé in extremis sur sa ligne par Sturaro. A l'affût, Rakitic n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (2-0, 56e).

- Iniesta réalise une belle percée dans l'axe et sert Messi sur sa droite. L'Argentin fixe Alex Sandro, se met sur son pied gauche et envoie une frappe sèche imparable qui termine sa course dans le petit filet gauche de Buffon, pris à contre-pied (3-0, 70e).

Les NOTES des joueurs

L'homme du match : Lionel Messi (8,5/10)

C'est simple, l'Argentin a fait ce que bon lui semblait ! Inexistant pendant 44 minutes, il s'est réveillé juste avant la pause en trompant Buffon pour la première fois de sa carrière. Au retour des vestiaires, il touche le poteau et se trouve à l'origine du but de Rakitic. Mais comme La Pulga avait soif de buts ce soir, il y est allé de son doublé en punissant le gardien italien sur une nouvelle frappe pure dans le petit filet. Quatre accélérations, quatre situations chaudes, un doublé, Messi est déjà bouillant après son triplé de samedi contre l'Espanyol !

FC BARCELONE :

Marc-André Ter Stegen (6,5) : le gardien allemand a rapidement été mis dans le bain en sortant trois belles frappes signées De Sciglio, Dybala et Pjanic. Très tranquille pendant une heure, il sort encore deux arrêts importants en fin de rencontre, encore devant Dybala puis Bernardeschi.

Nélson Semedo (6) : la recrue portugaise a livré une prestation correcte. Il s'est permis quelques montées et n'a pas été franchement inquiété défensivement.

Gerard Piqué (6,5) : cela faisait longtemps que le défenseur central n'avait pas connu un match aussi tranquille. Ce soir, il n'a pratiquement rien eu à effectuer.

Samuel Umtiti (7) : un match de patron pour le Français, qui a mis le pied quand il le fallait pour calmer les ardeurs du duo d'attaquants turinois. Solide.

Jordi Alba (5) : mais où est donc passé le champion d'Europe 2012, aussi vif qu'intenable ? Depuis trop longtemps, le latéral gauche n'est plus que l'ombre de lui-même. Ce soir encore, l'ancien joueur de Valence a été beaucoup trop moyen pour inquiéter une défense de la Juventus friable.

Ivan Rakitic (5,5) : dans la droite lignée de ses dernières prestations sur la scène européenne, le Croate a été moyen. Certes, il marque le deuxième but, plein d'opportunisme, mais dans le jeu, l'ancien Sévillan a été vraiment léger. Remplacé à la 77e minute par Paulinho (non noté).

Sergio Busquets (6,5) : la sentinelle catalane a fait son match. Il a parfaitement stabilisé le bloc barcelonais du début à la fin.

Andrés Iniesta (6) : ce n'est clairement plus le grand Iniesta, mais ce soir, le capitaine catalan a au moins eu le mérite de bouger la défense turinoise sur ses quelques percées. Il est passeur décisif pour Messi sur l'une d'entre elles. Bon pour la confiance. Remplacé à la 83e minute par André Gomes (non noté).

Lionel Messi (8,5) : lire commentaire ci-dessus.

Luis Suárez (5) : un match très discret de l'Uruguayen. Certes, il est passeur décisif sur le premier but de Messi, mais dans l'ensemble, on le sent encore à court de forme après sa récente blessure.

Ousmane Dembélé (5,5) : première titularisation pour le Français avec le Barça. Il a été le plus remuant en première période et a doucement baissé le pied. Peu en vue durant le temps fort barcelonais, il aura l'occasion de se rattraper assez rapidement. Remplacé à la 70e minute par Sergi Roberto (non noté).

JUVENTUS TURIN :

