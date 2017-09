OM : Eyraud détruit "des rumeurs à la noix" concernant l'avenir de Zubizarreta

Directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta a été contesté pour son supposé manque d'influence dans le mercato d'été réalisé par le club phocéen. Alors que des rumeurs ont annoncé l'Espagnol sur le départ en raison de tensions avec Rudi Garcia, le président Jacques-Henri Eyraud a réalisé une mise au point.

Jacques-Henri Eyraud s'est montré clair sur Andoni Zubizarreta.

«Andoni Zubizarreta va quitter l'OM, et ça arrange tout le monde.» Voici la confidence lâchée par un agent proche de l'Olympique de Marseille à L'Equipe mercredi. Une intervention qui confirmait un bruit de couloir persistant annonçant des tensions entre le directeur sportif Andoni Zubizarreta et l'entraîneur Rudi Garcia par rapport au mercato ces dernières semaines. Mais alors, un départ de l'Espagnol est-il vraiment à l'ordre du jour ? Absolument pas...

La mise au point d'Eyraud

En effet, ce jeudi, pour parfaitement clarifier cette situation, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud a réalisé une sérieuse mise au point concernant l'avenir de Zubizarreta dans les colonnes du média Le Phocéen. «Andoni est quelqu'un de remarquable, et il n'y a absolument aucun problème», a assuré le boss de l'OM.

«Ce sont des rumeurs à la noix, et la meilleure façon de les légitimer serait de réagir. Ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière, donc pas de commentaires», a-t-il continué. Bien que discret médiatiquement, l'ancien gardien de but du FC Barcelone a été précieux cet été pour l'OM en étant notamment à l'origine des venues de Luiz Gustavo et de Kostas Mitroglou (voir article ici).

De la patience avant de juger Zubizarreta...

Depuis son arrivée à l'OM en octobre dernier, Zubizarreta n'a pourtant pas été épargné par les critiques. De nombreux observateurs ont pointé du doigt son supposé manque d'influence dans les choix réalisés au niveau du recrutement. Avec le réseau de l'ancien dirigeant du FC Barcelone, certains s'attendaient aux arrivées de plusieurs jeunes talents venus d'Espagne.

Mais pour lancer le projet ambitieux de Frank McCourt, le directeur sportif a choisi une autre stratégie en optant pour des joueurs confirmés et/ou des éléments habitués à la Ligue 1. Ce choix sera-t-il payant ? Impossible de le dire maintenant. Avant de le critiquer ou d'imaginer son départ, il faudrait donc attendre de voir les résultats de la politique menée par Zubizarreta...

