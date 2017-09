OM : Zubizarreta, l'ombre d'un doute mais...

Quelle a été l'influence d'Andoni Zubizarreta dans le recrutement de l'Olympique de Marseille cet été ? Si certains s'interrogent sur les décisions du directeur sportif marseillais, celui-ci est tout de même à l'origine de deux arrivées précieuses.

Zubizarreta critiqué et pourtant précieux pour l'OM

Le mercato estival réalisé par l'Olympique de Marseille n'a pas convaincu tous les supporters marseillais. Loin de là... Pour certains, le club phocéen n'a pas réalisé un recrutement digne du «Champions Project» annoncé lors de l'arrivée du propriétaire Frank McCourt. Et parmi les interrogations, Andoni Zubizarreta n'échappe pas aux critiques.

Luiz Gustavo et Mitroglou, c'est Zubizarreta

Plutôt discret, le directeur sportif marseillais a-t-il eu une réelle influence dans le choix des recrues ? Beaucoup n'ont pas vu la patte de l'Espagnol dans le recrutement et s'en inquiètent. Certains s'attendaient à voir débarquer notamment plus de joueurs issus de la Liga. Pourtant, l'ancien dirigeant barcelonais s'est démené en coulisses, et L'Equipe assure qu'il est à l'origine de deux arrivées : Luiz Gustavo (30 ans) et Kostas Mitroglou (29 ans).

Pour l'attaquant grec, Zubizarreta a «tout fait de A à Z» , confie un proche du dossier au quotidien sportif. «Je l'ai même trouvé très bon quand la situation s'est compliquée avec Benfica.» Son travail a aussi permis de boucler les dossiers Steve Mandanda, Adil Rami, Aymen Abdennour, Valère Germain et Jordan Amavi. Autant dire que l'Espagnol n'a pas chômé cet été.

Garcia a le dernier mot

Il faut également préciser que Rudi Garcia a toujours le dernier mot dans le domaine sportif. Comme il l'expliquait en février dernier, Zubizarreta n'est pas du genre à imposer ses choix à l'entraîneur, mais il en discute tout de même. Les deux hommes étaient d'ailleurs sur la même longueur d'onde pour Stevan Jovetic, qui a finalement préféré rejoindre l'AS Monaco pour disputer la Ligue des Champions.

Garcia a-t-il refusé des joueurs proposés par son directeur sportif ? C'est le cas notamment de Carlos Bacca, qui ne correspondait pas au profil désiré par le coach olympien. Il y en a eu d'autres sans doute, mais l'Espagnol était d'accord avec cette manière de fonctionner en arrivant dans la cité phocéenne. Malgré tout, ces décisions ont tout de même fait naître des rumeurs concernant un possible départ de Zubizarreta, qui serait en froid avec Garcia. «Il va quitter l'OM, et ça arrange tout le monde» , lâche même un agent dans L'Equipe. Un problème démenti catégoriquement en interne. A Marseille, «Zubi» est peut-être discret, mais il reste précieux.

